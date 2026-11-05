Pflegereform: Angehörige sollen entlastet werden – doch bei Alltagshilfen drohen neue Lücken

Die Bundesregierung will die Pflege zu Hause stärken, doch ausgerechnet bei der Unterstützung im Alltag drohen neue Lücken. Die Caritas warnt, dass die geplante Neuordnung bewährte Hilfen schwächen und pflegende Angehörige zusätzlich belasten könnte.

Für Familien zählt, ob jemand beim Einkaufen hilft, die Fahrt zur Tagespflege bezahlbar bleibt und eine Vertretung einspringt. Ein neues Budget allein beantwortet diese Fragen nicht.

Linnemanns Versprechen und die Realität

Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann erklärte gegenüber der Rheinischen Post, er wolle betroffenen Familien die häusliche Pflege erleichtern. Prävention, Beratung und Rehabilitation sollen Pflegebedürftigkeit möglichst verhindern oder hinauszögern.

Das ist ein nachvollziehbares Ziel, löst aber nicht die Probleme bereits pflegebedürftiger Menschen. Wer heute beim Waschen, Anziehen oder Verlassen der Wohnung Hilfe braucht, benötigt jetzt verlässliche Unterstützung.

Die Reform ist noch kein geltendes Recht

Für den 5. November 2026 ist die erste Beratung des Pflegeneuordnungsgesetzes im Bundestag angesetzt. Vorgesehen sind neue Budgets und eine fachliche Pflegebegleitung, die Angehörige vor Überforderung schützen soll.

Bis Änderungen tatsächlich in Kraft treten, gelten die bisherigen Leistungsansprüche weiter.

Caritas warnt vor Lücken bei Alltagshilfen

Nach Einschätzung der Caritas könnten ambulante Pflegedienste bisherige niedrigschwellige Alltagshilfen über das geplante Sozialraumbudget nicht mehr anbieten.

Betroffen wären etwa Begleitung zu Arztterminen, Einkäufe und Unterstützung im Haushalt.

Der Verband befürchtet Nachteile für die Tagespflege, wenn bisher über den Entlastungsbetrag finanzierte Fahrdienste darüber nicht mehr gedeckt werden. Damit drohe ein Angebot unbezahlbar zu werden.

Wenn eine vertraute Hilfe wegfällt, muss eine Familie erst jemanden finden, der die Aufgabe übernimmt.

Ein höherer Betrag ersetzt keinen verfügbaren Dienst

Laut Gesundheitsministerium soll das Sozialraumbudget bei Pflegegrad 2 bis 5 den Entlastungsbetrag ersetzen und bis zu 175 Euro monatlich umfassen. Vorgesehen ist die Nutzung für anerkannte Alltagshilfen, darunter Nachbarschaftshilfe.

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Wer keinen geeigneten Helfer findet oder den bisherigen Dienst nicht mehr aus demselben Budget bezahlen kann, hat von einer höheren Zahl auf dem Papier wenig.

Bei Pflegegrad 1 droht ein echter Verlust

Menschen mit Pflegegrad 1 sollen auf das neue Sozialraumbudget nicht zugreifen können; statt des Entlastungsbetrags hätten sie nichts. Eine vorgesehene intensivere Begleitung ersetzt keine bezahlte Haushaltshilfe.

Derzeit stehen bei häuslicher Pflege in allen Pflegegraden bis zu 131 Euro monatlich für geeignete Leistungen zur Verfügung. Wie die Erstattung funktioniert, erklärt unser Beitrag zum Entlastungsbetrag und zu typischen Fehlern bei der Abrechnung.

Zwei Kürzungen wurden zurückgenommen

Die Caritas begrüßt, dass bestimmte geplante Kürzungen jetzt nicht mehr vorgesehen sind: Rentenbeiträge für pflegende Angehörige und des Pflegegeldes.

Auch die ursprünglich geplanten höheren Eigenanteile für Pflegeheimbewohner seien abgewendet worden.

Das nimmt Familien zwar sehr konkrete Sorgen. Es beantwortet jedoch nicht die Frage, in Zukunft eine bezahlbare und verlässliche Unterstützung zu Hause zu organisieren.

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Auch die Ersatzpflege soll anders finanziert werden

Die Diakonie kritisiert, dass der Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege entfallen und auf andere Budgets verteilt werden soll. Sie warnt vor weniger flexiblen Leistungen und zusätzlicher Belastung der Angehörigen.

Ersatzpflegeleistungen sollen aus dem Entlastungsbudget und dem ambulanten Sachleistungsbudget finanzierbar sein; hinzu kommt ein Überbrückungsbudget.

Für 2026 stehen ab Pflegegrad 2 weiterhin gemeinsam bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise zu ungenutzten Mitteln und zur Abrechnung finden Sie in unserem Beitrag über Pflegeleistungen zum Jahresende.

Was Sie jetzt klären können

Lassen Sie sich von Ihrer Pflegekasse erläutern, welche Leistungen Sie aktuell nutzen und welche Beträge noch verfügbar sind. Fragen Sie Ihren Pflegedienst, über welchen Anspruch Haushaltshilfe, Betreuung oder Begleitung bislang abgerechnet werden.

So können Sie später prüfen, ob eine Gesetzesänderung Ihre konkrete Versorgung betrifft. Kündigen Sie bewährte Hilfen also nicht aufgrund einer angekündigten Reform.

Fiktives Beispiel: Mandina und Dietmar aus Braunlage

Mandina ist 72 Jahre alt, lebt in Braunlage im Harz und hat wegen der Folgen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung Pflegegrad 3. Ihr Sohn Dietmar, 48, übernimmt als Pflegeperson die tägliche Unterstützung; ergänzend hilft ein ambulanter Dienst im Haushalt.

Für beide ist entscheidend, ob diese Hilfe nach einer Reform weiterhin bezahlbar bleibt und Dietmar bei einer Auszeit eine Vertretung organisieren kann.

Müsste er zusätzlich die Aufgaben des Dienstes übernehmen, würde ihn auch kein auf dem Papier höheres Budget.

Dietmar lässt sich deshalb die bisherige Finanzierung erklären und dokumentiert mit Mandina, welche Unterstützung sie benötigt. Einen konkreten finanziellen Verlust können beide aus dem noch laufenden Gesetzgebungsverfahren nicht ableiten.

FAQ: Fünf Fragen zur geplanten Pflegereform

Gelten die angekündigten Änderungen bereits?

Nein, der Gesetzentwurf ist noch nicht verabschiedet. Bis zum Inkrafttreten neuer Regelungen gelten die bisherigen Ansprüche.

Wird das Pflegegeld bei Pflegegrad 2 und 3 zunächst gekürzt?

Die ursprünglich geplante Kürzung für die ersten drei Monate ist nach der Caritas-Mitteilung im aktuellen Entwurf nicht mehr enthalten.

Warum kann ein höheres Budget trotzdem Probleme verursachen?

Entscheidend ist auch, welche Leistungen damit bezahlt werden dürfen und welche Anbieter vor Ort verfügbar sind. Ein höherer Betrag garantiert deshalb keine bessere Versorgung.

Müssen Pflegedienste ihre Haushaltshilfen jetzt einstellen?

Aus dem Gesetzentwurf folgt keine sofortige Einstellung bestehender Hilfen. Die Caritas warnt vor den Folgen der geplanten Finanzierung.

Was sollten pflegende Angehörige jetzt tun?

Klären Sie mit Pflegekasse und Dienst Ihre bestehenden Ansprüche und die bisherige Abrechnung. Prüfen Sie konkrete Änderungen erneut, sobald das Gesetz und seine Übergangsregeln feststehen.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Fragen und Antworten zum Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes.

Bundesgesundheitsministerium: Weitere Leistungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag.

Bundesgesundheitsministerium: Urlaubsvertretung – Verhinderungspflege.

Deutscher Caritasverband: Häusliche Pflege nicht gefährden, Pressemitteilung vom 4. November 2026.

Deutscher Bundestag: Bundestag berät über Neuordnung der Pflegeversicherung.

Diakonie Deutschland: Pflegereform – Was geplant ist. Was fehlt. Was Pflege jetzt braucht.