Kündigung nach Nachbarschaftsstreit: Gericht entscheidet anders

Ein Mieter fühlte sich durch den Lärm seiner Nachbarn gestört und klopfte deshalb mehrfach gegen seine Zimmerdecke. Sein Vermieter mahnte ihn wiederholt ab und wollte ihn schließlich aus der Wohnung werfen. Doch vor Gericht bekam der Mieter recht.

Das Landgericht Flensburg hob die Entscheidung zur Räumung der Wohnung auf. Bei gegenseitigen Ruhestörungen darf ein Vermieter nicht einfach einen Mieter allein verantwortlich machen, ohne die Umstände ausreichend zu prüfen (Urteil vom 17. April 2026, 1 S 64/25).

Über das rechtskräftige Urteil informierte das Gericht am 9. November 2026. Die Entscheidung zeigt, dass wiederholtes Klopfen und mehrere Abmahnungen nicht in jedem Fall ausreichen, um einem Mieter die Wohnung zu kündigen.

Mieter klopfte wegen Lärm gegen die Decke

Der betroffene Mann wohnte seit Juni 1998 in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und lebte dort mit seinem erwachsenen Sohn. Ende 2020 zog eine neue Mieterin in die Wohnung direkt über ihm ein, und in der Folgezeit stritten sich beide Parteien wegen Lärms.

Der Mann fühlte sich von den Geräuschen aus der oberen Wohnung erheblich gestört und klopfte regelmäßig gegen seine Zimmerdecke. Nach seiner Darstellung wollte er damit auf den Lärm aufmerksam machen und die Nachbarin zur Ruhe bewegen.

Das Klopfen belästigte allerdings andere Hausbewohner. Nach Angaben der Vermieterin machte er sich durch erhebliche Geräusche bemerkbar, darunter Klopfen, Poltern und Hämmern.

Der Mieter erhielt eine Abmahnung, doch er stellte sein Verhalten nicht ein. Auch weitere Aufforderungen und Abmahnungen führten nicht dazu, dass die Auseinandersetzungen endeten.

Vermieter kündigte mehrfach fristlos

Die Vermieterin kündigte schließlich dem Mann mehrfach fristlos. Die für den späteren Räumungsprozess entscheidende Kündigung erfolgte am 6. November 2024.

Auch die Bewohnerin der oberen Wohnung erhielt wegen der Ruhestörungen mehrere Abmahnungen und Kündigungen. Die Vermieterin ging somit gegen beide Streitparteien vor, ohne jedoch zu untersuchen, wer die gegenseitigen Störungen hauptsächlich ausgelöst hatte.

Das Amtsgericht Flensburg gab der Räumungsklage gegen den Mieter zunächst statt. Nach Auffassung des Amtsgerichts hatte der Mann den Hausfrieden so erheblich gestört, dass die Vermieterin das Mietverhältnis beenden durfte.

Der Mieter legte Berufung ein. Dabei verwies er darauf, dass er sich mehrfach bei der Hausverwaltung über die Nachbarin beschwert und wegen ihrer Ruhestörungen auch wiederholt die Polizei gerufen hatte.

Landgericht stoppt die Kündigung wegen fehlender Aufklärung

Das Landgericht Flensburg wies die Räumungsklage ab. Nach seiner Auffassung hatte die Vermieterin vor der Kündigung nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Hausfriedensstörungen sich gegenseitig bedingten.

Die Vermieterin wusste, dass die Nachbarin bereits seit 2021 durch Ruhestörungen aufgefallen war und deshalb eine Abmahnung erhalten hatte. Der Erdgeschossmieter hatte dagegen zuvor viele Jahre ohne Auffälligkeiten in seiner Wohnung gelebt.

Auch seine wiederholten Beschwerden über die Nachbarin waren der Hausverwaltung bekannt. Dennoch hatte die Vermieterin keinerlei Bemühungen unternommen, um herauszufinden, wer die Eskalation des Streits hauptsächlich zu verantworten hatte.

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Dieses Versäumnis machte die Kündigung nach Auffassung des Landgerichts unwirksam.

Vermieter muss vor einer Kündigung beide Seiten anhören

Nach § 569 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch kann eine nachhaltige Störung des Hausfriedens eine außerordentliche fristlose Kündigung rechtfertigen. Voraussetzung ist, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht mehr zumutbar ist: unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände.

Gehen die Störungen von mehreren Mietparteien aus und hängen sie zusammen, muss der Vermieter nach der Entscheidung des Landgerichts die Beteiligten gleich behandeln. Er darf nicht einen Mieter als Hauptverantwortlichen auswählen, ohne dies zu prüfen.

Dafür verlangten die Richter keine aufwendigen Ermittlungen und keinen lückenlosen Nachweis darüber, wer den Streit begonnen hatte. Der Vermieter hätte jedoch die beteiligten Mieter und andere Hausbewohner zu den gegenseitigen Vorwürfen befragen müssen.

Erst danach ließe sich beurteilen, gegen welchen Beteiligten weitere mietrechtliche Maßnahmen angemessen sind.

Auch die Kündigung beider Streitparteien reicht nicht immer aus

Die Vermieterin war auch gegen die Nachbarin mit Kündigungen vorgegangen, ohne zuvor die gegenseitigen Vorwürfe ausreichend aufzuklären.

Nach Ansicht des Landgerichts soll eine Kündigung in erster Linie denjenigen treffen, der die Hauptverantwortung für die nachhaltige Störung des Hausfriedens trägt. Lässt sich trotz angemessener Bemühungen kein Hauptverantwortlicher feststellen, kann auch die Kündigung sämtlicher störender Mietparteien gerechtfertigt sein.

Vermieter dürfen nicht auf jegliche Prüfung verzichten und anschließend eine Kündigung allein auf die Beschwerden über einen Beteiligten stützen.

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Auch “Gegenlärm” verletzt das Mietverhältnis

Wer stundenlang gegen Wände oder Decken hämmert und dadurch weitere Bewohner beeinträchtigt, kann selbst seine mietvertraglichen Pflichten verletzen.

Eine erhebliche und wiederholte Ruhestörung kann trotz Beschwerden über andere Nachbarn eine Abmahnung und schließlich eine Kündigung rechtfertigen.

Das Flensburger Urteil betrifft die besondere Situation gegenseitiger Störungen und die unterlassene Prüfung durch die Vermieterin.

Welche Geräusche rechtlich hinzunehmen sind und wann eine erhebliche Störung vorliegt, erläutert unser Beitrag Bei Lärm und Ruhestörung kannst Du die Miete mindern.

Beschwerden über Nachbarn sollten schriftlich erfolgen

Wer wiederholt durch laute Musik, Poltern oder andere erhebliche Geräusche gestört wird, sollte den Vermieter schriftlich informieren und um Abhilfe bitten.

Hilfreich ist ein Lärmprotokoll, das Datum, Uhrzeit, Dauer und Art der Geräusche festhält. Auch mögliche Zeugen sowie schriftliche Reaktionen der Hausverwaltung sollten dokumentiert werden.

Solche Unterlagen können später belegen, dass ein Konflikt nicht nur von einer Mietpartei ausging und der Vermieter bereits über die Beschwerden informiert war. Zugleich erleichtern sie die Prüfung, ob der Lärm einen Mietmangel darstellt, der eine Mietminderung rechtfertigt.

Welche Beeinträchtigungen eine Mietminderung ermöglichen, erfahren Sie auch in unserem Ratgeber Vermieter dürfen das nicht mehr: Zehn gute Gründe, um die Miete zu senken. Eine unzureichend begründete Mietkürzung kann allerdings erhebliche Folgen haben, wie der Fall Mietminderung mit Folgen: Gericht ordnet Räumung an zeigt.

Abmahnung wegen Ruhestörung nicht einfach hinnehmen

Erhält ein Mieter eine Abmahnung wegen angeblicher Ruhestörungen, sollte er die Vorwürfe sorgfältig prüfen und gegebenenfalls schriftlich richtigstellen.

Wer wegen nächtlicher Ruhestörungen der Nachbarn gegen die Decke geklopft hat, sollte nicht bestreiten, selbst Lärm verursacht zu haben. Sinnvoller ist es, den Konflikt zu schildern und auf bereits erfolgte Beschwerden hinzuweisen, ohne das eigene störende Verhalten fortzusetzen.

Auch bei anderen Pflichtverletzungen kann die wiederholte Missachtung einer Abmahnung schwerwiegende Folgen haben, wie unser Beitrag Mietrecht: Wird die Miete nicht pünktlich überwiesen, darf die Wohnung gekündigt werden erläutert.

Wenn eine Kündigung ausgesprochen wurde, zählt die schnelle Gegenwehr

Eine Kündigung bedeutet nicht, dass der Vermieter die Wohnung eigenmächtig räumen oder den Bewohner aussperren darf. Verweigert der Mieter den Auszug, benötigt der Vermieter einen gerichtlich durchsetzbaren Räumungstitel.

Selbst wenn eine Kündigung erfolgreich abgewehrt wird, sind nicht sämtliche finanzielle Belastungen ersatzfähig, wie unser Beitrag Wohnungskündigung abgewehrt: Diese Kosten bekommen Mieter trotzdem nicht ersetzt erklärt.

Welche zusätzlichen Möglichkeiten bei einer drohenden Zwangsräumung bestehen, beschreibt unser Beitrag Zwangsräumung im Winter: Welche Schutzregeln für Mieter gelten.

Auch für Menschen mit Grundsicherung ist das Urteil wichtig

Wer wegen dauerhafter Lärmbelästigung eine Mietminderung durchsetzt und Grundsicherung bezieht, muss Auswirkungen auf seine Unterkunftsleistungen beachten. Warum eine wirksame Mietminderung sogar Rückforderungen des Jobcenters auslösen kann, erläutert unser Beitrag Neue Grundsicherung: Wegen Mietminderung fordert das Jobcenter alles zurück.

Häufige Fragen zur Kündigung wegen Ruhestörung

Darf mein Vermieter mich kündigen, wenn ich gegen die Decke klopfe?

Ja, wiederholtes und erhebliches Klopfen kann eine Verletzung mietvertraglicher Pflichten sein und unter bestimmten Voraussetzungen eine Kündigung rechtfertigen. Sind jedoch mehrere Mieter an gegenseitigen Ruhestörungen beteiligt, muss der Vermieter die Hintergründe angemessen berücksichtigen.

Muss der Vermieter prüfen, wer den Nachbarschaftsstreit angefangen hat?

Nach dem Urteil des Landgerichts Flensburg muss er bei bekannten gegenseitigen erheblichen Störungen zumindest einfache Aufklärungsbemühungen unternehmen. Eine vollständige Ermittlung des ursprünglichen Verursachers verlangt das Gericht dagegen nicht.

Kann der Vermieter beiden Streitparteien fristlos kündigen?

Das kann zulässig sein, wenn beide den Hausfrieden nachhaltig stören und sich trotz angemessener Prüfung kein Hauptverantwortlicher feststellen lässt. Allein die Tatsache, dass der Vermieter beiden kündigt, ersetzt jedoch nicht die erforderliche Berücksichtigung der Umstände.

Ist eine Kündigung trotz mehrfacher Abmahnungen unwirksam?

Ja, auch mehrere Abmahnungen machen eine Kündigung nicht zwangsläufig rechtmäßig. Im Flensburger Fall scheiterte die Kündigung daran, dass die Vermieterin trotz bekannter gegenseitiger Störungen keinerlei Bemühungen zur Klärung der Verantwortlichkeit unternommen hatte.

Was kann ich tun, wenn meine Nachbarn ständig Lärm verursachen?

Dokumentieren Sie die Störungen und informieren Sie Ihren Vermieter möglichst schriftlich über Art, Dauer und Häufigkeit des Lärms. Vermeiden Sie eigene erhebliche Ruhestörungen und lassen Sie prüfen, ob weitere Ansprüche gegen den Vermieter bestehen.

Quellen

DATEV: Mit Klopfen gegen Nachbarschaftslärm: Mieter darf in seiner Wohnung bleiben, Gerichtsmitteilung vom 9. November 2026.

Landgericht Flensburg: Urteil vom 17. April 2026 – 1 S 64/25, rechtskräftig, Volltext veröffentlicht bei nu:legal.