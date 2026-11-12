Krankengeld trotz Anspruch gestrichen: Frau geht 27 Tage leer aus

Eine Frau war nachweislich krank und konnte nicht arbeiten. Trotzdem zahlte ihre Krankenkasse für 27 Tage kein Krankengeld. Der Grund war eine Lücke zwischen zwei ärztlichen Feststellungen ihrer Arbeitsunfähigkeit.

Die bisherige Krankschreibung galt bis zum 15. Oktober 2021. Erst am 12. November ließ die Frau ihre Arbeitsunfähigkeit erneut ärztlich feststellen. Für die dazwischenliegenden 27 Tage erhielt sie kein Krankengeld.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bestätigte die Entscheidung der Krankenkasse (Urteil vom 5. November 2025, L 11 KR 440/24). Zwar blieb der grundsätzliche Krankengeldanspruch durch eine gesetzliche Sonderregelung erhalten. Für die Zeit ohne ärztliche Feststellung bestand jedoch kein Zahlungsanspruch. Die von der Frau geschilderten Probleme bei Arztterminen und telefonischen Auskünften konnte das Gericht nicht als nachgewiesen ansehen.

Die Monatsregel schützt den weiteren Anspruch

Die Sonderregelung des § 46 Satz 3 SGB V betrifft Versicherte, deren Mitgliedschaft vom fortbestehenden Krankengeldanspruch abhängt. Das kann nach dem Ende einer Beschäftigung der Fall sein, wenn die Mitgliedschaft wegen des Krankengeldanspruchs weiterläuft.

Wird die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens innerhalb eines Monats nach dem zuletzt bescheinigten Ende ärztlich festgestellt, bleibt der Anspruch erhalten.

Das schützt vor einem dauerhaften Verlust des Krankengeldes, wie auch der Überblick Wann verliere ich den Anspruch auf Krankengeld? erläutert.

Anspruch erhalten heißt nicht Geld erhalten

Für die Zwischenzeit greift § 49 Absatz 1 Nummer 8 SGB V: Der Anspruch ruht bis zur erneuten ärztlichen Feststellung. Die spätere Feststellung innerhalb der Monatsfrist macht diese Tage nicht nachträglich zu bezahlten Tagen.

Dieses Ruhen des Krankengeldes bedeutet eine harte finanzielle Lücke. Der rechtliche Schutz für die Zukunft bezahlt weder die ausgefallenen Tage noch die laufende Miete.

Für lückenloses Geld gilt die kürzere Frist

Wollen Sie eine Unterbrechung der Zahlung verhindern, muss die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens am nächsten Werktag nach dem bescheinigten Ende festgestellt werden.

Die Monatsregel ist keine zusätzliche bezahlte Wartezeit auf einen Arzttermin. Gerade beim Übergang zwischen Beschäftigung, Krankengeld und Arbeitslosigkeit sollten Sie die Termine im Blick behalten, wie der Beitrag Krank und arbeitslos: Wer zahlt jetzt? zeigt.

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Rückdatieren schließt die Lücke nicht

Im entschiedenen Fall war die am 12. November ausgestellte Bescheinigung auf den 11. November zurückbezogen. Für diesen zusätzlichen Tag half das nicht: Das Gericht erkannte keine ärztliche Feststellung am Vortag an.

Wer erst später zum Arzt geht, sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass ein rückwirkend eingetragenes Datum die ausgefallene Zahlung rettet.

Praxisfehler können eine Ausnahme begründen

Eine verspätete Feststellung muss nicht immer zulasten der Versicherten gehen. Wer rechtzeitig persönlich in der Praxis erscheint, die weitere Feststellung verlangt und wegen eines Praxisfehlers weggeschickt wird, kann geschützt sein.

Wie eine solche Ausnahme aussehen kann, zeigt der Fall Krankengeld trotz AU-Lücke wegen eines Praxisfehlers.

Lassen Sie sich eine Abweisung möglichst schriftlich bestätigen und halten Sie Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner und den genannten Grund fest. Informieren Sie außerdem unverzüglich die Krankenkasse, sobald Sie den Fehler erkennen; ein vertrösteter Arzttermin für die Folgebescheinigung sollte nicht erst Monate später rekonstruiert werden müssen.

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Telefonische Auskünfte festhalten

Bei einer Auskunft der Krankenkasse sollten Sie ebenfalls Namen, Zeitpunkt und möglichst den genauen Inhalt notieren. Lassen Sie sich Aussagen, nach denen weitere Bescheinigungen entbehrlich seien, schriftlich bestätigen und halten Sie die ärztlichen Folgetermine während der Klärung weiter ein.

Eine eigene Gesprächsnotiz garantiert noch keinen Beweis, macht Ihren Vortrag aber überprüfbarer. Fordern Sie bei Streit über eine Beratung auch die Gesprächsvermerke an, statt sich allein auf die Erinnerung an ein Telefonat zu verlassen.

Die elektronische AU ersetzt keinen Arzttermin

Die elektronische Übermittlung erleichtert die Meldung der Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse. Sie ersetzt jedoch nicht die rechtzeitige ärztliche Feststellung und verlängert deren Frist nicht.

Prüfen Sie das bescheinigte Ende und vereinbaren Sie die weitere Abklärung. Dass Unterbrechungen auch beim späteren Arbeitslosengeld Schwierigkeiten auslösen können, erläutert der Beitrag Lücke im Krankengeld kostet Frau ihr Arbeitslosengeld.

Bei einer Ablehnung zählt der genaue Grund

Prüfen Sie, ob die Kasse die Arbeitsunfähigkeit bestreitet oder eine verspätete Feststellung beanstandet. Im zweiten Fall genügt ein Bericht über Ihre Beschwerden allein regelmäßig nicht; zusätzlich kommt es auf Termine, Dokumentation und Praxisfehler an.

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Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen und zur Begründung Akteneinsicht verlangen. Hinweise zum Vorgehen bietet der Beitrag Krankengeld eingestellt, obwohl der Arzt weiter krankschreibt.

Geht es dagegen um eine medizinische Einschätzung, müssen Sie sich mit dieser auseinandersetzen. Das betrifft etwa Fälle, in denen der Medizinische Dienst die Arbeitsunfähigkeit anders beurteilt als der Hausarzt.

FAQ: Sechs Fragen zur Krankengeldlücke

Darf ich mir mit der Folgebescheinigung einen Monat Zeit lassen?

Für eine durchgehende Zahlung grundsätzlich nicht. Dafür muss die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens am nächsten Werktag nach dem bescheinigten Ende festgestellt werden; Samstage zählen nicht mit.

Für wen gilt die Monatsregel?

Sie gilt für Versicherte, deren Mitgliedschaft nach § 192 Absatz 1 Nummer 2 SGB V vom Krankengeldanspruch abhängt. Erforderlich ist die erneute Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit innerhalb eines Monats.

Werden die fehlenden Tage später nachgezahlt?

Die Einhaltung der Monatsfrist allein begründet keine Nachzahlung für die Lücke. Für diese Zeit ruht der Anspruch grundsätzlich bis zur erneuten ärztlichen Feststellung.

Hilft eine rückwirkende Krankschreibung?

Ein rückwirkend eingetragenes Datum ersetzt grundsätzlich keine rechtzeitige Feststellung für das Krankengeld. Ausnahmen können bei nachgewiesenen Fehlern der Praxis oder der Krankenkasse in Betracht kommen.

Was mache ich, wenn die Praxis mich abweist?

Erklären Sie ausdrücklich, dass Sie wegen der laufenden Arbeitsunfähigkeit eine rechtzeitige Folgefeststellung benötigen, und dokumentieren Sie die Abweisung möglichst genau. Informieren Sie unverzüglich die Krankenkasse und sichern Sie erreichbare Nachweise.

Genügt es, dass ich nachweislich krank war?

Nein, die tatsächliche Arbeitsunfähigkeit und ihre rechtzeitige ärztliche Feststellung sind unterschiedliche Voraussetzungen. Auch eine unstreitige Erkrankung schließt deshalb eine Zahlungslücke nicht aus.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 46 SGB V und § 49 SGB V.

Bundesministerium für Gesundheit, gesund.bund.de: Krankengeld; Widerspruch gegen Bescheide der Krankenkasse.

Bundessozialgericht: Beschluss vom 24. Februar 2026 – B 3 KR 27/25 BH.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 5. November 2025 – L 11 KR 440/24.