Grundsicherungsgeld ab Juli: So hart trifft die 168,90-Euro-Bürgergeld-Kürzung

Ab dem 1. Juli 2026 wird das bisherige Bürgergeld schrittweise zur neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende umgestaltet. Für viele Leistungsberechtigte ändert sich dadurch nicht automatisch die monatliche Leistungshöhe. Deutlich härter wird es aber dort, wo das Jobcenter eine Pflichtverletzung feststellt. Dann kann der Regelbedarf für drei Monate um 30 Prozent gemindert werden.

Bei alleinstehenden Erwachsenen liegt der Regelbedarf 2026 weiterhin bei 563 Euro. Eine Kürzung um 30 Prozent entspricht deshalb 168,90 Euro im Monat. Über drei Monate summiert sich der Verlust auf 506,70 Euro. Für Menschen, die ohnehin jeden Euro verplanen müssen, ist das ein schwerer Einschnitt in den Alltag.

Keine pauschale Kürzung für alle Betroffenen

Wichtig ist zunächst die Unterscheidung: Die 168,90 Euro werden nicht jedem Empfänger automatisch abgezogen. Die Kürzung kommt nur in Betracht, wenn eine Pflichtverletzung vorliegt und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören etwa der Abbruch einer Fördermaßnahme oder fehlende Bewerbungen, wenn diese verbindlich verlangt wurden.

Die Reform bedeutet also nicht, dass der Regelsatz ab Juli generell sinkt. Die Bundesregierung verweist ausdrücklich darauf, dass sich an der Höhe der Regelbedarfe durch die Reform nichts ändert. Das Risiko entsteht vielmehr durch ein strengeres Vorgehen bei Verstößen gegen Mitwirkungspflichten.

Warum 168,90 Euro so stark ins Gewicht fallen

Der Betrag klingt auf den ersten Blick wie eine rechnerische Größe. In der Praxis betrifft er aber genau den Teil der Leistung, aus dem Lebensmittel, Strom, Mobilität, Kleidung, Hygieneartikel und kleinere Alltagsausgaben bezahlt werden.

Miete und Heizung werden zwar gesondert berücksichtigt, doch der Regelbedarf ist für den laufenden Lebensunterhalt gedacht. Fällt davon fast ein Drittel weg, wird aus knapper Haushaltsführung schnell ein finanzieller Ausnahmezustand.

Besonders hart trifft die Kürzung alleinstehende Leistungsberechtigte ohne Rücklagen. Wer 563 Euro Regelbedarf erhält, muss bei einer Sanktion drei Monate lang mit 394,10 Euro auskommen.

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Das sind rechnerisch nur noch gut 13 Euro pro Tag für viele laufende Ausgaben außerhalb der Unterkunft. Schon eine Nachzahlung, ein defektes Haushaltsgerät oder höhere Stromkosten können dann kaum noch aufgefangen werden.

Was sich gegenüber dem bisherigen Bürgergeld verschärft

Beim bisherigen Bürgergeld waren Sanktionen stärker abgestuft. Die neue Grundsicherung setzt bei bestimmten Pflichtverletzungen deutlich früher bei 30 Prozent an. Der politische Gedanke dahinter ist, Mitwirkungspflichten verbindlicher zu machen und die Aufnahme zumutbarer Arbeit stärker durchzusetzen. Sozialverbände und Beratungsstellen dürften dagegen vor allem auf die Folgen für besonders belastete Haushalte schauen.

Aspekt Einordnung Regelbedarf alleinstehender Erwachsener 2026 563 Euro monatlich Mögliche Minderung bei Pflichtverletzung 30 Prozent des Regelbedarfs Monatlicher Abzug bei 563 Euro Regelbedarf 168,90 Euro Dauer der Minderung In der Regel drei Monate Gesamtverlust über drei Monate 506,70 Euro

Pflichtverletzung ist nicht gleich Meldeversäumnis

Bei der Bewertung ist auch wichtig, welche Art von Verstoß vorliegt. Wer eine Maßnahme abbricht oder eine verbindliche Bewerbungspflicht missachtet, muss mit einer dreimonatigen Minderung um 30 Prozent rechnen. Bei versäumten Jobcenter-Terminen gelten gesonderte Regeln.

Nach den Angaben der Bundesregierung bleibt der erste verpasste Termin zunächst folgenlos, ab dem zweiten Meldeversäumnis kann eine Kürzung greifen.

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Das klingt nach einer gewissen Schonfrist, sollte aber nicht verharmlost werden. Termine, Schreiben und Fristen des Jobcenters werden unter der neuen Grundsicherung noch wichtiger.

Wer krank ist, verhindert ist oder ein Schreiben nicht verstanden hat, sollte möglichst früh reagieren und Nachweise sichern. Gerade Missverständnisse können sonst finanzielle Folgen haben.

Für wen die Kürzung besonders gefährlich wird

Besonders gefährdet sind Menschen, deren Budget schon vor einer Sanktion nicht reicht. Dazu zählen Alleinerziehende, Menschen mit Schulden, Haushalte mit hohen Stromkosten oder Leistungsberechtigte mit gesundheitlichen Belastungen. Auch wer keine Familie oder Freunde hat, die kurzfristig helfen können, gerät schneller in Zahlungsschwierigkeiten.

Eine dreimonatige Kürzung kann dann nicht nur den Einkauf, sondern auch Mobilität, Telefonanschluss und Teilhabe einschränken.

Hinzu kommt ein psychologischer Druck. Wer jeden Monat mit einem sehr engen Betrag auskommen muss, erlebt eine Kürzung nicht nur als Verwaltungsakt, sondern als direkte Bedrohung der eigenen Stabilität. Das kann Bewerbungen und Termine sogar erschweren, wenn Betroffene mit Mahnungen, Kontosperren oder existenziellen Sorgen beschäftigt sind. Genau deshalb wird die praktische Umsetzung in den Jobcentern entscheidend sein.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer Leistungen bezieht, sollte ab Juli besonders sorgfältig auf Post vom Jobcenter achten. Verbindliche Pflichten müssen verständlich benannt und mit einer Rechtsfolgenbelehrung verbunden sein.

Wird eine Pflicht nicht erfüllt, sollte der Grund sofort schriftlich erklärt werden. Nachweise wie ärztliche Bescheinigungen, Bewerbungsbelege oder E-Mail-Verläufe können im Streitfall wichtig sein.

Kommt ein Minderungsbescheid, sollten Betroffene ihn nicht ungeprüft hinnehmen. Entscheidend ist, ob die Pflicht tatsächlich bestand, ob sie verständlich mitgeteilt wurde und ob ein wichtiger Grund gegen die Sanktion spricht. Beratungsstellen, Sozialverbände oder Fachanwälte können prüfen, ob Widerspruch sinnvoll ist. Fristen sollten dabei unbedingt eingehalten werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein alleinstehender Leistungsberechtigter erhält 563 Euro Regelbedarf im Monat. Das Jobcenter verpflichtet ihn nach vorheriger Belehrung, sich auf mehrere zumutbare Stellen zu bewerben. Reicht er die Bewerbungen ohne wichtigen Grund nicht ein, kann der Regelbedarf drei Monate lang um 168,90 Euro gemindert werden.

Statt 563 Euro bleiben ihm dann monatlich 394,10 Euro für den laufenden Lebensunterhalt. Über drei Monate fehlen insgesamt 506,70 Euro. Muss er in dieser Zeit zusätzlich eine Stromnachzahlung leisten oder ein Monatsticket bezahlen, entsteht schnell eine Lücke, die kaum aus eigener Kraft geschlossen werden kann.

Quellen

Grundlage dieses Beitrags sind Informationen der Bundesregierung zur neuen Grundsicherung, zur möglichen 30-Prozent-Minderung des Regelbedarfs und zu den Regelbedarfen 2026. Ergänzend wurden veröffentlichte Übersichten des Bundestags sowie aktuelle Regelbedarfsangaben ausgewertet.