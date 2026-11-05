Wohnungskündigung abgewehrt: Diese Kosten bekommen Mieter trotzdem nicht ersetzt

Eine unwirksame Mietkündigung kann abgewehrt werden, ohne dass der Vermieter anschließend Schadensersatz zahlen muss. Der Bundesgerichtshof wies die Ersatzforderungen einer Mieterin zurück und unterschied dabei zwischen einem fehlenden Kündigungsgrund und Fehlern bei der Erklärung der Kündigung.

Die Frau verlangte mindestens 15.750 Euro für anwaltliche Vertretung, 16.500 Euro Verdienstausfall und mindestens 3.000 Euro Schmerzensgeld. Mit Urteil vom 1. Juli 2026, Aktenzeichen VIII ZR 4/23, blieb ihre Revision erfolglos.

Räumungsklage abgewehrt, Geldforderungen gescheitert

Die Mieterin hatte seit 2017 Räume einer Berliner Kirchengemeinde gemietet, überwiegend zum Wohnen und teilweise als Büro. Nach erheblichen Auseinandersetzungen ließ die Gemeinde mehrfach fristlos und hilfsweise ordentlich kündigen.

Das Amtsgericht verurteilte die Frau zunächst zur Räumung, doch das Landgericht wies die Räumungsklage wegen fehlender wirksamer Vertretung der Gemeinde als unzulässig ab.

Zugleich lehnte es die Gegenforderungen der Mieterin ab; nur diese verfolgte sie vor dem BGH weiter.

Bei der Vollmacht gab es ein Problem

Die Pfarrerin hatte eine Anwaltsvollmacht unterschrieben und mit einem Adressstempel versehen, nicht aber mit dem Siegel der Kirchengemeinde. Die Mieterin berief sich außerdem auf kirchenrechtliche Zuständigkeitsregeln, die einer wirksamen Bevollmächtigung entgegenstehen sollten.

Für die Entscheidung über Schadensersatz musste der BGH diese Einwände nicht abschließend klären. Selbst wenn die Anwälte ohne wirksame Vertretungsmacht gekündigt hatten, folgte daraus hier kein Ersatzanspruch.

Ein Kündigungsgrund bestand trotzdem

Die späteren Kündigungen vom Juni und Juli 2021 stützte die Gemeinde auf fortgesetzte herabsetzende Veröffentlichungen der Mieterin im Internet. Dazu gehörten persönliche Angaben über die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, mit denen sich deren Privatanschrift ermitteln ließ, sowie eine Abbildung ihres Klingelschilds.

Nach den gerichtlich festgestellten Umständen überschritt dies die Grenzen zulässiger Kritik und verletzte die mietvertragliche Rücksichtnahmepflicht schwerwiegend.

Der BGH beanstandete deshalb nicht, dass das Landgericht einen ausreichenden Grund für eine fristlose Kündigung durch den Vermieter angenommen hatte.

Unwirksam heißt nicht schadensersatzpflichtig

Der rechtliche Unterschied ist für Mieter folgenreich: Fehlt ein berechtigter Kündigungsgrund und kündigt der Vermieter schuldhaft trotzdem, kann er für dadurch verursachte Schäden haften. Besteht dagegen das Kündigungsrecht, scheitert aber dessen Ausübung an formellen Anforderungen oder einem vergleichbaren Vertretungsmangel, begründet dieser Fehler allein keinen solchen Anspruch.

Die unwirksame Erklärung beendet das Mietverhältnis dadurch nicht nachträglich. Der Vermieter schuldet aber auch nicht allein deshalb Geld, weil Sie sich gegen diese Erklärung wehren mussten.

Fallgestaltung Mögliche finanzielle Folge Kündigungsgrund besteht, Erklärung scheitert lediglich an formellen Anforderungen Allein daraus entsteht grundsätzlich kein Schadensersatzanspruch wegen der Kündigung. Vermieter kündigt schuldhaft ohne berechtigten Kündigungsgrund Ersatz nachgewiesener, durch die Kündigung verursachter Schäden kommt in Betracht. Vermieter verliert einen Räumungsprozess Die Erstattung notwendiger Prozesskosten richtet sich nach den gerichtlichen Kostenregeln. Mieter vereinbart ein Honorar oberhalb der gesetzlichen Anwaltsgebühren Der Mehrbetrag wird durch einen Prozesserfolg prinzipiell nicht auf den Vermieter abgewälzt.

Vorgetäuschter Eigenbedarf bleibt ein anderer Fall

Wer Eigenbedarf erfindet, obwohl tatsächlich niemand aus dem berechtigten Personenkreis einziehen soll, kann sich nicht mit diesem Urteil entlasten. Bei einer schuldhaft unberechtigten Kündigung kommen etwa notwendige Umzugskosten als Schaden in Betracht, wie ein Fall zu vorgetäuschtem Eigenbedarf und ersatzfähiger Umzugsarbeit zeigt.

Für die Prüfung sollten Sie Kündigungsschreiben, spätere Vermietererklärungen und Hinweise auf eine abweichende Nutzung aufbewahren.

Welche Widersprüche auf vorgeschobenen Eigenbedarf hindeuten können, ist deshalb eine andere Frage als ein Fehler bei der Vollmacht.

Umgekehrt macht nicht jede wirtschaftliche Überlegung eine Eigenbedarfskündigung unberechtigt. Auch bei Eigenbedarf aufgrund eigener Umbau- oder Verkaufspläne kommt es auf einen ernsthaften, nachvollziehbaren Nutzungswunsch an.

Keine Erstattung der Anwaltsrechnung

Die Mieterin verlangte die Freistellung von Honorarkosten ihrer im Berufungsverfahren neu beauftragten Anwälte.

Für solche Kosten gelten aber die Regeln des Prozessrechts und kein zusätzlicher Anspruch auf Schadensersatz. Der unterlegene Gegner muss notwendige Kosten erstatten; eine privat vereinbarte höhere Anwaltsvergütung übernimmt er deshalb noch nicht.

Der BGH sah auch keine besonderen Umstände, die eine Erstattung höherer Honorare gerechtfertigt hätten. Mieter sollten klären, welcher Betrag selbst bei einem gewonnenen Verfahren bei ihnen verbleiben kann.

Eigene Recherche ist keine bezahlte Arbeitszeit

Die Frau machte zudem Verdienstausfall für ihre Beschäftigung mit dem Rechtsstreit geltend, darunter Recherchen zum Kirchenrecht und die Aufbereitung des Sachverhalts für ihre Anwälte.

Allein für eigene Recherchen und Sachverhaltsaufbereitung hatte sie 330 Stunden angesetzt.

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Der BGH lehnte die Forderung ab: Der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Vorbereitung und Führung des eigenen Prozesses wird nicht vergütet. Das betrifft etwa die Durchsicht von Unterlagen, die Bearbeitung von Schriftsätzen und die Korrespondenz mit der eigenen Kanzlei.

Schmerzensgeld braucht mehr als Prozessbelastung

Auch das verlangte Schmerzensgeld sprach der BGH nicht zu. Die eingereichte fachärztliche Stellungnahme führte die psychischen Beschwerden auf eine bereits länger bestehende Konfliktsituation zurück und belegte keine entsprechend abgrenzbaren gesundheitlichen Folgen der Kündigungen oder des Räumungsprozesses.

Damit stellte das Gericht psychische Erkrankungen nicht grundsätzlich infrage. Es fehlte im konkreten Verfahren an den Voraussetzungen für die geltend gemachte Entschädigung.

Nicht alle Kündigungsgründe waren geklärt

Bei den früheren Kündigungen vom Februar 2021 hatte die Gemeinde Zahlungsrückstände angeführt, deren Berechtigung die Mieterin bestritt. Der BGH stellte ausdrücklich fest, dass das Landgericht die Voraussetzungen dieser Kündigungen nicht ausreichend geprüft hatte.

Für die Revision war deshalb zugunsten der Mieterin von einer inhaltlich unberechtigten Kündigung auszugehen, doch auch das verhalf den konkreten Geldforderungen nicht zum Erfolg. Die verlangten Prozesskosten und der eigene Arbeitsaufwand waren aus den genannten Gründen nicht ersatzfähig; auch für Schmerzensgeld fehlte die Grundlage.

Bei Kündigungen wegen Mietschulden muss daher weiterhin genau geprüft werden, ob die behaupteten Rückstände bestehen und welche Kündigungsart vorliegt. Selbst eine Nachzahlung der Mietschulden beseitigt nicht jede Kündigung.

Was Mieter nach einer Kündigung prüfen sollten

Lassen Sie die Wirksamkeit der Kündigung und mögliche Ersatzansprüche getrennt beurteilen. Bewahren Sie den Umschlag, das Kündigungsschreiben, Vollmachten und die bisherige Korrespondenz auf und beachten Sie bei einer Räumungsklage die gerichtlichen Fristen.

Ein Streit über die Kündigung hebt Ihre sonstigen Mietpflichten nicht auf. Das zeigt auch die Abgrenzung zwischen einem unbegründeten Zutrittsverlangen und einer berechtigten Wohnungsbesichtigung, die Mieter nicht beliebig verhindern dürfen.

Ebenso wenig erlaubt das Urteil dem Vermieter, Sie eigenmächtig auszusperren oder den Auszug durch unzulässigen Druck zu erzwingen. Solche Eingriffe in die Rechte von Mietern sind gesondert zu beurteilen.

Bei einer ordentlichen Kündigung kann außerdem ein Härtefallwiderspruch infrage kommen, etwa bei schweren gesundheitlichen Folgen eines erzwungenen Umzugs. Besteht ein Grund zur außerordentlichen fristlosen Kündigung, schließt § 574 Absatz 1 BGB diesen Widerspruch jedoch aus.

Beratung auch mit wenig Einkommen

Wenn Sie anwaltliche Beratung nicht bezahlen können, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen Beratungshilfe für die außergerichtliche Prüfung infrage. Auch Menschen im Leistungsbezug können damit anwaltliche Hilfe gegen eine geringe Eigenbeteiligung erhalten.

Für ein Gerichtsverfahren kann Prozesskostenhilfe beantragt werden, wenn die persönlichen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sie deckt allerdings nicht die gegnerischen Anwaltskosten ab, die Ihnen bei einem verlorenen Zivilprozess auferlegt werden können.

Fiktives Beispiel: Kündigung abgewehrt, Rechnung bleibt

Susanna, 52, erhält eine Eigenbedarfskündigung, bei der die vorgeschriebene Begründung fehlt; der Eigenbedarf besteht nachweislich tatsächlich. Eine Anwältin weist die formell unwirksame Kündigung zurück, und Sabine verlangt anschließend ihre außergerichtlichen Beratungskosten vom Vermieter.

Allein der Begründungsfehler trägt diesen Ersatzanspruch nach den vom BGH bestätigten Grundsätzen nicht. Hätte der Vermieter den Eigenbedarf dagegen schuldhaft erfunden, könnten notwendige Rechtsverteidigungskosten unter weiteren Voraussetzungen ersatzfähig sein.

FAQ: Fehlerhafte Mietkündigung und Schadensersatz

Bekomme ich bei einer unwirksamen Kündigung immer Schadensersatz?

Nein, die Unwirksamkeit allein genügt nicht. Entscheidend ist unter anderem, ob der Vermieter schuldhaft ohne berechtigten Kündigungsgrund gehandelt hat und dadurch ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist.

Muss ich trotz eines Formfehlers ausziehen?

Eine unwirksame Kündigung beendet das Mietverhältnis nicht. Eine spätere wirksame Kündigung oder ein anderer Beendigungsgrund muss jedoch gesondert geprüft werden.

Bleibe ich bei einem gewonnenen Räumungsprozess auf allen Anwaltskosten sitzen?

Nein, die gesetzlichen Regeln zur Prozesskostenerstattung gelten weiterhin. Ein zusätzlich vereinbartes Honorar oberhalb der gesetzlichen Gebühren muss die Gegenseite aber grundsätzlich nicht übernehmen.

Kann ich meine eigene Recherchezeit abrechnen?

Den allgemeinen Zeitaufwand für die Vorbereitung und Bearbeitung Ihres eigenen Prozesses können Sie generell nicht als Schaden abrechnen. Davon zu unterscheiden sind gesetzlich vorgesehene Entschädigungen etwa für notwendige Gerichtstermine.

Reicht die Angst vor Wohnungsverlust für Schmerzensgeld?

Die übliche psychische Belastung durch eine Kündigung oder einen Räumungsprozess reicht nicht aus. Für Schmerzensgeld müssen eine entsprechende Haftungsgrundlage und eine zurechenbare Gesundheitsverletzung vorliegen.

Schützt das Urteil Vermieter auch bei erfundenem Eigenbedarf?

Nein, schuldhaft vorgetäuschter Eigenbedarf kann weiterhin Schadensersatz auslösen. Ob einzelne Kosten ersetzt werden, hängt von ihrer Verursachung, Erforderlichkeit und ihrem Nachweis ab.

Quellen

Berliner Mieterverein: Schadensersatz wegen formal unwirksamer Kündigung, Besprechung vom 30. Oktober 2026.

Bundesgerichtshof: Urteil vom 1. Juli 2026 – VIII ZR 4/23, Volltext bei anwalt24.de, insbesondere Randnummern 23–26, 35–41 und 52–66.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 280 BGB, § 574 BGB und § 91 ZPO.

Justiz-Services: Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe: Umfang und Kosten.