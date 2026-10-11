Unbefristete Erwerbsminderungsrente: Die Rentenversicherung prüft erneut

Die Erwerbsminderungsrente ist unbefristet bewilligt, die wiederkehrenden Verlängerungsanträge fallen weg – endlich etwas Sicherheit. Doch dann kommt ein Fragebogen der Rentenversicherung, und mit ihm die Sorge: Kann mir meine Rente wieder genommen werden?

Auch eine unbefristete Erwerbsminderungsrente kann überprüft und unter bestimmten Voraussetzungen entzogen werden. Die Rentenversicherung muss dafür jedoch rechtliche Hürden überwinden: Will sie die Rente wegen gesundheitlicher Besserung aufheben, muss sich das Leistungsvermögen tatsächlich in rentenrechtlich erheblichem Umfang verbessert haben.

Was eine unbefristete Bewilligung wirklich bedeutet

Eine unbefristete Erwerbsminderungsrente läuft nicht nach einem festgelegten Bewilligungszeitraum aus. Solange ihre Voraussetzungen bestehen, wird sie grundsätzlich bis zur Regelaltersgrenze gezahlt; regelmäßige Weiterzahlungsanträge wie bei einer Zeitrente entfallen.

Nach § 102 Absatz 2 SGB VI werden arbeitsmarktunabhängige Erwerbsminderungsrenten unbefristet geleistet, wenn eine Behebung der Erwerbsminderung unwahrscheinlich ist. Davon ist nach insgesamt neun Jahren Befristung auszugehen, eine unbefristete Bewilligung kann aber auch früher erfolgen.

Für eine volle Rente, die wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes gezahlt wird, gilt diese Neun-Jahres-Regel nicht in gleicher Weise. Weitere Hintergründe erläutert der Beitrag dazu, wann eine Erwerbsminderungsrente unbefristet bewilligt wird.

Die dauerhafte Bewilligung beruht auf einer Prognose über die weitere Entwicklung. Sie ist deshalb keine Garantie dafür, dass eine später tatsächlich eingetretene Besserung ohne Folgen bleibt.

Die Rentenversicherung darf auch ohne neuen Antrag nachprüfen

Die Rentenversicherung darf feststellen, ob die Voraussetzungen einer laufenden Erwerbsminderungsrente weiterhin erfüllt sind. Dafür muss die betroffene Person weder einen neuen Rentenantrag stellen noch eine Erhöhung verlangen.

Eine Nachprüfung kann etwa durch neue medizinische Erkenntnisse oder eine Arbeitsaufnahme veranlasst werden, aber auch im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung erfolgen. Einen für alle unbefristeten Erwerbsminderungsrenten gesetzlich festgelegten jährlichen oder dreijährlichen Untersuchungstermin gibt es nicht.

Ein Fragebogen oder die Anforderung aktueller Befunde bedeutet zunächst, dass die Behörde Informationen erhebt. Daraus lässt sich noch nicht schließen, dass eine Rentenentziehung bevorsteht.

Nicht jede gesundheitliche Besserung beseitigt den Rentenanspruch

Entscheidend ist, wie sich eine Veränderung auf die Fähigkeit auswirkt, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten. Weniger Schmerzen oder eine bessere Stimmung allein beantworten diese Frage noch nicht.

Nach § 43 SGB VI kommt es grundsätzlich auf das tägliche Leistungsvermögen an. Dabei wird nicht lediglich geprüft, ob jemand in seinen früheren Beruf zurückkehren könnte.

Tägliches Leistungsvermögen Grundsätzliche rentenrechtliche Einordnung Weniger als drei Stunden Volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen. Drei bis unter sechs Stunden Teilweise Erwerbsminderung; bei verschlossenem Teilzeitarbeitsmarkt kann eine volle Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen. Mindestens sechs Stunden Grundsätzlich keine Erwerbsminderung nach den allgemeinen Regeln des § 43 SGB VI.

Die Übersicht ersetzt keine individuelle sozialmedizinische Prüfung, etwa zu notwendigen zusätzlichen Pausen oder besonderen Einschränkungen. Auch gesetzliche Sonderregelungen können zu berücksichtigen sein.

Wer trotz einer erfolgreichen Behandlung weiterhin weniger als drei Stunden täglich belastbar ist, verliert die volle Erwerbsminderungsrente nicht allein wegen dieses Behandlungserfolgs.

Umgekehrt kann eine erhebliche Zunahme der Belastbarkeit den Anspruch verändern, obwohl die ursprünglichen Diagnosen fortbestehen.

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Die Rentenversicherung muss eine erhebliche Veränderung nachweisen

Für eine Aufhebung wegen nachträglicher Besserung ist § 48 SGB X die entscheidende Vorschrift. Er verlangt eine wesentliche Änderung gegenüber den Verhältnissen, auf denen die bindende Bewilligung beruht.

Deshalb genügt es nicht, dass ein neuer Gutachter unveränderte Befunde heute anders bewertet. Die Behörde muss nachvollziehbar darlegen, was sich tatsächlich verändert hat und weshalb dies den bisherigen Rentenanspruch berührt.

Nach den rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 48 SGB X trägt die Behörde die Beweislast für eine solche Änderung. Bleibt sie nach Ausschöpfung der Ermittlungsmöglichkeiten unbewiesen, geht diese Ungewissheit grundsätzlich zulasten der Rentenversicherung.

Davon zu unterscheiden ist der Vorwurf, die ursprüngliche Bewilligung sei bereits rechtswidrig gewesen. Dafür gelten die eigenständigen Voraussetzungen des § 45 SGB X, einschließlich der dort geregelten Vertrauensschutz- und Fristbestimmungen.

Mitwirken müssen Betroffene trotzdem

Die Beweislast der Behörde berechtigt Rentenbezieher nicht dazu, eine zulässige Nachprüfung zu ignorieren. Nach § 62 SGB Ikönnen erforderliche ärztliche oder psychologische Untersuchungen verlangt werden.

Mitwirkung hat allerdings Grenzen: Nach § 65 SGB I müssen unter anderem Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit gewahrt bleiben. Wer einen Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, sollte dies zeitnah mitteilen, nachvollziehbar belegen und eine geeignete Alternative klären.

Wird die Sachverhaltsaufklärung durch fehlende Mitwirkung erheblich erschwert, kann die Rente unter den Voraussetzungen des § 66 SGB I bis zur Nachholung ganz oder teilweise entzogen werden. Dafür sind insbesondere ein vorheriger schriftlicher Hinweis auf diese Folge und eine angemessene Frist erforderlich.

Eine solche Entscheidung beruht auf der fehlenden Mitwirkung und setzt keinen nachgewiesenen gesundheitlichen Fortschritt voraus. Sie ist deshalb von einer Rentenaufhebung wegen wiedergewonnener Erwerbsfähigkeit zu unterscheiden.

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Warum ein Nebenjob Fragen auslösen kann

Eine Beschäftigung beendet eine unbefristete Erwerbsminderungsrente nicht automatisch. Arbeitszeit, Anforderungen und tatsächliche Belastbarkeit können aber Anlass geben, das bisher festgestellte Leistungsvermögen erneut zu prüfen.

Die Einhaltung der Hinzuverdienstgrenze allein schützt den Rentenanspruch deshalb nicht. Worauf es dabei ankommt, erklärt der Beitrag „EM-Rente und Nebenjob: 3-Stunden-Grenze, die viele unterschätzen“.

Die Arbeitserprobung schützt den Versuch einer Rückkehr

Für den beruflichen Wiedereinstieg gibt es mit § 43 Absatz 7 SGB VI eine Schutzregelung: Wer eine Erwerbstätigkeit oberhalb seines bisher angenommenen zeitlichen Leistungsvermögens erprobt, kann seinen Rentenanspruch regelmäßig sechs Monate lang behalten. Die Anrechnung von Hinzuverdienst bleibt davon getrennt zu prüfen.

Nach Auskunft der Deutschen Rentenversicherung zur Arbeitserprobung ist dafür kein förmlicher Antrag notwendig. Tätigkeit, Arbeitszeit und voraussichtliches Einkommen sollen jedoch zeitnah mitgeteilt werden; den konkreten Erprobungszeitraum teilt der Rentenversicherungsträger verbindlich mit.

Auch gesundheitliche Schwierigkeiten, eine Stundenreduzierung oder ein Abbruch müssen der Rentenversicherung mitgeteilt werden. Was dabei praktisch wichtig ist, zeigt der Beitrag zur abgebrochenen Arbeitserprobung während der Erwerbsminderungsrente.

Vor einer Entziehung steht grundsätzlich die Anhörung

Bevor die Rentenversicherung einen belastenden Aufhebungsbescheid erlässt, muss sie Betroffenen grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Das folgt aus § 24 SGB X.

Ein Anhörungsschreiben ist deshalb noch keine endgültige Rentenentziehung. Es bietet die Möglichkeit, tatsächliche Fehler zu berichtigen und aktuelle medizinische Unterlagen vorzulegen.

Besonders hilfreich sind Befunde, die konkrete Einschränkungen beschreiben, etwa fehlende Ausdauer, häufige Krankheitsschübe oder den Bedarf an zusätzlichen Pausen. Eine bloße Wiederholung von Diagnosen erklärt oft weniger als eine nachvollziehbare Darstellung ihrer Auswirkungen auf einen Arbeitstag.

Über § 25 SGB X kann Einsicht in die entscheidungserheblichen Akten verlangt werden. Dazu gehören grundsätzlich auch die medizinischen Unterlagen, auf die sich die beabsichtigte Entscheidung stützt.

Widerspruch kann die Zahlung zunächst sichern

Gegen einen Entziehungsbescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Um die Frist zu wahren, kann die ausführliche Begründung nachgereicht werden; der Widerspruch selbst muss rechtzeitig in einer zulässigen Form eingehen.

Bei der Entziehung einer laufenden Rente hat der Widerspruch grundsätzlich aufschiebende Wirkung. Solange diese besteht, darf die Rentenversicherung die angegriffene Entziehung nicht vollziehen; eine gesondert begründete Anordnung der sofortigen Vollziehung kann dies ändern.

Für eine anschließende Anfechtungsklage gilt dieser automatische Schutz bei der Entziehung laufender Sozialversicherungsleistungen dagegen nicht. Dann kann ein Antrag beim Sozialgericht auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 86b Absatz 1 SGG erforderlich sein.

Vorläufig weitergezahlte Beträge sind allerdings nicht in jedem Fall endgültig gesichert, wenn die Entziehung später Bestand hat. Gerade bei drohendem Zahlungsausfall kann eine frühzeitige Prüfung durch einen Sozialverband oder eine Fachanwältin beziehungsweise einen Fachanwalt für Sozialrecht helfen.

Eine Besserung führt nicht automatisch zur Rückforderung aller Renten

Bei einer nachträglichen wesentlichen Änderung sieht § 48 SGB X grundsätzlich eine Aufhebung für die Zukunft vor. Eine rückwirkende Aufhebung benötigt zusätzliche Voraussetzungen, etwa eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung einer bestehenden Mitteilungspflicht.

Eine besondere Übergangsregel enthält § 100 Absatz 3 SGB VI: Entfällt der Rentenanspruch wegen gebesserter Erwerbsfähigkeit nach einer medizinischen Rehabilitation oder Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, endet die Zahlung grundsätzlich erst mit Beginn des vierten Kalendermonats nach der Besserung. Eine zuvor aufgenommene mehr als geringfügige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit kann das Zahlungsende vorziehen.

Fragen und Antworten zur unbefristeten Erwerbsminderungsrente

Kann eine unbefristete Erwerbsminderungsrente wieder entzogen werden?

Ja, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Bei einer Aufhebung wegen nachträglicher gesundheitlicher Besserung muss die Rentenversicherung eine tatsächliche, für den Rentenanspruch erhebliche Veränderung nachweisen.

Wie oft darf die Rentenversicherung nachprüfen?

Es gibt keinen einheitlichen gesetzlichen Abstand für alle unbefristeten Erwerbsminderungsrenten. Eine Nachprüfung muss der Klärung des Anspruchs dienen, und verlangte Untersuchungen müssen erforderlich und zumutbar sein.

Reicht ein neuer Gutachter mit einer anderen Einschätzung aus?

Eine andere Bewertung unveränderter Verhältnisse beweist noch keine Besserung. Für eine Aufhebung nach § 48 SGB X muss eine tatsächliche wesentliche Änderung festgestellt werden.

Muss ich trotz unbefristeter Bewilligung zu einer Untersuchung?

Grundsätzlich ja, wenn die Rentenversicherung eine erforderliche und zumutbare Untersuchung verlangt. Wer verhindert ist oder begründete Einwände hat, sollte diese unverzüglich mitteilen und den Termin nicht einfach verstreichen lassen.

Beispiel aus der Praxis: Weniger Schmerzen bedeuten noch keine Erwerbsfähigkeit

Die 56-jährige Sabine erhält wegen mehrerer chronischer Erkrankungen eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente. Nach einer Behandlung werden ihre Schmerzen geringer, bei einer Nachprüfung bleiben jedoch erhebliche Erschöpfung und ein hoher Pausenbedarf dokumentiert.

Kann sie weiterhin keine drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten, rechtfertigt die Schmerzlinderung allein keine Aufhebung wegen entfallener voller Erwerbsminderung. Sabine sollte deshalb im Fragebogen und in ärztlichen Berichten nicht nur die Besserung, sondern ebenso die fortbestehenden Einschränkungen vollständig beschreiben.