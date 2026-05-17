Erwerbsminderungsrente: Die 5-5-3-Regel bei der EM-Rente

Die Erwerbsminderungsrente gehört zu den wichtigsten Absicherungen der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Wer eine solche Rente beantragt, muss aber nicht nur medizinische Voraussetzungen erfüllen. Auch der Versicherungsverlauf wird genau geprüft.

In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff 5-5-3-Regel. Dahinter stehen drei Zahlen, die für viele Anträge entscheidend sind: fünf Jahre Versicherungszeit, ein Prüfzeitraum von fünf Jahren und drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb dieses Zeitraums.

Was ist mit der 5-5-3-Regel gemeint?

Die 5-5-3-Regel beschreibt die versicherungsrechtlichen Anforderungen für eine Rente wegen Erwerbsminderung. Versicherte müssen in der Regel vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens fünf Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert gewesen sein. Diese Mindestversicherungszeit wird allgemeine Wartezeit genannt.

Zusätzlich verlangt das Gesetz, dass in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt wurden. Diese Pflichtbeiträge entstehen häufig durch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Auch bestimmte Zeiten mit Sozialleistungen oder Pflege können unter Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Bestandteil der Regel Bedeutung für den Antrag Erste 5 Mindestens fünf Jahre Versicherungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung müssen grundsätzlich vorhanden sein. Zweite 5 Geprüft werden die letzten fünf Jahre vor dem Eintritt der Erwerbsminderung. Die 3 Innerhalb dieses Fünfjahreszeitraums müssen grundsätzlich mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen liegen.

Warum der Zeitpunkt der Erwerbsminderung so wichtig ist

Für die Prüfung zählt nicht der Tag, an dem der Antrag gestellt wird. Entscheidend ist der Zeitpunkt, an dem die Erwerbsminderung medizinisch eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt kann deutlich vor dem Antrag liegen, etwa bei längerer Krankheit, Reha-Verfahren oder nach mehreren Gutachten.

Das kann den Ausgang eines Verfahrens erheblich beeinflussen. Wer zum Beispiel lange krank war und erst spät einen Antrag stellt, muss dennoch nachweisen, dass die Beitragszeiten im maßgebenden Zeitraum vor dem Eintritt der Erwerbsminderung erfüllt waren. Deshalb sollten Versicherte ihren Versicherungsverlauf früh prüfen lassen.

Welche Zeiten für die fünfjährige Wartezeit zählen können

Zur allgemeinen Wartezeit zählen nicht nur klassische Beschäftigungszeiten. Berücksichtigt werden können auch freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Zeiten der nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pflege, bestimmte Minijob-Zeiten, Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder Ersatzzeiten. Die Deutsche Rentenversicherung nennt außerdem unter Voraussetzungen Zeiten mit Krankengeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld oder früherem Arbeitslosengeld II.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Zeiten, die für die allgemeine Wartezeit zählen, und Zeiten, die als Pflichtbeiträge für die Drei-aus-fünf-Prüfung gelten. Nicht jede rentenrechtliche Zeit hilft automatisch bei beiden Prüfungen. Genau hier entstehen in der Praxis viele Missverständnisse.

Wenn drei Jahre Pflichtbeiträge fehlen

Fehlen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung die geforderten 36 Monate Pflichtbeiträge, ist der Antrag nicht automatisch aussichtslos. Das Gesetz sieht Verlängerungen des Fünfjahreszeitraums vor, wenn bestimmte Zeiten ohne Pflichtbeiträge vorliegen. Dazu können etwa Anrechnungszeiten, Berücksichtigungszeiten oder Zeiten einer schulischen Ausbildung nach dem 17. Lebensjahr gehören.

Auch Schwangerschaft, Arbeitsunfähigkeit oder andere gesetzlich anerkannte Zeiten können dazu führen, dass der Prüfzeitraum weiter in die Vergangenheit reicht. Dadurch können ältere Pflichtbeiträge wieder relevant werden. Ob dies im Einzelfall greift, hängt vom Versicherungsverlauf und von den gespeicherten Zeiten ab.

Ausnahmen von der Regel

In besonderen Fällen muss die fünfjährige Wartezeit nicht erfüllt sein. Das betrifft unter anderem Erwerbsminderung nach einem Arbeitsunfall, einer Berufskrankheit, einer Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung oder nach politischer Haft. In solchen Fällen kann bereits ein einzelner Beitrag zur Rentenversicherung genügen, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Eine weitere Ausnahme betrifft Menschen, die innerhalb von sechs Jahren nach dem Ende einer Ausbildung voll erwerbsgemindert werden. Hier können zwölf Monate Pflichtbeiträge in den zwei Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung ausreichen. Auch dieser Zeitraum kann sich unter bestimmten Bedingungen verlängern.

Volle oder teilweise Erwerbsminderung

Neben der 5-5-3-Regel prüft die Rentenversicherung die gesundheitliche Leistungsfähigkeit. Eine volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn Versicherte wegen Krankheit oder Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Eine teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden Arbeit täglich möglich sind.

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Die Prüfung bezieht sich nicht nur auf den bisherigen Beruf. Entscheidend ist grundsätzlich, ob irgendeine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch möglich ist. Ärztliche Unterlagen, Reha-Berichte und Gutachten haben deshalb großes Gewicht.

Warum der Versicherungsverlauf geprüft werden sollte

Viele Versicherte verlassen sich darauf, dass alle Zeiten bei der Rentenversicherung vollständig gespeichert sind. Das ist nicht immer der Fall. Gerade Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Ausbildungszeiten oder Zeiten mit Sozialleistungen sollten kontrolliert werden.

Eine Kontenklärung kann helfen, fehlende Zeiten rechtzeitig zu ergänzen. Wer längere Lücken im Versicherungsverlauf hat, sollte sich beraten lassen, bevor ein Antrag gestellt wird. Das kann verhindern, dass ein Antrag aus formalen Gründen scheitert, obwohl gesundheitlich eine Erwerbsminderung vorliegt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin wird im Frühjahr 2026 dauerhaft schwer krank und kann nach ärztlicher Einschätzung nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten. Sie war seit 2018 sozialversicherungspflichtig beschäftigt und hat bis zur Erkrankung regelmäßig Beiträge gezahlt. Damit erfüllt sie die fünfjährige Wartezeit und hat auch in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mehr als drei Jahre Pflichtbeiträge.

Anders kann es bei einem Selbstständigen aussehen, der über mehrere Jahre keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt hat. Auch wenn bei ihm medizinisch eine volle Erwerbsminderung vorliegt, kann der Antrag an der Drei-aus-fünf-Prüfung scheitern. In diesem Fall müsste geprüft werden, ob Verlängerungstatbestände, freiwillige Beitragszeiten, besondere Ausnahmen oder andere rentenrechtliche Zeiten helfen können.

Häufige Fragen zur 5-5-3-Regel bei der EM-Rente

Was bedeutet die 5-5-3-Regel bei der EM-Rente?

Die 5-5-3-Regel beschreibt die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente. Versicherte müssen grundsätzlich mindestens fünf Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein. Außerdem müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt worden sein.

Zählt für die 5-5-3-Regel der Antragstag oder der Beginn der Erkrankung?

Entscheidend ist nicht der Tag der Antragstellung, sondern der Zeitpunkt, an dem die Erwerbsminderung medizinisch eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt kann vor dem Antrag liegen, etwa nach längerer Krankheit oder nach einer Reha. Deshalb ist es wichtig, den Versicherungsverlauf für den richtigen Zeitraum prüfen zu lassen.

Welche Zeiten können für die fünfjährige Wartezeit berücksichtigt werden?

Für die allgemeine Wartezeit können verschiedene rentenrechtliche Zeiten zählen. Dazu gehören unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Zeiten mit Sozialleistungen. Nicht jede dieser Zeiten zählt aber automatisch auch für die Drei-aus-fünf-Prüfung.

Was passiert, wenn in den letzten fünf Jahren keine drei Jahre Pflichtbeiträge vorhanden sind?

Dann kann der Anspruch auf EM-Rente gefährdet sein. In bestimmten Fällen kann der Prüfzeitraum jedoch verlängert werden, etwa durch Anrechnungszeiten, Berücksichtigungszeiten oder bestimmte Ausbildungszeiten. Dadurch können ältere Pflichtbeiträge wieder berücksichtigt werden.

Gibt es Ausnahmen von der 5-5-3-Regel?

Ja, es gibt gesetzliche Ausnahmen. Sie können zum Beispiel bei Erwerbsminderung nach einem Arbeitsunfall, einer Berufskrankheit oder bestimmten Dienstbeschädigungen greifen. Auch für junge Menschen, die kurz nach einer Ausbildung erwerbsgemindert werden, gelten unter bestimmten Voraussetzungen erleichterte Regeln.

Fazit

Die 5-5-3-Regel ist eine wichtige Zugangshürde bei der Erwerbsminderungsrente. Sie bedeutet: fünf Jahre Versicherungszeit, Prüfung der letzten fünf Jahre und drei Jahre Pflichtbeiträge in diesem Zeitraum. Wer eine EM-Rente beantragen möchte, sollte daher nicht nur medizinische Nachweise sammeln, sondern auch den eigenen Versicherungsverlauf prüfen.

Besonders bei langen Krankheitsphasen, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit, Pflegezeiten oder Lücken im Erwerbsleben lohnt sich eine genaue Prüfung. Denn kleine Unterschiede im Versicherungsverlauf können darüber entscheiden, ob ein Anspruch besteht oder nicht.

Quellen

Grundlage dieses Beitrags sind die Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Erwerbsminderungsrente, insbesondere zu Wartezeit, Pflichtbeiträgen, Ausnahmen und Hinzuverdienstgrenzen, sowie § 43 SGB VI zur Rente wegen Erwerbsminderung.