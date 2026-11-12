Weniger Krankengeld gibt es ab 1. Januar 2027

Wer länger krank ist, muss häufig bereits mit deutlich weniger Geld auskommen. Endet während der Arbeitsunfähigkeit auch noch die Beschäftigung, droht ab dem 1. Januar 2027 ein weiterer finanzieller Einschnitt beim Krankengeld.

Die Krankenkasse zahlt dann grundsätzlich nur noch 60 Prozent des bisherigen Nettoarbeitsentgelts, bei einem berücksichtigungsfähigen Kind sind es 67 Prozent. In einem vereinfachten Beispiel sinkt die monatliche Auszahlung dadurch von rund 1.950 auf 1.500 Euro.

Die Änderung ist beschlossen

Die Kürzung gehört zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz vom 24. Juli 2026, das am 29. Juli 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde. Der Gesetzgebungsvorgang beim Bundestag weist das Verfahren als abgeschlossen aus.

Die neue Berechnung steht in § 47 Absatz 2a SGB V in der ab Januar 2027 geltenden Fassung. Die allgemeine Krankengeldformel bleibt bestehen, wird nach dem Beschäftigungsende während einer Arbeitsunfähigkeit aber durch die niedrigeren Sätze ersetzt.

Bisher bleibt das Krankengeld nach dem Vertragsende grundsätzlich gleich

Beschäftigte erhalten bei Arbeitsunfähigkeit üblicherweise zunächst bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. Anschließend übernimmt bei bestehendem Anspruch die gesetzliche Krankenkasse mit dem Krankengeld.

Dieses beträgt regulär 70 Prozent des regelmäßigen beitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts, höchstens jedoch 90 Prozent des berechneten Nettoarbeitsentgelts. Von diesem Betrag gehen normalerweise noch Versichertenanteile zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ab.

Endet die Beschäftigung während eines bereits bestehenden Krankengeldanspruchs, führt das nach bisherigem Recht grundsätzlich zu keiner Neuberechnung allein wegen des Jobverlusts. Die bisherige Absicherung erläutert auch unser Beitrag zum Krankengeld nach Kündigung und Arbeitslosigkeit.

Das Ende der Beschäftigung löst die Kürzung aus

Ab 2027 wird das Krankengeld nach der neuen Vorschrift vom Tag nach dem Beschäftigungsende an abgesenkt. Das betrifft dem Wortlaut nach ebenso das Auslaufen eines befristeten Vertrags wie eine Arbeitgeberkündigung, eine Eigenkündigung oder einen Aufhebungsvertrag.

Der Zugang einer Kündigung allein löst die Kürzung noch nicht aus. Wird beispielsweise im Februar zu Ende März gekündigt, beginnt die niedrigere Berechnung grundsätzlich am 1. April, sofern die Arbeitsunfähigkeit fortbesteht und Krankengeld zu zahlen ist.

Die Neuregelung setzt voraus, dass die Beschäftigung während der Arbeitsunfähigkeit endet. Beginnt die Arbeitsunfähigkeit erst nach dem Beschäftigungsende, hängen Anspruch und Berechnung vom dann bestehenden Versicherungsstatus ab.

Auch ein Vertragsende im Jahr 2026 kann betroffen sein

Besonders wichtig ist der Übergang zum Jahreswechsel: Die BAHN-BKK weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Versicherte erfasst werden, deren Beschäftigung bereits 2026 geendet hat. Dauert ihre Arbeitsunfähigkeit über den 31. Dezember hinaus an, erhalten sie nach dieser Information ab dem 1. Januar 2027 das abgesenkte Krankengeld.

Betroffene sollten deshalb auch bei einem bereits laufenden Krankengeldbezug die Zahlung für Januar prüfen. Die Annahme, nur eine Kündigung oder ein Vertragsende ab 2027 könne zu weniger Geld führen, reicht für die eigene Finanzplanung nicht aus.

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67 Prozent gibt es nicht nur bei kleinen Kindern im Haushalt

Der höhere Satz von 67 Prozent knüpft an ein berücksichtigungsfähiges Kind nach § 32 Einkommensteuergesetz an. Deshalb können unter bestimmten Voraussetzungen auch volljährige Kinder berücksichtigt werden, etwa während einer Ausbildung vor dem 25. Geburtstag.

Die neue Vorschrift erfasst außerdem bestimmte Konstellationen mit einem Kind des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners und enthält dafür weitere steuerliche und persönliche Voraussetzungen. Die verkürzte Aussage, es müsse ein kleines Kind im gemeinsamen Haushalt leben, beschreibt die gesetzliche Regelung daher unvollständig.

Wie aus rund 1.950 Euro nur noch 1.500 Euro werden

Für das vereinfachte Rechenbeispiel werden ein regelmäßiges Monatsbrutto von 3.800 Euro und ein für die Berechnung angesetztes Monatsnetto von 2.500 Euro angenommen. Sonderzahlungen und weitere Besonderheiten bleiben dabei unberücksichtigt.

70 Prozent des Bruttos wären 2.660 Euro, die Grenze von 90 Prozent des Nettos liegt jedoch bei 2.250 Euro. Das reguläre Krankengeld beträgt in diesem Beispiel deshalb zunächst 2.250 Euro vor den üblichen Beitragsabzügen.

Situation Berechnung im Beispiel Betrag für einen vollen Krankengeldmonat Reguläres Krankengeld bei fortbestehender Beschäftigung 70 Prozent brutto, begrenzt auf 90 Prozent netto 2.250 Euro vor Beitragsabzügen; angenommene Auszahlung ohne berücksichtigungsfähiges Kind: rund 1.950 Euro Abgesenktes Krankengeld ab 2027 nach Beschäftigungsende, ohne berücksichtigungsfähiges Kind 60 Prozent von 2.500 Euro 1.500 Euro ohne die üblichen zusätzlichen Versichertenabzüge Abgesenktes Krankengeld ab 2027 nach Beschäftigungsende, mit erfüllten Voraussetzungen für den erhöhten Satz 67 Prozent von 2.500 Euro 1.675 Euro ohne die üblichen zusätzlichen Versichertenabzüge

Die bisherige Auszahlung von rund 1.950 Euro ist eine gerundete Beispielannahme; die tatsächlichen Beitragsabzüge hängen vom Einzelfall ab. Bei diesem angenommenen Auszahlungsbetrag fehlen ohne berücksichtigungsfähiges Kind künftig 450 Euro im Monat und innerhalb von sechs Monaten 2.700 Euro.

Eine wichtige Besonderheit mildert den Abstand etwas: Beim abgesenkten Krankengeld tragen die Leistungsträger die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung nach § 170 SGB VI, § 347 SGB III und § 59 SGB XI. Die 60 beziehungsweise 67 Prozent werden deshalb nicht nochmals um die üblichen Versichertenanteile vermindert.

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Die Krankenkasse bleibt für die Zahlung zuständig

Die niedrigeren Prozentsätze orientieren sich an den Leistungssätzen des Arbeitslosengeldes. Die Zahlung bleibt jedoch Krankengeld der Krankenkasse, wie auch die KNAPPSCHAFT zur Änderung ab 2027 erläutert.

Für dieselbe Krankheit gilt grundsätzlich weiterhin die Höchstdauer von 78 Wochen innerhalb von drei Jahren, einschließlich der angerechneten Entgeltfortzahlung. Die Absenkung eröffnet keinen neuen Zahlungszeitraum.

Die Absenkung macht arbeitsunfähige Menschen weder gesund noch ohne Weiteres für den Arbeitsmarkt verfügbar. Für ihren Haushalt bedeutet sie zunächst, dass laufende Kosten bei einer deutlich kleineren Überweisung bezahlt werden müssen.

Gespart wird bei Menschen, die gerade besonders verletzlich sind

Das Gesetz soll Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung wieder näher zusammenbringen. Die Techniker Krankenkasse beschreibt die Reform entsprechend als Paket zur Stabilisierung der Beiträge mit höheren Einnahmen und geringeren Ausgaben.

Für länger erkrankte Beschäftigte ist die Absenkung eine zusätzliche Belastung in einer ohnehin unsicheren Lage. Die Krankheit dauert an, während mit dem Arbeitsplatz zugleich ein Teil der bisherigen finanziellen Absicherung verloren geht.

Bescheide und Kündigungen sollten geprüft werden

Gegen einen fehlerhaften Krankengeldbescheid können Versicherte weiterhin vorgehen. Die neue Vorschrift entbindet die Kasse weder von einer richtigen Berechnung noch von der Prüfung des Beschäftigungsendes und des möglichen Anspruchs auf 67 Prozent.

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Für einen Widerspruch gilt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Hinweise zur Prüfung bietet unser Beitrag über häufige Fehler bei der Krankengeldberechnung.

Auch die Wirksamkeit einer Arbeitgeberkündigung kann überprüft werden; für die Kündigungsschutzklage gilt grundsätzlich die Dreiwochenfrist nach Zugang der schriftlichen Kündigung. Warum eine Krankschreibung diese Frist normalerweise nicht anhält, erläutert der Beitrag Kündigung trotz Krankschreibung: Die Frist läuft trotzdem.

Vor einer Eigenkündigung oder einem Aufhebungsvertrag sollten Beschäftigte die finanziellen Folgen individuell prüfen lassen. Ebenso wichtig bleibt die rechtzeitige ärztliche Folgefeststellung der Arbeitsunfähigkeit, damit zusätzliche Zahlungslücken vermieden werden.

Praxisbeispiel: Nach dem Vertragsende fehlen 450 Euro

Ein fiktiver Fall: Der 54-jährige Facharbeiter Thomas ist seit mehreren Monaten arbeitsunfähig und erhält im vereinfachten Beispiel rund 1.950 Euro Krankengeld ausgezahlt. Sein befristeter Vertrag endet am 31. März 2027, ein berücksichtigungsfähiges Kind hat er nicht.

Bei einem angesetzten Nettoarbeitsentgelt von 2.500 Euro sinkt sein Krankengeld ab dem 1. April auf monatlich 1.500 Euro. Thomas fehlen damit 450 Euro im Monat, obwohl seine Erkrankung und seine laufenden Wohn- und Lebenshaltungskosten fortbestehen.

Sieben Fragen und Antworten zum Krankengeld ab 2027

Wird ab 2027 das Krankengeld für alle Beschäftigten gekürzt?

Die hier beschriebene Absenkung greift, wenn die Beschäftigung während der Arbeitsunfähigkeit endet. Bei fortbestehender Beschäftigung gilt weiterhin die reguläre Berechnung mit 70 Prozent des Bruttos und höchstens 90 Prozent des berechneten Nettos.

Beginnt die Kürzung schon mit dem Erhalt der Kündigung?

Sie beginnt grundsätzlich am Tag nach dem Ende der Beschäftigung. Der Zugang des Kündigungsschreibens und der tatsächliche Beendigungstermin sind deshalb auseinanderzuhalten.

Gilt die Regel auch bei einem befristeten Arbeitsvertrag?

Ja, nach dem Wortlaut kommt es auf das Beschäftigungsende während der Arbeitsunfähigkeit an. Deshalb werden auch auslaufende Befristungen, Eigenkündigungen und Aufhebungsverträge erfasst.

Kann die Kürzung auch bei einem Vertragsende 2026 eintreten?

Ja, darauf weist die BAHN-BKK ausdrücklich hin. Wer nach einem Beschäftigungsende 2026 über den Jahreswechsel hinaus arbeitsunfähig bleibt, muss nach dieser Information ab Januar 2027 mit dem niedrigeren Betrag rechnen.

Wann werden 67 statt 60 Prozent gezahlt?

Der erhöhte Satz setzt ein berücksichtigungsfähiges Kind und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Auch ein volljähriges Kind kann unter bestimmten Bedingungen berücksichtigt werden, beispielsweise während einer Ausbildung.

Werden von den 60 oder 67 Prozent noch Sozialbeiträge abgezogen?

Die üblichen Versichertenanteile zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung werden bei diesem abgesenkten Krankengeld nicht nochmals abgezogen. Die entsprechenden Beiträge tragen die Leistungsträger.

Kann ich gegen einen falschen Krankengeldbescheid vorgehen?

Ja, gegen einen fehlerhaften Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich, wenn eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vorliegt. Ein Widerspruch hebt die gesetzliche Neuregelung allein allerdings nicht auf.