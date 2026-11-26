Wer aus gesundheitlichen Gründen kaum noch längere Strecken zu Fuß zurücklegen kann, hat unter Umständen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente. Das gilt selbst dann, wenn Betroffene nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung noch sechs Stunden täglich arbeiten könnten.

Entscheidend ist dabei, ob Versicherte einen Arbeitsplatz unter zumutbaren Bedingungen erreichen können. Bereits der tägliche Weg zur Bushaltestelle kann für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder körperlichen Einschränkungen zu einer erheblichen Belastung werden.

Volle Erwerbsminderungsrente trotz ausreichender Arbeitsfähigkeit

Bei der Prüfung einer Erwerbsminderungsrente spielt das verbliebene Leistungsvermögen eine zentrale Rolle. Wer aus gesundheitlichen Gründen weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, gilt als voll erwerbsgemindert.

Doch auch Menschen, die beispielsweise noch sechs Stunden im Sitzen arbeiten könnten, kommen für eine volle Erwerbsminderungsrente infrage. Voraussetzung kann eine gesundheitlich bedingte Wegeunfähigkeit sein. Die Deutsche Rentenversicherung berücksichtigt bei ihrer Entscheidung deshalb auch die Mobilität der Versicherten.

Vier Fußwege am Tag sind entscheidend

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts müssen Versicherte in der Lage sein, viermal täglich jeweils mehr als 500 Meter innerhalb von 20 Minuten zu Fuß zurückzulegen. Hinzu kommt die Fähigkeit, zweimal täglich öffentliche Verkehrsmittel während der Hauptverkehrszeit zu nutzen.

Hinter diesem Maßstab steht ein typischer Arbeitstag. Beschäftigte müssen morgens von ihrer Wohnung zur Haltestelle und anschließend zum Arbeitsplatz gelangen. Nach Feierabend fallen dieselben Wege in umgekehrter Richtung an.

📚 Lesen Sie auch: Neben der Rente mit 63 soll jetzt zusätzlich auch noch die Rente mit 67 abgeschafft werden

Auch Schmerzen und gesundheitliche Risiken zählen

Für die Beurteilung der Gehfähigkeit kommt es darauf an, unter welchen Bedingungen Versicherte eine Strecke bewältigen können. Treten dabei erhebliche Schmerzen auf, ist eine übermäßige körperliche Anstrengung erforderlich oder droht eine Verschlechterung des Gesundheitszustands, kann der Fußweg als unzumutbar gelten.

Auch Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder schweren Atemwegserkrankungen können betroffen sein. Maßgeblich sind die individuellen gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag.

Ein eigenes Auto kann den Rentenanspruch beeinflussen

Die Rentenversicherung berücksichtigt auch vorhandene Hilfsmittel und alternative Beförderungsmöglichkeiten. Wer über ein geeignetes Fahrzeug verfügt und dieses gesundheitlich sicher führen kann, hat möglicherweise weiterhin Zugang zum Arbeitsmarkt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ähnliches gilt für Versicherte, die einen geeigneten Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung haben oder ein entsprechendes konkretes Arbeitsplatzangebot erhalten. Die persönlichen Lebensumstände können daher bei vergleichbaren Erkrankungen zu unterschiedlichen Rentenentscheidungen führen.

Wenn die Rentenversicherung Fahrkosten übernimmt

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Dazu gehören unter bestimmten Voraussetzungen die Übernahme von Beförderungskosten oder finanzielle Hilfen für ein Kraftfahrzeug.

Die Unterstützung muss so konkret und verlässlich zugesichert sein, dass Betroffene Vorstellungsgespräche und einen möglichen Arbeitsplatz tatsächlich erreichen können. Bis eine geeignete Mobilitätslösung zur Verfügung steht oder verbindlich abgesichert ist, kann bei erfüllten versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ein Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente bestehen.

Welche Versicherungszeiten erforderlich sind

Für die Erwerbsminderungsrente müssen Versicherte in der Regel eine Mindestversicherungszeit von fünf Jahren erfüllen. Innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung müssen zudem gewöhnlich mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen belegt sein.

Das Gesetz sieht verschiedene Ausnahmen und Verlängerungsmöglichkeiten vor. Die gesundheitlichen Einschränkungen müssen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen.

Was Betroffene beim Rentenantrag beachten sollten

Wer aufgrund eingeschränkter Mobilität eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte seine behandelnden Ärzte um eine möglichst genaue Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen bitten. Besonders wichtig sind Angaben zur möglichen Gehstrecke, zur benötigten Zeit, zu notwendigen Erholungspausen und zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Auch die wiederholte körperliche Belastung im Tagesverlauf sollte dokumentiert werden. Ein Schmerztagebuch oder vorhandene Befunde aus einer medizinischen Rehabilitation können dabei helfen, die Einschränkungen nachvollziehbar darzustellen.

Bei einer Ablehnung lohnt sich die Prüfung des Gutachtens

Lehnt die Rentenversicherung den Antrag ab, sollten Betroffene prüfen, inwieweit die sozialmedizinische Beurteilung ihre Mobilität berücksichtigt. Gerade bei Versicherten mit einem festgestellten Leistungsvermögen von sechs Stunden oder mehr kann die eingeschränkte Wegefähigkeit entscheidend sein.

Bei Bekanntgabe des Rentenbescheids im Inland bleibt für den Widerspruch in der Regel ein Monat Zeit. Ergänzende ärztliche Stellungnahmen können dazu beitragen, dass die Rentenversicherung ihre Entscheidung erneut überprüft.

Quellen