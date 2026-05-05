Arbeitgeber muss Restlohn zahlen: Keine Anrechnung von unpfändbarem Lohn

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Ein Kraftfahrer klagte auf ausstehenden Lohn und bekam vor dem Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz Recht (5 SLa 209/24). Der Arbeitgeber hatte behauptet, Teile des Nettolohns seien bar in Umschlägen ausgezahlt worden und außerdem gebe es eine Ausgleichsquittung, wonach „alles erledigt“ sei.

Das Gericht hielt beides nicht für ausreichend belegt und verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung der Restbeträge.

Worum ging es in dem Verfahren?

Die Parteien stritten über Restlohn für einen langen Zeitraum sowie zusätzlich über Urlaubsabgeltung. Unstreitig war, dass der Arbeitgeber monatlich Lohnabrechnungen erstellte und die darin ausgewiesenen Bruttobeträge grundsätzlich passten. Streitpunkt war, ob der Arbeitgeber tatsächlich den vollen Lohn gezahlt hatte oder ob ein erheblicher Teil offen geblieben war.

Was der Arbeitgeber behauptete

Der Arbeitgeber trug vor, es habe eine Abrede gegeben: Ein Teil des Lohns sei überwiesen worden, der Rest sei regelmäßig bar ausgezahlt worden, oft „zum Monatsende“ und übergeben durch verschiedene Beschäftigte. Zusätzlich behauptete der Arbeitgeber ein Darlehen, das dem Arbeitnehmer in bar gegeben worden sei und über Einbehalte bzw. Verrechnung getilgt worden sein soll.

Als „Beleg“ legte der Arbeitgeber außerdem eine handschriftliche Bestätigung vor, wonach alle wechselseitigen Forderungen aus Darlehen und Lohn „vollständig ausgeglichen“ seien.

Warum das Gericht dem Arbeitgeber nicht glaubte

Das Landesarbeitsgericht stellte klar, dass der Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast trägt, wenn er sich darauf beruft, der Anspruch sei durch Zahlung erfüllt. Wer behauptet, bar gezahlt zu haben, muss nachvollziehbar darlegen, wann, wie, in welcher Höhe und durch wen Geld übergeben worden sein soll.

Pauschale Hinweise auf Umschläge, „Kassenbuch“ oder allgemeine Gewohnheiten reichen nicht, wenn sich daraus keine konkreten Zahlungsvorgänge sicher ableiten lassen.

In der Beweisaufnahme konnten Zeugen keine verlässlichen Angaben dazu machen, welche Beträge in welchen Monaten tatsächlich bar geflossen sein sollen. Das Gericht sah zudem Widersprüche, etwa zwischen der Behauptung „meist am Monatsende“ und Einträgen, die andere Daten nahelegten. Auch daraus folgte keine sichere Überzeugung, dass die behaupteten Barzahlungen wirklich stattgefunden haben.

Pfändungsschutz: Warum der Arbeitnehmer trotzdem klagen durfte

Im Fall gab es eine Unterhaltspfändung mit festgesetztem pfändungsfreiem Betrag. Der Arbeitgeber meinte, der Arbeitnehmer sei wegen der Pfändung nicht aktiv legitimiert. Das Gericht wies das zurück, weil im streitigen Zeitraum nach der gerichtlichen Festsetzung im Ergebnis keine pfändbaren Beträge übrig geblieben seien.

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Wenn die Forderung unpfändbar ist, bleibt der Anspruch beim Arbeitnehmer, und er kann ihn selbst einklagen.

„Ausgleichsquittung“ als Stolperfalle: Warum sie nicht half

Die vorgelegte Ausgleichsquittung half dem Arbeitgeber gleich aus mehreren Gründen nicht. Erstens wurde das Original nicht vorgelegt, obwohl die Echtheit der Unterschrift bestritten war. Zweitens konnte das schriftvergleichende Gutachten die Unterschrift anhand der Kopie nicht sicher dem Arbeitnehmer zuordnen.

Drittens waren auch die Zeugenaussagen zum Zustandekommen dieser Quittung nicht so konkret und widerspruchsfrei, dass das Gericht von einer echten, wirksamen Vereinbarung überzeugt gewesen wäre.

Viertens ging das Gericht noch weiter: Selbst wenn es eine solche formularmäßig vorformulierte Verzichtserklärung gegeben hätte, wäre sie nach den Maßstäben der AGB-Kontrolle problematisch. Ein pauschaler, unentgeltlicher Verzicht „auf alles“ ohne klare Gegenleistung kann Arbeitnehmer unangemessen benachteiligen.

Außerdem kann eine solche Klausel intransparent sein, wenn sie undifferenziert auch Ansprüche erfasst, die rechtlich nicht ohne Weiteres verzichtbar sind.

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Aufrechnung mit Darlehen: Warum auch dieser Einwand scheiterte

Der Arbeitgeber erklärte hilfsweise die Aufrechnung mit einer behaupteten Darlehensrückforderung. Das Gericht stellte dazu vor allem auf den Pfändungsschutz ab: Gegen unpfändbaren Lohn darf grundsätzlich nicht aufgerechnet werden, wenn dadurch das Existenzminimum unterlaufen würde.

Zusätzlich spielte im Verfahren eine arbeitsvertragliche Ausschlussfrist eine Rolle, weil der Arbeitgeber seine Aufrechnung erst sehr spät erklärte und damit selbst dann Schwierigkeiten gehabt hätte, wenn die Gegenforderung überhaupt durchsetzbar gewesen wäre.

Was das Urteil für Betroffene bedeutet

Wer Lohnabrechnungen bekommt, aber das Geld nicht vollständig erhält, sollte sich nicht mit dem Hinweis abspeisen lassen, der Rest sei „bar“ oder „in Umschlägen“ gezahlt worden. In einem Prozess muss der Arbeitgeber sehr konkret darlegen und beweisen, dass er gezahlt hat. Für Beschäftigte ist wichtig, alle eigenen Kontoauszüge zu sichern und Abweichungen zwischen Abrechnung und Zahlung zeitnah zu dokumentieren.

Auch bei Pfändungen lohnt sich eine genaue Prüfung: Pfändungsfreigrenzen schützen den notwendigen Lebensunterhalt. Wenn der Lohn im Ergebnis unpfändbar ist, kann der Arbeitnehmer die offenen Beträge grundsätzlich selbst geltend machen.

Und eine pauschale Ausgleichsquittung ist nicht automatisch ein „Schlussstrich“, vor allem dann nicht, wenn sie nicht sauber nachgewiesen und rechtlich wirksam gestaltet ist.

FAQ: Restlohn, Barzahlung und Ausgleichsquittung

Kann ein Arbeitgeber Lohn einfach teilweise bar auszahlen?

Barzahlung ist rechtlich nicht per se verboten, aber sie muss beweisbar sein. Wenn der Arbeitnehmer bestreitet, muss der Arbeitgeber konkrete Zahlungsvorgänge belegen können.

Reicht ein Kassenbuch als Beweis für eine Barzahlung?

Nicht automatisch. Ein Kassenbucheintrag zeigt zunächst nur, was intern vermerkt wurde. Das Gericht kann zusätzliche Belege und stimmige Zeugenaussagen verlangen, die die tatsächliche Übergabe bestätigen.

Was ist eine Ausgleichsquittung und wann wirkt sie?

Eine Ausgleichsquittung soll häufig bestätigen, dass keine Ansprüche mehr bestehen. Wirksam ist sie nur, wenn sie nachweislich zustande gekommen ist und rechtlich nicht gegen Schutzvorschriften oder die AGB-Kontrolle verstößt.

Darf der Arbeitgeber mit einem Darlehen gegen Lohn aufrechnen?

Nur sehr begrenzt. Gegen unpfändbaren Lohn darf grundsätzlich nicht aufgerechnet werden, weil sonst das Existenzminimum unterlaufen würde. Außerdem muss die Gegenforderung klar und rechtzeitig geltend gemacht werden.

Kann ich trotz Lohnpfändung meinen Restlohn einklagen?

Ja, wenn der Anspruch (wie hier) im pfändungsfreien Bereich liegt. Dann bleibt die Forderung beim Arbeitnehmer und er kann sie selbst gerichtlich durchsetzen.

Fazit

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat klargestellt, dass Arbeitgeber bei behaupteten Barzahlungen nicht mit vagen Erzählungen, Umschlägen und unvollständigen Unterlagen durchkommen. Wer sich auf Erfüllung beruft, muss konkret und nachvollziehbar beweisen, dass und in welcher Höhe gezahlt wurde.

Eine pauschale Ausgleichsquittung ohne Original, ohne sichere Unterschriftszuordnung und ohne klare, faire Ausgestaltung ist kein verlässlicher „Schlussstrich“.

Für Beschäftigte zeigt das Urteil: Abrechnungen, Kontoauszüge und eine saubere Dokumentation sind im Streitfall oft der entscheidende Hebel, um Restlohn durchzusetzen.