Rentenbezüge nach der Scheidung: Wann entsteht überhaupt Unterhalt?

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Das OLG Koblenz hat klargestellt, dass nachehelicher Unterhalt sich grundsätzlich an den ehelichen Lebensverhältnissen zum Zeitpunkt der Scheidung orientiert (13 UF 192/14).

Entscheidend ist also, welche Einkünfte das Leben als Ehepaar damals tatsächlich geprägt haben. Spätere Einkommenssprünge zählen nur dann mit, wenn sie schon bei der Scheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartbar waren und das Paar seine Lebensplanung bereits darauf ausgerichtet hatte. Genau daran scheiterte es im konkreten Fall.

Der konkrete Fall: Sozialamt fordert Unterhalt aus übergegangenem Recht

Geklagt hatte eine Sozialbehörde, weil sie der geschiedenen Ehefrau des Mannes im Zeitraum 2011 bis 2013 Grundsicherungsleistungen gezahlt haben soll. Die Ehe war 1960 geschlossen und 1974 nach dem damaligen Ehegesetz wegen Verschuldens des Mannes geschieden worden, ein Ehegattenunterhalt wurde damals nicht gezahlt.

Jahrzehnte später wurde die Frau bedürftig, und die Behörde wollte den Mann nachträglich in Regress nehmen. Der Mann hielt dagegen, dass ein Unterhaltsbedarf nach den damaligen Eheverhältnissen nicht bestehe.

Zentrale Frage: Sind Rentenbezüge nachehelich unterhaltspflichtig?

Rentenbezüge können grundsätzlich eine Rolle beim nachehelichen Unterhalt spielen, aber nicht automatisch in voller Höhe. Maßgeblich ist, ob diese Renten als Fortentwicklung des eheprägenden Einkommens gelten, also ein Surrogat der damaligen Erwerbslage sind.

Das Gericht hat hier nur die gesetzliche Rente und ein kleines Nebenerwerbseinkommen als eheprägend angesehen. Zusätzliche Renten oder Erträge zählen nur, wenn sie den ehelichen Lebensstandard schon bei Scheidung erkennbar mitgeprägt hätten oder jedenfalls damals absehbar waren.

Warum private Renten und Erträge hier nicht halfen

Der Mann hatte heute deutlich höhere Gesamteinkünfte, unter anderem aus Vermietung, Kapitalvermögen und privaten Renten. Diese zusätzlichen Einkünfte stammten nach seinem Vortrag weitgehend aus Erbfällen viele Jahre nach der Scheidung sowie aus erst später abgeschlossenen privaten Vorsorgeverträgen.

Das OLG Koblenz sagte: Erbschaften rund 20 Jahre nach der Scheidung sind typischerweise nicht „eheprägend“, weil man sie beim Zuschnitt der Ehe nicht verlässlich einplanen kann. Auch private Renten waren hier nicht bedarfsprägend, weil eine entsprechende Zusatzvorsorge während der Ehe und lange Zeit danach nicht einmal absehbar war.

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Ergebnis im Fall: Kein Unterhaltsbedarf, also kein Anspruch

Das Gericht rechnete als eheprägend nur die gesetzliche Rente des Mannes und den geringen Gewerbe-Nebenertrag zusammen. Diese Summe lag bereits unter dem, was die geschiedene Ehefrau nach dem Vortrag der Behörde selbst als eigene Renteneinkünfte hatte.

Damit fehlte schon der ungedeckte Bedarf, bevor überhaupt über Verwirkung oder Verzicht entschieden werden musste. Die Beschwerde der Sozialbehörde blieb deshalb ohne Erfolg.

Was das Urteil für Rentner und Ex-Partner bedeutet

Wer nach der Scheidung mehr Rente bekommt, ist nicht automatisch verpflichtet, daraus nachehelichen Unterhalt zu zahlen. Entscheidend ist, ob die Rentenansprüche als normale Fortentwicklung der damaligen ehelichen Lebensverhältnisse gelten oder ob sie erst aus späteren, nicht vorhersehbaren Ereignissen stammen.

Besonders wichtig ist die Abgrenzung bei späteren Erbschaften, Kapitalerträgen und zusätzlichen Privat- oder Zusatzrenten. Diese können im Einzelfall außen vor bleiben, wenn sie die damalige Ehe nicht geprägt haben.

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FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Sind Rentenbezüge nachehelich unterhaltspflichtig?

Grundsätzlich können Renten als Einkommen Unterhalt auslösen, aber nur im Rahmen des Bedarfs nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Das heißt: Es zählt, was die Ehe geprägt hat und als normale Entwicklung erwartbar war.

Spätere Einkünfte werden nicht automatisch „unterhaltspflichtig“, nur weil sie heute vorhanden sind. Genau diese Grenze hat das OLG Koblenz betont.

Zählt die gesetzliche Rente anders als eine private Zusatzrente?

Die gesetzliche Rente wird häufig als Fortentwicklung des früheren Erwerbseinkommens gesehen und kann deshalb eher eheprägend sein. Eine private Zusatzrente kann dagegen außen vor bleiben, wenn sie bei Scheidung weder bestand noch absehbar war oder aus einer späteren Lebensplanung stammt.

Das Gericht schaut also auf Entstehung, Timing und Erwartbarkeit. Im entschiedenen Fall blieb die private Vorsorge ohne Einfluss auf den Bedarf.

Was ist mit Mieteinnahmen und Kapitalerträgen im Alter?

Mieteinnahmen und Kapitalerträge können theoretisch unterhaltsrelevant sein, wenn sie schon während der Ehe vorhanden waren oder als erwartbare Entwicklung die Lebensplanung geprägt haben.

Stammt das Vermögen aber aus Erbfällen lange nach der Scheidung, fehlt oft die Prägung der Ehe. Dann werden die Erträge regelmäßig nicht dem eheprägenden Einkommen zugerechnet. Das war hier der entscheidende Punkt.

Kann eine spätere Erbschaft den Unterhalt erhöhen?

Nur ausnahmsweise und nicht „einfach so“. Nach der Linie des Gerichts kommt es darauf an, ob das Erbe bei der Scheidung schon konkret absehbar war und die Eheleute ihr Leben darauf eingerichtet hatten.

Passiert der Erbfall Jahrzehnte später, fehlt diese Erwartbarkeit in der Regel. Dann bleibt das Erbe für den nachehelichen Bedarf meist außen vor.

Können Sozialämter bei Grundsicherung immer den Ex-Ehemann in Regress nehmen?

Ein Regress setzt voraus, dass überhaupt ein zivilrechtlicher Unterhaltsanspruch besteht, der auf die Behörde übergehen kann. Wenn nach den ehelichen Lebensverhältnissen kein Bedarf besteht, gibt es keinen Anspruch, den das Amt „ziehen“ könnte.

Genau das hat das OLG Koblenz hier entschieden, weil die (eheprägende) Einkommensbasis zu niedrig war. Deshalb scheiterte der Regress bereits an der Höhe.

Fazit

Rentenbezüge können nach der Scheidung unterhaltspflichtig sein, aber nur soweit sie die ehelichen Lebensverhältnisse prägen oder als normale Entwicklung dieser Verhältnisse gelten. Spätere Erbschaften, daraus fließende Mieteinnahmen oder erst viel später aufgebaute Privat- und Zusatzrenten zählen nicht automatisch mit.

Im Fall des OLG Koblenz blieb deshalb nur die gesetzliche Rente als eheprägend übrig, und damit fehlte schon der Bedarf. Wer nachehelichen Unterhalt aus Renten behauptet, muss sehr genau darlegen, warum gerade diese Renten schon aus Sicht der Scheidung „zur Ehe gehörten“.