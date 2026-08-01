Doppelsteuer bei der Rente fällt weg: Diese Jahrgänge haben jetzt einen Vorteil

Die Gefahr einer doppelten Besteuerung von Renten wurde durch zwei Gesetzesänderungen erheblich verringert. Besonders günstig wirken sich die neuen Regeln nach Modellrechnungen für Versicherte der Geburtsjahrgänge 1975 bis 1980 aus. Vollständig ausgeschlossen ist eine doppelte Belastung in jedem denkbaren Einzelfall dadurch jedoch nicht.

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Seit 2023 dürfen Altersvorsorgeaufwendungen innerhalb der gesetzlichen Höchstgrenzen zu 100 Prozent steuerlich berücksichtigt werden.

Zugleich steigt der Besteuerungsanteil neuer Renten seit 2023 nur noch um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr. Die vollständige Besteuerung wird deshalb erst für einen Rentenbeginn im Jahr 2058 erreicht und nicht schon 2040.

Wer 2026 erstmals Rente bezieht, muss nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 84 Prozent seiner gesetzlichen Rente versteuern.

Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente fließen in den persönlichen Rentenfreibetrag ein. Wie sich dieser Wert auf die tatsächliche Steuer auswirkt, zeigt unser Beitrag über den Besteuerungsanteil für Neurentner 2026.

Was mit Doppelbesteuerung der Rente gemeint ist

Eine doppelte Besteuerung kann entstehen, wenn Rentenbeiträge aus bereits versteuertem Einkommen gezahlt wurden und die daraus finanzierte Rente später noch einmal der Einkommensteuer unterliegt.

Dafür genügt es nicht, die während des Berufslebens gezahlte Einkommensteuer mit der späteren Rentensteuer zu vergleichen. Benötigt wird eine Gegenüberstellung der aus versteuertem Einkommen getragenen Altersvorsorgeaufwendungen und der voraussichtlich steuerfrei zufließenden Rentenbeträge.

Der Bundesfinanzhof formulierte dafür im Urteil vom 19. Mai 2021, Az. X R 33/19, eine Vergleichs- und Prognoserechnung nach dem Nominalwertprinzip. Eine doppelte Belastung liegt danach nicht vor, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfreien Rentenzuflüsse mindestens so hoch ist wie die Summe der aus versteuertem Einkommen finanzierten Vorsorgeaufwendungen.

In die steuerfreien Rentenzuflüsse fließt der persönliche Rentenfreibetrag über die statistisch zu erwartende Bezugsdauer ein. Bei Verheirateten kann außerdem eine statistisch zu erwartende Hinterbliebenenrente des länger lebenden Ehepartners berücksichtigt werden. Der Grundfreibetrag, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie die üblichen Steuerpauschalen dürfen nach der BFH-Berechnung nicht einfach als steuerfreie Rente hinzugerechnet werden.

Warum der Gesetzgeber die Rentenbesteuerung geändert hat

Seit 2005 wird die Altersbesteuerung schrittweise auf ein nachgelagertes Verfahren umgestellt. Während des Erwerbslebens sollen die Beiträge steuerlich entlastet werden, während die später ausgezahlte Rente zunehmend der Einkommensteuer unterliegt. Der langjährige Übergang war nötig, weil ältere Beitragszahlungen häufig noch ganz oder teilweise aus versteuertem Einkommen geleistet wurden.

Nach der früheren Planung sollten Altersvorsorgeaufwendungen erst 2025 vollständig abziehbar sein. Das Jahressteuergesetz 2022 zog den vollständigen Abzug auf 2023 vor. Dadurch entstehen seitdem keine neuen Belastungen mehr allein daraus, dass der prozentuale Sonderausgabenabzug für anerkannte Altersvorsorgeaufwendungen noch nicht ausgeschöpft war.

Der zweite Schritt folgte mit dem Wachstumschancengesetz vom 27. März 2024. Rückwirkend ab dem Rentenbeginnjahr 2023 wurde der jährliche Anstieg des Besteuerungsanteils von einem auf einen halben Prozentpunkt gebremst. Für Neurentner entstehen dadurch höhere steuerfreie Anteile, als es nach dem alten Zeitplan der Fall gewesen wäre.

Doppelbesteuerung fällt nicht automatisch in jedem Einzelfall weg

Die verkürzte Aussage, die Doppelbesteuerung sei nun vollständig beseitigt, geht zu weit. Ein im Auftrag des Bundesfinanzministeriums erstelltes Berechnungsgutachten kam zu dem Ergebnis, dass die beiden Änderungen mögliche Fälle stark vermindern, aber nicht in jeder individuellen Erwerbsbiografie eurogenau ausschließen. Ein späteres Rechtsgutachten für das Ministerium bewertete die aktuelle Ausgestaltung dennoch als verfassungsgemäß und sah keine strukturelle doppelte Besteuerung ganzer Rentnergruppen.

Auch das Bundesverfassungsgericht erklärte 2023 nicht, dass jeder Einzelfall rechnerisch von jeder doppelten Belastung frei sein müsse. Es nahm zwei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung an und wies darauf hin, dass sich seine frühere Rechtsprechung auch als Verbot einer strukturellen Doppelbesteuerung ganzer Gruppen oder Jahrgänge verstehen lasse.

Für die Praxis bedeutet das: Die Reform hat das Risiko deutlich gesenkt, aber keine automatische Einzelfallgarantie geschaffen. Wer aufgrund seiner Beitragsgeschichte eine konkrete doppelte Belastung vermutet, muss den eigenen Fall anhand von Steuerbescheiden, Beitragsnachweisen und Rentenunterlagen prüfen lassen.

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Diese Jahrgänge profitieren besonders

Das Gesetz nennt keine bevorzugten Geburtsjahrgänge. Ausschlaggebend ist das Kalenderjahr, in dem die Rente beginnt. Das Geburtsjahr ist daher nur eine Näherung, weil ein früherer oder späterer Rentenstart den Besteuerungsanteil verändert.

Modellrechnungen, die beide Reformschritte gemeinsam betrachten, sehen besonders deutliche Vorteile für die Geburtsjahrgänge 1975 bis 1980. Diese Versicherten können noch viele Jahre vom vollständigen Sonderausgabenabzug profitieren und gehen zugleich in einer Phase in Rente, in der der neue Besteuerungsanteil deutlich unter dem alten Wert von 100 Prozent liegt.

Der größte Abstand zwischen altem und neuem Besteuerungsanteil wird bei einem Rentenbeginn im Jahr 2040 erreicht. Nach dem alten Zeitplan wären dann 100 Prozent steuerpflichtig gewesen, nach dem geltenden Recht sind es 91 Prozent. Das entspricht bei regulärem Rentenbeginn ungefähr dem Geburtsjahrgang 1973.

Bei der gesamten Steuerwirkung über Erwerbsleben und Ruhestand können hingegen spätere Jahrgänge besser abschneiden. Deshalb werden in Modellrechnungen häufig die Jahrgänge 1975 bis 1980 als besonders begünstigt genannt. Die tatsächliche Ersparnis hängt unter anderem vom Einkommen, den Beitragsjahren, dem Rentenbeginn, der Rentenhöhe, dem Familienstand und den künftigen Steuertarifen ab.

Geburtsjahrgang, vereinfacht Angenommener Rentenbeginn Besteuerungsanteil nach geltendem Recht Besteuerungsanteil nach altem Zeitplan Unterschied etwa 1959 2026 84 Prozent 86 Prozent 2 Prozentpunkte etwa 1963 2030 86 Prozent 90 Prozent 4 Prozentpunkte etwa 1968 2035 88,5 Prozent 95 Prozent 6,5 Prozentpunkte etwa 1973 2040 91 Prozent 100 Prozent 9 Prozentpunkte etwa 1975 2042 92 Prozent 100 Prozent 8 Prozentpunkte etwa 1980 2047 94,5 Prozent 100 Prozent 5,5 Prozentpunkte etwa 1985 2052 97 Prozent 100 Prozent 3 Prozentpunkte etwa 1991 2058 100 Prozent 100 Prozent kein Unterschied

Die Tabelle unterstellt zur Orientierung einen regulären Rentenbeginn und ordnet Geburtsjahre vereinfacht zu. Der tatsächliche Rentenbeginn kann wegen des Geburtsmonats, eines vorgezogenen Ruhestands oder eines späteren Rentenantrags in einem anderen Kalenderjahr liegen. Die Prozentdifferenz ist keine persönliche Steuerersparnis.

Warum ein höherer steuerfreier Anteil nicht dieselbe Summe als Steuerersparnis bringt

Ein um acht Prozentpunkte niedrigerer Besteuerungsanteil bedeutet nicht, dass acht Prozent der Rente zusätzlich ausgezahlt werden. Der Unterschied verringert zunächst nur den Teil der Rente, der in die steuerliche Berechnung eingeht. Erst der persönliche Einkommensteuersatz bestimmt, wie viele Euro dadurch tatsächlich gespart werden.

Hinzu kommt, dass der steuerfreie Teil nach dem ersten vollen Rentenjahr grundsätzlich als fester Eurobetrag fortgeführt wird. Spätere reguläre Rentenerhöhungen lassen diesen Betrag normalerweise nicht mitwachsen. Dadurch kann der steuerpflichtige Rentenbetrag im Laufe des Ruhestands steigen, obwohl der bei Rentenbeginn geltende Prozentsatz unverändert bleibt.

Ein hoher Besteuerungsanteil bedeutet außerdem nicht automatisch eine hohe Steuerrechnung. Erst nach Abzug anerkannter Aufwendungen und unter Berücksichtigung des Grundfreibetrags zeigt sich, ob überhaupt Einkommensteuer anfällt. Einen Überblick bietet der Beitrag zur Frage, bis zu welcher Bruttorente 2026 häufig keine Einkommensteuer entsteht.

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Bestandsrentner erhalten keinen neuen Rentenfreibetrag

Für Menschen, deren Rente bereits vor 2023 begonnen hat, wird der Besteuerungsanteil durch die Reform nicht rückwirkend abgesenkt. Ihr persönlicher Rentenfreibetrag bleibt grundsätzlich in der bereits festgesetzten Eurohöhe bestehen. Sie profitieren daher nicht von der verlangsamten Anhebung für neue Rentnerjahrgänge.

Das kann sich nach mehreren Rentenerhöhungen bemerkbar machen. Weil der feste Rentenfreibetrag nicht entsprechend steigt, fließen spätere Anpassungen im Regelfall vollständig in den steuerpflichtigen Rentenbetrag ein. Deshalb können Rentner erst Jahre nach dem Rentenbeginn eine Steuerpflicht erreichen, wie der Beitrag über die steuerlichen Folgen der Rentenerhöhung 2026 erläutert.

Eine andere Frage ist, ob bei einem Bestandsrentner aufgrund seiner früheren Beitragszahlungen bereits eine individuelle Doppelbesteuerung vorliegt. Das wird nicht durch eine pauschale Neuberechnung des Rentenfreibetrags beantwortet. Erforderlich ist vielmehr die vom BFH beschriebene Gegenüberstellung für den konkreten Versicherungs- und Steuerverlauf.

Bei wem eine Prüfung weiterhin sinnvoll sein kann

Ein erhöhtes Prüfinteresse kann bei früheren Selbstständigen bestehen, die ihre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ohne steuerfreien Arbeitgeberanteil selbst getragen haben. Ähnliches gilt für Versicherte mit hohen freiwilligen Beiträgen oder langen Phasen, in denen Vorsorgeaufwendungen wegen alter Höchstgrenzen nicht vollständig steuerlich berücksichtigt werden konnten.

Auch alleinstehende Rentner können rechnerisch ungünstiger abschneiden, weil kein steuerfreier Zufluss aus einer möglichen Hinterbliebenenrente für einen Ehepartner hinzukommt. Bei Männern kann zusätzlich die statistisch kürzere Lebenserwartung zu einer niedrigeren Summe der erwarteten steuerfreien Rentenzahlungen führen. Daraus folgt jedoch noch kein automatischer Anspruch gegen das Finanzamt.

Eine vereinfachte Vorprüfung und die dafür benötigten Daten werden im Gegen-Hartz-Beitrag „Doppelbesteuerung der Rente prüfen“ beschrieben. Für einen Einspruch sollte eine belastbare Berechnung durch einen Steuerberater, einen dazu befugten Lohnsteuerhilfeverein oder einen Fachanwalt für Steuerrecht erstellt werden.

Neue Steuerbescheide sind nicht mehr automatisch vorläufig

Seit März 2025 versieht die Finanzverwaltung neue Einkommensteuerbescheide wegen der Rentenbesteuerung nicht mehr automatisch mit dem früheren Vorläufigkeitsvermerk. Das Bundesfinanzministerium begründete dies mit den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts und zwei eingeholten Gutachten. Bund und Länder betrachten die verfassungsrechtlichen Grundfragen damit aus Verwaltungssicht als geklärt.

Wer eine konkrete doppelte Besteuerung geltend machen will, sollte deshalb den eigenen Steuerbescheid sofort prüfen. Die reguläre Einspruchsfrist beträgt grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Ein bloßer allgemeiner Hinweis auf die Debatte reicht regelmäßig nicht aus, wenn die persönliche Berechnung und die nötigen Unterlagen fehlen.

Wichtige Nachweise sind frühere Einkommensteuerbescheide, Versicherungsverläufe, Beitragsbescheinigungen, Rentenbescheide und Unterlagen über freiwillige Zahlungen. Gerade bei Jahrzehnte zurückliegenden Beitragsjahren kann die Beschaffung schwierig werden. Betroffene sollten vorhandene Dokumente deshalb nicht vorschnell vernichten.

Praxisbeispiel: Jahrgang 1975 erhält einen höheren Rentenfreibetrag

Andrea M. wurde 1975 geboren und beginnt ihre Regelaltersrente im vereinfachten Beispiel im Jahr 2042. Ihre erste volle Bruttojahresrente beträgt 24.000 Euro. Nach geltendem Recht liegt der Besteuerungsanteil bei 92 Prozent, sodass acht Prozent oder 1.920 Euro in ihren persönlichen Rentenfreibetrag einfließen.

Nach dem früheren Zeitplan wäre ihre Rente ab 2042 bereits zu 100 Prozent steuerpflichtig gewesen. Der Unterschied von 1.920 Euro ist jedoch nicht ihre ausgezahlte Steuerersparnis, sondern mindert zunächst ihre steuerpflichtigen Renteneinkünfte. Bei einem angenommenen persönlichen Grenzsteuersatz von 20 Prozent entspräche dies grob 384 Euro weniger Einkommensteuer im ersten vollen Rentenjahr.

Die spätere tatsächliche Ersparnis kann deutlich anders ausfallen. Rentenhöhe, Steuerrecht, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, weitere Einkünfte und der dann geltende Steuertarif sind für das Ergebnis mitentscheidend. Das Beispiel zeigt deshalb nur die Wirkungsrichtung der Reform.

Fazit: Ein deutlicher Vorteil, aber keine pauschale Garantie

Die Kombination aus vollständigem Abzug der Altersvorsorgeaufwendungen seit 2023 und langsamer ansteigendem Besteuerungsanteil reduziert das Risiko einer doppelten Rentenbesteuerung erheblich. Besonders sichtbar ist der Vorteil bei einem Rentenbeginn rund um 2040; in umfassenderen Modellrechnungen schneiden häufig die Geburtsjahrgänge 1975 bis 1980 besonders günstig ab.

Bestandsrentner erhalten durch die Reform keinen neuen oder höheren persönlichen Rentenfreibetrag. Wer eine individuelle doppelte Belastung vermutet, muss weiterhin seinen eigenen Beitrags- und Steuerverlauf prüfen. Die Aussage „Doppelbesteuerung fällt weg“ beschreibt daher die allgemeine Entlastungswirkung, nicht den garantierten Ausgang jedes Einzelfalls.

Häufige Fragen zur Doppelbesteuerung der Rente

Ist eine Doppelbesteuerung der Rente jetzt vollständig ausgeschlossen?

Nein. Die gesetzlichen Änderungen verringern das Risiko erheblich und sollen eine strukturelle doppelte Belastung ganzer Rentnergruppen verhindern. In besonderen Erwerbsbiografien kann eine individuelle Prüfung weiterhin angebracht sein.

Welche Geburtsjahrgänge haben den größten Vorteil?

In Modellrechnungen werden häufig die Jahrgänge 1975 bis 1980 als besonders begünstigt genannt. Gesetzlich entscheidet allerdings das Jahr des Rentenbeginns und nicht das Geburtsjahr. Bei einem Rentenbeginn 2040 ist der Abstand zum alten Besteuerungsplan mit neun Prozentpunkten am größten.

Was gilt für Menschen, die 2026 erstmals Rente beziehen?

Für Neurentner des Jahres 2026 beträgt der Besteuerungsanteil 84 Prozent. Aus den verbleibenden 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente wird grundsätzlich der persönliche Rentenfreibetrag als Eurobetrag ermittelt. Ob Einkommensteuer anfällt, hängt von allen Einkünften und abziehbaren Ausgaben ab.

Bekommen Bestandsrentner rückwirkend einen höheren Freibetrag?

Nein. Für eine bereits vor 2023 begonnene Rente wird der einmal festgesetzte Rentenfreibetrag wegen der Reform nicht allgemein neu berechnet. Eine mögliche individuelle Doppelbesteuerung muss getrennt davon geprüft werden.

Wie wird eine mögliche Doppelbesteuerung festgestellt?

Verglichen werden die aus versteuertem Einkommen geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen mit der Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse. Dafür sind häufig alte Steuerbescheide, Beitragsunterlagen, Versicherungsverläufe und Rentenbescheide nötig. Eine einfache Gegenüberstellung der gesamten Beiträge und der bisher erhaltenen Rente genügt nicht.

Was ist nach Erhalt eines Steuerbescheids zu beachten?

Neue Bescheide enthalten zur Rentenbesteuerung grundsätzlich keinen automatischen Vorläufigkeitsvermerk mehr. Wer konkrete Einwände hat, sollte die grundsätzlich einmonatige Einspruchsfrist beachten und eine nachvollziehbare Berechnung beifügen oder fachliche Hilfe nutzen. Ohne fristgerechten Einspruch kann der Bescheid bestandskräftig werden.

Quellen

Grundlagen sind die Informationen des Bundesfinanzministeriums zur Rentenbesteuerung, die Angaben der Deutschen Rentenversicherung für Neurentner 2026 und das BFH-Urteil vom 19. Mai 2021, X R 33/19.

Zur verfassungsrechtlichen Einordnung wurden außerdem die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Gutachten und die Information zum Wegfall des Vorläufigkeitsvermerks berücksichtigt.