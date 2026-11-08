Tagespflege bei Pflegegrad 3: 1.357 Euro zusätzlich – ab 2027 drohen jedoch höhere Eigenkosten

Wer einen Angehörigen mit Pflegegrad 3 zu Hause versorgt, kann Tagespflege für bis zu 1.357 Euro monatlich nutzen, ohne deshalb auf das Pflegegeld von 599 Euro verzichten zu müssen.

Doch die geplante Pflegereform könnte diese Entlastung für Familien verteuern, weil ein bisheriger Zuschuss zu den Eigenkosten wegfallen soll.

Dabei geht es nicht um einen bereits beschlossenen höheren Preis für das Mittagessen. Die drohende Mehrbelastung entsteht vielmehr dadurch, dass Unterkunft und Verpflegung künftig anders finanziert werden müssten.

599 Euro Pflegegeld und bis zu 1.357 Euro Tagespflege sind nebeneinander möglich

Die Tagespflege ist eine Ergänzung zur Versorgung zu Hause: Pflegebedürftige verbringen bestimmte Tage in einer Einrichtung und kehren anschließend in ihre Wohnung zurück. Angehörige gewinnen dadurch Zeit für ihre Arbeit, eigene Termine oder eine notwendige Pause.

Nach § 41 Absatz 3 SGB XI wird diese Leistung nicht auf das Pflegegeld angerechnet. Wer die Voraussetzungen für das volle Pflegegeld weiterhin erfüllt, erhält bei Pflegegrad 3 deshalb auch mit Tagespflege monatlich 599 Euro.

Zusammen mit dem Tagespflegebudget ergibt sich ein mögliches Leistungsvolumen von 1.956 Euro im Monat. Als frei verfügbare Überweisung erhält die pflegebedürftige Person jedoch nur das Pflegegeld; die Tagespflege wird nach den tatsächlich genutzten Leistungen abgerechnet.

Ausführlicher erläutert gegen-hartz.de, wie sich Tagespflege und volles Pflegegeld miteinander verbinden lassen. Ungenutztes Tagespflegebudget wird weder ausgezahlt noch für spätere Monate angespart.

Diese Beträge stehen derzeit für Tagespflege zur Verfügung

Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach dem Pflegegrad. Die folgende Tabelle zeigt die geltenden Monatsbeträge nach § 37 SGB XI zum Pflegegeld und der Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums zur Tages- und Nachtpflege.

Pflegegrad Volles Pflegegeld monatlich Zusätzliches Budget für Tages- und Nachtpflege monatlich Pflegegrad 2 347 Euro Bis zu 721 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Bis zu 1.357 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Bis zu 1.685 Euro Pflegegrad 5 990 Euro Bis zu 2.085 Euro

Tagespflege und Nachtpflege teilen sich denselben monatlichen Höchstbetrag. Bei Pflegegrad 1 besteht kein eigener Anspruch auf dieses Budget; nach geltendem Recht kann dafür aber der Entlastungsbetrag eingesetzt werden.

Warum trotz Tagespflegebudget eine Rechnung übrig bleibt

Die Pflegekasse finanziert innerhalb des Höchstbetrags die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich Betreuung und notwendiger medizinischer Behandlungspflege. Auch die notwendige Beförderung zwischen Wohnung und Einrichtung gehört zum Anspruch und beansprucht einen Teil des Budgets.

Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechenbare Investitionskosten gehören dagegen grundsätzlich zu den selbst zu tragenden Kosten. Übersteigen bereits die erstattungsfähigen Pflege- und Beförderungskosten den Monatsbetrag, entsteht außerdem dort ein zusätzlicher Eigenanteil.

Wie viele Betreuungstage die 1.357 Euro ermöglichen, lässt sich deshalb nicht pauschal sagen. Familien benötigen eine Kostenaufstellung der konkreten Einrichtung, die Pflege, Fahrdienst, Unterkunft, Essen und Investitionskosten getrennt ausweist.

Die 131 Euro helfen bislang auch bei Unterkunft und Essen

Zusätzlich steht Menschen in häuslicher Pflege nach § 45b SGB XI ein Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich zu. Er wird gegen entsprechende Belege für zugelassene Verwendungszwecke erstattet und ist keine automatische zusätzliche Geldzahlung.

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt ausdrücklich, dass bei Tages- und Nachtpflege auch Kostenanteile für Unterkunft und Verpflegung daraus erstattet werden können. Voraussetzung ist, dass noch ausreichend Guthaben vorhanden ist und es nicht bereits für andere Unterstützung verbraucht wurde.

Anders als beim Tagespflegebudget lassen sich ungenutzte Entlastungsbeträge nach geltendem Recht ansparen. Restbeträge aus einem Kalenderjahr können grundsätzlich noch im ersten Halbjahr des Folgejahres genutzt werden.

Ab 2027 soll ein anderes Budget den bisherigen Zuschuss ersetzen

Der Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, Bundestagsdrucksache 21/8869, sieht anstelle des bisherigen Entlastungsbetrags ein Sozialraumbudget vor. Für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 ab dem 25. Geburtstag wären bis zu 175 Euro monatlich vorgesehen, für jüngere Menschen bis zu 300 Euro.

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Dieses Budget soll ausschließlich anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag finanzieren. Der bisherige Einsatz für Eigenkosten der Tagespflege wäre damit nicht mehr möglich; auch eine Ansparmöglichkeit sieht der Entwurf hierfür nicht vor.

Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege warnt deshalb vor einer Verteuerung der Tagespflege. Ein höherer Budgetbetrag hilft einer Familie bei ihrer Tagespflegerechnung wenig, wenn sie ihn genau dafür nicht mehr einsetzen darf.

Die geplante Geldleistung steigt bei Pflegegrad 3 nur um 31 Euro

Beim Vergleich mit älteren Reformberichten ist eine weitere Zahl zu beachten: Der aktuelle Regierungsentwurf sieht für Pflegegrad 3 ein monatliches Entlastungsbudget von 630 Euro vor. Die zuvor im Referentenentwurf genannten 638 Euro wurden abgesenkt, wie auch die Caritas Gemeinschaft Bayern zum Kabinettsentwurf erläutert.

Gegenüber dem heutigen Pflegegeld wären das 31 Euro mehr. Fielen gleichzeitig bisher tatsächlich genutzte 131 Euro für Tagespflege-Eigenkosten weg, würde dieser Aufschlag die zusätzliche Belastung nur teilweise ausgleichen.

Weitere Hintergründe zum geplanten Umbau der Geldleistung beschreibt gegen-hartz.de im Beitrag über die vorgesehenen Änderungen beim Pflegegeld ab 2027. Für eine persönliche Vergleichsrechnung müssen auch andere bisher genutzte Leistungen berücksichtigt werden.

Die Koalition hat Nachbesserungen angekündigt

Am 5. November 2026 hat der Bundestag den Gesetzentwurf erstmals beraten und anschließend an die Ausschüsse überwiesen. Laut dem Bericht des Bundestages zur ersten Lesung stellten Vertreter von Union und SPD Änderungen in Aussicht, unter anderem beim Sozialraumbudget und bei den Alltagshilfen.

Damit steht weder eine konkrete Mehrbelastung jeder Familie noch die endgültige Ausgestaltung für 2027 fest. Die Aussage, das Essen in der Tagespflege werde ab Januar zwangsläufig um einen bestimmten Betrag teurer, geht über den bisherigen Verfahrensstand hinaus.

Ein ambulanter Pflegedienst verändert die Rechnung

Anders als die Tagespflege kann ein zusätzlich eingesetzter ambulanter Pflegedienst das ausgezahlte Pflegegeld verringern. Werden ambulante Pflegesachleistungen genutzt, richtet sich die verbleibende Geldleistung nach der Kombinationsleistung des § 38 SGB XI.

Wer beispielsweise 40 Prozent seines ambulanten Sachleistungsbudgets verbraucht, erhält grundsätzlich noch 60 Prozent des Pflegegeldes. Die daneben genutzte Tagespflege verursacht keinen weiteren Abzug.

Fragen und Antworten zur Tagespflege bei Pflegegrad 3

Wird mein Pflegegeld durch Tagespflege gekürzt?

Die Tagespflege selbst führt zu keiner Anrechnung auf das Pflegegeld. Die übrigen Voraussetzungen für den Pflegegeldbezug müssen weiterhin erfüllt sein.

Bekomme ich die 1.357 Euro auf mein Konto?

Nein, der Betrag finanziert tatsächlich genutzte Leistungen der Tages- und Nachtpflege. Ein nicht ausgeschöpfter Monatsbetrag wird nicht zusätzlich ausgezahlt.

Welche Kosten übernimmt das Tagespflegebudget?

Es deckt bis zum Höchstbetrag pflegebedingte Aufwendungen, Betreuung, notwendige medizinische Behandlungspflege und die notwendige Beförderung. Unterkunft, Verpflegung und gesonderte Investitionskosten gehören grundsätzlich nicht dazu.

Kann ich den Entlastungsbetrag für das Essen einsetzen?

Nach geltendem Recht können verfügbare Mittel daraus auch für Unterkunft und Verpflegung im Zusammenhang mit Tagespflege erstattet werden. Die entsprechenden Kosten müssen nachgewiesen werden.

Steht die Verteuerung ab 2027 bereits fest?

Nein, das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Koalition hat bei der ersten Lesung Nachbesserungen angekündigt.

Sind für Pflegegrad 3 künftig 638 Euro vorgesehen?

Im aktuellen Regierungsentwurf sind 630 Euro monatlich vorgesehen; 638 Euro standen im früheren Referentenentwurf. Verbindlich ist bisher keiner dieser Reformbeträge.