Neun Wochen warten auf Wohngeld: Das können Betroffene jetzt tun

Wer Wohngeld beantragt, muss je nach Wohnort weiterhin mehrere Wochen auf den Bescheid warten. Im Berliner Bezirk Pankow nennt die Verwaltung derzeit durchschnittlich neun Wochen, während Freiburg trotz deutlicher Fortschritte noch rund 2.400 offene Vorgänge meldet.

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Landshut hat wegen wachsender Rückstände die Zeiten für persönliche Vorsprachen bis Ende Oktober 2026 begrenzt. Die drei Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Wohngeldstellen arbeiten und welche Folgen lange Verfahren für Haushalte mit wenig finanziellem Spielraum haben.

Die Bearbeitungsdauer unterscheidet sich deutlich

Eine bundesweit einheitliche Bearbeitungszeit gibt es beim Wohngeld nicht. Das Wohngeldgesetz gilt zwar im ganzen Land, über die Anträge entscheiden jedoch die örtlich zuständigen Behörden.

Kommune oder Bezirk Gemeldete Lage im Juli 2026 Berlin-Pankow Durchschnittlich neun Wochen Bearbeitungszeit; unangemeldete persönliche Vorsprachen sind nicht möglich Freiburg Rund 2.400 offene Vorgänge und etwa 900 neue Anträge im Monat; vollständige Anträge werden in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen bearbeitet Landshut Wegen wachsender Rückstände nach einem Personalwechsel zeitweise nur drei Zeitfenster pro Woche für persönliche Vorsprachen

Die Angaben bilden keine bundesweite Statistik ab. Sie zeigen aber, dass Wohnort, Personalbestand, Zahl der Neuanträge und vorhandene Altbestände die Wartezeit erheblich beeinflussen können.

Pankow nennt durchschnittlich neun Wochen

Das Wohnungsamt Pankow beziffert die durchschnittliche Bearbeitungszeit mit neun Wochen. Die Angabe trägt den Stand vom 8. Juli 2026 und bezieht sich auf die Zeit ab Antragstellung beim Wohnungsamt, wie der Bezirk auf seiner Wohngeldseite mitteilt.

Persönliche Vorsprachen ohne vorherige Vereinbarung sind nicht möglich. Pankow führt das Wohnungsamt als interne Bearbeitungsstelle und verweist für eine erste telefonische Auskunft auf die Behördennummer 115.

Freiburg meldet noch rund 2.400 offene Vorgänge

Freiburg hat seinen Rückstand deutlich verringert. Anfang 2024 lagen dort noch mehr als 5.400 Anträge offen, im Juli 2026 waren es nach Angaben der Stadt noch rund 2.400.

Gleichzeitig gehen jeden Monat etwa 900 neue Anträge ein. Für vollständig eingereichte Vorgänge nennt die Stadt Freiburg derzeit eine Bearbeitungszeit von in der Regel vier bis sechs Wochen.

Im Bestand befinden sich außerdem komplizierte Fälle aus früheren Jahren. Seit Oktober 2025 werden online eingereichte Unterlagen durch eine datenschutzkonforme KI-Anwendung vorsortiert und auf fehlende Nachweise geprüft; über den Antrag entscheidet weiterhin ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Wohngeldstelle.

Landshut begrenzt die persönliche Vorsprache

In Landshut wirken sich die Rückstände unmittelbar auf die Erreichbarkeit der Wohngeldstelle aus. Vom 13. Juli bis zum 30. Oktober 2026 ist eine persönliche Vorsprache montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 16 Uhr möglich.

Als Grund nennt die Stadt Landshut wachsende Rückstände nach einem Personalwechsel. Diese hätten bereits zu längeren Bearbeitungszeiten geführt.

Die Wohngeldstelle bittet zugleich darum, von Nachfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen. Weniger Publikumsverkehr kann zwar Zeit für die offenen Anträge schaffen, erschwert Betroffenen aber die persönliche Klärung von Rückfragen.

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Der Antragsmonat geht durch die Wartezeit nicht verloren

Ein später Bescheid bedeutet grundsätzlich nicht, dass die Monate seit der Antragstellung verloren sind. Nach § 25 Abs. 2 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum im Regelfall am ersten Tag des Monats, in dem der Wohngeldantrag gestellt wurde.

Wird der Antrag später bewilligt, folgt normalerweise eine Nachzahlung für die erfassten Monate. Voraussetzung ist, dass der Wohngeldanspruch in dieser Zeit tatsächlich bestand.

Die spätere Nachzahlung löst die Geldnot während der Bearbeitung jedoch nicht. Wer drei Monate auf monatlich 300 Euro Wohngeld wartet, muss zunächst eine Lücke von 900 Euro überbrücken, obwohl die Miete weiter pünktlich fällig ist.

Deshalb sollte der eigentliche Wohngeldantrag rechtzeitig gestellt werden. Angeforderte Nachweise sollten anschließend schnell und nachweisbar eingereicht werden; weitere Hinweise enthält unser Beitrag zum Wohngeld im Jahr 2026.

Eine vorläufige Zahlung kann die Wartezeit überbrücken

Das Gesetz erlaubt eine vorläufige Zahlung, wenn die Prüfung voraussichtlich länger dauert und ein Wohngeldanspruch hinreichend wahrscheinlich ist. Paragraf 26a Wohngeldgesetz verwendet allerdings das Wort „kann“; die Behörde muss die Zahlung daher nicht in jedem Fall bewilligen.

Betroffene sollten die vorläufige Zahlung ausdrücklich und nachweisbar bei ihrer Wohngeldstelle beantragen. Der normale Wohngeldantrag enthält einen solchen zusätzlichen Antrag nicht automatisch, wie der Beschluss des Verwaltungsgerichts Würzburg vom 10. Oktober 2024, Az. W 3 E 24.1520, verdeutlicht.

Die vorläufige Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Entscheidung. Ergibt die abschließende Berechnung einen niedrigeren Betrag, kann die Behörde die Differenz zurückfordern.

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Unser Ratgeber zur vorläufigen Wohngeldzahlung erklärt die Antragstellung genauer. Eine feste Zahl von Wochen, nach deren Ablauf die vorläufige Zahlung zwingend erfolgen muss, nennt das Gesetz nicht.

Nach drei Monaten kommt eine Untätigkeitsklage infrage

Das Wohngeldgesetz enthält keine feste Frist, innerhalb derer die Behörde einen Bescheid erlassen muss. Nach Paragraf 75 Verwaltungsgerichtsordnung kann eine Untätigkeitsklage grundsätzlich nach drei Monaten zulässig sein, wenn die Behörde ohne ausreichenden Grund nicht entschieden hat.

Wichtig ist: Die drei Monate sind keine automatische Zahlungsfrist. Kann die Wohngeldstelle einen nachvollziehbaren Grund für die Verzögerung darlegen, kann das Verwaltungsgericht das Verfahren aussetzen und der Behörde eine Frist zur Entscheidung setzen.

Fehlen Unterlagen, die für die Prüfung benötigt werden, kann dies erklären, warum noch kein Bescheid erlassen wurde. Antragstellende sollten deshalb belegen können, wann der Antrag, Nachforderungen und ihre Antworten bei der Behörde eingegangen sind.

Überlastung rechtfertigt nicht jede Verzögerung

Das Verwaltungsgericht Arnsberg befasste sich mit einem Wohngeldantrag, über den bei Klageerhebung seit mehr als sechs Monaten nicht entschieden worden war. Während des gerichtlichen Verfahrens erließ die Behörde den Bescheid, sodass sich der Streit in der Hauptsache erledigte.

Das Gericht musste danach nur noch über die Kosten entscheiden. Mit dem Beschluss vom 27. November 2023, Az. 5 K 3388/23, legte es diese der Behörde auf, weil die lange Verzögerung im konkreten Fall nicht mehr gerechtfertigt war.

Die Wohngeldstelle hatte unter anderem auf die Überlastung nach der Wohngeldreform verwiesen. Das Gericht berücksichtigte jedoch, dass Wohngeld laufende Mietzahlungen absichern soll und das Risiko eines Wohnungsverlustes mit jedem Monat steigt.

Der Beschluss bedeutet nicht, dass jede Wartezeit von mehr als drei Monaten rechtswidrig ist. Dauer und Ursache der Verzögerung, die Mitwirkung der betroffenen Person und die Umstände des Einzelfalls müssen gemeinsam betrachtet werden.

Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Nach Ablauf der von der eigenen Wohngeldstelle genannten Bearbeitungszeit ist eine schriftliche Sachstandsanfrage sinnvoll. Sie sollte das Antragsdatum, ein vorhandenes Aktenzeichen, bereits eingereichte Nachweise und eine bestehende finanzielle Dringlichkeit nennen.

Bleibt eine Entscheidung aus, kommen eine vorläufige Zahlung und nach mehr als drei Monaten eine Untätigkeitsklage in Betracht. Vor einer Klage sollte geprüft werden, ob alle angeforderten Unterlagen vorliegen und ob die Behörde einen nachvollziehbaren Grund für die Verzögerung genannt hat.

Weitere Einzelheiten erklärt unser Beitrag zur Untätigkeitsklage beim Wohngeld.

Telefonische Nachfragen lassen sich später nur schwer belegen. Eingangsbestätigungen, Upload-Quittungen, Nachforderungen und Antworten sollten daher gemeinsam aufbewahrt werden.

Fragen und Antworten zu langen Wohngeld-Bearbeitungszeiten

Gibt es eine feste Frist für die Bearbeitung eines Wohngeldantrags?

Nein. Das Wohngeldgesetz schreibt keine bestimmte Zahl von Wochen vor. Nach drei Monaten kann unter den Voraussetzungen des Paragrafen 75 Verwaltungsgerichtsordnung eine Untätigkeitsklage zulässig sein.

Gehen Monate verloren, wenn der Bescheid spät kommt?

Im Regelfall nicht. Besteht ein Anspruch, beginnt der Bewilligungszeitraum grundsätzlich mit dem ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde.

Muss die Wohngeldstelle nach drei Monaten automatisch zahlen?

Nein. Die Dreimonatsfrist betrifft die mögliche Untätigkeitsklage und ist keine automatische Zahlungsfrist.

Kann während der Bearbeitung bereits Wohngeld gezahlt werden?

Eine vorläufige Zahlung nach Paragraf 26a Wohngeldgesetz ist möglich, wenn die Prüfung länger dauert und ein Anspruch hinreichend wahrscheinlich ist. Sie muss ausdrücklich beantragt werden und steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Entscheidung.

Kann vorläufig gezahltes Wohngeld zurückgefordert werden?

Ja. Ergibt die endgültige Berechnung einen niedrigeren Wohngeldbetrag, muss die Überzahlung grundsätzlich erstattet werden.

Rechtfertigt Überlastung jede lange Bearbeitungszeit?

Nein. Das Verwaltungsgericht Arnsberg hielt eine mehr als sechsmonatige Verzögerung im entschiedenen Fall trotz erheblicher Überlastung nicht mehr für gerechtfertigt. Andere Fälle müssen jedoch anhand ihrer konkreten Umstände geprüft werden.