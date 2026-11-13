Wärmepumpe für Rentner: Der Steuerbescheid kann Tausende Euro Unterschied machen

Wer im Ruhestand eine neue Heizung braucht, sollte sich von der ersten Angebotssumme nicht abschrecken lassen: Eine Wärmepumpe kann nach Förderung ähnlich viel oder sogar weniger kosten als eine neue Gasheizung. Wie günstig der Austausch tatsächlich wird, hängt allerdings vom Haushaltseinkommen, der bisherigen Anlage und dem Gebäude ab.

Gerade bei kleinen und mittleren Renten lohnt deshalb der Blick in die Steuerunterlagen. Eine pauschale Zusage, mit der Wärmepumpe über 20 Jahre einen bestimmten Betrag zu sparen, lässt sich daraus trotzdem nicht ableiten.

Zuschuss für Wärmepumpe

Die Heizungsförderung unterstützt den Einbau einer förderfähigen Anlage mit einer Grundförderung von derzeit 30 Prozent. Selbstnutzende Eigentümer können zusätzlich einen Einkommensbonus und unter bestimmten Voraussetzungen einen Klimageschwindigkeitsbonus erhalten.

Nach den seit dem 21. Juli 2026 geltenden Förderbedingungen der KfW beträgt der Einkommensbonus ohne Familienzuschlag bis 30.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen 40 Prozent, in der nächsten Stufe bis 40.000 Euro 30 Prozent und anschließend bis 50.000 Euro zehn Prozent. Oberhalb dieser Grenze entfällt dieser Bonus.

Rentner werden damit über die Einkommensprüfung begünstigt, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag zur Heizungsförderung für Rentner mit bis zu 22.400 Euro Zuschuss.

Warum aus 76 Prozent rechnerischer Förderung nur 70 Prozent werden

Bei einem Haushaltseinkommen von beispielsweise 35.000 Euro ergeben 30 Prozent Grundförderung, 16 Prozent Klimageschwindigkeitsbonus und 30 Prozent Einkommensbonus zusammen rechnerisch 76 Prozent. Für diese Einkommensgruppe ohne Familienzuschlag ist der Gesamtzuschuss jedoch auf 70 Prozent begrenzt, wie das Wirtschaftsministerium in seinen Antworten zur Gebäudeförderung erläutert.

Bei 28.000 Euro berücksichtigten Kosten sind deshalb höchstens 19.600 Euro Zuschuss möglich. Kostet die komplette Wärmepumpe 32.000 Euro, bleiben 12.400 Euro selbst zu bezahlen.

Bis 30.000 Euro Haushaltseinkommen gilt ohne Familienzuschlag eine Obergrenze von 80 Prozent. Werden sämtliche Voraussetzungen erfüllt, sind derzeit bis zu 22.400 Euro Zuschuss möglich; bei derselben Gesamtrechnung von 32.000 Euro verbleiben dann 9.600 Euro.

So verändert das Einkommen die Rechnung für dieselbe Wärmepumpe

Die folgende Modellrechnung unterstellt ein selbst bewohntes Einfamilienhaus mit einer Wohneinheit, 32.000 Euro Gesamtkosten und 28.000 Euro anerkannten förderfähigen Kosten. Eingerechnet sind der derzeitige Klimageschwindigkeitsbonus von 16 Prozent und zum Vergleich eine neue Gasheizung für 10.000 Euro.

Modellrechnung nach den am 9. November 2026 geltenden Konditionen, ohne Familienzuschlag Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen Gesamtfördersatz nach Begrenzung Zuschuss Eigener Aufwand für die Wärmepumpe Unterschied zur neuen Gasheizung Über 50.000 Euro 46 Prozent 12.880 Euro 19.120 Euro 9.120 Euro mehr Über 40.000 bis 50.000 Euro 56 Prozent 15.680 Euro 16.320 Euro 6.320 Euro mehr Über 30.000 bis 40.000 Euro 70 Prozent 19.600 Euro 12.400 Euro 2.400 Euro mehr Bis 30.000 Euro 80 Prozent 22.400 Euro 9.600 Euro 400 Euro weniger

Diese Angebotspreise sind Rechenannahmen und keine allgemeingültigen Marktpreise. Bei einem kindergeldberechtigten minderjährigen Kind im Haushalt können günstigere Einkommensgrenzen gelten.

Die heutigen Renteneinnahmen entscheiden nicht allein

Für den Einkommensbonus betrachtet die KfW grundsätzlich den Durchschnitt der zu versteuernden Einkommen der relevanten Haushaltsmitglieder aus dem zweiten und dritten Jahr vor der Antragstellung. Bei einem Antrag 2026 sind das die Jahre 2023 und 2024, bei einem Antrag 2027 die Jahre 2024 und 2025.

Wer erst vor Kurzem in Rente gegangen ist, kann deshalb trotz inzwischen deutlich geringerer Einnahmen noch oberhalb einer Fördergrenze liegen. Aus der aktuellen monatlichen Rentenzahlung lässt sich der Bonus nicht zuverlässig ablesen.

Die KfW erläutert auch die Einkommensnachweise für Rentner: Wurde für die betreffenden Jahre keine Steuererklärung abgegeben, kommt unter den genannten Bedingungen ein Nachweis über Rentenbezugsmitteilungen und eine zusätzliche Selbsterklärung infrage. Bei dieser Alternative werden die Bruttorenten berücksichtigt; ein gewöhnlicher Rentenbescheid genügt nicht.

Beim Heizkostenvergleich müssen beide Anlagen dieselbe Wärme liefern

Für einen nachvollziehbaren Vergleich nehmen wir einen jährlichen Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden an. Der Gaspreis beträgt im Modell zwölf Cent je Kilowattstunde, der Wärmepumpenstrom kostet 24 Cent, jeweils einschließlich Umsatzsteuer.

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Eine Gasheizung mit einem angenommenen Jahresnutzungsgrad von 95 Prozent benötigt dafür rund 21.053 Kilowattstunden Gas. Daraus entstehen etwa 2.526 Euro verbrauchsabhängige Energiekosten im Jahr.

Eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von drei benötigt für dieselbe Wärmemenge rund 6.667 Kilowattstunden Strom. Das kostet bei dem angenommenen Tarif 1.600 Euro, sodass sich zunächst etwa 926 Euro jährlicher Vorteil ergeben.

Die Jahresarbeitszahl beschreibt das Verhältnis zwischen abgegebener Wärme und eingesetztem Strom über ein ganzes Jahr. Grundpreise, zusätzliche Zählerkosten, Wartung und Reparaturen sind in diesem Vergleich noch nicht enthalten.

Wann sich die höhere Anschaffung ausgleichen kann

Beim Haushalt ohne Einkommensbonus stehen in unserem Beispiel 9.120 Euro höhere Anschaffungskosten einer jährlichen Energieersparnis von rund 926 Euro gegenüber. Unter unveränderten Bedingungen wäre dieser Unterschied nach knapp zehn Jahren ausgeglichen.

Beim Haushalt mit 35.000 Euro förderrelevantem Einkommen beträgt der Anschaffungsunterschied nur 2.400 Euro. Hier wäre er bei derselben Energieersparnis rechnerisch nach etwa zweieinhalb bis drei Jahren aufgeholt.

Über 20 Jahre ergäben sich bei konstanten Preisen rund 18.500 Euro weniger verbrauchsabhängige Energieausgaben. Nach Abzug der höheren Anfangsausgabe blieben in diesen beiden Fällen rund 9.400 beziehungsweise 16.100 Euro rechnerischer Vorteil.

Das sind Modellwerte vor Finanzierungskosten, Unterschieden bei Wartung und Reparaturen sowie einer möglichen Ersatzanschaffung. Auch der Zeitwert des Geldes ist nicht berücksichtigt, weshalb die Zahlen keine vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnung ersetzen.

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Gas bleibt erlaubt, die Brennstoffrechnung bleibt offen

Nach Angaben der Bundesregierung zum Gebäudemodernisierungsgesetz ist die allgemeine Vorgabe von 65 Prozent erneuerbarer Energie für neue Heizungen entfallen. Seit dem 29. Juli 2026 können Eigentümer weiterhin auch eine neue Gasheizung wählen.

Für neu eingebaute Anlagen greifen allerdings schrittweise Anforderungen an den Brennstoff: Die Biotreppe sieht grundsätzlich ab 2029 mindestens zehn Prozent klimaneutrale Brennstoffe vor, ab 2030 mindestens 15 Prozent, ab 2035 mindestens 30 Prozent und ab 2040 mindestens 60 Prozent. Sonderregelungen und alternative Erfüllungsmöglichkeiten sind dabei zu beachten.

Außerdem nennt die Bundesregierung für 2045 die vollständige Klimaneutralität der Brennstoffe als Vorgabe. Die Erlaubnis zum Einbau beantwortet deshalb noch nicht die Frage nach den langfristigen Betriebskosten.

Hinzu kommt die CO₂-Bepreisung: Für 2026 gilt laut Umweltbundesamt ein Korridor von 55 bis 65 Euro je Tonne. Welche Belastung in späteren Jahren entsteht, lässt sich heute nicht verbindlich beziffern; auch Wärmepumpenstrom kann teurer werden.

Wichtig für jede eigene Kalkulation: Ist der aktuelle CO₂-Aufschlag bereits im Gaspreis enthalten, darf er nicht noch einmal vollständig hinzugerechnet werden. Für Zukunftsszenarien zählt dann die zusätzliche Veränderung gegenüber dem Ausgangspreis.

Im Altbau entscheidet die Planung über den Stromverbrauch

Eine Wärmepumpe kann auch mit vorhandenen Heizkörpern wirtschaftlich arbeiten. Die Verbraucherzentralen empfehlen, vor allem die benötigten Vorlauftemperaturen und die Größe der Heizflächen prüfen zu lassen.

Als Orientierung nennen sie möglichst ganzjährig weniger als 55 Grad Vorlauftemperatur. Je niedriger die erforderliche Temperatur ausfällt, desto günstiger sind grundsätzlich die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb.

Wie empfindlich die Rechnung reagiert, zeigt eine Gegenprobe: Bei einer Jahresarbeitszahl von nur zwei und einem Strompreis von 32 Cent würden für die angenommenen 20.000 Kilowattstunden Wärme bereits 3.200 Euro Stromkosten anfallen. Der Verbrauchskostenvorteil gegenüber der Gasheizung wäre in diesem Szenario verschwunden.

Ein belastbares Angebot sollte deshalb auch notwendige Heizkörperänderungen, Elektroarbeiten, Fundament, Warmwasserbereitung und die Entsorgung der Altanlage erfassen. Überraschende Zusatzkosten können einen vermeintlich günstigen Heizungstausch erheblich verteuern.

Was der 31. Januar 2027 für die Förderung bedeutet

Nach dem veröffentlichten KfW-Zeitplan sinkt der Klimageschwindigkeitsbonus zum 1. Februar 2027 von 16 auf zwölf Prozent. Gleichzeitig fällt die Kostenobergrenze für die erste Wohneinheit von 28.000 auf 27.250 Euro.

Weitere Absenkungen folgen halbjährlich; ab dem 1. August 2028 entfällt der Klimageschwindigkeitsbonus. Der Förderbetrag verändert sich damit an festgelegten Stichtagen.

Für das erste Quartal 2027 ist außerdem eine Änderung der Wärmepumpenförderung mit einem Wertschöpfungsbonus vorgesehen. Wer einen Antrag für 2027 plant, sollte deshalb auch die dann gültigen Bedingungen für das konkrete Fabrikat prüfen.

Eine Förderstufe ist ein Anlass, rechtzeitig zu planen. Ein zu teures oder technisch unpassendes Angebot wird durch einen früheren Antrag jedoch nicht wirtschaftlich.

Den Antrag vorbereiten und die Zwischenfinanzierung klären

Für den Klimageschwindigkeitsbonus muss eine normale Gasheizung grundsätzlich noch funktionieren und seit mindestens 20 Jahren in Betrieb sein; für Gas-Etagenheizungen gelten andere Altersbedingungen. Eine lediglich als „älter“ beschriebene Anlage reicht daher noch nicht für eine sichere Förderrechnung.

Nach dem KfW-Merkblatt zum Programm 458 benötigen Antragsteller eine Bestätigung des Fachunternehmens oder einer Energieeffizienzexpertin beziehungsweise eines Experten. Der Lieferungs- oder Leistungsvertrag muss von Anfang an die vorgeschriebene aufschiebende oder auflösende Bedingung zur Förderzusage enthalten; mit der Umsetzung sollte erst nach der Zusage begonnen werden.

Der Zuschuss wird nach Abschluss und Prüfung ausgezahlt. Gerade bei kleinen Rücklagen muss deshalb vorher geklärt werden, wie die Rechnungen bis dahin bezahlt werden können, wie auch unser Beitrag zum höheren Heizungszuschuss für Rentner erläutert.

Wer einen Umzug, Verkauf oder eine Übertragung des Hauses plant, sollte zusätzlich die eigene Nutzungsdauer und die Förderbedingungen prüfen lassen. Weitere Hinweise bietet unser Überblick zu den Regeln für Hauseigentümer über 60.

Beispiel aus der Praxis: 2.400 Euro Unterschied statt 22.000 Euro

Ingrid und Peter wohnen im eigenen Einfamilienhaus und wollen ihre noch funktionierende, 24 Jahre alte Gasheizung ersetzen. Ihr nach den Förderregeln ermitteltes Haushaltseinkommen beträgt 35.000 Euro.

Die neue Gasheizung soll 10.000 Euro kosten, die vollständig angebotene Wärmepumpe 32.000 Euro. Bei erfüllten Fördervoraussetzungen erhalten sie zu den aktuellen Konditionen 19.600 Euro Zuschuss, sodass 12.400 Euro selbst zu finanzieren bleiben.

Erreicht die Wärmepumpe tatsächlich die angenommene Jahresarbeitszahl von drei, kann sich der Mehrbetrag von 2.400 Euro bei den genannten Energiepreisen nach knapp drei Jahren ausgleichen. Vor ihrer Entscheidung lassen die beiden die Heizflächen prüfen und klären, wie sie die Zeit bis zur Zuschussauszahlung überbrücken.