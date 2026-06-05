Rente: Diese Nebenjobs im Rentenalter bringen keinen Cent Aktivrente

Seit dem 1. Januar 2026 können Rentner, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen. Die Aktivrente klingt wie eine Einladung für jeden Nebenjob, den man sich vorstellt. Doch das Bundesfinanzministerium hat in seinen offiziellen FAQ klargestellt: Nicht jede Tätigkeit zählt. Wer den falschen Job wählt, arbeitet komplett am Steuervorteil vorbei.

Was die Aktivrente ist und wen sie erreicht

Die Aktivrente ist kein neues Rentenmodell der Deutschen Rentenversicherung, sondern ein Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 21 EStG: Arbeitslohn bis zu 2.000 Euro monatlich bleibt steuerfrei, wenn die Person sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und die Regelaltersgrenze überschritten hat.

Der Freibetrag gilt ab dem Folgemonat nach Erreichen dieser Grenze. Wer mit 63 in Frührente ging, muss trotzdem warten, bis die Regelaltersgrenze von 67 Jahren erreicht ist.

Nebenjobs im Rentenalter: Welche Tätigkeiten für die Aktivrente zählen

Die entscheidende Weichenstellung liegt nicht beim Beruf, sondern beim Beschäftigungsverhältnis. Begünstigt sind ausschließlich Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit, für die der Arbeitgeber Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abführt. Das schließt einen großen Teil der typischen Rentner-Nebenjobs aus.

Taxifahren qualifiziert für die Aktivrente, wenn die Person als Angestellter bei einem Taxiunternehmen arbeitet. Wer dagegen als selbstständiger Fahrer mit eigenem Fahrzeug tätig ist oder über einen Fahrdienst auf eigene Rechnung fährt, hat keinen Anspruch. Dasselbe gilt für Gartenarbeit: Wer bei einem Gartenbau- oder Pflegebetrieb angestellt ist, nutzt den Freibetrag. Wer selbst Kunden akquiriert und Gärten auf eigene Rechnung pflegt, bleibt außen vor.

Babysitting und Kinderbetreuung folgen der gleichen Logik: Angestellte bei einem Betreuungsdienst oder Kita-Träger profitieren, wer direkt bei Privatleuten auf Privatrechnung arbeitet, nicht.

Haushaltshilfen, die bei einem Haushaltsservice-Unternehmen sozialversicherungspflichtig angestellt sind, können den Freibetrag nutzen. Wer dagegen bei einer Privatperson auf Minijob-Basis putzt, erhält die Begünstigung nicht – aus einem Grund, der vielen nicht bekannt ist.

Der häufigste Irrtum: Minijob plus Rente gleich Aktivrente

Viele arbeitende Rentner gehen davon aus, dass die neue Steuerregel automatisch für ihren bestehenden Nebenjob gilt. Das ist falsch. Das Bundesfinanzministerium hat in seinen FAQ vom März 2026 ausdrücklich klargestellt:

Minijobs sind von der Aktivrente ausgeschlossen, weil dort pauschale Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, nicht die regulären Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung, die das Gesetz verlangt.

Konkret bedeutet das: Wer als Rentner 600 Euro im Monat auf Minijob-Basis putzt, babysittet oder Gartenarbeit macht, profitiert nicht von den 2.000 Euro Steuerfreibetrag. Die Altersrente wird durch diesen Hinzuverdienst nicht gekürzt, das gilt seit Januar 2023 für alle Altersrenten ohne Ausnahme. Aber der steuerliche Bonus der Aktivrente bleibt für Minijobber unzugänglich.

Ebenfalls ausgeschlossen sind Selbstständige, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirte sowie Beamte, die über die Regelaltersgrenze hinaus im aktiven Beamtenverhältnis tätig sind.

Frühere Selbstständige oder Beamte können die Aktivrente dagegen nutzen, wenn sie im Rentenalter eine neue sozialversicherungspflichtige Anstellung aufnehmen. Das Bundesfinanzministerium hat klargestellt: Entscheidend ist ausschließlich das aktuelle Arbeitsverhältnis, nicht die frühere Tätigkeit.

Was die Sozialversicherung trotz Steuerfreiheit kostet

Sozialversicherungspflichtig zu arbeiten hat seinen Preis, auch wenn das Einkommen steuerfrei ist. Kranken- und Pflegeversicherung werden weiterhin fällig. Der allgemeine GKV-Beitragssatz beträgt 14,6 Prozent plus kassenindividueller Zusatzbeitrag, der 2026 im Durchschnitt 2,9 Prozent liegt.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen diese Beiträge je zur Hälfte. Die Pflegeversicherung kommt mit 3,6 Prozent für Eltern und 4,2 Prozent für Kinderlose hinzu.

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Bei einem monatlichen Verdienst von 1.500 Euro liegt der Nettolohn nach Abzug des Arbeitnehmeranteils an KV und PV bei rund 1.250 bis 1.300 Euro – ohne jede Einkommensteuer. Für Altersrentner besteht in der Rentenversicherung Versicherungsfreiheit; der Arbeitgeber zahlt aber weiterhin seinen Pflichtbeitrag. Wer freiwillig auf diese Freiheit verzichtet, baut weitere Rentenansprüche auf.

Midijobs und Aktivrente: Die unterschätzte Option

Das Bundesfinanzministerium hat ausdrücklich bestätigt: Wer im sogenannten Midijob zwischen 603,01 und 2.000 Euro monatlich verdient, kann die Aktivrente nutzen. Midijobs sind sozialversicherungspflichtig, wenn auch mit reduzierten Arbeitnehmerbeiträgen.

Wer als Rentner über 67 Jahre bei einem Pflegedienst, Supermarkt oder Betreuungsverein für 800 Euro monatlich angestellt ist, zahlt auf diesen Betrag keine Einkommensteuer. Das ist gegenüber einem regulär besteuerten Verdienst in gleicher Höhe eine spürbare Ersparnis.

So nutzen Rentner die Aktivrente konkret

Wer einen sozialversicherungspflichtigen Job nach Erreichen der Regelaltersgrenze aufnimmt oder fortsetzt, muss nichts bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Der Arbeitgeber setzt die Steuerfreiheit automatisch über die Lohnabrechnung um.

Ein wichtiger Punkt: Der Freibetrag von 2.000 Euro monatlich kann nicht auf mehrere Arbeitsverhältnisse aufgeteilt werden. Wer zwei Jobs parallel ausübt, kann nur bei einem davon den Freibetrag nutzen.

Wer im selben Monat neu eingestellt wird, in dem er die Regelaltersgrenze erreicht, erhält den vollen Monatsfreibetrag nur, wenn er dem Arbeitgeber schriftlich bestätigt, dass die Aktivrente in diesem Monat noch nicht bei einem anderen Arbeitgeber genutzt wurde. Fehlt diese Bestätigung, wird der Freibetrag nur anteilig angesetzt.

Bezieher einer Witwenrente oder Witwerrente sollten vor Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit klären, ob das neue Arbeitseinkommen auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird. Diese Frage lässt sich direkt mit der Deutschen Rentenversicherung klären, bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben wird. Wer das versäumt, riskiert eine rückwirkende Anpassung der Hinterbliebenenrente.

Häufige Fragen zu Aktivrente und Nebenjobs im Rentenalter

Kann ich als Rentner gleichzeitig einen Minijob und einen sozialversicherungspflichtigen Job ausüben?

Ja, allerdings nur bei verschiedenen Arbeitgebern trennbar. Der Minijob fällt nicht unter die Aktivrente; der sozialversicherungspflichtige Job schon. Werden beide Tätigkeiten beim selben Arbeitgeber ausgeübt, werden sie zusammengerechnet, was die Minijob-Eigenschaft aufhebt und zur regulären Sozialversicherungspflicht führt.

Was passiert mit meiner Erwerbsminderungsrente, wenn ich dazuverdiene?

Die Aktivrente gilt ausschließlich für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, unterliegt weiterhin gesetzlichen Hinzuverdienstgrenzen, die jährlich dynamisch angepasst werden.

Oberhalb dieser Grenzen kann die Erwerbsminderungsrente gekürzt oder eingestellt werden. Die steuerliche Regelung der Aktivrente greift für diese Gruppe nicht.

Muss ich die Aktivrente in meiner Steuererklärung angeben?

Das steuerfreie Einkommen muss in der Steuererklärung angegeben werden, auch wenn keine Steuer darauf anfällt. Das Finanzamt prüft dabei, ob die Voraussetzungen eingehalten wurden. Wer einen Arbeitgeber hat, der die Aktivrente korrekt in der Lohnabrechnung erfasst, muss nichts Zusätzliches veranlassen. Ein Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber ist für die Aktivrente ausgeschlossen.

Quellen

Bundesregierung: Fragen und Antworten zur Aktivrente (ab 2026)

Bundesministerium der Finanzen: FAQ zur Aktivrente, Stand März 2026

Bundesministerium für Gesundheit: Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung 2026