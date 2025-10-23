Krankengeld kann ruhen und eingestellt werden

Das Krankengeld kann ruhen oder sogar seitens der Krankenkasse eingestellt werden. Wir erklären typische Stolperfallen und zeigen, wie sich Lücken im Leistungsbezug vermeiden lassen.

Entstehen, Dauer, Ruhen, Wegfall

Der Anspruch entsteht grundsätzlich, wenn die Krankheit arbeitsunfähig macht oder eine stationäre Behandlung beginnt. Entscheidend ist dabei die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und deren nahtloser Nachweis bei Folgebescheinigungen.

Für die Dauer und Beendigung gelten drei Säulen: Höchstdauer, Ruhen (vorübergehende Aussetzung) und Wegfall (endgültiges Ende in bestimmten Fällen). Maßgeblich sind insbesondere §§ 46, 48, 49, 50 und 51 SGB V.

Aussteuerung: Ende nach 78 Wochen innerhalb der Blockfrist

Das bekannteste Beendigungsereignis ist die Aussteuerung: Krankengeld wird wegen derselben Krankheit maximal 78 Wochen innerhalb von drei Jahren gezahlt. Tritt währenddessen eine weitere Krankheit hinzu, verlängert das die Höchstdauer nicht.

Ein neuer Anspruch wegen derselben Krankheit entsteht erst, wenn ein neuer Dreijahreszeitraum begonnen hat und die versicherte Person zwischenzeitlich mindestens sechs Monate weder wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig war noch Krankengeld deshalb bezogen hat und in dieser Zeit erwerbstätig war oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stand.

Rentenbeginn: Sofortiges Ende – und kein neuer Anspruch

Mit dem Beginn einer Vollrente wegen Alters oder einer Rente wegen voller Erwerbsminderung endet der Krankengeldanspruch sofort; ein neuer Anspruch entsteht nicht. Bei Teilrenten wird das Krankengeld gekürzt, entfällt aber nicht zwingend vollständig. Diese Konsequenzen regelt § 50 SGB V.

Reha-/Rentenaufforderung der Kasse: Frist versäumt – Anspruch weg

Stellt der Medizinische Dienst oder die Krankenkasse eine erheblich gefährdete oder geminderte Erwerbsfähigkeit fest, kann die Kasse eine Frist von zehn Wochen setzen, um einen Reha-Antrag (oder – beim Erreichen der Regelaltersgrenze – den Rentenantrag) zu stellen.

Wird der Antrag nicht fristgerecht gestellt, entfällt der Krankengeldanspruch mit Fristablauf. Er lebt erst ab dem Tag der Antragstellung wieder auf. Das regelt § 51 SGB V.

Kein Anspruch von vornherein: Versicherungsstatus ohne Krankengeld

Nicht jede GKV-Mitgliedschaft umfasst Krankengeld. Familienversicherte, viele Studierende oder bestimmte weitere Gruppen haben grundsätzlich keinen Anspruch; hauptberuflich Selbständige und Beschäftigte ohne sechs Wochen Entgeltfortzahlung können den Anspruch per Wahlerklärung einschließen. Wer in einen Mitgliedschaftstyp ohne Krankengeld wechselt, hat ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr. Maßgeblich ist § 44 Abs. 2 SGB V.

Ruhen ist nicht Ende: Entgeltfortzahlung, Mutterschafts- oder Arbeitslosengeld

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Ruhen und Ende. Beim Ruhen besteht das „Stammrecht“ weiter, die Zahlung setzt aber vorübergehend aus. Das passiert etwa während der Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers in den ersten sechs Wochen, beim Bezug von Mutterschaftsgeld oder Arbeitslosengeld, bei Kurzarbeitergeld, während Übergangsgeld (z. B. in Reha) gezahlt wird oder wenn die Arbeitsunfähigkeit der Kasse nicht fristgerecht gemeldet ist. All das listet § 49 SGB V.

Praktisch bedeutet das: Das Krankengeld endet in diesen Phasen nicht dauerhaft, es ruht lediglich.

Die heikle Schnittstelle: Lückenlose Folgebescheinigung

Klassische „Krankengeld-Falle“ ist eine Lücke zwischen AU-Bescheinigungen. Seit der Gesetzesreform gilt: Der Anspruch bleibt bis zu dem Tag bestehen, an dem die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt wird, wenn diese Feststellung spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende erfolgt; Samstage gelten nicht als Werktage. Wer also bis Freitag krankgeschrieben ist, muss die Folgebescheinigung spätestens am Montag erhalten.

Unabhängig davon ruht der Anspruch, solange die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse nicht gemeldet ist – Ausnahmen gelten für die elektronische Übermittlung der eAU-Daten. Praktisch: Ärztinnen und Ärzte übermitteln die eAU an die Kasse; trotzdem sollten Versicherte auf die lückenlose ärztliche Feststellung achten.

Gerichte haben zudem klargestellt, dass enge Ausnahmen möglich sind, wenn Versicherte alles Zumutbare für einen rechtzeitigen Arztkontakt getan haben und die Lücke allein an Praxisabläufen scheitert.

Das Bundessozialgericht hat in solchen Konstellationen trotz Lücke weiteres Krankengeld zugesprochen. Verlassen sollte man sich darauf nicht – es bleibt eine Einzelfallentscheidung.

Ende des Arbeitsverhältnisses: Kein automatisches Aus

Das Ende des Jobs beendet den Krankengeldanspruch nicht automatisch. Die Pflichtmitgliedschaft in der GKV bleibt bestehen, solange Anspruch auf Krankengeld besteht oder Krankengeld bezogen wird (§ 192 SGB V). Das ist wichtig für den nahtlosen Versicherungsschutz und etwaige Folgeansprüche.

Mitwirkungspflichten: Wer nicht mitwirkt, riskiert den Entfall

Wer angeforderte Informationen nicht liefert, ärztliche Untersuchungen oder MD-Begutachtungen unbegründet versäumt oder eine bewilligte Reha grundlos nicht antritt, riskiert eine Versagung/Entziehung des Krankengelds wegen fehlender Mitwirkung (§ 66 SGB I). Vorher muss die Kasse auf die Folgen hinweisen und eine Frist setzen; kommt die Mitwirkung später nach, kann der Anspruch wiederaufleben.

Typische Praxisfälle – und was sie bedeuten

In der Praxis endet der Anspruch häufig nach 78 Wochen („Aussteuerung“) oder beim Beginn einer Vollrente. Er ruht typischerweise in den ersten sechs Wochen wegen Entgeltfortzahlung, während Mutterschaftsgeld oder Arbeitslosengeld gezahlt wird oder bis die Kasse eine verspätete Meldung der weiteren AU erhält.

Kritisch sind Fristversäumnisse: eine nicht rechtzeitig festgestellte Folgebescheinigung, ein unterlassener Reha-Antrag nach Aufforderung oder unterlassene Mitwirkung können den Anspruch zum Erlöschen bringen – teils bis zur Nachholung, teils dauerhaft.

So vermeiden Versicherte den Entfall

Wer Krankengeld bezieht, sollte ärztliche Folgebescheinigungen rechtzeitig einholen, Termine frühzeitig vereinbaren und, wenn nötig, akutsprechstunden nutzen. Bei Aufforderungen der Kasse (Reha/Rente) hilft es, fristgebunden zu reagieren – gegebenenfalls mit einem formlosen Antrag zur Fristsicherung und Nachreichen der Unterlagen.

Bei Zweifeln an der Rechtslage empfiehlt sich Widerspruch gegen belastende Bescheide innerhalb eines Monats und ggf. Beratung, etwa über Sozialverbände oder Rechtsbeistand. Diese Hinweise ersetzen keine Rechtsberatung; sie folgen den zitierten Normen und Entscheidungen.