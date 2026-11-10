Grundrente wird 2027 neu berechnet: Weniger Rente weil der Zuschlag vollständig aufgezehrt ist

Für Renate wäre nach vielen Jahren mit niedrigen Löhnen ein Grundrentenzuschlag von monatlich 97 Euro berechnet, bevor Einkommen angerechnet wird. Ihr Mann ist seit 2025 im Ruhestand, doch bei der jährlichen Prüfung für Januar 2027 zählt regelmäßig noch das gemeinsame Einkommen aus 2024.

Damals verfügte das Paar über ein anzurechnendes Einkommen von durchschnittlich 2.700 Euro im Monat, sodass nach Abzug des neuen Freibetrags von 2.425 Euro noch 275 Euro verbleiben. Davon werden 60 Prozent angerechnet, also 165 Euro: Der Zuschlag ist vollständig aufgezehrt, obwohl beide heute weniger Geld haben.

Zum Jahreswechsel wird die Einkommensanrechnung neu geprüft

Die Deutsche Rentenversicherung hat am 6. November 2026 auf die jährliche Neuberechnung hingewiesen. Ab Januar 2027 kann deshalb ein anderer Grundrentenzuschlag auf dem Rentenbescheid stehen.

Die Überprüfung kann eine höhere oder niedrigere Zahlung ergeben; auch ein unveränderter Betrag ist möglich. Wer von einer Änderung betroffen ist, erhält darüber einen Bescheid.

Eine pauschale Kürzung der Grundrente zum Jahreswechsel gibt es damit nicht. Die Freibeträge steigen sogar, doch gleichzeitig werden die für die Prüfung verwendeten Einkommensdaten aktualisiert.

33 Jahre reichen noch nicht für eine garantierte Auszahlung

Der Grundrentenzuschlag soll Menschen unterstützen, die lange versichert waren und dabei unterdurchschnittlich verdient haben.

Er setzt mindestens 33 Jahre mit sogenannten Grundrentenzeiten voraus, zu denen neben versicherter Beschäftigung auch anerkannte Kindererziehungs- und Pflegezeiten gehören können.

Eine kleine Rente allein begründet noch keinen Anspruch, und auch 33 Versicherungsjahre führen nicht automatisch zu einem festen Zuschlag. Die Rentenversicherung prüft die Voraussetzungen grundsätzlich ohne gesonderten Grundrentenantrag.

Anschließend entscheidet die Einkommensanrechnung darüber, wie viel vom errechneten Zuschlag tatsächlich übrig bleibt.

Wie aus einer langen Erwerbsbiografie trotzdem ein Nullbetrag werden kann, erläutert Gegen-Hartz auch im Beitrag „Grundrente: 35 Jahre gearbeitet – und trotzdem 0 Euro Zuschlag“.

Diese Einkommensgrenzen gelten 2027

Die offizielle Wertetabelle der Rentenversicherung nennt für 2027 einen monatlichen Freibetrag von 1.555 Euro für Alleinstehende. Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften sind es zusammen 2.425 Euro.

Monatliche Einkommensgrenzen beim Grundrentenzuschlag Jahr Personenkreis Einkommen ohne Anrechnung Obergrenze der 60-Prozent-Stufe 2026 Alleinstehende 1.492 Euro 1.909 Euro 2026 Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften zusammen 2.327 Euro 2.744 Euro 2027 Alleinstehende 1.555 Euro 1.990 Euro 2027 Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften zusammen 2.425 Euro 2.861 Euro

Vom Einkommen zwischen dem Freibetrag und der zweiten Grenze werden 60 Prozent auf den Zuschlag angerechnet. Nur der Einkommensteil oberhalb der zweiten Grenze wird zusätzlich vollständig angerechnet.

Die Freibeträge steigen gegenüber 2026 um 63 Euro für Alleinstehende und um 98 Euro für Paare. Bleiben das anzurechnende Einkommen und der Zuschlag vor Einkommensanrechnung unverändert, kann diese Anhebung die Zahlung verbessern, aber nicht verschlechtern.

Warum für Januar 2027 regelmäßig das Einkommen aus 2024 zählt

Die jährliche Überprüfung laufender Renten greift auf ältere Steuerdaten zurück. Für die Neuberechnung ab Januar 2027 wurden im Herbst 2026 regelmäßig die Einkommensdaten des Jahres 2024 abgerufen; fehlen diese, kommen ersatzweise Daten aus 2023 zum Einsatz.

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Das erklärt die unangenehme Verzögerung im Einstiegsbeispiel: Der Ruhestand des Ehemanns seit 2025 verändert die Berechnung nicht sofort. Sein niedrigeres Einkommen aus 2025 kann bei der regulären jährlichen Überprüfung frühestens ab Januar 2028 berücksichtigt werden.

Die zeitliche Verschiebung kann ebenso zugunsten von Rentnern wirken, wenn ihr Einkommen inzwischen gestiegen ist. Trotzdem bleibt ein Problem für Haushalte, die heute weniger haben: Ihre aktuelle finanzielle Lage wird beim Zuschlag erst mit erheblichem Abstand sichtbar.

Von 97 Euro können schon bei 1.650 Euro Einkommen nur 40 Euro bleiben

Bei einer alleinstehenden Rentnerin mit einem angenommenen Zuschlag von 97 Euro vor Einkommensanrechnung und monatlich 1.650 Euro anzurechnendem Einkommen beträgt der Überschuss über dem Freibetrag 95 Euro. Davon werden 57 Euro angerechnet, sodass 40 Euro Zuschlag verbleiben.

Die Rechnung zeigt, warum die zweite Einkommensgrenze nicht mit einer garantierten Auszahlungsgrenze verwechselt werden darf. Ein kleiner Zuschlag kann bereits deutlich unterhalb von 1.990 Euro vollständig entfallen.

Bei den angenommenen 97 Euro ist das für Alleinstehende bereits ab rund 1.717 Euro anzurechnendem Monatseinkommen der Fall, bei Ehepaaren ab rund 2.587 Euro gemeinsamem Einkommen. Diese Beträge gelten nur für dieses Beispiel; bei einem anderen errechneten Zuschlag verschiebt sich die Grenze.

Die genannten verbleibenden Zuschläge sind Bruttobeträge vor etwaigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Ein Anspruch auf pauschal 97 Euro besteht nicht.

Bruttorente und Kontoeingang sind keine verlässlichen Vergleichsgrößen

Nach § 97a SGB VI umfasst das zu berücksichtigende Einkommen insbesondere das zu versteuernde Einkommen sowie die gesetzlich vorgesehenen steuerfreien Teile von Renten und Versorgungsbezügen. Hinzu kommen bestimmte Kapitalerträge, soweit sie nicht bereits enthalten sind; der Grundrentenzuschlag selbst wird herausgerechnet.

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Aus dem zu berücksichtigenden Jahreseinkommen wird durch Teilung durch zwölf ein monatlicher Durchschnitt gebildet. Wer nur seine aktuelle Bruttorente oder den monatlichen Kontoeingang mit dem Freibetrag vergleicht, kann deshalb zu einem falschen Ergebnis kommen.

Bei Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnerschaften wird auch das Einkommen des Partners einbezogen. Eine niedrige eigene Rente schützt den Zuschlag deshalb nicht vor der Anrechnung eines höheren Partnereinkommens.

Das Ersparte selbst wird bei dieser Einkommensprüfung nicht angerechnet. Erträge daraus, etwa Zinsen oder Einkünfte aus Vermietung, können die Zahlung dagegen beeinflussen.

Warum die Zahl von 1,35 Millionen keine Prognose für 2027 ist

Wie stark die Einkommensprüfung wirkt, zeigt eine Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung auf Basis von Rentenversicherungsdaten. Ende 2024 standen rund 2,75 Millionen Rentenfällen mit einem Anspruch vor Einkommensanrechnung etwa 1,4 Millionen tatsächlich ausgezahlte Zuschläge gegenüber.

Bei rund 1,35 Millionen Fällen verhinderte die Einkommensanrechnung somit eine Auszahlung. Diese Zahlen beschreiben den Bestand von 2024 und sagen nicht voraus, wie viele Zuschläge im Januar 2027 entfallen werden.

Der durchschnittlich ausgezahlte Bruttozuschlag lag 2024 bei rund 97 Euro monatlich. Für Menschen mit niedrigen Renten ist das ein spürbarer Betrag, eine verlässliche Absicherung gegen Altersarmut lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Kapitalerträge müssen unter Umständen selbst gemeldet werden

Der automatische Datenabgleich nimmt Rentnern nicht jede Mitwirkung ab. Bestimmte Kapitalerträge, die nicht bereits in den übermittelten Steuerdaten enthalten sind, müssen gegenüber der Rentenversicherung zusätzlich angegeben werden.

Das Bundesarbeitsministerium verweist auf Kapitalerträge oberhalb des Sparer-Pauschbetrags von jährlich 1.000 Euro für Alleinstehende beziehungsweise 2.000 Euro für zusammen veranlagte Ehepaare. Die Angaben lassen sich insbesondere anhand der Steuerbescheinigungen der Banken prüfen.

Wird ein Zuschlag bewilligt, sieht das Gesetz für die erforderliche Mitteilung grundsätzlich drei Monate nach Bekanntgabe des Bescheids vor. Zu Unrecht verschwiegene oder falsch angegebene anrechnungspflichtige Kapitalerträge können eine rückwirkende Korrektur und Rückforderungen auslösen.

Beim neuen Bescheid entscheidet die richtige Prüfung

Wer eine unerwartete Kürzung erhält, sollte das verwendete Einkommensjahr, die übernommenen Beträge und den angesetzten Freibetrag prüfen. Ebenso wichtig ist, ob das Einkommen des Partners richtig erfasst und der Grundrentenzuschlag selbst aus der Einkommensberechnung herausgenommen wurde.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann nach § 84 Sozialgerichtsgesetz bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Die Begründung kann nachgereicht werden; entscheidend ist zunächst, die Frist und die zulässige Form einzuhalten.

Ein inzwischen gesunkenes Einkommen macht die gesetzlich vorgesehene Verwendung älterer Daten allerdings nicht automatisch rechtswidrig. Liegt der Fehler bereits im Steuerbescheid, muss auch eine Korrektur beim Finanzamt geklärt werden.

Auch ohne Zuschlag können 33 Jahre einen Vorteil bringen

Ein Nullbetrag beim Grundrentenzuschlag bedeutet nicht, dass die Versicherungszeiten bei anderen Leistungen wertlos sind. Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann ein Freibetrag in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung greifen, ohne dass tatsächlich ein Grundrentenzuschlag ausgezahlt wird.

Nach § 82a SGB XII bleiben monatlich 100 Euro aus der gesetzlichen Rente zuzüglich 30 Prozent des darüberliegenden Rentenbetrags anrechnungsfrei. Die Obergrenze liegt bei der Hälfte der Regelbedarfsstufe 1; bei einer Bruttorente von 400 Euro ergibt die Formel beispielsweise einen Freibetrag von 190 Euro.

Die Berechnung erläutert Gegen-Hartz ausführlicher im Beitrag über den Rentenfreibetrag bei ergänzenden Sozialleistungen. Der Freibetrag ist keine eigenständige Zusatzrente, sondern kann den Anspruch auf die jeweilige Sozialleistung erhöhen oder erstmals entstehen lassen.

Auch beim Wohngeld gibt es nach § 17a Wohngeldgesetz einen entsprechenden, als Jahresbetrag berechneten Freibetrag. Ob sich ein Antrag lohnt, hängt von der gesamten Haushaltssituation ab, wie der Beitrag „Wohngeld für Rentner: So hoch darf die Rente sein“ erläutert.

Vier Fragen und Antworten zur Grundrente 2027

Muss ich die Neuberechnung für Januar 2027 beantragen?

Nein, die jährliche Einkommensprüfung erfolgt grundsätzlich automatisch. Ergibt sich dadurch eine Änderung des Zuschlags, erhalten Betroffene einen Bescheid.

Wie viel Einkommen bleibt 2027 ohne Anrechnung?

Für Alleinstehende beträgt der monatliche Freibetrag 1.555 Euro, für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften zusammen 2.425 Euro. Gemeint ist das nach den gesetzlichen Regeln zu berücksichtigende Einkommen, nicht einfach die Bruttorente oder der Kontoeingang.

Warum wird mein niedrigeres Einkommen von heute nicht sofort berücksichtigt?

Bei der jährlichen Überprüfung laufender Renten werden ältere Steuerdaten verwendet, für Januar 2027 regelmäßig die Daten aus 2024. Fehlen diese, wird ersatzweise auf 2023 zurückgegriffen, sodass eine aktuelle Einkommensminderung zunächst ohne Wirkung bleiben kann.

Kann ich trotz 0 Euro Grundrentenzuschlag einen Rentenfreibetrag bekommen?

Ja, bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten kann ein Freibetrag bei der Grundsicherung oder beim Wohngeld bestehen, auch wenn kein Zuschlag ausgezahlt wird. Ob daraus ein Leistungsanspruch entsteht, prüft das Sozialamt beziehungsweise die Wohngeldstelle anhand der weiteren Voraussetzungen.