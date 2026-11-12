Arbeitnehmer sollen jeden Tag immer etwas länger arbeiten: Reiche will auch den Kündigungsschutz lockern

Mehr arbeiten und Unternehmen Entlassungen erleichtern: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche verbindet zwei Forderungen, die Beschäftigte unmittelbar betreffen.

Reiche fordert längere Arbeitstage

Beim Maschinenbau-Gipfel in Berlin sprach sich die CDU-Politikerin laut einer dpa-Meldung im Tagesspiegel vom 10. November 2026 dafür aus, „pro Tag ein bisschen mehr und ein bisschen länger zu arbeiten“. Sie verknüpfte dies mit dem Ziel höherer Arbeitsproduktivität und einer längeren Lebensarbeitszeit.

Zugleich stellte Reiche den bestehenden Kündigungsschutz infrage. Sie argumentierte, dass notwendige Trennungen von Mitarbeitern Unternehmen das Weiterbestehen und späteres Wachstum ermöglichen könnten.

Zur Diskussion stehen zugleich die verfügbare Lebenszeit der Beschäftigten und ihre Absicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes.

Mehr Arbeitsstunden sind noch kein Produktivitätsgewinn

Bei der Stundenproduktivität geht es um die Wirtschaftsleistung je geleisteter Arbeitsstunde, wie das Statistische Landesamt Sachsen erläutert. Längere Arbeitszeiten können die gesamte Produktion erhöhen, ohne dass dadurch pro Stunde mehr erwirtschaftet wird.

Für eine überzeugende Wirtschaftspolitik reicht der Appell zum längeren Arbeiten deshalb allein nicht aus. Sie muss ebenso erklären, wie bessere Abläufe, Investitionen und Qualifizierung die Leistung innerhalb der vorhandenen Arbeitszeit erhöhen sollen.

Was das Arbeitszeitgesetz heute erlaubt

Nach § 3 Arbeitszeitgesetz beträgt die zulässige Arbeitszeit grundsätzlich acht Stunden werktäglich. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden ist möglich, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen durchschnittlich acht Stunden werktäglich eingehalten werden.

Das Gesetz rechnet grundsätzlich mit sechs Werktagen von Montag bis Samstag, woraus sich durchschnittlich 48 Wochenstunden ergeben. Diese gesetzliche Obergrenze ist von der individuell vereinbarten Wochenarbeitszeit zu unterscheiden.

Nach Arbeitsende sind gemäß § 5 Arbeitszeitgesetz grundsätzlich elf zusammenhängende Stunden Ruhezeit vorgeschrieben. Für bestimmte Tätigkeiten und Branchen bestehen gesetzliche oder tariflich ermöglichte Ausnahmen.

Eine höhere Obergrenze verlängert keinen Arbeitsvertrag

Die Koalition will eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit ermöglichen; die Bundesregierung hat dieses Vorhaben gegenüber dem Bundestag erläutert. Was hinter den Plänen steht, beschreibt auch unser Beitrag zur geplanten Reform des Acht-Stunden-Tages.

Eine gesetzliche Höchstgrenze legt allerdings nur den zulässigen Rahmen fest. Wer vertraglich 38 Wochenstunden schuldet, bekommt durch eine Änderung dieser Grenze nicht automatisch eine längere regelmäßige Arbeitszeit.

Für die Anordnung von Überstunden braucht der Arbeitgeber grundsätzlich eine tragfähige Grundlage, etwa im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung. Besteht ein Betriebsrat, sind dessen Mitbestimmungsrechte zu beachten; für echte Notfälle können Besonderheiten gelten.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das Weisungsrecht erlaubt nach § 106 Gewerbeordnung nur Konkretisierungen innerhalb der bestehenden rechtlichen und vertraglichen Vorgaben. Beschäftigte sollten deshalb die konkrete Anordnung und ihre Vertragsgrundlage prüfen lassen, bevor sie zusätzliche Arbeit verweigern.

Politische Forderung und geltendes Recht im Vergleich

Gegenstand der Debatte Was derzeit gilt Längere tägliche Arbeitszeit Grundsätzlich acht Stunden werktäglich, bis zu zehn Stunden mit vorgeschriebenem Ausgleich; besondere Ausnahmen sind möglich. Mehr vertragliche Wochenstunden Eine politische Forderung ändert die vereinbarte Arbeitszeit nicht; Überstunden benötigen grundsätzlich eine rechtliche Grundlage. Lockerung des Kündigungsschutzes Die bestehenden gesetzlichen Anforderungen gelten weiter; Reiches Vorstoß schafft keine zusätzliche Entlassungsmöglichkeit.

Schon heute sind betriebsbedingte Kündigungen möglich

Der Kündigungsschutz verhindert nicht jede Entlassung. § 1 Kündigungsschutzgesetz lässt Kündigungen wegen dringender betrieblicher Erfordernisse ausdrücklich zu, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Der allgemeine Kündigungsschutz greift regelmäßig nach mehr als sechs Monaten Beschäftigung in Betrieben mit mehr als zehn anrechenbaren Arbeitnehmern. Bei der Beschäftigtenzahl gelten besondere Zählregeln und für bestimmte ältere Arbeitsverhältnisse Übergangsregelungen.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung müssen im Rahmen der Sozialauswahl unter vergleichbaren Beschäftigten grundsätzlich Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung berücksichtigt werden. Gerade für ältere Beschäftigte schützt dies einen Arbeitsplatz, dessen Verlust die Planung bis zur Rente empfindlich treffen kann.

Wer eine schriftliche Kündigung erhält, muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang Kündigungsschutzklage erheben. Wie entscheidend die gesetzlichen Anforderungen bleiben, zeigt unser Beitrag über einen Arbeitnehmer, dessen Arbeitgeber mit drei Kündigungen scheiterte.

Gesundheit und Bezahlung dürfen nicht untergehen

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung weist darauf hin, dass tägliche Arbeitszeiten von mehr als neun Stunden das Unfallrisiko erhöhen.

Außerdem unterscheidet sie zwischen selbstbestimmter Flexibilität und unvorhersehbaren Arbeitszeiten nach betrieblichen Anforderungen, die häufiger mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einhergehen.

Wer nach Feierabend Angehörige pflegt oder Kinder betreut, muss zusätzliche Arbeitsstunden mit bestehenden Verpflichtungen vereinbaren können. Eine Reform sollte deshalb beantworten, wie Beschäftigte ihre Zeit verlässlich planen und ihre Gesundheit schützen können.

Auch die Vergütung muss geklärt sein: Ob zusätzliche Stunden bezahlt oder durch Freizeit ausgeglichen werden, hängt von den geltenden Vereinbarungen und den Umständen ab. Ausführlicher erläutern wir dies im Beitrag „Überstunden ohne Bezahlung: Wann der Arbeitgeber trotzdem zahlen muss“.

Für eine Zahlungsklage müssen Arbeitnehmer die geleisteten Überstunden und deren Veranlassung durch den Arbeitgeber nachvollziehbar darlegen und bei Bestreiten beweisen. Das hat das Bundesarbeitsgericht im Urteil vom 4. Mai 2022, Az. 5 AZR 359/21, bestätigt.

Reiches Vorstoß muss sich deshalb auch daran messen lassen, welchen Nutzen Beschäftigte von zusätzlicher Arbeit haben. Eine Reform, die mehr Zeit beansprucht und zugleich Beschäftigungssicherheit verringert, braucht überzeugendere Antworten als den allgemeinen Verweis auf Wettbewerbsfähigkeit.