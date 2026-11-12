Krankengeld: Kasse stoppt Zahlung wegen fehlendem Kreuz – Betroffene können Geld zurückfordern

Sie sind krankgeschrieben und haben Anspruch auf Krankengeld. Trotzdem stellt Ihre Krankenkasse die Zahlung ein, weil auf der Krankschreibung das Kreuz bei „Endbescheinigung“ fehlt. Genau das ist bei einigen Krankenkassen passiert.

Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat diese Praxis geprüft und für rechtswidrig erklärt. Allein wegen der fehlenden Kennzeichnung durch den Arzt darf eine Krankenkasse das Krankengeld nicht verweigern.

Für Betroffene kann das eine Nachzahlung bedeuten. Wer aus diesem Grund kein Krankengeld erhalten hat, sollte deshalb auch ältere Ablehnungen überprüfen lassen.

263.000 Euro nachgezahlt

Der BAS-Report 2025 beschreibt, dass einzelne Krankenkassen ihre Zahlungen von einer ärztlichen Endbescheinigung abhängig machten. Der Prüfdienst Kranken- und Pflegeversicherung wies dies nach; die Aufsicht bewertet diese Praxis als rechtswidrig.

Bei einer Krankenkasse wurden im Jahr 2025 mehr als 550 Fälle überprüft und rund 263.000 Euro Krankengeld nachgezahlt. Mit weiteren betroffenen Kassen will das Bundesamt die Fälle ebenfalls aufarbeiten.

Was das Kreuz tatsächlich besagt

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt zunächst an, wie lange Sie voraussichtlich nicht arbeiten können. Die Kennzeichnung als Endbescheinigung kommt hinzu, wenn die Ärztin oder der Arzt bereits einschätzen kann, dass die Arbeitsunfähigkeit mit dem bescheinigten Zeitraum endet oder schon geendet hat.

Bei einem schwer vorhersehbaren Krankheitsverlauf lässt sich eine solche Aussage nicht immer treffen. Das fehlende Kreuz bedeutet deshalb nicht, dass für den bescheinigten Zeitraum keine ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

Ärztliche Feststellung bleibt entscheidend

§ 44 SGB V gewährt Versicherten mit Versicherungsschutz Krankengeld, wenn sie wegen eine Krankheit arbeitsunfähig sind. Für den Beginn des Anspruchs außerhalb stationärer Behandlungen knüpft § 46 SGB V an den Tag der ärztlichen Feststellung an.

Ein fehlender Vermerk zum Abschluss ist damit kein Grund, einen ansonsten bestehenden Anspruch abzulehnen. Andere Gründe für eingestelltes Krankengeld trotz weiterer Krankschreibung müssen gesondert geprüft werden.

Keine Entwarnung bei echten Lücken

Wenn Sie weiterhin arbeitsunfähig sind, müssen Sie rechtzeitig eine weitere ärztliche Feststellung veranlassen. Für den durchgehenden Anspruch wegen derselben Krankheit muss diese spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende erfolgen; Samstage zählen dabei nicht als Werktage.

Endet die Bescheinigung am Freitag, genügt die erneute Feststellung am folgenden Montag, sofern dieser kein Feiertag ist. Davon zu unterscheiden sind Probleme bei der verspäteten Vorlage einer AU-Bescheinigung.

Den Zahlungsstopp schriftlich angreifen

Prüfen Sie, welchen Zeitraum die Kasse nicht bezahlt und welchen Grund sie dafür nennt. Fordern Sie eine schriftliche Entscheidung an und halten Sie Bescheinigungen bereit.

Sie können innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch gegen die Krankengeldentscheidung einlegen. Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie falsch, gilt eine Jahresfrist.

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Benennen Sie den angegriffenen Bescheid und erklären, dass Sie Widerspruch einlegen; die ausführliche Begründung können Sie nachreichen. Nutzen Sie zum Beispiel ein unterschriebenes Schreiben mit Zugangsnachweis oder einen zugelassenen elektronischen Übermittlungsweg.

Alte Ablehnung: Geld bis 2022 zurückfordern

Auch ein bestandskräftiger Ablehnungsbescheid muss nicht das letzte Wort sein: Nach § 44 SGB X können Sie seine Überprüfung beantragen. Hat die Kasse das Recht falsch angewandt und deshalb Krankengeld zu Unrecht verweigert, muss sie die Entscheidung rückwirkend korrigieren.

Bei einem Überprüfungsantrag im Jahr 2026 können Nachzahlungen grundsätzlich bis zum 1. Januar 2022 zurückreichen. Geht der Antrag erst 2027 ein, beginnt dieser Zeitraum erst am 1. Januar 2023 – bei älteren Forderungen kann Warten daher Geld kosten.

Geben Sie im Antrag den Bescheid und den nicht bezahlten Zeitraum an und verweisen Sie auf die ärztlichen Feststellungen sowie die Beanstandung im BAS-Report 2025. Eine Nachzahlung setzt voraus, dass für die betreffenden Tage tatsächlich Anspruch auf Krankengeld bestand.

Auch bei zu niedrig berechnetem Krankengeld kann eine Überprüfung infrage kommen.

Fiktives Beispiel: Fatih aus Hamburg-Altona

Fatih ist 53 Jahre alt, lebt in Hamburg-Altona und erhält wegen einer lang anhaltenden Entzündung im Magen-Darm-Trakt Krankengeld. Seine Ärztin stellt die weitere Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig fest, kann ein Ende aber noch nicht zuverlässig abschätzen und kennzeichnet die Bescheinigung deshalb nicht als Endbescheinigung.

Als die Kasse allein wegen dieses fehlenden Vermerks die Zahlung verweigert, legt Fatih fristgerecht Widerspruch ein und benennt die betroffenen Tage. Sind die übrigen Voraussetzungen erfüllt, muss die Kasse die Ablehnung korrigieren und das vorenthaltene Krankengeld nachzahlen.

Vier Fragen und Antworten

Darf die Kasse allein wegen des fehlenden Kreuzes die Zahlung stoppen?

Nein, die vom Bundesamt beanstandete Praxis ist rechtswidrig. Ein fehlender Vermerk als Endbescheinigung beseitigt einen ansonsten bestehenden Krankengeldanspruch nicht.

Muss jede Krankschreibung eine Endbescheinigung sein?

Nein, die Kennzeichnung betrifft das absehbare oder bereits eingetretene Ende der Arbeitsunfähigkeit. Bei fortdauernder Erkrankung kommt eine weitere Bescheinigung ohne diesen Abschlussvermerk in Betracht.

Was kann ich nach Ablauf der Widerspruchsfrist tun?

Sie können einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X stellen. Damit muss die Kasse prüfen, ob sie Ihnen Krankengeld rechtswidrig vorenthalten hat.

Erhalte ich für jede frühere Ablehnung Geld zurück?

Nein, die Voraussetzungen müssen für den jeweiligen Zeitraum erfüllt gewesen sein. Zudem begrenzt § 44 Absatz 4 SGB X die rückwirkende Auszahlung grundsätzlich auf vier Jahre, gerechnet vom Beginn des Antragsjahres.

Quellen

Bundesamt für Soziale Sicherung: BAS-Report 2025, Krankengeldstopp bei vermeintlichem Formfehler im ärztlichen Attest

Gemeinsamer Bundesausschuss: Regelung zur Endbescheinigung in § 5 Absatz 4 der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie

Gesetze im Internet: § 44 SGB V, Krankengeld

Gesetze im Internet: § 46 SGB V, Entstehen des Anspruchs

Gesetze im Internet: § 44 SGB X, Überprüfung und Nachzahlung

Gesetze im Internet: § 66 SGG, Rechtsbehelfsbelehrung

Gesetze im Internet: § 84 SGG, Widerspruch