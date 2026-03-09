Bürgergeld: Jobcenter fordert fast 15.000 Euro zurück – Urteil

Lesedauer 5 Minuten

Viele Jobcenter reagieren scharf, wenn jemand einen Aufhebungsvertrag unterschreibt. Oft bleibt es nicht bei einer Sanktion oder Sperrzeit. Teilweise versuchen Behörden zusätzlich, bereits gezahlte Leistungen nach § 34 SGB II als „Ersatzanspruch“ zurückzufordern.

Genau gegen diese Praxis hat das Sozialgericht Kassel eine klare Grenze gezogen: Ein unterschriebener Aufhebungsvertrag allein reicht nicht aus, um Betroffene automatisch in die Ersatzpflicht zu drängen.

Im entschiedenen Fall musste das Jobcenter seinen Bescheid aufheben. Das Gericht sah weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit in dem Maß, das § 34 SGB II verlangt.

Der Fall: Job beendet, Familie gegründet, später auf Leistungen angewiesen

Der Kläger war seit 2012 sozialversicherungspflichtig beschäftigt und verdiente rund 1.743 Euro brutto, also etwa 1.250 Euro netto im Monat. 2014 wurde das Paar Eltern. Im August 2015 unterschrieb der Mann einen Aufhebungsvertrag. Danach beantragte er Arbeitslosengeld I und ergänzend Leistungen nach dem SGB II für sich und seine Familie. Zwischenzeitlich nahm er sogar noch einen Minijob auf.

Die Arbeitsagentur verhängte zwar Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe und verspäteter Meldung, doch damit war die Sache für das Jobcenter nicht erledigt. Es stellte zusätzlich eine Ersatzpflicht nach § 34 SGB II fest und verlangte später insgesamt 14.896,49 Euro zurück.

Jobcenter wollte fast 15.000 Euro zurück

Das Jobcenter argumentierte, der Kläger habe seine Hilfebedürftigkeit selbst herbeigeführt. Deshalb müsse er die gezahlten Leistungen samt Sozialversicherungsbeiträgen ersetzen. Zunächst erließ die Behörde einen Grundbescheid zur Ersatzpflicht, später bezifferte sie die Forderung auf knapp 15.000 Euro.

Der Mann wehrte sich dagegen am Ende mit einem Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Dieses Instrument ist wichtig, weil selbst bestandskräftige Bescheide zurückgenommen werden können, wenn das Recht falsch angewandt oder ein Sachverhalt falsch bewertet wurde. Genau das sah das Sozialgericht Kassel hier als gegeben an.

Warum § 34 SGB II kein Automatismus ist

Der entscheidende Punkt des Urteils liegt in der Auslegung von § 34 SGB II. Diese Vorschrift greift nur unter engen Voraussetzungen. Es reicht gerade nicht, dass jemand eine schlechte oder riskante Entscheidung trifft und später auf Bürgergeld angewiesen ist.

Vielmehr verlangt das Gesetz ein sozialwidriges Verhalten ohne wichtigen Grund, das vorsätzlich oder grob fahrlässig zur Hilfebedürftigkeit geführt hat. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts betont seit Jahren, dass § 34 SGB II eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift mit gesteigertem Verschuldensvorwurf ist. Nicht jedes vorwerfbare Verhalten löst deshalb automatisch einen Ersatzanspruch aus.

SG Kassel: Keine grobe Fahrlässigkeit trotz Aufhebungsvertrag

Das Sozialgericht Kassel hielt dem Kläger zwar vor, dass die Aufgabe eines Arbeitsplatzes ohne gesicherte Anschlussbeschäftigung problematisch sein kann. Entscheidend war aber etwas anderes: Das Gericht glaubte ihm, dass er nicht planmäßig in den Leistungsbezug rutschen wollte.

Er hatte nach eigenen Angaben eine neue Stelle in Aussicht, bereits Probearbeit geleistet und gehofft, seine Situation zu verbessern. Hinzu kamen gesundheitliche Belastungen, unter anderem Knieprobleme. Das Gericht wertete außerdem zu seinen Gunsten, dass er nicht sofort Leistungen beantragte, sondern zunächst versuchte, sich anderweitig zu behelfen und sogar noch einen Minijob annahm.

Unter diesen Umständen sah die Kammer keinen Vorsatz und auch keine grobe Fahrlässigkeit im strengen Sinn des § 34 SGB II.

Das ist für Betroffene besonders wichtig

Das Urteil ist eine wichtige Klarstellung für viele Menschen, die wegen familiärer Belastungen, gesundheitlicher Probleme oder eines missglückten Jobwechsels in den Leistungsbezug geraten. Ein Aufhebungsvertrag ist nicht automatisch sozialwidrig im Sinn von § 34 SGB II. Das Jobcenter muss genau nachweisen, dass jemand die spätere Hilfebedürftigkeit bewusst oder in besonders schwerem Maß leichtfertig herbeigeführt hat.

Diese Hürde ist hoch. Das Bundessozialgericht verlangt gerade keinen bloßen Vorwurf unvernünftigen Handelns, sondern einen deutlich gesteigerten Schuldvorwurf. Auch die fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit stellen klar, dass nicht jedes vorwerfbare Verhalten für eine Ersatzpflicht ausreicht.

Sanktion, Sperrzeit und Rückforderung sind nicht dasselbe

Für Betroffene ist noch ein anderer Punkt wichtig: Eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld I oder eine Sanktion im SGB-II-System bedeutet nicht automatisch, dass auch eine Rückforderung nach § 34 SGB II rechtmäßig ist. Genau diese Abgrenzung hebt auch die Rechtsprechung hervor. Sanktionen und Sperrzeiten reagieren auf Pflichtverletzungen.

Der Ersatzanspruch nach § 34 SGB II ist dagegen eine gesonderte Ausnahmevorschrift, die nur bei besonders vorwerfbarem Verhalten greift. Jobcenter dürfen diese Norm deshalb nicht als zweite Strafschiene benutzen, nur weil eine Kündigung oder ein Aufhebungsvertrag bereits negative Folgen hatte.

Welche Argumente Betroffenen helfen können

Wer sich gegen eine Ersatzforderung des Jobcenters wehren muss, sollte genau dokumentieren, warum es zum Aufhebungsvertrag kam. Wichtig können Nachweise über eine in Aussicht stehende neue Stelle, Probearbeit, gesundheitliche Belastungen, familiäre Gründe oder ernsthafte Bewerbungsbemühungen sein.

Auch der zeitliche Ablauf spielt eine Rolle. Wer erkennbar versucht hat, schnell wieder Arbeit zu finden oder den Übergang ohne Leistungen zu überbrücken, hat deutlich bessere Argumente gegen den Vorwurf grober Fahrlässigkeit. Das Kasseler Urteil zeigt: Selbst eine objektiv riskante Entscheidung reicht noch nicht aus, um einen Ersatzanspruch zu tragen.

Überprüfungsantrag kann auch alte Bescheide zu Fall bringen

Besonders wichtig ist das Urteil auch deshalb, weil es zeigt, dass ältere Bescheide nicht immer endgültig sind. Wenn ein Jobcenter § 34 SGB II falsch angewandt hat, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X der richtige Weg sein.

Genau auf diesem Weg bekam der Kläger in Kassel am Ende Recht. Das ist für Betroffene relevant, die zunächst keinen Erfolg hatten oder deren Bescheid bereits bestandskräftig geworden ist. Entscheidend ist dann, ob die Behörde die hohen Voraussetzungen der Ersatzpflicht tatsächlich sauber geprüft und belegt hat.

Fazit

Das Urteil des Sozialgerichts Kassel ist eine deutliche Absage an die Praxis mancher Jobcenter, nach einem Aufhebungsvertrag reflexhaft auf Rückforderung zu schalten. § 34 SGB II ist keine Standardwaffe gegen Leistungsbezieher, sondern eine enge Ausnahmevorschrift.

Wer einen Job aufgibt, handelt nicht automatisch sozialwidrig im Sinne des Gesetzes. Und wer ernsthaft auf eine neue Stelle setzt, gesundheitliche Gründe hatte oder sich erkennbar um Alternativen bemüht hat, muss sich eine fünfstellige Forderung des Jobcenters nicht einfach gefallen lassen.

Häufige Fragen zu Bürgergeld, Aufhebungsvertrag und Rückforderung

Was bedeutet ein Aufhebungsvertrag beim Bürgergeld für die Rückforderung durch das Jobcenter?

Ein Aufhebungsvertrag führt nicht automatisch dazu, dass das Jobcenter bereits gezahlte Leistungen zurückfordern darf. Eine Ersatzpflicht nach § 34 SGB II kommt nur in Betracht, wenn die Hilfebedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig und ohne wichtigen Grund herbeigeführt wurde.

Darf das Jobcenter nach einem Aufhebungsvertrag Bürgergeld zurückfordern?

Ja, aber nur in Ausnahmefällen. Das Jobcenter muss konkret nachweisen, dass ein sozialwidriges Verhalten vorlag und die gesetzlichen Voraussetzungen des § 34 SGB II erfüllt sind. Eine bloß unkluge Entscheidung reicht dafür nicht aus.

Muss ich Bürgergeld zurückzahlen, wenn ich selbst gekündigt oder einen Aufhebungsvertrag unterschrieben habe?

Nein, nicht automatisch. Entscheidend ist, warum das Arbeitsverhältnis beendet wurde, ob eine neue Stelle in Aussicht stand, ob gesundheitliche oder familiäre Gründe vorlagen und ob ein schweres Verschulden nachweisbar ist.

Was ist der Unterschied zwischen Sanktion, Sperrzeit und Ersatzpflicht beim Bürgergeld?

Eine Sanktion betrifft Pflichtverletzungen im Bürgergeld-Bezug. Eine Sperrzeit betrifft meist das Arbeitslosengeld I. Die Ersatzpflicht nach § 34 SGB II ist etwas anderes: Sie soll nur in eng begrenzten Ausnahmefällen bereits gezahlte Leistungen zurückfordern.

Wann liegt bei § 34 SGB II grobe Fahrlässigkeit vor?

Grobe Fahrlässigkeit liegt nur dann vor, wenn jemand ganz naheliegende Folgen in besonders schwerem Maß ignoriert. Genau diese hohe Schwelle ist entscheidend, wenn Jobcenter nach einem Aufhebungsvertrag Geld zurückfordern wollen.

Kann ich mich gegen eine Rückforderung des Jobcenters noch wehren?

Ja. Auch wenn ein Bescheid schon bestandskräftig ist, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X helfen. Das gilt vor allem dann, wenn das Jobcenter § 34 SGB II falsch angewandt oder den Sachverhalt falsch bewertet hat.

Welche Nachweise helfen gegen eine Rückforderung nach einem Aufhebungsvertrag?

Hilfreich sind Unterlagen über eine geplante neue Stelle, Probearbeit, Bewerbungen, gesundheitliche Belastungen, familiäre Gründe und alle Nachweise, die zeigen, dass kein planmäßiges Abrutschen in den Leistungsbezug beabsichtigt war.

