Zwangsräumung im Winter – Linke verlangt Auskunft über strengere Schutzregeln für Mieter

Wer im Winter seine Wohnung durch eine Zwangsräumung verliert, kann sich in Deutschland nicht auf ein allgemeines Räumungsverbot während der kalten Jahreszeit berufen. Nun wird der mögliche Schutz vor Wohnungsverlust zum Thema im Bundestag.

Die Linksfraktion will von der Bundesregierung wissen, ob sie Zwangsräumungen im Winter künftig gesetzlich einschränken möchte. Eine entsprechende Kleine Anfrage wurde am 2. November 2026 eingebracht und am 6. November vom Bundestag bekannt gemacht.

Bundestagsanfrage bringt Winter-Schutz für Mieter auf die Tagesordnung

In ihrer Kleinen Anfrage 21/8865 verlangt die Linksfraktion Auskunft über Räumungsklagen, vollstreckte Zwangsräumungen und gerichtliche Schutzanträge zwischen 2021 und 2025.

Außerdem soll die Bundesregierung erklären, ob sie ein sogenanntes Wintermoratorium erwägt. Damit könnten Zwangsräumungen während bestimmter Wintermonate gesetzlich eingeschränkt werden.

Die Fraktion fragt auch, ob bestehende Schutzmöglichkeiten ausreichen und wie viele Betroffene nach einer Räumung unmittelbar wohnungslos werden. Besonders interessiert sie die Situation von Kindern und Menschen über 65 Jahren.

Eine solche Schutzregel ist damit noch nicht beschlossen oder als Gesetzentwurf angekündigt. Die Bundesregierung wird zunächst nach ihren Einschätzungen und möglichen Vorhaben gefragt.

Zwangsräumung im Winter ist bislang nicht verboten

Auch bei Frost und Schnee können Wohnungen geräumt werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Ein allgemeiner Schutz allein wegen der niedrigen Temperaturen besteht nicht.

Allerdings kann das Gericht nach § 721 ZPO eine angemessene Räumungsfrist gewähren. Bei einem Räumungsurteil sollte der entsprechende Antrag bereits vor Abschluss der mündlichen Verhandlung gestellt werden.

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Eine gewährte Räumungsfrist kann unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden. Insgesamt beträgt sie nach dieser Vorschrift höchstens ein Jahr, wobei gesetzliche Ausnahmen bestehen.

Räumungsschutz bei besonderer Härte beantragen

Steht die Zwangsräumung unmittelbar bevor, kann § 765a ZPO helfen. Das Vollstreckungsgericht darf eine Räumung aufschieben, wenn sie wegen außergewöhnlicher Umstände eine mit den guten Sitten unvereinbare Härte bedeuten würde.

In Betracht kommen beispielsweise schwerwiegende gesundheitliche Gefahren, eine vorübergehende schwere Erkrankung oder eine unmittelbar bevorstehende Geburt. Das Gericht muss dabei auch die berechtigten Interessen des Vermieters berücksichtigen.

Der Antrag muss spätestens zwei Wochen vor dem festgesetzten Räumungstermin beim zuständigen Amtsgericht eingehen. Ausnahmen bestehen, wenn die Gründe erst später entstanden sind oder die verspätete Antragstellung unverschuldet war.

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Wichtig sind ärztliche Atteste, das Räumungsurteil und die Terminmitteilung des Gerichtsvollziehers. Allein die fehlende Ersatzwohnung reicht für diesen besonderen Vollstreckungsschutz normalerweise nicht aus.

Jobcenter und Sozialamt können Mietschulden übernehmen

Droht der Wohnungsverlust wegen unbezahlter Miete, können Menschen mit Grundsicherungsgeld beim Jobcenter Unterstützung beantragen. Nach § 22 Absatz 8 SGB II sollen Mietschulden übernommen werden, wenn dies gerechtfertigt und notwendig ist und andernfalls Wohnungslosigkeit droht.

Die Unterstützung wird in der Regel als Darlehen gewährt. Weitere Einzelheiten erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Mietschulden – Wann muss das Jobcenter zahlen?“.

Für Menschen, die in den Zuständigkeitsbereich der Sozialhilfe fallen, kommt eine Schuldenübernahme nach § 36 SGB XII infrage. Hier sind sowohl eine Beihilfe als auch ein Darlehen möglich.

Entscheidend ist, ob sich durch die Zahlung der Wohnungsverlust tatsächlich verhindern lässt. Betroffene sollten deshalb Mietvertrag, Forderungsaufstellung, Kündigung und gegebenenfalls die Räumungsklage vorlegen.

Bei einer Räumungsklage müssen Mieter schnell handeln

Bei einer fristlosen Kündigung wegen Mietrückständen bietet § 569 Absatz 3 Nummer 2 BGB eine weitere Möglichkeit. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Kündigung unwirksam werden, wenn die Rückstände spätestens zwei Monate nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs ausgeglichen werden.

Auch eine rechtzeitige verbindliche Zahlungszusage einer öffentlichen Stelle kann ausreichen. Eine zusätzlich ausgesprochene ordentliche Kündigung wird dadurch nach der bisherigen Regelung jedoch nicht beseitigt.

Wer bereits eine Räumungsklage oder einen Räumungstermin erhalten hat, sollte umgehend eine Mieterberatung oder anwaltliche Unterstützung einschalten. Droht die tatsächliche Obdachlosigkeit, ist zusätzlich die kommunale Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit beziehungsweise die zuständige Ordnungsbehörde einzuschalten.

Häufige Fragen zur Zwangsräumung

Darf mein Vermieter mich im Winter zwangsweise räumen lassen?

Ja. Ein allgemeines Winterverbot besteht in Deutschland nicht. Eine Räumung setzt jedoch einen vollstreckbaren Titel und die Einhaltung der gesetzlichen Vollstreckungsvorschriften voraus.

Kann ich eine Zwangsräumung wegen einer Erkrankung verhindern?

Das ist bei einer besonders schwerwiegenden, nachgewiesenen Gesundheitsgefährdung möglich. Ein Antrag nach § 765a ZPO muss rechtzeitig gestellt und nachvollziehbar begründet werden.

Kann das Jobcenter eine Zwangsräumung durch Mietschuldenübernahme verhindern?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Übernahme der Rückstände die Unterkunft sichern kann. Eine bereits bestehende, weiterhin wirksame ordentliche Kündigung kann die Rettung der Wohnung allerdings erschweren.

Quellen

Deutscher Bundestag, Kleine Anfrage 21/8865 vom 02.11.2026 (im Text verlinkt)

Deutscher Bundestag, hib-Meldung vom 06.11.2026

§ 721 ZPO zur Räumungsfrist (im Text verlinkt)

§ 765a ZPO zum Vollstreckungsschutz (im Text verlinkt)

§ 22 Absatz 8 SGB II zur Mietschuldenübernahme (im Text verlinkt)

§ 36 SGB XII zu Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (im Text verlinkt)

§ 569 Absatz 3 BGB zur Schonfristzahlung (im Text verlinkt)

Amtsgericht Halle, amtliches Hinweisblatt zum Räumungsschutz