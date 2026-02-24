Krankengeld gestoppt wegen AU-Lücke: Gericht setzt der Krankenkasse Grenzen

Lesedauer 6 Minuten

Eine Krankenkasse darf Krankengeld nicht allein deshalb stoppen, weil die nächste AU-Bescheinigung erst ein paar Tage später ausgestellt wurde. Das Sozialgericht Speyer hat klargestellt: Entscheidend ist, was die Kasse im konkreten Fall tatsächlich bewilligt hat – und ob sie eine laufende Bewilligung rechtmäßig aufgehoben oder wirksam befristet hat. (SG Speyer, Urteil, Az. S 19 KR 599/14)

Der Fall in einem Satz

Drei Tage Verzögerung bei der Folgebescheinigung reichten der Krankenkasse für den vollständigen Leistungsstopp – das Gericht hielt dagegen, weil die Kasse zuvor faktisch eine Krankengeld-Dauerbewilligung in Vollzug gesetzt hatte, die nicht wirksam beendet worden war.

Der konkrete Fall im Überblick

Vor dem Sozialgericht Speyer stritt ein gesetzlich versicherter Mann mit seiner Krankenkasse über Krankengeld über den 30. Juni 2014 hinaus. Er war seit dem 23. Januar 2014 wegen einer Erkrankung am linken Sprunggelenk arbeitsunfähig, die Diagnosen reichten von Entzündung im Bereich des oberen Sprunggelenks und Sehnenscheidenentzündung bis zu einer aktivierten Arthrose.

Der Kläger verlangte Krankengeld bis zum Ende der Höchstanspruchsdauer, weil die Arbeitsunfähigkeit nach seiner Darstellung ohne Unterbrechung fortbestand und die Kasse die Zahlung zu Unrecht eingestellt hatte.

Beruf, Kündigung, Leistungsloch

Der Mann arbeitete über eine Zeitarbeitsfirma als Produktionsarbeiter an einer Fertigungsmaschine. Nach den Feststellungen des Gerichts bestand seine Arbeit typischerweise aus Heranholen von Material und Werkzeugen, Bestücken der Maschine und Verpressen der Materialien. Weil die Arbeitsunfähigkeit andauerte, endete das Arbeitsverhältnis zum 29. Mai 2014.

Der Kläger schilderte, dass er sich unmittelbar nach der Kündigung bei der Agentur für Arbeit meldete, dort aber wegen der attestierten Arbeitsunfähigkeit keine Leistung erhalten habe, weil er dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehe. Genau diese Konstellation ist praxisrelevant: Wer krankgeschrieben ist, fällt bei falscher Weichenstellung schnell zwischen die Systeme – umso existenzieller wird eine Krankengeldentscheidung der Kasse.

Wie Krankengeld zunächst lief: Zahlungen und „Krankengeldinformation“

In der Anfangszeit wechselten die Leistungen: kurzzeitig Verletztengeld im Auftrag des Unfallversicherungsträgers, dann Krankengeld für einen kurzen Zeitraum, anschließend Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber und nach deren Ende erneut Krankengeld durch die Krankenkasse.

Im April und Mai 2014 verschickte die Krankenkasse mehrere Schreiben mit der Überschrift „Krankengeldinformation“. Darin wurde die tägliche Höhe des Krankengeldes genannt und es gab allgemeine Hinweise zur Auszahlung über Auszahlscheine sowie zur angeblich nötigen „nahtlosen“ Bescheinigung. Parallel zahlte die Kasse in mehreren Teilbeträgen für unterschiedliche Zeiträume aus.

Später wurde genau das entscheidend: Das Gericht verstand diese Auszahlungspraxis nicht als Serie einzelner, jeweils neu befristeter Bewilligungen, sondern als Vollzug einer bereits bewilligten Leistung mit Dauerwirkung.

Konsequenz: Wer von der Kasse fortlaufend Krankengeld erhält und nur standardisierte Infobriefe mit Allgemeintexten bekommt, kann im Streitfall argumentieren, dass die Kasse faktisch eine laufende Bewilligung in Gang gesetzt hat – und diese nicht beliebig per „Formallücke“ stoppen darf.

Der Knackpunkt: Praxis geschlossen am 30. Juni – AU erst am 4. Juli

Am 5. Juni 2014 stellte der Hausarzt einen Auszahlschein aus, der die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich bis zum 30. Juni 2014 bestätigte. Am 30. Juni 2014 wollte der Kläger die Folgebescheinigung holen, erhielt aber zunächst keine neue Bescheinigung, weil die Praxis geschlossen war.

Erst Anfang Juli – im Urteil wird der 4. Juli 2014 genannt – wurde ein neuer Auszahlschein ausgestellt, der die weitere Arbeitsunfähigkeit bestätigte und voraussichtlich bis Ende August 2014 datierte.

Die Krankenkasse wertete diese zeitliche Lücke als anspruchsschädlich. Mit Bescheid vom 10. Juli 2014 erklärte sie den Krankengeldanspruch für beendet und lehnte die Weiterzahlung ab.

Die Argumentation: Der Krankengeldanspruch aus der Mitgliedschaft über das Beschäftigungsverhältnis habe mit dem zuletzt bescheinigten Ende am 30. Juni geendet; weil die weitere Arbeitsunfähigkeit erst am 4. Juli bescheinigt worden sei, habe zu diesem Zeitpunkt keine Versicherung mit Krankengeldanspruch mehr bestanden.

Die Kasse stützte sich auf die damalige BSG-Linie – das Urteil löst den Fall anders

Zur Stützung verwies die Krankenkasse ausdrücklich auf die damalige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, nach der es darauf ankommen könne, dass Arbeitsunfähigkeit vor Ablauf des bescheinigten Zeitraums erneut ärztlich festgestellt wird.

Der Kläger hielt dagegen und legte ärztliche Atteste vor: Die Arbeitsunfähigkeit habe medizinisch durchgehend bestanden, die verzögerte Ausstellung habe organisatorische Gründe gehabt, unter anderem Praxisschließung.

Wichtig für die Einordnung: Das SG Speyer hat den Fall nicht als pauschale Abkehr von der Idee einer rechtzeitigen ärztlichen Feststellung verstanden, sondern als verwaltungsrechtlichen Fall über Bewilligung, Bindungswirkung und Aufhebung. Der Dreh- und Angelpunkt war also nicht „Lücke ja/nein“ als Automatismus, sondern die Frage, ob die Krankenkasse überhaupt wirksam eine laufende Bewilligung beenden durfte.

Eilverfahren: Erst Erfolg, dann Rückschlag – und trotzdem Gewinn in der Hauptsache

Weil der Kläger ohne Krankengeld in eine existenzielle Lage geriet, beantragte er einstweiligen Rechtsschutz. Das Sozialgericht verpflichtete die Kasse zunächst vorläufig zur Zahlung, solange Arbeitsunfähigkeit fortbestehe, längstens bis Ende Oktober 2014. Im Beschwerdeverfahren hob das LSG Rheinland-Pfalz diese Entscheidung später auf und lehnte den Eilantrag ab, weil es der damaligen Linie zur „rechtzeitigen“ Feststellung folgte.

Für Betroffene ist das die bittere, aber wichtige Lehre: Eilrechtsschutz kann scheitern, obwohl die Hauptsache am Ende gewonnen wird – deshalb müssen Widerspruch, medizinische Nachweise und die Verwaltungsakte der Kasse von Beginn an sauber gesichert werden.

Hauptsache: Unstreitig fortbestehend krank – Streit nur noch über die Rechtsfolgen

Im Hauptsacheverfahren ging es dann um die zentrale Rechtsfrage: Endet Krankengeld automatisch, wenn die Folgebescheinigung ein paar Tage später ausgestellt wird, obwohl die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich durchgehend fortbestand?

Das Gericht holte ärztliche Befundberichte ein; der behandelnde Arzt bestätigte, dass der Kläger seine frühere Tätigkeit als Maschinenbediener und vergleichbare Arbeiten weiterhin nicht ausüben konnte und die Dauer nicht absehbar war.

Entscheidend: Die Krankenkasse bestritt im Prozess selbst nicht mehr, dass die Arbeitsunfähigkeit über den 30. Juni 2014 hinaus tatsächlich fortbestand. Damit stand die medizinische Seite faktisch fest – übrig blieb nur die Rechtsfrage.

Warum das Gericht dem Kläger Recht gab: Dauerbewilligung und fehlende wirksame Beendigung

Das SG Speyer sah in den Schreiben der Krankenkasse und in den laufenden Zahlungen eine konkludente Bewilligung von Krankengeld als begünstigenden Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Eine Befristung erkannte das Gericht nicht, weil sie klar, bestimmt und in der konkreten Bewilligungsentscheidung erkennbar sein muss. Allgemeine Formulierungen in einer „Krankengeldinformation“ genügten dem Gericht dafür nicht.

Damit war der nächste Schritt zwingend: Wenn eine bindende Bewilligung mit Dauerwirkung vorliegt, kann die Kasse die Zahlung nicht schlicht „einstellen“, sondern müsste diese Bewilligung rechtmäßig aufheben oder anderweitig wirksam beenden. Genau das sah das Gericht hier nicht als erfüllt an. Der Verweis auf eine „Bescheinigungslücke“ ersetzte aus Sicht des Gerichts keine ordnungsgemäße Aufhebung einer laufenden Bewilligung.

Konsequenz: Das Urteil ist vor allem dort stark, wo die Kasse selbst über Monate den Eindruck einer laufenden Krankengeldgewährung schafft, aber später versucht, über formale Argumente ohne saubere Aufhebungsentscheidung auszusteigen.

Umfang des Anspruchs: Krankengeld bis zur Höchstanspruchsdauer

Das Gericht verurteilte die Krankenkasse, Krankengeld in gesetzlicher Höhe vom 1. Juli 2014 bis zum 23. Juli 2015 zu zahlen. Diese Grenze entsprach nach den Feststellungen des Gerichts der Höchstanspruchsdauer bei derselben Krankheit.

Für die Einordnung genügt an dieser Stelle: Es geht nicht um „endloses Krankengeld“, sondern um den gesetzlich begrenzten Maximalzeitraum, innerhalb dessen Krankengeld bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung beansprucht werden kann.

Was das Urteil praktisch bedeutet: Kein Automatismus, aber ein starkes Argument

Das Urteil besagt nicht, dass jede Lücke in der AU-Bescheinigung immer folgenlos bleibt. Es zeigt aber sehr deutlich: Eine Krankenkasse kann sich nicht pauschal auf Standardhinweise zur „nahtlosen“ Vorlage zurückziehen, wenn sie im konkreten Fall eine laufende Krankengeldbewilligung erkennbar in Vollzug gesetzt hat und diese Bewilligung nicht wirksam beendet wurde.

Für Betroffene, die wegen weniger Tage Verzögerung aus dem Krankengeld gedrängt werden, ist das ein juristisch belastbarer Hebel – vor allem dann, wenn die Kasse zuvor fortlaufend zahlte und keine klare Befristung oder saubere Aufhebung vorliegt.

Was Betroffene aus dem Fall sofort mitnehmen sollten

Wenn die Kasse Krankengeld wegen einer angeblichen „Lücke“ stoppt, lohnt der Blick auf zwei Ebenen zugleich: medizinisch und verwaltungsrechtlich. Medizinisch sollte der behandelnde Arzt kurz und klar bestätigen, dass die Arbeitsunfähigkeit durchgehend bestand und warum die Ausstellung organisatorisch verzögert war, etwa wegen Praxisschließung oder Terminlage.

Verwaltungsrechtlich sollte die Kasse konkret benennen müssen, auf welchen Bewilligungsakt sie sich stützt, ob und wo eine Befristung im Verfügungssatz steht und auf welcher Rechtsgrundlage eine Aufhebung erfolgt sein soll. Fehlt diese Klarheit, spricht vieles dafür, dass die Kasse nicht einfach „abschalten“ darf, sondern eine rechtmäßige Beendigung sauber begründen und formal korrekt umsetzen müsste.

FAQ

Muss Krankengeld automatisch enden, wenn die Folge-AU nicht nahtlos ausgestellt wird?

Nicht automatisch. Im entschiedenen Fall kam es entscheidend darauf an, dass die Kasse zuvor faktisch eine laufende Bewilligung mit Dauerwirkung umgesetzt hatte und diese nicht wirksam aufgehoben oder befristet wurde.

Was bedeutet „Dauerbewilligung“ beim Krankengeld?

Gemeint ist eine Bewilligung, die nicht nur einen abgeschlossenen Zeitraum regelt, sondern in die Zukunft wirkt und bindend bleibt, bis sie rechtmäßig aufgehoben wird oder ein gesetzlicher Beendigungsgrund greift.

Reichen allgemeine Hinweise der Krankenkasse für eine Befristung aus?

Nach dem SG Speyer nicht. Eine Befristung muss klar und bestimmt aus der konkreten Bewilligungsentscheidung hervorgehen; Allgemeintexte in Informationsschreiben reichen dafür nicht.

Hilft ein ärztliches Attest, wenn die Kasse wegen verspäteter Bescheinigung stoppt?

Es kann zentral sein, weil es das medizinische Kernstück absichert: dass die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich ohne Unterbrechung fortbestand und die Verzögerung organisatorisch bedingt war. Im Speyerer Fall war zudem wichtig, dass die Kasse die fortbestehende Arbeitsunfähigkeit am Ende gar nicht mehr bestritt.

Was ist, wenn im gleichen Zeitraum bereits Leistungen vom Jobcenter gezahlt wurden?

Dann geht es regelmäßig um Erstattungs- und Abrechnungsfragen zwischen den Leistungsträgern. Das ändert nicht zwingend daran, dass Krankengeld materiell-rechtlich bestehen kann, kann aber dazu führen, dass Zahlungen zwischen Jobcenter und Krankenkasse verrechnet werden.

Fazit

Das SG Speyer setzt einen klaren Kontrapunkt zu pauschalen Kassenautomatismen: Eine kurze organisatorische Verzögerung bei der Folgebescheinigung darf nicht zum kompletten Krankengeldstopp führen, wenn die Krankenkasse zuvor eine laufende Bewilligung mit Dauerwirkung geschaffen hat und diese nicht wirksam beendet wurde.

Für Betroffene liegt die entscheidende Stellschraube deshalb nicht nur im Datum der AU-Bescheinigung, sondern in der Frage, ob die Kasse eine bindende Bewilligung sauber befristet oder rechtmäßig aufgehoben hat.