Pfändung von zu erstattendem Bürgergeld auch bei Sozialhilfe und kleiner Rente

Wer früher vorläufig Bürgergeld beziehungsweise Arbeitslosengeld II erhalten hat und später zur Erstattung verpflichtet wurde, kann auch dann vollstreckungsrechtlich in Anspruch genommen werden, wenn er inzwischen nur noch eine kleine Altersrente und ergänzende Sozialhilfe bezieht.

Das Verwaltungsgericht Würzburg lehnte den Eilantrag eines Rentners ab, der gepfändetes Bargeld und ausgelöste Gegenstände zurückverlangte; die Vollstreckung beruhte auf bestandskräftigen Rückforderungsbescheiden und einem vollstreckbaren Ausstandsverzeichnis. (W 3 E 25.1857)

Stadt pfändete wegen alter Bürgergeld-Erstattung

Der Antragsteller hatte in früheren Bewilligungszeiträumen vorläufig Leistungen nach dem SGB II erhalten. Nach der endgültigen Festsetzung verlangte das Jobcenter die Differenz zwischen vorläufig gezahlten und endgültig zustehenden Leistungen zurück.

Aus mehreren Rückforderungsbescheiden ergab sich eine offene Hauptforderung von fast 10.000 Euro. Hinzu kamen im Laufe der Vollstreckung Gebühren und Kosten.

Betroffener bezog inzwischen Sozialhilfe und Altersrente

Der Mann lebte mit seiner Ehefrau in einer gemeinsamen Wohnung. Beide bezogen Altersrenten und ergänzende Leistungen nach dem SGB XII.

Er argumentierte, sie hätten keine Ersparnisse, nur kleine Renten und Sozialhilfe bis zum Existenzminimum. Deshalb sei es unzumutbar, auf das Hauptsacheverfahren zu warten.

Gericht: Kleine Rente stoppt Vollstreckung nicht automatisch

Das Gericht sah darin keinen ausreichenden Grund, die Stadt im Eilverfahren zur Rückzahlung zu verpflichten. Entscheidend war nicht allein die aktuelle Bedürftigkeit des Antragstellers.

Maßgeblich war vielmehr, ob die Vollstreckung rechtswidrig war und ob ein Anspruch auf sofortige Erstattung glaubhaft gemacht wurde. Beides verneinte das Gericht.

Rückforderungsbescheide waren bestandskräftig

Die zugrunde liegenden Erstattungsbescheide waren nach Auffassung des Gerichts vollstreckbar. Teilweise waren Klagen zurückgenommen oder erfolglos geblieben, teilweise waren Bescheide gar nicht angegriffen worden.

Damit waren die Forderungen nicht mehr im Vollstreckungsverfahren erneut inhaltlich zu überprüfen. Wer gegen einen Erstattungsbescheid nicht rechtzeitig vorgeht oder das Verfahren beendet, muss später mit Vollstreckung rechnen.

Vollstreckung prüft nicht nochmals die alte Forderung

Ein wichtiger Punkt des Beschlusses: Im Vollstreckungsverfahren wird grundsätzlich nicht noch einmal geprüft, ob der ursprüngliche Rückforderungsbescheid materiell richtig war.

Materielle Einwendungen sind nur eingeschränkt möglich. Sie müssen grundsätzlich nach Erlass des zu vollstreckenden Verwaltungsakts entstanden sein und dürfen nicht bereits mit Widerspruch oder Klage gegen den Ausgangsbescheid geltend zu machen gewesen sein.

Verjährung half dem Antragsteller nicht

Das Gericht sah auch keine Verjährung. Selbst wenn man das Vorbringen des Antragstellers als Verjährungseinrede versteht, waren die Forderungen nach Auffassung des Gerichts noch durchsetzbar.

Der Grund: Vollstreckungshandlungen wie Ausstandsverzeichnis und Pfändungsmaßnahmen können den Lauf der Verjährung neu beginnen lassen. Deshalb war die Forderung im Zeitpunkt der Pfändung nicht erledigt.

Vollstreckbares Ausstandsverzeichnis genügte

Die Stadt hatte ein vollstreckbares Ausstandsverzeichnis erstellt. Darin waren die Rückforderungsbeträge aus den bestandskräftigen Bescheiden zusammengefasst.

Das Gericht sah darin eine ausreichende Grundlage für die Vollstreckung. Die zuständige Kasse hatte die Vollstreckbarkeit bestätigt und damit die Verantwortung dafür übernommen, dass die Vollstreckungsvoraussetzungen vorlagen.

Vollstreckungskosten durften mit beigetrieben werden

Die Pfändung diente nicht nur der Hauptforderung, sondern auch der Beitreibung von Mahn-, Pfändungs-, Zustellungs- und weiteren Vollstreckungskosten. Das beanstandete das Gericht nicht.

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Solche Kosten brauchen nicht immer einen eigenen gesonderten Leistungstitel. Sie können grundsätzlich zusammen mit der Hauptforderung beigetrieben werden.

Durchsuchung der Wohnung war richterlich angeordnet

Der Antragsteller bestritt die Wirksamkeit der Durchsuchungsanordnung. Das Gericht sah jedoch eine richterliche Anordnung des Amtsgerichts als vorhanden und wirksam an.

Diese Anordnung erlaubte die Durchsuchung der Wohnung, das Öffnen verschlossener Türen und Behältnisse sowie das Mitnehmen von Pfandstücken zur Verwertung. Sie war zum Zeitpunkt der Vollstreckung noch gültig.

Stadt durfte eigene Vollstreckungsbedienstete einsetzen

Der Antragsteller meinte, nur Gerichtsvollzieher dürften eine solche Maßnahme durchführen. Das Gericht stellte klar, dass Gemeinden in Bayern unter bestimmten Voraussetzungen eigene Vollstreckungsbedienstete einsetzen dürfen.

Die Pfändung beweglicher Sachen durch städtische Vollstreckungsbedienstete war daher nicht schon wegen der handelnden Personen rechtswidrig.

Gepfändet wurden Bargeld und Haushaltsgegenstände

Bei der Vollstreckung wurden Bargeld, ein Tablet und weitere Gegenstände erfasst. Für mehrere Gegenstände wurde ein Auslösebetrag gezahlt, damit sie nicht mitgenommen wurden.

Der Antragsteller verlangte im Eilverfahren insgesamt 1.500 Euro zurück. Er wollte damit die wirtschaftlichen Folgen der Pfändung vorläufig rückgängig machen.

Ehewohnung: Eigentum der Ehefrau schützt nicht immer sofort

Der Antragsteller machte geltend, einige Gegenstände oder Geldbeträge gehörten seiner Ehefrau. Das Gericht hielt das für den Antragsteller nicht für ausreichend.

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Bei beweglichen Sachen im Besitz von Ehegatten gilt zugunsten von Gläubigern grundsätzlich die Vermutung, dass sie dem Schuldner gehören. Will der andere Ehegatte eigene Rechte geltend machen, muss er diese grundsätzlich selbst verfolgen.

Tablet der Ehefrau: Antragsteller konnte nicht für sie klagen

Soweit das Tablet nach dem Vortrag des Antragstellers seiner Ehefrau gehörte, konnte er deren Eigentumsrechte nicht im eigenen Namen geltend machen. Nur die Ehefrau selbst hätte ihre Rechte an dem Gegenstand verfolgen können.

Das gilt besonders dann, wenn nicht die Herausgabe an die Ehefrau verlangt wird, sondern Geldersatz an den Antragsteller. Ein Ehegatte kann fremde Rechte nicht beliebig im eigenen Namen durchsetzen.

Sozialhilfe schützt nicht jeden Gegenstand vor Pfändung

Der Bezug von Sozialhilfe oder Grundsicherung bedeutet nicht automatisch, dass überhaupt nichts gepfändet werden darf. Entscheidend ist, ob die konkrete Sache nach den Pfändungsschutzregeln unpfändbar ist.

Unpfändbar können etwa notwendige Haushaltsgegenstände oder Gegenstände sein, die für eine bescheidene Lebensführung erforderlich sind. Bargeld und verwertbare Gegenstände können aber pfändbar sein, wenn kein spezieller Schutz greift.

Bargeld ist besonders gefährdet

Bargeld in der Wohnung ist bei Vollstreckungsmaßnahmen besonders gefährdet. Anders als laufende Sozialleistungen auf einem P-Konto ist Bargeld nicht automatisch durch Kontopfändungsschutz gesichert.

Wer Sozialleistungen oder Renten erhält, sollte deshalb Pfändungsschutz nicht nur beim Konto, sondern auch im Umgang mit Bargeld bedenken. Geschützte Beträge können im Vollstreckungsfall schwerer nachweisbar sein, wenn sie bar aufbewahrt werden.

P-Konto schützt nur das Konto

Ein Pfändungsschutzkonto schützt Zahlungseingänge auf dem Konto bis zum Freibetrag. Es schützt aber nicht automatisch Bargeld, das bereits abgehoben und zu Hause aufbewahrt wird.

Betroffene sollten deshalb genau prüfen, wie sie mit geschützten Leistungen umgehen. Wer größere Bargeldbeträge in der Wohnung hält, riskiert bei einer Wohnungsdurchsuchung Streit darüber, ob und in welchem Umfang das Geld pfändbar war.

Eilantrag scheiterte auch an fehlender Dringlichkeit

Für eine einstweilige Anordnung muss nicht nur ein Anspruch glaubhaft sein. Es muss auch ein besonderer Eilgrund bestehen.

Das Gericht sah weder einen glaubhaft gemachten Erstattungsanspruch noch eine ausreichende Grundlage, um die Stadt schon vor Abschluss des Hauptsacheverfahrens zur Zahlung zu verpflichten. Die bloße wirtschaftliche Belastung genügte in dieser Konstellation nicht.

Was Betroffene aus dem Beschluss lernen können

Wer einen Rückforderungsbescheid vom Jobcenter erhält, sollte sofort prüfen, ob Widerspruch oder Klage nötig sind. Wird der Bescheid bestandskräftig, kann die Forderung später vollstreckt werden.

Das gilt auch dann, wenn sich die Lebenslage später verschlechtert. Wer inzwischen Rentner ist oder Sozialhilfe erhält, ist nicht automatisch vor der Beitreibung alter Forderungen geschützt.

Ratenzahlung besser schriftlich absichern

Wenn eine alte Forderung besteht, kann eine Ratenzahlung sinnvoll sein. Sie sollte aber schriftlich eindeutig vereinbart werden.

Wichtig ist, dass Höhe, Beginn, Zahlungsweg, Aktenzeichen der Forderung und Folgen eines Zahlungsverzugs klar geregelt sind. Wer eine Ratenzahlung widerruft oder nicht fortführt, muss mit neuen Vollstreckungsmaßnahmen rechnen.

Gegen Vollstreckung gezielt vorgehen

Wer die Vollstreckung für rechtswidrig hält, sollte genau unterscheiden: Geht es um die alte Forderung, um die Vollstreckungsvoraussetzungen oder um die Pfändung bestimmter Gegenstände?

Gegen die alte Forderung helfen meist nur Rechtsbehelfe gegen den Ausgangsbescheid oder ein Überprüfungsantrag. Gegen konkrete Vollstreckungsmaßnahmen können dagegen eigene Rechtsbehelfe oder einstweiliger Rechtsschutz in Betracht kommen.

FAQ zur Pfändung alter Bürgergeld-Erstattungen

Kann altes Bürgergeld später gepfändet werden?

Ja. Wenn vorläufig gezahlte Leistungen endgültig niedriger festgesetzt und bestandskräftig zurückgefordert wurden, kann die Forderung vollstreckt werden.

Schützt Sozialhilfe vor Vollstreckung?

Nicht automatisch. Sozialhilfe und kleine Rente zeigen zwar eine schwierige wirtschaftliche Lage, beseitigen aber eine bestandskräftige Erstattungsforderung nicht.

Darf Bargeld in der Wohnung gepfändet werden?

Ja, Bargeld kann grundsätzlich gepfändet werden, wenn die Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen und kein spezieller Pfändungsschutz greift.

Darf die Stadt eigene Vollstreckungsbeamte schicken?

Nach dem einschlägigen Landesrecht können Gemeinden eigene Vollstreckungsbedienstete einsetzen. Bei Wohnungsdurchsuchungen ist allerdings grundsätzlich eine richterliche Anordnung erforderlich.

Was tun, wenn Gegenstände dem Ehepartner gehören?

Der Ehepartner muss seine Rechte grundsätzlich selbst geltend machen. Bei Sachen in der Ehewohnung gilt zugunsten von Gläubigern häufig eine Eigentumsvermutung zulasten des Schuldners.

Fazit: Bestandskräftige Bürgergeld-Rückforderungen bleiben gefährlich

Das Verwaltungsgericht Würzburg macht deutlich: Wer eine alte Bürgergeld-Erstattung schuldet, kann auch später noch Vollstreckungsmaßnahmen erleben. Eine kleine Rente und ergänzende Sozialhilfe stoppen die Vollstreckung nicht automatisch.

Entscheidend ist, ob die Rückforderungsbescheide bestandskräftig sind, ob die Vollstreckungsvoraussetzungen erfüllt wurden und ob konkrete Pfändungsschutzregeln greifen. Im entschiedenen Fall sah das Gericht keine Grundlage für eine sofortige Rückzahlung der gepfändeten Beträge.

Für Betroffene heißt das: Rückforderungsbescheide nie liegen lassen, Pfändungsschutz früh organisieren und bei drohender Vollstreckung fachkundig prüfen lassen, welche Einwendungen noch möglich sind.