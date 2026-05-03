Wann verliere ich den Anspruch auf Krankengeld?

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Der Anspruch auf Krankengeld kann aus mehreren Gründen enden, ruhen oder vorübergehend wegfallen. Entscheidend ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen weiter erfüllt sind: Es muss eine Arbeitsunfähigkeit bestehen, sie muss ärztlich festgestellt sein, und die versicherte Person muss in einer gesetzlichen Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch versichert sein.

Krankengeld betrifft vor allem gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn die Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers nach in der Regel sechs Wochen endet. Gezahlt wird es von der Krankenkasse, wenn die Krankheit weiterhin arbeitsunfähig macht oder eine stationäre Behandlung auf Kosten der Krankenkasse läuft.

Der Anspruch geht nicht automatisch schon deshalb verloren, weil das Arbeitsverhältnis endet. Bestand die Arbeitsunfähigkeit bereits vorher und bleibt sie lückenlos ärztlich festgestellt, kann der Krankengeldanspruch auch nach Ende des Jobs fortbestehen.

Der häufigste Grund: Die Höchstdauer ist erreicht

Der wichtigste Endpunkt ist die gesetzliche Höchstdauer. Wegen derselben Krankheit wird Krankengeld höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren gezahlt.

Diese 78 Wochen umfassen nicht nur die Zeit, in der die Krankenkasse tatsächlich Krankengeld überweist. Auch Zeiten der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber werden angerechnet.

In der Praxis bedeutet das: Nach sechs Wochen Lohnfortzahlung bleiben bei durchgehender Arbeitsunfähigkeit meist noch rund 72 Wochen tatsächliche Krankengeldzahlung. Danach spricht man häufig von „Aussteuerung“.

Tritt während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert das die 78 Wochen nicht. Wer also wegen eines Rückenleidens krankgeschrieben ist und später zusätzlich eine Depression oder eine andere Erkrankung hinzukommt, erhält dadurch nicht automatisch eine neue volle Krankengeldzeit.

Anspruchsverlust durch Lücken bei der Krankschreibung

Ein häufiger Fallstrick ist die Folgebescheinigung. Die Arbeitsunfähigkeit muss rechtzeitig weiter ärztlich festgestellt werden.

Nach der geltenden Regel bleibt der Anspruch bestehen, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende der bisherigen Bescheinigung festgestellt wird. Samstage zählen dabei nicht als Werktage.

Wer diesen Zeitpunkt verpasst, riskiert eine Lücke. Eine solche Lücke kann besonders gefährlich sein, wenn das Arbeitsverhältnis bereits beendet ist, weil dann auch der versicherungsrechtliche Schutz über den Krankengeldbezug betroffen sein kann.

Deshalb sollte eine Folgebescheinigung nie erst „irgendwann danach“ organisiert werden. Sicherer ist es, den Arzttermin vor Ablauf der laufenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu vereinbaren.

Wenn die Arbeitsunfähigkeit endet

Der Anspruch endet auch, wenn keine Arbeitsunfähigkeit mehr besteht. Das kann geschehen, weil die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt keine weitere Arbeitsunfähigkeit feststellt.

Auch die Krankenkasse kann den Fall prüfen lassen, etwa über den Medizinischen Dienst. Kommt die Kasse zu dem Ergebnis, dass Arbeitsfähigkeit wieder vorliegt, kann sie die Zahlung einstellen.

Betroffene sollten einen solchen Bescheid genau prüfen. Wer anderer Auffassung ist, sollte schnell reagieren, ärztliche Unterlagen sichern und fristgerecht Widerspruch einlegen.

Wenn die Versicherung keinen Krankengeldanspruch umfasst

Nicht jede gesetzliche Versicherung führt zu Krankengeld. Familienversicherte haben in der Regel keinen eigenen Anspruch auf Krankengeld.

Auch bestimmte Gruppen von Studierenden, Rentnerinnen und Rentnern oder freiwillig Versicherte können je nach Status keinen oder nur unter besonderen Voraussetzungen einen Anspruch haben. Bei Selbstständigen kommt es häufig darauf an, ob ein Krankengeldanspruch durch Wahlerklärung oder Wahltarif abgesichert wurde.

Wer seinen Versicherungsstatus wechselt, sollte deshalb prüfen, ob Krankengeld weiter eingeschlossen ist. Ein Wechsel kann sonst dazu führen, dass bei späterer Arbeitsunfähigkeit keine Zahlung erfolgt.

Wenn Krankengeld nur ruht

Nicht jeder Zahlungsstopp bedeutet, dass der Anspruch endgültig verloren ist. In bestimmten Situationen ruht das Krankengeld.

Das ist etwa der Fall, solange beitragspflichtiges Arbeitsentgelt gezahlt wird. Auch bei bestimmten anderen Entgeltersatzleistungen kann die Krankengeldzahlung ruhen.

Ruhen bedeutet: Für diese Zeit wird nicht gezahlt. Die rechtliche Einordnung ist dennoch wichtig, weil Ruhenszeiten die Leistungsdauer beeinflussen können.

Situation Folge für das Krankengeld 78 Wochen wegen derselben Krankheit innerhalb von drei Jahren sind erreicht Der Anspruch endet für diese Krankheit innerhalb der laufenden Dreijahresfrist. Folgebescheinigung wird zu spät ärztlich festgestellt Der laufende Anspruch kann unterbrochen werden oder wegfallen. Arbeitsfähigkeit wird wieder festgestellt Der Anspruch endet, weil keine Arbeitsunfähigkeit mehr besteht. Der Versicherungsstatus enthält keinen Krankengeldanspruch Es besteht kein Anspruch oder er entfällt ab dem Statuswechsel. Entgelt oder bestimmte Ersatzleistungen werden gezahlt Das Krankengeld ruht ganz oder teilweise. Reha- oder Teilhabeantrag wird nach Aufforderung der Krankenkasse nicht fristgerecht gestellt Der Anspruch kann mit Ablauf der gesetzten Frist wegfallen.

Reha-Antrag: Wenn die Krankenkasse eine Frist setzt

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufforderung der Krankenkasse, einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe zu stellen. Das kann geschehen, wenn die Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert ist.

Die Krankenkasse kann dafür eine Frist von zehn Wochen setzen. Wird der Antrag nicht rechtzeitig gestellt, kann der Anspruch auf Krankengeld mit Ablauf der Frist wegfallen.

Wird der Antrag später nachgeholt, kann der Anspruch wieder aufleben. Trotzdem kann die verspätete Antragstellung zu einer finanziellen Lücke führen.

Neue Krankheit bedeutet nicht immer neuer Anspruch

Viele Versicherte gehen davon aus, dass jede neue Diagnose automatisch eine neue Krankengeldzeit eröffnet. Das stimmt so nicht.

Wenn eine weitere Krankheit während einer laufenden Arbeitsunfähigkeit hinzukommt, verlängert sie die Bezugsdauer nicht. Die Krankenkasse betrachtet dann weiterhin die laufende Arbeitsunfähigkeit und die bereits laufende Frist.

Anders kann es sein, wenn eine frühere Arbeitsunfähigkeit beendet war und später eine andere, unabhängige Krankheit eintritt. Dann muss im Einzelfall geprüft werden, ob ein neuer Anspruch entstanden ist.

Nach der Aussteuerung: Was kommt danach?

Wenn die Höchstdauer ausgeschöpft ist, endet das Krankengeld. Viele Betroffene müssen dann prüfen, ob Arbeitslosengeld bei weiter bestehender Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsminderungsrente, Reha-Leistungen oder andere Sozialleistungen in Betracht kommen.

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Wichtig ist, nicht erst am letzten Tag zu reagieren. Die Krankenkasse informiert in der Regel vor der Aussteuerung, dennoch sollten Betroffene frühzeitig Kontakt zur Agentur für Arbeit, zur Rentenversicherung oder zu einer Sozialberatung aufnehmen.

Gerade bei langer Krankheit ist die Schnittstelle zwischen Krankenkasse, Arbeitsagentur und Rentenversicherung kompliziert. Fehler bei Fristen oder Anträgen können zu Zahlungslücken führen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr M. ist seit dem 10. Januar 2026 wegen einer schweren Bandscheibenerkrankung arbeitsunfähig. Sein Arbeitgeber zahlt zunächst sechs Wochen lang Entgeltfortzahlung, danach erhält Herr M. Krankengeld.

Im Sommer kommt zusätzlich eine depressive Episode hinzu. Diese neue Diagnose verlängert die maximale Bezugsdauer nicht, weil sie während der laufenden Arbeitsunfähigkeit hinzutritt.

Seine aktuelle Krankschreibung endet an einem Mittwoch. Herr M. bekommt erst am Freitag einen neuen Arzttermin, obwohl Donnerstag ein normaler Werktag war.

Dadurch kann eine Lücke entstehen. Hätte er die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens am Donnerstag feststellen lassen, wäre der Anspruch in der Regel geschützt gewesen.

7 Fragen und Antworten zum Krankengeld

Frage 1: Wann endet der Anspruch auf Krankengeld grundsätzlich?

Der Anspruch endet, wenn keine Arbeitsunfähigkeit mehr besteht, die maximale Bezugsdauer erreicht ist oder die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Wegen derselben Krankheit wird Krankengeld höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren gezahlt.

Frage 2: Verliere ich Krankengeld sofort, wenn mein Arbeitsverhältnis endet?

Nicht automatisch. Wenn die Arbeitsunfähigkeit bereits während des Arbeitsverhältnisses bestand und lückenlos ärztlich festgestellt wird, kann der Anspruch auf Krankengeld auch nach dem Ende des Jobs weiterbestehen.

Frage 3: Was passiert, wenn ich meine Folgebescheinigung zu spät hole?

Eine verspätete Folgebescheinigung kann zu einer Lücke beim Krankengeld führen. Die weitere Arbeitsunfähigkeit sollte spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende der vorherigen Krankschreibung ärztlich festgestellt werden, wobei Samstage nicht als Werktage zählen.

Frage 4: Verlängert eine neue Diagnose die Dauer des Krankengeldes?

Nicht, wenn die neue Krankheit während einer bereits bestehenden Arbeitsunfähigkeit hinzukommt. In diesem Fall bleibt es grundsätzlich bei der bisherigen Höchstdauer von 78 Wochen wegen derselben laufenden Arbeitsunfähigkeit.

Frage 5: Kann die Krankenkasse das Krankengeld einstellen?

Ja, wenn die Krankenkasse zu dem Ergebnis kommt, dass keine Arbeitsunfähigkeit mehr besteht oder gesetzliche Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Betroffene sollten einen entsprechenden Bescheid genau prüfen und bei Zweifeln fristgerecht Widerspruch einlegen.

Frage 6: Was bedeutet es, wenn das Krankengeld ruht?

Ruhen bedeutet, dass für eine bestimmte Zeit kein Krankengeld ausgezahlt wird, obwohl der Anspruch nicht zwingend endgültig verloren ist. Das kann etwa passieren, wenn Arbeitsentgelt oder bestimmte andere Entgeltersatzleistungen gezahlt werden.

Frage 7: Was passiert nach der Aussteuerung?

Nach der Aussteuerung ist die maximale Krankengeldzeit ausgeschöpft. Betroffene sollten frühzeitig prüfen, ob Arbeitslosengeld, Erwerbsminderungsrente, Reha-Leistungen oder andere Sozialleistungen infrage kommen, damit keine finanzielle Lücke entsteht.

Fazit

Der Anspruch auf Krankengeld geht vor allem dann verloren, wenn die Höchstdauer erreicht ist, keine Arbeitsunfähigkeit mehr besteht, der Versicherungsstatus keinen Krankengeldanspruch enthält oder die ärztliche Feststellung nicht rechtzeitig verlängert wird. Auch eine nicht fristgerechte Reaktion auf eine Reha-Aufforderung der Krankenkasse kann die Zahlung beenden.

Für Betroffene ist vor allem die lückenlose ärztliche Feststellung entscheidend. Wer lange krank ist, sollte jeden Folgetermin früh planen, Bescheide der Krankenkasse prüfen und bei drohender Aussteuerung rechtzeitig Beratung suchen.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zum Krankengeld, insbesondere zu Höhe, Entgeltfortzahlung und Begrenzung auf 78 Wochen.

§ 44 SGB V: Gesetzliche Grundlage des Krankengeldanspruchs bei Arbeitsunfähigkeit oder stationärer Behandlung.

§ 46 SGB V: Entstehen des Krankengeldanspruchs und Regelung zur rechtzeitigen ärztlichen Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit.

§ 48 SGB V: Dauer des Krankengeldes, 78-Wochen-Grenze und keine Verlängerung durch hinzutretende Krankheiten.

§ 49 SGB V: Ruhen des Krankengeldes bei bestimmten Einnahmen oder Leistungen.