Jobcenter setzt Bürgergeld auf null: Vier Schritte gegen den Versagungsbescheid

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Das Jobcenter hat das Bürgergeld auf null gesetzt. Nicht weil es einen Anspruch geprüft und verneint hätte, sondern weil Unterlagen fehlen. Ein Versagungsbescheid nach § 66 SGB I klingt wie eine endgültige Ablehnung – ist er aber nicht.

Wer jetzt falsch reagiert oder zu lange wartet, verliert das Bürgergeld für laufende Monate, den Kranken- und Pflegeversicherungsschutz, und riskiert, dass Nachzahlungen dauerhaft entfallen.

Versagungsbescheid beim Bürgergeld: Was dieser Bescheid wirklich bedeutet

Ein Versagungsbescheid ist kein Ablehnungsbescheid. Dieser Unterschied entscheidet, welche Reaktion jetzt hilft. Bei einer Ablehnung hat das Jobcenter den Sachverhalt vollständig geprüft und festgestellt: kein Anspruch. Bei einer Versagung dagegen hat es nicht einmal geprüft – weil es dazu nach eigenem Bekunden nicht in der Lage war. Unterlagen fehlten, Fragen blieben offen, die Hilfebedürftigkeit ließ sich nicht feststellen.

Die Rechtsfolge: Das Jobcenter stoppt die Leistung vorläufig, bis die Mitwirkung nachgeholt wird. Konkret heißt das: kein Regelbedarf, keine Übernahme der Miete und Heizkosten, keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Für Alleinstehende bedeutet das einen Ausfall von mehr als 1.000 Euro monatlich, je nach Wohnsituation auch deutlich mehr. Die Versagung gilt so lange, bis entweder das Jobcenter den Bescheid aufhebt oder ein Gericht eingreift.

Was in vielen Versagungsbescheiden nicht steht und was das Jobcenter verschweigt: Die Entscheidung ist ein Ermessensfehler, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht eingehalten wurden. Und die Gerichte ziehen bei diesem Instrument gerade klare Grenzen nach oben.

Schritt 1: Widerspruch einlegen – die Ein-Monats-Frist läuft sofort

Wer einen Versagungsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Diese Frist beginnt mit Bekanntgabe des Bescheids. Wer sie versäumt, dem bleibt nur der Überprüfungsantrag – mit deutlich schlechteren Chancen auf Nachzahlungen.

Der Widerspruch sollte schriftlich per Einschreiben mit Rückschein beim Jobcenter eingehen. Eine ausführliche Begründung ist für die Fristwahrung nicht erforderlich, schadet aber nicht. Im Widerspruch lässt sich bereits ankündigen, dass fehlende Unterlagen nachgereicht werden.

Ein wichtiger Effekt: Gerichte haben klargestellt, dass Versagungsbescheide im Bürgergeld nicht von Gesetzes wegen sofort vollziehbar sind. Der Leistungszeitraum bleibt offen, solange das Verfahren läuft. Wer Widerspruch einlegt und danach die fehlenden Unterlagen einreicht, kann also rückwirkend Leistungen erhalten.

Petra M., 47, aus Dortmund, stellt im Oktober 2025 einen Bürgergeld-Erstantrag. Das Jobcenter fordert Kontoauszüge der letzten sechs Monate sowie den Mietvertrag. Petra reicht beides nicht fristgerecht ein. Im November kommt der Versagungsbescheid: null Euro.

Kein Regelbedarf (563 Euro monatlich), keine Übernahme der Miete (600 Euro), keine Krankenversicherung. Petra legt innerhalb von zehn Tagen Widerspruch ein. Das hält das Verfahren offen. Als sie zwei Wochen später Kontoauszüge und Mietvertrag einreicht, muss das Jobcenter rückwirkend ab Antragstellung prüfen und bewilligen.

Der Widerspruch muss den Bescheid und das Aktenzeichen benennen und von der betroffenen Person unterschrieben sein. Bei Bedarfsgemeinschaften muss jede volljährige Person separat Widerspruch einlegen, wenn auch ihre Leistung versagt wurde.

Schritt 2: Fehlende Unterlagen nachreichen und Mitwirkung nachholen

Parallel zum Widerspruch, nicht stattdessen: Die fehlenden Unterlagen müssen ans Jobcenter. Mit der vollständigen Nachholung der Mitwirkung wird der Versagungsbescheid rechtlich angreifbar – er verliert seine Grundlage. Das Jobcenter ist dann verpflichtet, den Bescheid aufzuheben und die Leistung rückwirkend nach § 67 SGB I zu prüfen.

Typischerweise verlangt das Jobcenter bei Erstanträgen: Kontoauszüge der letzten drei bis sechs Monate aller Konten, den Mietvertrag oder Nachweis der Unterkunftskosten, Einkommensnachweise aller Bedarfsgemeinschaftsmitglieder, Nachweise zu Vermögenswerten sowie bei Selbstständigen Unterlagen zum Betrieb. Wer einzelne Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig beschaffen kann, sollte das begründen – und schriftlich festhalten, was konkret fehlt und warum.

Entscheidend: Das Jobcenter darf nur verlangen, was es nicht mit geringerem Aufwand selbst beschaffen kann. Es darf keine Unterlagen von Dritten fordern, auf deren Herausgabe die betroffene Person keinen Einfluss hat. Wer von einer Ex-Partnerin oder einem früheren Arbeitgeber keine Auskunft erhält, ist nicht mitwirkungspflichtig – das Jobcenter muss sich in dem Fall selbst um die Informationen bemühen.

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Nach vollständiger Nachholung der Mitwirkung muss kein neuer Antrag gestellt werden. Der ursprüngliche Antrag gilt weiter. Das Jobcenter hat ab dem Zeitpunkt der vollständigen Nachholung die Leistungsvoraussetzungen zu prüfen und bei Vorliegen rückwirkend zu bewilligen.

Schritt 3: Eilantrag beim Sozialgericht stellen

Wer nach der Versagung keine Leistungen mehr erhält und die Lebenshaltung nicht mehr sichern kann, muss nicht warten, bis das Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist. Beim zuständigen Sozialgericht lässt sich gleichzeitig eine einstweilige Anordnung beantragen. Der Eilantrag ist unabhängig vom Widerspruch und kann auch parallel laufen.

Im Eilverfahren prüft das Gericht summarisch, ob der Versagungsbescheid offensichtlich rechtswidrig ist – etwa wegen fehlender Rechtsfolgenbelehrung, unzureichend gesetzter Frist oder fehlerhafter Ermessensausübung. Liegt einer dieser Mängel vor, kann das Gericht das Jobcenter innerhalb weniger Tage verpflichten, vorläufig Leistungen zu erbringen.

Das Sozialgericht Braunschweig hat in einem wegweisenden Urteil vom 12. Dezember 2025 (Az. S 44 AS 155/24) einen Versagungsbescheid aufgehoben, bei dem das Jobcenter dieselbe Person zuvor mehrfach wegen fehlender Hilfebedürftigkeit abgelehnt hatte – und nun ohne jede Begründung zur Versagungsentscheidung wechselte.

Das Gericht stellte klar: Bereits die Wahl zwischen Ablehnung und Versagung ist eine Ermessensentscheidung, die das Jobcenter begründen muss. Fehlende Begründung macht den Bescheid rechtswidrig.

Für den Eilantrag braucht es keine anwaltliche Vertretung. Das Sozialgericht ist kostenfrei für Betroffene ohne Einkommen. Wer kein Geld für einen Anwalt hat, kann Prozesskostenhilfe beantragen; VdK und SoVD beraten kostenlos.

Schritt 4: Bestandskräftiger Versagungsbescheid – was jetzt noch möglich ist

Die Widerspruchsfrist ist bereits abgelaufen und der Bescheid bestandskräftig? Das Verfahren ist nicht geschlossen. Der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X öffnet es erneut. Wer diesen Antrag stellt und gleichzeitig die fehlenden Unterlagen einreicht, zwingt das Jobcenter zur erneuten inhaltlichen Prüfung.

Der Nachteil gegenüber dem Widerspruch: Die Nachzahlungsmöglichkeit ist eingeschränkt. Das Sozialrecht begrenzt rückwirkende Leistungen bei Überprüfungsanträgen auf einen festgelegten Zeitraum vor dem Antragsjahr. Wer lange wartet, verliert möglicherweise Ansprüche auf Nachzahlung für die Monate, in denen die Versagung wirkte. Je früher der Überprüfungsantrag gestellt wird, desto mehr lässt sich retten.

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Im Überprüfungsantrag sollte klar benannt werden, warum der Versagungsbescheid rechtswidrig war: fehlende Rechtsfolgenbelehrung, unangemessene Frist, fehlerhaftes Ermessen oder Versagung gegenüber Personen, die nicht mitwirkungspflichtig waren. Ergänzt werden die bisher fehlenden Unterlagen.

Wann ist ein Versagungsbescheid von Anfang an rechtswidrig?

Nicht jeder Versagungsbescheid hält einer gerichtlichen Prüfung stand. Gerichte haben in den vergangenen Monaten ein klares Muster herausgearbeitet: Jobcenter verletzen bei Versagungsentscheidungen regelmäßig Verfahrenspflichten oder überschreiten ihren Ermessensspielraum.

Ein Versagungsbescheid ist rechtswidrig, wenn das Jobcenter davor keine schriftliche Mitwirkungsaufforderung zugestellt hat, die vier Mindestanforderungen erfüllt: Die Aufforderung muss konkret benennen, welche Unterlagen verlangt werden. Sie muss begründen, warum diese Unterlagen für die Entscheidung erforderlich sind. Sie muss eine angemessene Frist gewähren, die es der Person realistisch ermöglicht, die Unterlagen zu beschaffen.

Und sie muss unmissverständlich auf die Rechtsfolge hinweisen – dass die Leistung versagt oder entzogen wird, wenn die Frist verstreicht. Fehlt eines dieser Elemente, ist der Versagungsbescheid angreifbar, weil er auf einer formell fehlerhaften Voraussetzung basiert.

Darüber hinaus muss das Jobcenter bei der Entscheidung, ob es versagt, Ermessen ausüben und dieses Ermessen begründen. Das BSG hat bereits 2018 (Az. B 9 SB 1/17 R) klargestellt, dass die Rechtsfolgenbelehrung ausdrücklich und im Einzelfall konkret sein muss. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat am 8. Oktober 2025 (Az. L 13 AS 241/23) entschieden, dass eine Versagung gegenüber nicht mitwirkungspflichtigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft rechtswidrig ist.

Kinder können nicht für die Mitwirkungsversäumnisse ihrer Eltern mit einer Leistungssperre belegt werden. Die Revision gegen dieses Urteil ist beim Bundessozialgericht zugelassen – die Frage, wie weit der Schutz von Bedarfsgemeinschaftsmitgliedern geht, wird abschließend dort geklärt.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschied am 27. Januar 2026 (Az. L 1 AS 1363/25 B ER), dass rückwirkende Versagungen für bereits abgelaufene Bewilligungszeiträume rechtswidrig sind. Das Mitwirkungsrecht wirkt nur ab Wirksamkeit des Bescheids in die Zukunft, nicht rückwärts. Wer also einen Bescheid erhält, der einen Zeitraum erfasst, der bereits vor dem Bescheiddatum endete, hat einen starken formellen Angriffspunkt.

Das Muster, das Gerichte dabei aufdecken: Jobcenter wechseln zur Versagungsentscheidung, wenn ihnen eine Ablehnung aufwendiger erscheint. Bei einer Ablehnung müssen sie den Sachverhalt vollständig ermitteln und begründen. Bei einer Versagung reicht der Verweis auf fehlende Unterlagen.

Das Sozialgericht Braunschweig hat diesen Mechanismus in seinem Urteil vom Dezember 2025 (Az. S 44 AS 155/24) ausdrücklich benannt und die Versagung als rechtswidrig eingestuft. Wer sich gegen einen Versagungsbescheid wehrt, muss diese Fehlerquellen systematisch prüfen.

Häufige Fragen zum Versagungsbescheid beim Bürgergeld

Kann das Jobcenter das Bürgergeld dauerhaft auf null setzen?

Nein. Eine Versagung nach § 66 SGB I wirkt immer nur bis zur Nachholung der Mitwirkung. Sie ist ihrem Wesen nach vorläufig. Sobald die fehlenden Unterlagen vorliegen und die Leistungsvoraussetzungen nachgewiesen sind, muss das Jobcenter den Bescheid aufheben und die Leistung prüfen. Eine dauerhafte Nullstellung ohne diesen Mechanismus wäre rechtswidrig.

Muss ich beim Widerspruch gegen den Versagungsbescheid die fehlenden Unterlagen sofort mitschicken?

Nein – aber es ist sinnvoll. Der Widerspruch wahrt die Frist und hält das Verfahren offen. Die Nachholung der Mitwirkung kann danach erfolgen. Wer beides gleichzeitig tut, beschleunigt die Entscheidung erheblich.

Darf mein Kind einen Versagungsbescheid erhalten, wenn nur ich Unterlagen nicht eingereicht habe?

Nach dem Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 8. Oktober 2025 (Az. L 13 AS 241/23) darf das nicht. Kinder sind für Mitwirkungsversäumnisse ihrer Eltern nicht haftbar. Ein Versagungsbescheid, der die gesamte Bedarfsgemeinschaft trifft, obwohl nur ein Elternteil seine Mitwirkungspflicht verletzt hat, ist in dieser Pauschalität rechtswidrig. Die Frage ist beim BSG zur Revision zugelassen.

Was passiert mit meiner Krankenversicherung während der Versagung?

Bei einer Totalversagung übernimmt das Jobcenter keine Beiträge mehr zur Kranken- und Pflegeversicherung. Wer bisher über das Jobcenter versichert war, verliert vorübergehend diesen Schutz. Das ist ein wichtiges Argument im Eilverfahren beim Sozialgericht – Gerichte werten den fehlenden Krankenversicherungsschutz als Faktor, der die Eilbedürftigkeit begründet.

Hilft mir ein Rechtsanwalt beim Versagungsbescheid?

Eine anwaltliche Vertretung ist nicht vorgeschrieben, aber im Eilverfahren und bei bestandskräftigen Bescheiden empfehlenswert. Sozialrechtsberatung bieten VdK, SoVD und örtliche Sozialberatungsstellen kostenlos oder kostengünstig an. Prozesskostenhilfe ist für Sozialhilfeempfänger im Gerichtsverfahren beantragbar.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialgesetzbuch I (SGB I) – §§ 60–67, Mitwirkungspflichten und Versagung

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen §§ 60–67 SGB I, Mitwirkungspflichten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Sozialgericht Braunschweig: Urteil vom 12.12.2025, Az. S 44 AS 155/24, Ermessensfehlerhafter Versagungsbescheid

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen: Urteil vom 08.10.2025, Az. L 13 AS 241/23, Versagung und Bedarfsgemeinschaft

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Beschluss vom 27.01.2026, Az. L 1 AS 1363/25 B ER, Rückwirkende Versagung

Bundessozialgericht: Urteil vom 12.10.2018, Az. B 9 SB 1/17 R, Anforderungen Rechtsfolgenbelehrung § 66 SGB I

Deutsche Rentenversicherung Bund: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 67 SGB I, Nachholung der Mitwirkung