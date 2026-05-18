Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Wer Gutachten verweigert, riskiert die Rente

´Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, muss an der medizinischen Aufklärung mitwirken. Reichen die vorhandenen Arztberichte nicht aus, darf die Rentenversicherung eine persönliche Begutachtung verlangen. Wer ohne ausreichenden Grund nicht erscheint, kann die Rente wegen fehlender Mitwirkung verlieren.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg bestätigte deshalb die Versagung einer Erwerbsminderungsrente. (L 8 R 1138/23)

Erwerbsminderungsrente: Darum ging es vor Gericht

Die Klägerin beantragte eine Rente wegen Erwerbsminderung. Sie machte geltend, seit längerem gesundheitlich schwer eingeschränkt zu sein.

Bei ihr waren unter anderem ein chronisches Schmerzsyndrom, Schwindel, eine seelische Störung, psychovegetative Störungen, eine kognitive Teilleistungsschwäche, eine Beinverkürzung und eine Gangstörung festgestellt worden. Außerdem lag ein Grad der Behinderung von 60 mit Merkzeichen G vor.

Die Rentenversicherung forderte ärztliche Befunde an. Nach Prüfung der Unterlagen kam ihr sozialmedizinischer Dienst jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Entscheidung nach Aktenlage nicht möglich sei.

Rentenversicherung verlangte persönliche Begutachtung

Die Rentenversicherung lud die Klägerin deshalb zu einer ärztlichen Untersuchung ein. Dabei wies sie ausdrücklich darauf hin, dass der Rentenantrag abgelehnt werden könne, wenn die Klägerin ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommt.

Die Klägerin sagte den Termin ab. Sie erklärte, sie könne wegen gesundheitlicher Probleme nicht erscheinen und bat um eine Begutachtung bei sich zu Hause.

Die Rentenversicherung setzte einen neuen Termin an. Auch diesen nahm die Klägerin nicht wahr. Sie verlangte erneut eine Entscheidung nach Aktenlage, eine telefonische Begutachtung oder eine Begutachtung in häuslicher Umgebung.

Fehlende Mitwirkung kann Rentenanspruch gefährden

Das Gericht stellte klar: Wer Sozialleistungen beantragt, muss sich auf Verlangen des Leistungsträgers ärztlichen oder psychologischen Untersuchungen unterziehen, wenn diese für die Entscheidung erforderlich sind.

Diese Mitwirkungspflicht gilt besonders bei der Erwerbsminderungsrente. Denn hier kommt es nicht allein auf Diagnosen an, sondern auf das konkrete Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Kann die Rentenversicherung ohne persönliche Untersuchung nicht zuverlässig klären, ob volle oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt, darf sie eine Begutachtung verlangen.

Was prüft ein Gutachter zur Erwerbsminderung?

Ein Gutachter prüft bei einer Erwerbsminderung nicht nur, welche Krankheiten oder Diagnosen vorliegen. Entscheidend ist, wie stark diese Erkrankungen die Arbeitsfähigkeit im Alltag tatsächlich einschränken. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die betroffene Person noch mindestens sechs Stunden täglich, drei bis unter sechs Stunden täglich oder weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann.

Dabei untersucht der Gutachter körperliche, psychische und geistige Einschränkungen. Er bewertet zum Beispiel, ob längeres Sitzen, Stehen, Gehen, Heben, Tragen, Bücken, Treppensteigen, Konzentration, Belastbarkeit, Arbeitstempo, soziale Anpassung oder regelmäßiges Erscheinen am Arbeitsplatz noch möglich sind.

Auch Schmerzen, Erschöpfung, Nebenwirkungen von Medikamenten und die Häufigkeit von Krankheitsschüben können eine Rolle spielen.

Wichtig ist: Ein Grad der Behinderung oder ein Pflegegrad beweist für sich allein noch keine Erwerbsminderung. Der Gutachter prüft nicht, ob jemand schwerbehindert oder pflegebedürftig ist, sondern ob noch ein verwertbares Leistungsvermögen für irgendeine zumutbare Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt besteht.

Deshalb können auch Menschen mit vielen Diagnosen abgelehnt werden, wenn der Gutachter noch ein ausreichendes Restleistungsvermögen annimmt.

Betroffene sollten im Gutachten-Termin nicht nur Diagnosen nennen, sondern konkret schildern, was im Tagesablauf nicht mehr geht: Wie lange sie sitzen oder gehen können, wie oft sie Pausen brauchen, ob sie Termine zuverlässig einhalten können, welche Tätigkeiten Schmerzen oder Erschöpfung auslösen und ob sie nach Belastung längere Erholungszeiten benötigen.

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Entscheidend ist, dass die Einschränkungen nachvollziehbar, dauerhaft und medizinisch belegbar sind.

Entscheidung nach Aktenlage war nicht möglich

Die Klägerin meinte, die vorliegenden Befundberichte ihrer behandelnden Ärzte müssten ausreichen. Außerdem verwies sie auf Unterlagen aus dem Schwerbehindertenverfahren und aus einem Pflegeverfahren.

Das Gericht folgte dem nicht. Ein Schwerbehindertenausweis und ein Pflegegutachten beantworten andere Fragen als eine Rentenbegutachtung.

Beim Grad der Behinderung geht es um Teilhabebeeinträchtigungen. Beim Pflegegrad geht es darum, wie selbstständig ein Mensch im Alltag ist. Bei der Erwerbsminderungsrente steht dagegen im Mittelpunkt, wie viele Stunden täglich eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch möglich ist.

Pflegegrad beweist keine Erwerbsminderung

Besonders wichtig ist die Abgrenzung zum Pflegegrad. Die Klägerin hatte geltend gemacht, im Pflegeverfahren sei eine Begutachtung zu Hause möglich gewesen. Deshalb müsse dies auch im Rentenverfahren gelten.

Das Landessozialgericht lehnte diesen Schluss ab. Bei einer Pflegebegutachtung ist gerade relevant, wie sich die betroffene Person im häuslichen Umfeld bewegt, versorgt und organisiert.

Bei der Erwerbsminderungsrente ist das anders. Dort muss das berufliche Leistungsvermögen beurteilt werden. Dafür ist eine Untersuchung in einer medizinischen Begutachtungsstelle grundsätzlich zulässig.

Kein Anspruch auf Hausbesuch bei Rentengutachten

Das Gericht stellte klar: Antragsteller haben keinen generellen Anspruch darauf, dass eine Begutachtung zur Erwerbsminderungsrente in der eigenen Wohnung stattfindet.

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Ein Hausbesuch kann in besonderen Ausnahmefällen möglich sein. Dafür müssen aber nachvollziehbare medizinische Gründe vorliegen, aus denen eine Anreise zur Untersuchungsstelle unzumutbar ist.

Im konkreten Fall sah das Gericht solche Gründe nicht als nachgewiesen an. Die Klägerin hatte zwar Bettlägerigkeit behauptet, diese war aber ärztlich nicht belegt.

Behauptete Bettlägerigkeit reichte nicht aus

Die Klägerin machte geltend, sie sei bettlägerig und könne deshalb nicht zur Untersuchung erscheinen. Die vorliegenden medizinischen Unterlagen bestätigten diese Behauptung jedoch nicht.

Im Gegenteil: Aus Sicht der Rentenversicherung und des Gerichts sprachen einzelne Umstände gegen eine durchgehende Bettlägerigkeit. Die Klägerin hatte behandelnde Ärzte aufgesucht, ohne dass dort eine Bettlägerigkeit dokumentiert wurde.

Ein bloßer Vortrag der Betroffenen genügt nicht, wenn eine so weitreichende Ausnahme von der Mitwirkungspflicht geltend gemacht wird. Erforderlich sind belastbare medizinische Nachweise.

Rentenversicherung durfte die Rente versagen

Da die Klägerin die Begutachtung nicht wahrnahm und die Rentenversicherung ohne Untersuchung nicht über die Erwerbsfähigkeit entscheiden konnte, durfte sie die Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagen.

Das Gericht betonte: Streitgegenstand war nicht die Frage, ob die Klägerin tatsächlich erwerbsgemindert ist. Es ging allein darum, ob die Rentenversicherung den Antrag wegen fehlender Mitwirkung ablehnen durfte.

Wird ein solcher Versagungsbescheid aufgehoben, müsste die Behörde neu entscheiden. Eine direkte Verurteilung zur Rentenzahlung kommt aber nur in Betracht, wenn die Anspruchsvoraussetzungen bereits feststehen. Das war hier nicht der Fall.

Warnhinweis der Rentenversicherung war ausreichend

Eine Leistung darf wegen fehlender Mitwirkung nur versagt werden, wenn der Betroffene vorher schriftlich auf diese Folge hingewiesen wurde und eine angemessene Möglichkeit zur Mitwirkung hatte.

Diese Voraussetzungen sah das Gericht als erfüllt an. Die Rentenversicherung hatte die Klägerin in den Einladungsschreiben auf die möglichen Folgen hingewiesen.

Nachdem die Klägerin deutlich gemacht hatte, dass sie nicht zur Untersuchung erscheinen werde, musste die Rentenversicherung keinen weiteren Termin mehr anbieten.

Keine Unterschrift aller Ausschussmitglieder nötig

Die Klägerin rügte außerdem, der Widerspruchsbescheid sei nicht handschriftlich von allen Mitgliedern des Widerspruchsausschusses unterschrieben worden.

Auch damit hatte sie keinen Erfolg. Ein schriftlicher Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde erkennen lassen und eine Unterschrift oder Namenswiedergabe der zuständigen Person enthalten.

Eine handschriftliche Unterschrift sämtlicher Mitglieder des Widerspruchsausschusses ist nicht erforderlich.

Was Betroffene bei Rentengutachten beachten sollten

Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte Einladungen zur Begutachtung sehr ernst nehmen. Wer nicht erscheinen kann, sollte dies sofort mitteilen und medizinisch begründen.

Wichtig ist ein ärztliches Attest, das konkret erklärt, warum die Anreise nicht möglich oder unzumutbar ist. Allgemeine Hinweise auf Schmerzen, Erschöpfung, Angst oder Schwindel reichen oft nicht aus.

Betroffene sollten außerdem anbieten, auf andere Weise mitzuwirken, aber nicht davon ausgehen, dass Arztberichte, Pflegegrad oder Schwerbehindertenausweis eine Rentenbegutachtung ersetzen.

FAQ zur Erwerbsminderungsrente und Mitwirkungspflicht

Muss ich zu einem Gutachten der Rentenversicherung erscheinen?

Ja, wenn die Rentenversicherung die Untersuchung für die Entscheidung über die Erwerbsminderungsrente benötigt. Die Mitwirkungspflicht kann nur aus wichtigen Gründen entfallen.

Reichen Arztberichte für die Erwerbsminderungsrente aus?

Manchmal ja, aber nicht immer. Wenn die Unterlagen kein klares Bild über das berufliche Leistungsvermögen ergeben, darf die Rentenversicherung eine Begutachtung verlangen.

Beweist ein Pflegegrad die Erwerbsminderung?

Nein. Ein Pflegegrad sagt etwas über Selbstständigkeit und Hilfebedarf im Alltag aus. Für die Erwerbsminderungsrente zählt dagegen, wie lange jemand noch täglich arbeiten kann.

Habe ich Anspruch auf ein Gutachten zu Hause?

Nicht grundsätzlich. Eine Begutachtung zu Hause kommt nur in besonderen Fällen in Betracht, wenn medizinisch nachgewiesen ist, dass eine Anreise nicht möglich oder unzumutbar ist.

Was passiert, wenn ich nicht zum Gutachten gehe?

Wenn kein ausreichender Grund vorliegt und die Rentenversicherung ohne Gutachten nicht entscheiden kann, darf sie die Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagen.

Fazit: Ohne Mitwirkung kann die Erwerbsminderungsrente scheitern

Das Urteil zeigt: Eine Erwerbsminderungsrente wird nicht allein wegen vieler Diagnosen, eines Pflegegrades oder eines Schwerbehindertenausweises bewilligt. Entscheidend ist das nachgewiesene Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wenn die Aktenlage dafür nicht ausreicht, darf die Rentenversicherung eine persönliche Begutachtung verlangen. Ein Anspruch auf Untersuchung zu Hause besteht nicht automatisch.

Für Betroffene heißt das: Gutachtertermine nicht ignorieren, Absagen medizinisch belegen und die Mitwirkung ernst nehmen. Sonst kann der Rentenantrag scheitern, bevor überhaupt über die Erwerbsminderung selbst entschieden wird.