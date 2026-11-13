Heizkosten nicht bezahlbar: Diese Spartricks können helfen – auch das Jobcenter

Die Heizung bleibt aus, damit die nächste Abrechnung nicht zu hoch ausfällt. Stattdessen sollen dicke Vorhänge, Bewegung oder die Abwärme von Haushaltsgeräten für angenehme Temperaturen sorgen. Doch viele dieser Tipps haben einen Haken: Sie ersetzen keine richtige Heizung und können sogar zusätzliche Kosten verursachen.

Wer wenig Geld hat, muss sich mit einer kalten Wohnung aber nicht einfach abfinden. Unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen Jobcenter oder Sozialamt die Heizkosten. Das gilt teilweise sogar für Menschen, die bislang keine Sozialleistungen beziehen.

Backofen, Trockner und Bügeleisen sind keine günstigen Heizungen

Ein aktueller Ratgeber von t-online nennt Kochen, Backen, Bügeln und Bewegung als Möglichkeiten, zusätzliche Wärme in die Wohnung zu bringen. Tatsächlich geben elektrische Haushaltsgeräte während des Betriebs Wärme ab. Wer sie aber extra zum Heizen einschaltet, verbraucht dafür zusätzliche Energie.

Besonders beim Backofen ist Vorsicht geboten. Die Verbraucherzentrale rät davon ab, ihn als Raumheizung zu verwenden. Ein laufender Wäschetrockner ist ebenfalls kein sinnvoller Ersatz für die Heizung, nur weil er seine Umgebung erwärmt.

Auch ein Teelichtofen ist keine geeignete Alternative. Selbst gebaute Konstruktionen mit mehreren Kerzen können eine Brandgefahr darstellen.

Wer ohnehin kocht oder backt, kann die entstehende Wärme nutzen. Daraus wird aber kein kostenloses Heizsystem.

Wärmeverluste vermeiden statt die Heizung ganz ausschalten

Deutlich sinnvoller ist es, vorhandene Wärme möglichst lange in der Wohnung zu halten. Dazu gehört, undichte Fenster und Türen zu überprüfen, Rollläden nachts zu schließen und Heizkörper nicht durch Möbel oder lange Vorhänge zu verdecken.

Auch die richtige Einstellung der Thermostate macht einen Unterschied. Nach Angaben der Verbraucherzentrale kann ein Grad weniger Raumtemperatur den Heizenergieverbrauch um ungefähr sechs Prozent senken.

Allerdings sollte dabei nicht beliebig weit heruntergeregelt werden. Die Verbraucherzentrale empfiehlt für Wohnzimmer etwa 20 Grad und für wenig genutzte Räume mindestens 16 Grad. Wie viel Wärme tatsächlich nötig ist, hängt auch vom Gebäude und der Luftfeuchtigkeit ab.

Wer Räume dauerhaft auskühlen lässt, riskiert Feuchtigkeitsprobleme und Schimmel. Das Umweltbundesamt empfiehlt deshalb, ausreichend zu heizen und regelmäßig zu lüften.

Weitere Möglichkeiten, Wärmeverluste im Alltag zu verringern, haben wir bereits im Beitrag Mieter aufgepasst: Die Wohnung wärmen ohne Heizung – 4 Tipps, die wirken vorgestellt.

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Das Jobcenter muss angemessene Heizkosten übernehmen

Für Menschen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, gehören die angemessenen Heizkosten zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die rechtliche Grundlage ist § 22 SGB II.

Das bedeutet: Heizkosten müssen grundsätzlich nicht aus dem Geld bezahlt werden, das für Lebensmittel, Kleidung und andere alltägliche Ausgaben vorgesehen ist.

Das Jobcenter darf allerdings prüfen, ob die Kosten angemessen sind. Dabei können der Zustand der Wohnung, die Heizungsart und persönliche Umstände eine Rolle spielen.

Eine schlecht gedämmte Wohnung oder ein gesundheitlich bedingter höherer Wärmebedarf können erklären, warum ein Haushalt mehr Energie benötigt. Eine besonders hohe Heizkostenabrechnung darf deshalb nicht ohne Prüfung des Einzelfalls abgelehnt werden.

Wichtig ist außerdem: Die zwölfmonatige Karenzzeit bei den Unterkunftskosten schützt Heizkosten nicht automatisch. Diese dürfen bereits zu Beginn des Leistungsbezugs auf ihre Angemessenheit geprüft werden.

Auch Rentner und Beschäftigte können Unterstützung bekommen

Nicht nur Menschen, die bereits Grundsicherung erhalten, sollten ihre Ansprüche prüfen.

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Eine Rentnerin mit einer kleinen Altersrente kann beispielsweise ihre laufenden Ausgaben noch selbst bezahlen, aber an einer hohen Heizkostennachzahlung scheitern. Das gilt ebenso für Beschäftigte mit geringem Einkommen.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass eine hohe Nachforderung einen Anspruch auf Sozialleistungen auslösen kann. Entscheidend ist, ob Einkommen und einzusetzendes Vermögen ausreichen, um den gesamten anerkannten Bedarf im betreffenden Monat zu decken.

Erwerbsfähige Menschen wenden sich grundsätzlich an das Jobcenter. Für Menschen im Rentenalter oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung kann das Sozialamt zuständig sein.

Wer eine hohe Nachzahlung erhält, sollte deshalb frühzeitig einen Antrag stellen und nicht erst warten, bis Zahlungsschulden entstehen. Bei Heizkostennachforderungen ist insbesondere der Monat der Fälligkeit wichtig.

Heizstrom ist nicht dasselbe wie Haushaltsstrom

Bei elektrischen Heizungen kommt es auf eine wichtige Unterscheidung an. Strom für den Kühlschrank, das Bügeleisen oder andere Haushaltsgeräte ist grundsätzlich bereits im Regelbedarf enthalten.

Dient Strom dagegen tatsächlich der Beheizung der Wohnung, können die entsprechenden Kosten als Heizbedarf berücksichtigt werden. Das betrifft beispielsweise Nachtspeicherheizungen oder elektrische Wärmepumpen.

Es reicht allerdings nicht, beliebige zusätzliche Stromkosten nachträglich als Heizkosten zu bezeichnen. Die Nutzung und die damit verbundenen Aufwendungen müssen nachvollziehbar sein.

Wer mit einem Heizlüfter heizt, weil die eigentliche Heizung ausgefallen ist, sollte deshalb nicht einfach davon ausgehen, dass sämtliche Stromkosten übernommen werden. Die konkrete Situation muss mit dem zuständigen Leistungsträger geklärt werden.

Wer die Heizkosten nicht bezahlen kann, sollte frühzeitig handeln

Eine kalte Wohnung ist keine vernünftige Dauerlösung für hohe Energiekosten. Vor allem Familien mit kleinen Kindern, ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen können auf ausreichend beheizte Räume angewiesen sein.

Wer eine hohe Rechnung befürchtet, sollte zunächst seinen Verbrauch und die Abschläge prüfen. Bei einer Nachzahlung kann außerdem eine Übernahme durch das Jobcenter oder Sozialamt infrage kommen.

Droht bereits eine Gas- oder Stromsperre, sollten Betroffene sofort Kontakt zum Energieversorger und zur zuständigen Sozialbehörde aufnehmen. Je nach Fall sind Hilfen zur Sicherung der Energieversorgung möglich.

Die entscheidende Unterscheidung lautet deshalb: Wärmeverluste vermeiden ist sinnvoll. Sich aus finanzieller Not eine kalte Wohnung zuzumuten, obwohl möglicherweise ein Anspruch auf Heizkostenhilfe besteht, ist es nicht.

Häufige Fragen

Kann ich meine Wohnung dauerhaft ohne Heizung warm halten?

Mit Vorhängen, Teppichen und geschlossenen Rollläden lassen sich Wärmeverluste verringern. Bei niedrigen Außentemperaturen ersetzen solche Maßnahmen aber keine ausreichende Beheizung.

Übernimmt das Jobcenter eine hohe Heizkostennachzahlung?

Angemessene Heizkostennachforderungen können übernommen werden. Entscheidend sind unter anderem die Fälligkeit, die tatsächlichen Kosten und die persönlichen Verhältnisse.

Bekomme ich auch als Rentner Hilfe bei Heizkosten?

Ja, das kann möglich sein. Reicht die Rente nicht aus, um den anerkannten Lebensbedarf einschließlich einer Heizkostennachzahlung zu decken, sollte ein Anspruch beim Sozialamt geprüft werden.

Quellen

Verbraucherzentrale – Zehn Tipps zum Heizkosten sparen

Umweltbundesamt – Richtig heizen und Schimmelbildung vermeiden

Verbraucherzentrale – Unterstützung bei hohen Heizkosten: Ihr Recht auf Sozialleistungen

Bundesagentur für Arbeit – Kosten für Unterkunft und Heizung

§ 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

§ 35 SGB XII – Bedarfe für Unterkunft und Heizung