Schwerbehinderung: Wer den Zuschlag bei Rente und Grundsicherung bekommt

Menschen mit Schwerbehinderung können 2026 einen zusätzlichen Mehrbedarf für ihren Lebensunterhalt erhalten. Für alleinstehende Berechtigte mit Merkzeichen G sind das regelmäßig 95,71 Euro im Monat – allerdings nur, wenn auch die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Über zwölf Monate ergibt sich ein Plus von 1.148,52 Euro. Ob dieser Anspruch besteht, hängt unter anderem vom Alter, der Erwerbsfähigkeit und der zuständigen Sozialleistung ab.

Wer die 17 Prozent zusätzlich beanspruchen kann

Nach § 30 Absatz 1 SGB XII wird der Mehrbedarf bei Menschen anerkannt, die die gesetzliche Altersgrenze der Grundsicherung erreicht haben oder bereits vorher voll erwerbsgemindert sind. Zusätzlich muss die Feststellung des Merkzeichens G durch einen Bescheid der zuständigen Behörde oder einen Schwerbehindertenausweis nachgewiesen werden.

G bezeichnet eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr. Ein Grad der Behinderung von 50, 80 oder 100 allein ersetzt diesen Nachweis ebenso wenig wie ein Pflegegrad.

Außerdem muss ein Anspruch auf die entsprechende existenzsichernde Sozialleistung bestehen. Die unterschiedlichen Zuschläge erläutert auch unser Überblick zum Mehrbedarf bei Schwerbehinderung 2026.

Diese Beträge gelten 2026

Der Mehrbedarf beträgt regelmäßig 17 Prozent der persönlichen Regelbedarfsstufe. Berechnet wird er damit weder aus der Rentenhöhe noch aus der Warmmiete.

Nach der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2026 gelten weiterhin 563 Euro für alleinstehende Erwachsene und 506 Euro je erwachsenem Partner in der Regelbedarfsstufe 2. Daraus ergeben sich folgende Zuschläge:

Regelbedarfsstufe Regelbedarf 2026 17 Prozent Mehrbedarf pro Monat Mehrbedarf bei zwölf Monaten Anspruch Stufe 1, regelmäßig alleinstehende Erwachsene 563,00 Euro 95,71 Euro 1.148,52 Euro Stufe 2, erwachsene Partner, jeweils pro Person 506,00 Euro 86,02 Euro 1.032,24 Euro

Bei einem Paar erhält jede Person den Zuschlag nur, wenn sie selbst die Voraussetzungen erfüllt. Das Gesetz lässt außerdem eine abweichende Bemessung zu, wenn im Einzelfall ein anderer Bedarf besteht.

Der Mehrbedarf erhöht den Bedarf beim Sozialamt

Die gesetzliche Rente wird durch diesen Mehrbedarf nicht automatisch angehoben. Der Zuschlag fließt in die Berechnung der Sozialleistung ein, über die bei der Grundsicherung im Alter das Sozialamt entscheidet.

Zum Bedarf gehören insbesondere der Regelbedarf, die anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten sowie mögliche Mehrbedarfe. Davon wird das anrechenbare Einkommen abgezogen; auch die gesetzlichen Vermögensregeln müssen erfüllt sein.

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Wer bereits ergänzende Grundsicherung erhält, kann bei ansonsten unveränderten Verhältnissen durch den Mehrbedarf entsprechend mehr ausgezahlt bekommen. Wer bisher knapp oberhalb seines berechneten Bedarfs lag, kann durch den Zuschlag sogar erstmals anspruchsberechtigt werden.

Eine feste Rentengrenze für alle Betroffenen gibt es deshalb nicht. Wie sich Einkommen, Wohnkosten und Freibeträge auswirken, erklärt unser Ratgeber zur Grundsicherung im Alter.

Bei Erwerbsminderung kommt es auf die genaue Situation an

Für die Grundsicherung wegen Erwerbsminderung nach dem vierten Kapitel des SGB XII müssen Erwachsene grundsätzlich dauerhaft voll erwerbsgemindert sein. § 41 Absatz 3 SGB XII verlangt eine volle Erwerbsminderung unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage.

Eine volle Erwerbsminderungsrente, die allein wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkts gezahlt wird, belegt diese Voraussetzung daher nicht automatisch. Umgekehrt ist eine laufende EM-Rente keine zwingende Voraussetzung für die Grundsicherung, wie auch die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Bei nur vorübergehender voller Erwerbsminderung kann beispielsweise Hilfe zum Lebensunterhalt zuständig sein. Auch dort ist der Mehrbedarf nach § 30 Absatz 1 SGB XII grundsätzlich möglich, denn diese Vorschrift verlangt für sich genommen keine dauerhafte volle Erwerbsminderung.

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Beim Jobcenter gelten andere Voraussetzungen

Erwerbsfähige Menschen mit Behinderungen erhalten nach § 21 Absatz 4 SGB II einen Mehrbedarf von 35 Prozent, wenn ihnen bestimmte gesetzlich erfasste Teilhabeleistungen oder Hilfen für den Zugang zum Arbeitsleben beziehungsweise Eingliederungshilfen nach § 112 SGB IX erbracht werden. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das 197,05 Euro monatlich.

Der Schwerbehindertenausweis allein löst diesen Anspruch nicht aus. Entscheidend ist, dass die konkrete Leistung unter die gesetzlichen Voraussetzungen fällt; eine beliebige Förderung oder eine rein medizinische Rehabilitation genügt dafür nicht.

Daneben gibt es eine oft übersehene Ausnahme: Für nicht erwerbsfähige, voll erwerbsgeminderte Personen, die innerhalb des SGB II leistungsberechtigt sind und einen Ausweis mit Merkzeichen G besitzen, sieht § 23 Nummer 4 SGB II ebenfalls 17 Prozent Mehrbedarf vor. Dieser Zuschlag wird allerdings nicht zusätzlich zu einem bereits bestehenden Anspruch auf die dort genannten behinderungsbedingten Mehrbedarfe gezahlt.

Welche Nachweise das Sozialamt braucht

Für den Nachweis des Merkzeichens G genügt beim Sozialamt der entsprechende Feststellungsbescheid oder der Schwerbehindertenausweis. Eine Wertmarke für den öffentlichen Nahverkehr ist dafür keine gesetzliche Voraussetzung.

Wer erstmals Grundsicherung benötigt, muss diese beantragen. Nach § 44 SGB XII wirkt der Antrag bei erfüllten Voraussetzungen auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück.

Ein gesonderter Antrag auf diesen laufenden Mehrbedarf ist grundsätzlich nicht erforderlich, weil der Grundsicherungsantrag ihn mitumfasst. Trotzdem sollten Betroffene das Merkzeichen ausdrücklich mitteilen, den Nachweis vorlegen und prüfen, ob der Zuschlag im Berechnungsbogen auftaucht.

Für die gesetzliche Pauschale müssen keine einzelnen Fahrkarten, Taxirechnungen oder sonstigen Ausgaben abgerechnet werden. Nachgewiesen werden müssen die Anspruchsvoraussetzungen.

Rückwirkendes Merkzeichen bedeutet nicht automatisch Nachzahlung

Bei der Rückwirkung lauert eine wichtige Einschränkung: Ein späterer Bescheid, der die gesundheitlichen Voraussetzungen rückwirkend bestätigt, eröffnet den pauschalen Mehrbedarf nicht bereits für sämtliche darin genannten früheren Monate. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 25. April 2018, B 8 SO 25/16 R, klargestellt.

Anders kann es aussehen, wenn der Feststellungsbescheid oder Ausweis bereits existierte und das Sozialamt den Mehrbedarf lediglich nicht berücksichtigt hat. Eine solche Konstellation beschreibt unser Beitrag zur rückwirkenden Auszahlung des Mehrbedarfs bei Merkzeichen G.

Fehlt der Zuschlag, zählt der richtige Rechtsbehelf

Gegen einen fehlerhaften aktuellen Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; die Frist ergibt sich aus § 84 SGG. Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage.

Für Nachzahlungen in der Sozialhilfe gilt dabei nach § 116a SGB XII grundsätzlich ein auf ein Jahr verkürzter Rückwirkungszeitraum, der vom Jahresbeginn aus berechnet wird. Ein noch 2026 gestellter Überprüfungsantrag kann deshalb Nachzahlungen ab dem 1. Januar 2025 ermöglichen, wenn die Voraussetzungen bereits damals vorlagen und die Bescheide entsprechend fehlerhaft waren.

Praxisbeispiel: Aus 183 Euro werden 278,71 Euro Grundsicherung

In einem Beispiel lebt die 68-jährige Frau Neumann allein und erhält ergänzende Grundsicherung. Das Sozialamt berücksichtigt 900 Euro Rente als anrechenbares Einkommen nach allen Abzügen und Freibeträgen sowie 520 Euro anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten.

Ohne den Mehrbedarf beträgt ihr Bedarf 1.083 Euro aus 563 Euro Regelbedarf und 520 Euro Wohnkosten; daraus ergeben sich 183 Euro Grundsicherung. Weil Frau Neumann die Voraussetzungen einschließlich des bereits festgestellten Merkzeichens G erfüllt, kommen 95,71 Euro Mehrbedarf hinzu und ihr Anspruch steigt auf 278,71 Euro.

Ihre Rente bleibt gleich, die ergänzende Sozialleistung steigt. Weitere Bedarfe sind in diesem Beispiel nicht berücksichtigt.