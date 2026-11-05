Schwerbehinderung: Mann gewinnt vor Gericht – Amt muss Reiseassistenz bezahlen

Ein schwerbehinderter Mann wollte seinen Urlaub in den USA verbringen und benötigte dafür persönliche Assistenz. Doch wer muss die Kosten für diese Unterstützung bezahlen? Darüber musste das Sozialgericht Mannheim entscheiden.

Das Gericht gab dem Mann teilweise recht und sprach ihm Leistungen für die notwendige Assistenz während seiner Fernreise zu. Allerdings begrenzten die Richter die Höhe der Kostenübernahme. Eine teure Urlaubsreise schließt den Anspruch auf Unterstützung also nicht von vornherein aus.

Das Urteil vom 15. Dezember 2025 (S 2 SO 891/25) ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Nach Angaben des Gerichts läuft ein Berufungsverfahren.

Der Träger wollte auf Ausflüge in der Nähe verweisen

Der Mann erhielt bereits Assistenz zur sozialen Teilhabe, deren Notwendigkeit auf Urlaubsreisen der Leistungsträger anerkannte. Für die USA-Reise verweigerte er jedoch die Finanzierung: Freizeitgestaltung sei auch im näheren Umfeld möglich.

Außerdem verwies die Behörde auf durchschnittliche Urlaubsausgaben von etwa 1.340 Euro pro Person in den Jahren 2019 bis 2023. Das Gericht hielt dagegen: Höhere eigene Reisekosten beseitigten den Leistungsanspruch nicht vollständig, rechtfertigten aber eine Begrenzung auf durchschnittliche Aufwendungen der Gesamtbevölkerung.

Urlaub gehört zur sozialen Teilhabe

Wer wegen seiner Behinderung Unterstützung benötigt, verliert sein Bedürfnis nach Erholung und selbstbestimmter Freizeit nicht. Das Bundessozialgericht hat bereits 2022 anerkannt, dass notwendige behinderungsbedingte Mehrkosten einer Urlaubsreise zur Eingliederungshilfe gehören können.

Die damalige Entscheidung betraf eine Kreuzfahrt und erging noch zum früheren Eingliederungshilferecht. Gegen-Hartz erläutert die Grundsätze zur Kostenübernahme für eine Begleitperson im Urlaub.

Heute nennt § 78 SGB IX die Freizeitgestaltung ausdrücklich als Bereich der Assistenz; § 113 SGB IX ordnet Assistenzleistungen der sozialen Teilhabe zu. Es geht darum, behinderungsbedingte Hindernisse bei einer selbstbestimmten Lebensführung auszugleichen.

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Die eigene Reise müssen Sie grundsätzlich selbst bezahlen

Ein Anspruch auf Assistenz bedeutet nicht, dass der Leistungsträger Ihren gesamten Urlaub finanziert. Eigene gewöhnliche Reisekosten bleiben grundsätzlich Ihre Sache, wie auch der Beitrag zum nicht behinderungsbedingten Eigenanteil einer Urlaubsreise erläutert.

Davon zu unterscheiden sind Ausgaben, die erst durch die notwendige Unterstützung entstehen. § 78 Absatz 4 SGB IX erfasst auch notwendige Fahrtkosten und weitere erforderliche Aufwendungen der Assistenzperson.

Kostenart Was bei der Finanzierung gilt Eigener Flug und gewöhnliche Unterkunftskosten Grundsätzlich selbst zu bezahlen, soweit keine behinderungsbedingten Mehrkosten vorliegen. Notwendige Assistenz während der Reise Kann als Leistung zur sozialen Teilhabe in Betracht kommen; Bedarf und Umfang müssen geprüft werden. Zusätzliche Reise- und Unterkunftskosten der Assistenzperson Können bei nachgewiesener Notwendigkeit und angemessener Höhe übernommen werden. Ausgaben oberhalb des anerkannten Umfangs Eine vollständige Erstattung ist nicht gesichert; es kann eine Finanzierungslücke verbleiben.

Ein Auslandsziel schließt Unterstützung nicht aus

§ 104 Absatz 5 SGB IX lässt Eingliederungshilfe im Ausland ausdrücklich zu, knüpft sie aber an Voraussetzungen. Bei gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland muss die Leistung im Ausland dem Auftrag der Eingliederungshilfe entsprechen, darf ihre Dauer nicht wesentlich verlängern und keine unvertretbaren Mehraufwendungen verursachen.

Damit lässt sich weder jede Fernreise pauschal ausschließen noch jede gewünschte Reise auf Kosten des Trägers durchsetzen. Dass Streitigkeiten auch anders ausgehen können, zeigt das Urteil zur abgelehnten Kostenübernahme bei einer Karibikreise.

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Billiger reicht als Begründung nicht

Das Wunsch- und Wahlrecht verlangt eine Prüfung Ihrer persönlichen Situation. Nach § 104 SGB IX kommt es bei einer abweichenden Leistung auch darauf an, ob sie zumutbar ist und Ihren Bedarf tatsächlich decken kann.

Ein günstigeres Angebot hilft Ihnen wenig, wenn es wegen fehlender Barrierefreiheit oder unzureichender Unterstützung nicht nutzbar ist. Weitere Hintergründe zum Wunsch- und Wahlrecht in der Eingliederungshilfe zeigen, warum ein bloßer Preisvergleich zu kurz greifen kann.

Vor der Buchung den Bedarf und die Kosten klären

Beantragen Sie die zusätzliche Unterstützung möglichst frühzeitig beim zuständigen Eingliederungshilfeträger und lassen Sie sich den bewilligten Umfang schriftlich bestätigen. Beschreiben Sie konkret, welche Tätigkeiten die Assistenz übernimmt, wie viele Stunden erforderlich sind und welche zusätzlichen Reisekosten entstehen.

Trennen Sie im Kostenplan Ihre eigenen Ausgaben von den Kosten der Assistenz und begründen Sie, weshalb günstigere Angebote Ihren Bedarf nicht decken. Das ist auch deshalb wichtig, weil eine Entscheidung ohne ausreichende Gesamtplanung rechtlich angreifbar sein kann.

Erhalten Sie bereits ein Persönliches Budget, sollten Sie klären, ob die Reiseassistenz darin enthalten ist oder eine Anpassung erforderlich wird. Die Auszahlung als Budget ersetzt weder den Nachweis des zusätzlichen Bedarfs noch dessen Prüfung.

Bei einer Ablehnung oder Kürzung sollten Sie auf eine nachvollziehbare Berechnung bestehen und die Rechtsbehelfsbelehrung beachten. Auch Streitigkeiten um ein gedeckeltes Persönliches Budget zeigen, wie wichtig die Begründung einer Kostenbegrenzung ist.

Unterscheiden Sie zwischen Pflegeleistungen und Unterstützung zur sozialen Teilhabe, wenn Sie auf der Reise beides benötigen. Der Beitrag zum Unterschied zwischen Persönlichem Budget und Pflegegeld erläutert, weshalb diese Leistungen nicht gleichzusetzen sind.

Sechs Fragen und Antworten zur Reiseassistenz

Bezahlt die Eingliederungshilfe meinen USA-Urlaub?

Grundsätzlich müssen Sie Ihre Urlaubskosten selbst tragen. In Betracht kommen notwendige behinderungsbedingte Mehrkosten, etwa durch eine erforderliche Assistenzperson.

Reicht ein Schwerbehindertenausweis für den Anspruch?

Der Ausweis belegt noch keinen Assistenzbedarf auf Reisen. Es müssen die Voraussetzungen der Eingliederungshilfe und die erforderliche Unterstützung im Einzelfall geprüft werden.

Darf das Amt mich auf Freizeitangebote zu Hause verweisen?

Ein solcher Hinweis ersetzt keine Prüfung Ihres konkreten Teilhabebedarfs. Urlaub und Erholung können ein anerkennungsfähiges Teilhabeziel sein; eine abweichende Leistung muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Muss ich Reiseassistenz zusätzlich beantragen?

Grundsätzlich werden Leistungen der Eingliederungshilfe auf Antrag erbracht; für bereits im Gesamtplanverfahren ermittelte Bedarfe sieht § 108 SGB IX eine Ausnahme vor. Klären Sie deshalb vorab, ob Ihre bestehende Bewilligung die geplante Reise und deren zusätzliche Kosten umfasst.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 19. Mai 2022 – B 8 SO 13/20 R.

Gesetze im Internet: § 78 SGB IX – Assistenzleistungen.

Gesetze im Internet: § 104 SGB IX – Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles.

Gesetze im Internet: § 108 SGB IX – Antragserfordernis.

Gesetze im Internet: § 113 SGB IX – Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Sozialgericht Mannheim: Kurzmitteilung zum Urteil vom 15. Dezember 2025 – S 2 SO 891/25; nicht rechtskräftig, Berufungsverfahren anhängig.