Grundsicherung: Frau klagt gegen Jobcenter und vergisst dabei eine wichtige Frist

Die Klage gegen das Jobcenter lief bereits. Trotzdem verpasste eine Antragstellerin die Frist, um gegen die Ablehnung ihrer Leistungen vorzugehen.

Als das Jobcenter während der Untätigkeitsklage den Widerspruchsbescheid erließ, hätte sie erneut handeln müssen. Weil sie weder rechtzeitig eine inhaltliche Klage erhob noch das bestehende Verfahren entsprechend umstellte, wurde die Ablehnung bindend.

Der Widerspruchsbescheid setzte eine neue Frist in Gang

Die Frau stritt um Leistungen nach dem SGB II für die Zeit ab Januar 2026. Gegen den Ablehnungsbescheid vom 20. Februar hatte sie Widerspruch eingelegt und später wegen der ausbleibenden Entscheidung Untätigkeitsklage erhoben.

Am 10. August 2026 wurde der Widerspruchsbescheid ihrer bevollmächtigten Rechtsanwaltsgesellschaft elektronisch zugestellt. Nach der Fristberechnung des Gerichts hätte die Klage spätestens am 10. September eingehen müssen.

Das geschah nicht. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bestätigte deshalb mit Beschluss vom 23. Oktober 2026 (L 7 AS 999/26 B ER) die Ablehnung des Eilrechtsschutzes.

Die Untätigkeitsklage erzwingt noch keine Bewilligung

Eine Untätigkeitsklage soll die Behörde dazu bringen, über einen Antrag oder Widerspruch zu entscheiden. Sie klärt für sich genommen nicht, ob die verlangte Leistung tatsächlich zusteht.

Bei einem unbearbeiteten Widerspruch kommt sie nach Ablauf von drei Monaten in Betracht, wenn kein zureichender Grund für die Verzögerung besteht. Weitere Hinweise enthält unser Ratgeber zur Untätigkeitsklage gegen das Jobcenter.

Erlässt das Jobcenter währenddessen einen ablehnenden Widerspruchsbescheid, ist die verlangte Entscheidung getroffen. Wer auch deren Inhalt angreifen will, muss diesen nächsten Schritt gegenüber dem Gericht deutlich machen.

Eine ausdrückliche Umstellung hätte helfen können

Nach dem LSG kann eine Untätigkeitsklage durch eine zulässige Klageänderung in eine kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage umgestellt werden. Damit werden die Aufhebung der Ablehnung und die Gewährung der Leistung verlangt.

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Dafür war hier eine ausdrückliche Erklärung innerhalb der Klagefrist erforderlich. Das Gericht fand eine solche Erklärung auch nach Einsicht in die Akte der Untätigkeitsklage nicht.

Der Widerspruchsbescheid wurde nicht allein durch seinen Erlass Bestandteil des laufenden Verfahrens. Ebenso wenig ersetzte das parallel betriebene Eilverfahren die fristgerechte Klage gegen die Ablehnung.

Neue Post prüfen, auch wenn das Gericht schon eingeschaltet ist

Betroffene sollten jeden Widerspruchsbescheid auf Zustellungsdatum und Rechtsbehelfsbelehrung prüfen. Bei anwaltlicher Vertretung kann die Zustellung an die bevollmächtigte Kanzlei für den Fristbeginn entscheidend sein.

Wer die Ablehnung nicht akzeptiert, sollte innerhalb der Frist eine inhaltliche Klage erheben oder die Umstellung des bestehenden Verfahrens veranlassen. Eine bloße Nachfrage beim Jobcenter hält die Frist nicht offen.

Die Monatsfrist setzt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung voraus. Fehlt diese oder ist sie fehlerhaft, gilt nach § 66 SGG regelmäßig eine Jahresfrist.

Häufige Fragen zur Untätigkeitsklage

Muss nach dem Widerspruchsbescheid immer ein neues Verfahren beginnen?

Nicht zwingend. Eine ausdrückliche, zulässige Umstellung der Untätigkeitsklage kann möglich sein, muss aber rechtzeitig erfolgen.

Hat das LSG entschieden, dass die Frau inhaltlich keinen Leistungsanspruch hatte?

Nein. Ausschlaggebend für die Ablehnung des Eilrechtsschutzes war die bindend gewordene Leistungsablehnung, weil die Klagefrist ungenutzt abgelaufen war.

Ist nach einer versäumten Klagefrist jede Möglichkeit verloren?

Nicht in jedem Fall. Bei einer rechtswidrigen Ablehnung kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage kommen, der jedoch die versäumte Klage nicht ersetzt und eigenen Voraussetzungen und Grenzen unterliegt.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 23. Oktober 2026 (L 7 AS 999/26 B ER), Volltext oben verlinkt

Sozialgericht Oldenburg – Untätigkeitsklage

§ 66 SGG – Rechtsbehelfsbelehrung

§ 44 SGB X – Überprüfung rechtswidriger Ablehnungen