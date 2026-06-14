Vom Millionär zum Bürgergeld-Bezieher: Gericht spricht Regelsatz mit Abschlag zu

Wer Bürgergeld beantragt, muss seine Hilfebedürftigkeit nachvollziehbar belegen. Das gilt besonders dann, wenn frühere Aussagen auf ein erhebliches Vermögen hindeuten. Ein Fall vor dem Sozialgericht München zeigt, wie streng Jobcenter und Gerichte bei ungeklärten Vermögensverhältnissen prüfen dürfen.

In dem Gerichtsverfahren ging es um einen ukrainischen Staatsangehörigen, der in München Bürgergeld bezog und Anfang 2026 einen Weiterbewilligungsantrag stellte. Brisant wurde der Fall durch eine frühere Erklärung des Mannes in einem anderen Gerichtsverfahren. Dort hatte er schriftlich angegeben, er sei in der Vergangenheit “Dollarmillionär” gewesen.

Diese Aussage führte dazu, dass das Jobcenter genauer wissen wollte, was mit dem früheren Vermögen geschehen war. Der Antragsteller konnte die Zweifel jedoch nicht vollständig ausräumen. Am Ende sprach das Gericht ihm zwar vorläufig Leistungen zu, kürzte den Regelbedarf aber deutlich.

Frühere Millionärs-Aussage wird zum Problem

Der Antragsteller, geboren im Jahr 1989, lebte seit mindestens November 2023 in München und erhielt Bürgergeld. Im Januar 2026 beantragte er die Weiterbewilligung seiner Leistungen. Auf den ersten Blick handelte es sich um einen gewöhnlichen Fortzahlungsantrag.

Das Jobcenter München stieß jedoch auf eine Erklärung aus einem früheren Verfahren vor dem Sozialgericht. In diesem Verfahren hatte der Mann angegeben, er wisse, was es bedeute, nach ukrainischen Maßstäben wohlhabend zu sein. Er habe in der Vergangenheit als Dollarmillionär gelebt.

Für das Jobcenter war diese Aussage ein Anlass, die aktuellen Vermögensverhältnisse besonders genau zu prüfen. Denn Bürgergeld erhält nur, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder verwertbarem Vermögen sichern kann. Maßstab dafür ist unter anderem § 9 Abs. 1 SGB II.

Jobcenter verlangt vollständige Vermögensaufstellung

Das Jobcenter forderte den Mann auf, seine Vermögensverhältnisse umfassend offenzulegen. Dazu gehörten Angaben zu Konten in Deutschland und im Ausland sowie Kontoauszüge ab November 2023. Auch mögliche weitere Vermögenswerte sollten offengelegt werden.

Nach Auffassung des Jobcenters blieben die Nachweise unvollständig. Es fehlten unter anderem Kontoauszüge deutscher Konten für längere Zeiträume. Auch zu möglichen Auslandskonten und Vermögenswerten im Ausland lagen aus Sicht der Behörde keine ausreichenden Unterlagen vor.

Daraufhin versagte das Jobcenter zunächst Leistungen wegen fehlender Mitwirkung. Später lehnte es den Weiterbewilligungsantrag ab. Der Antragsteller wehrte sich dagegen im Eilverfahren vor dem Sozialgericht München.

Der Antragsteller verweist auf verbrauchtes Vermögen

Vor Gericht erklärte der Mann, sein früheres Vermögen sei inzwischen aufgebraucht. Zu den fehlenden Auszügen deutscher Bankkonten machte er nach den vorliegenden Angaben jedoch keine weiterführenden Ausführungen. Bei ukrainischen Konten verwies er auf technische Schwierigkeiten.

Er gab an, keinen Zugriff auf diese Konten zu haben und deshalb keine Kontoauszüge vorlegen zu können. Gleichzeitig legte er einen Mahnbrief seines Vermieters vor. Daraus ergab sich, dass Mietrückstände entstanden waren.

Die monatlichen Unterkunftskosten in München beliefen sich auf 945 Euro. Davon entfielen 787,50 Euro auf die Grundmiete, 95 Euro auf kalte Betriebskosten und 62,50 Euro auf Heizkosten. Die Mietschulden sprachen dafür, dass jedenfalls eine akute finanzielle Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte.

Gericht sieht erhebliche Zweifel an der Hilfebedürftigkeit

Das Sozialgericht München musste zwischen zwei Gesichtspunkten abwägen. Einerseits bestanden nachvollziehbare Zweifel daran, ob der Mann tatsächlich mittellos war. Wer früher nach eigenen Angaben Dollarmillionär gewesen ist, muss erklären können, wie dieses Vermögen verloren ging oder verbraucht wurde.

Das Gericht fand deutliche Worte. Es hielt es für wenig glaubhaft, dass der Antragsteller nun keinerlei Vermögen mehr haben sollte. Damit bestätigte es, dass die Nachfragen des Jobcenters nicht aus der Luft gegriffen waren.

Andererseits ging es im Eilverfahren nicht um eine endgültige Klärung aller Vermögensfragen. Solche Fragen lassen sich häufig erst im Hauptsacheverfahren anhand weiterer Unterlagen, Auskünfte und Prüfungen abschließend bewerten. Im Eilverfahren zählt auch, ob ohne vorläufige Hilfe eine existenzielle Notlage droht.

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Existenzminimum darf nicht vorschnell gefährdet werden

Das Gericht stellte auch auf das Grundrecht auf Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums ab. Dieses folgt aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz. Wenn eine akute Notlage plausibel ist, dürfen Leistungen im Eilverfahren nicht ohne Weiteres vollständig verweigert werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ungeklärte Vermögensfragen folgenlos bleiben. Das Sozialgericht wählte einen Mittelweg. Es sprach dem Mann vorläufig Bürgergeld zu, setzte beim Regelbedarf aber einen Abschlag an.

Dieser Abschlag sollte den bestehenden Zweifeln Rechnung tragen. Zugleich sollte verhindert werden, dass das Eilverfahren die spätere Entscheidung in der Hauptsache vollständig vorwegnimmt. Eine solche Lösung kommt vor allem dann in Betracht, wenn der Leistungsanspruch nicht sicher feststeht, aber eine aktuelle Notlage möglich ist.

Leistungen werden bewilligt, aber deutlich reduziert

Im Verfahren mit dem Aktenzeichen S 38 AS 792/26 ER entschied das Sozialgericht München, dass der Antragsteller vorläufig Leistungen erhält. Die Hilfebedürftigkeit nach § 7 Abs. 1 SGB II war aus Sicht des Gerichts noch nicht abschließend geklärt. Trotzdem durfte der Mann nicht völlig ohne Unterstützung bleiben.

Beim Regelbedarf nahm das Gericht einen Abschlag von 30 Prozent vor. Statt des regulären monatlichen Regelbedarfs von 563 Euro wurden nur 394,10 Euro berücksichtigt. Die Unterkunftskosten in Höhe von 945 Euro monatlich wurden dagegen vollständig übernommen.

Damit ergab sich ein vorläufiger monatlicher Gesamtbetrag von 1.339,10 Euro. Die Leistungen wurden bis Ende September 2026 befristet. Das Gericht stützte sich bei diesem Vorgehen unter anderem auf eine Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts mit dem Aktenzeichen L 7 AS 277/17 B ER.

Regulärer Regelbedarf 563 Euro monatlich Abschlag des Gerichts 30 Prozent Vorläufig angesetzter Regelbedarf 394,10 Euro monatlich Übernommene Unterkunftskosten 945 Euro monatlich Vorläufiger Gesamtbetrag 1.339,10 Euro monatlich Befristung Bis Ende September 2026

Vorläufige Zahlung bedeutet keinen endgültigen Anspruch

Für den Antragsteller ist die Entscheidung nur ein Zwischenerfolg. Das Gericht stellte ausdrücklich klar, dass die Leistungen lediglich vorläufig gewährt werden. Eine endgültige Entscheidung über den Anspruch steht damit noch aus.

Ergibt das Hauptsacheverfahren später, dass der Mann tatsächlich über verwertbares Vermögen verfügte, kann dies erhebliche Folgen haben. Dann droht die Rückforderung der gezahlten Leistungen. Der Antragsteller müsste die erhaltenen Beträge unter Umständen vollständig erstatten.

Der Fall zeigt damit, dass eine vorläufige Bewilligung keine Entlastung von der Mitwirkungspflicht bedeutet. Wer Bürgergeld bezieht oder beantragt, muss seine wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen. Das gilt nicht nur für deutsche Konten, sondern auch für Konten und Vermögenswerte im Ausland.

Mitwirkungspflichten gelten auch für Auslandskonten

Besonders wichtig ist die Frage der Nachweisbarkeit. Wer behauptet, auf ausländische Konten keinen Zugriff zu haben, sollte diese Behauptung so konkret wie möglich belegen. Pauschale Hinweise auf technische Probleme reichen in der Praxis häufig nicht aus.

Jobcenter dürfen Kontoauszüge, Vermögensnachweise und Auskünfte verlangen, wenn konkrete Anhaltspunkte für vorhandenes Vermögen bestehen. Solche Anhaltspunkte können sich auch aus früheren eigenen Angaben ergeben. Aussagen aus einem gerichtlichen Verfahren können deshalb in einem späteren Verfahren erneut Bedeutung bekommen.

Gerade bei Auslandsbezug ist eine vollständige Dokumentation wichtig. Antragsteller sollten Bankverbindungen, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte offenlegen. Wer dies nicht tut, riskiert eine Leistungsversagung oder spätere Rückforderungen.

Was der Fall für Bürgergeld-Bezieher bedeutet

Die Entscheidung macht deutlich, dass Bürgergeld kein automatischer Anspruch ist. Entscheidend ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und ob der Antragsteller ausreichend mitwirkt. Bei erheblichen Zweifeln kann das Jobcenter Leistungen verweigern oder weitere Nachweise verlangen.

Gleichzeitig zeigt der Fall, dass Gerichte im Eilverfahren das Existenzminimum schützen. Selbst wenn Zweifel bestehen, kann eine vorläufige Zahlung angeordnet werden. Das gilt vor allem dann, wenn Wohnungslosigkeit, Mietschulden oder eine akute Notlage drohen.

Für Betroffene ist die Entscheidung dennoch eine Warnung. Wer frühere Vermögensverhältnisse nicht plausibel erklären kann, muss mit Kürzungen, Nachfragen und Rückforderungen rechnen. Transparenz gegenüber dem Jobcenter ist daher häufig der sicherste Weg, um langwierige Streitigkeiten zu vermeiden..