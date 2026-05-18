Kurz vor der Rente mit Behinderung: Mache niemals diesen Fehler

Wer kurz vor der Rente steht und eine Behinderung hat, trifft oft Entscheidungen unter großem Druck. Die Arbeit fällt schwerer, die Gesundheit lässt nach, und der Wunsch nach einem früheren Rentenbeginn wird verständlich. Genau in dieser Phase kann jedoch ein Fehler teuer werden: vorschnell kündigen oder den Rentenantrag stellen, ohne den eigenen Anspruch vorher sauber prüfen zu lassen.

Besonders gefährlich ist die Annahme, dass eine gesundheitliche Einschränkung automatisch zu einer früheren Rente berechtigt. Entscheidend ist nicht allein, wie stark jemand im Alltag eingeschränkt ist. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen müssen klare Voraussetzungen erfüllt sein.

Der größte Fehler: Erst handeln, dann prüfen

Viele Betroffene machen den Fehler, das Arbeitsverhältnis zu beenden, bevor die Rentenfrage rechtlich und finanziell geklärt ist. Wer kündigt, weil er davon ausgeht, bald in Rente gehen zu können, kann in eine Lücke geraten. Dann fehlen Einkommen, Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Rentenzahlung, während Anträge noch geprüft werden.

Besonders riskant ist das, wenn der Schwerbehindertenstatus noch nicht festgestellt wurde. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen reicht eine ärztliche Diagnose allein nicht aus. Es muss ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt sein, und diese Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn vorliegen.

Warum der Zeitpunkt so wichtig ist

Die Deutsche Rentenversicherung verlangt für diese Rentenart drei Voraussetzungen: das passende Lebensalter, einen Grad der Behinderung von wenigstens 50 und eine Wartezeit von 35 Versicherungsjahren. Wer 1964 oder später geboren ist, kann diese Rente abschlagsfrei ab 65 Jahren beziehen. Ein früherer Start ist ab 62 Jahren möglich, dann aber mit dauerhaften Abschlägen.

Für jeden Monat, den die Rente früher beginnt, werden 0,3 Prozent abgezogen. Der maximale Abschlag kann 10,8 Prozent betragen. Dieser Abzug verschwindet später nicht, sondern bleibt auch nach Erreichen der regulären Altersgrenze bestehen.

Behinderung ist nicht automatisch Schwerbehinderung

Im Alltag werden die Begriffe Behinderung, Erwerbsminderung und Schwerbehinderung häufig vermischt. Für die Rente ist diese Unterscheidung aber sehr wichtig. Eine Erwerbsminderungsrente setzt andere Voraussetzungen voraus als die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Auch ein GdB von 30 oder 40 genügt für diese Altersrente nicht. Eine Gleichstellung kann zwar im Arbeitsleben helfen, etwa beim Kündigungsschutz. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ersetzt sie den GdB 50 jedoch nicht.

Was vor dem Rentenantrag geprüft werden sollte

Vor einer Kündigung oder einem Rentenantrag sollte zuerst die Rentenauskunft geprüft werden. Darin steht, ob die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist und welche Rentenarten überhaupt infrage kommen. Außerdem sollte geklärt werden, ob der Schwerbehindertenausweis rechtzeitig vor dem geplanten Rentenbeginn vorliegt.

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Wer noch keinen Bescheid über den Grad der Behinderung hat, sollte den Antrag beim zuständigen Versorgungsamt frühzeitig stellen. Das Verfahren kann Zeit brauchen, besonders wenn medizinische Unterlagen nachgereicht werden müssen. Auch ein Widerspruch gegen einen zu niedrigen GdB kann mehrere Monate dauern.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

Frage Warum sie vor der Entscheidung geklärt sein muss Liegt ein GdB von mindestens 50 vor? Nur dann kommt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen infrage. Gilt die Schwerbehinderung zum Rentenbeginn? Der Status muss zu diesem Zeitpunkt vorhanden sein, ein späterer Bescheid kann problematisch sein. Sind 35 Versicherungsjahre erfüllt? Ohne diese Wartezeit besteht kein Anspruch auf diese Rentenart. Beginnt die Rente mit Abschlag? Ein früherer Start kann die Monatsrente dauerhaft mindern. Ist eine Kündigung wirklich nötig? Eine vorschnelle Kündigung kann finanzielle Ansprüche gefährden und Lücken verursachen.

Auch der Arbeitsplatzschutz darf nicht unterschätzt werden

Schwerbehinderte Beschäftigte haben im Arbeitsleben besondere Rechte. Dazu gehören unter anderem besonderer Kündigungsschutz und zusätzlicher Urlaub. Wer selbst kündigt, gibt diese Schutzrechte häufig aus der Hand.

Gerade kurz vor der Rente kann es sinnvoll sein, Alternativen zu prüfen. Dazu gehören eine stufenweise Wiedereingliederung, eine Reha, eine Anpassung des Arbeitsplatzes oder eine Beratung durch Schwerbehindertenvertretung, Betriebsrat, Integrationsamt oder Rentenversicherung. Eine eigene Kündigung sollte erst am Ende einer gründlichen Prüfung stehen.

Hinzuverdienst ist nicht mehr der frühere Stolperstein

Viele Menschen fürchten, dass Arbeit neben einer vorgezogenen Altersrente automatisch zu Rentenkürzungen führt. Seit dem 1. Januar 2023 gilt bei Altersrenten jedoch keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Altersrenten können unabhängig von der Höhe des Hinzuverdienstes in voller Höhe bezogen werden.

Das bedeutet aber nicht, dass jede Kombination aus Arbeit und Rente automatisch sinnvoll ist. Steuern, Krankenversicherung, Belastbarkeit und der langfristige Rentenabschlag sollten trotzdem geprüft werden. Entscheidend ist die gesamte finanzielle Lage, nicht nur die monatliche Rentenzahlung.

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Warum Beratung vor der Entscheidung unverzichtbar ist

Der Rentenbeginn lässt sich nicht allein aus dem Schwerbehindertenausweis ablesen. Geburtsjahr, Versicherungszeiten, Rentenart, Abschläge und mögliche Alternativen müssen zusammen betrachtet werden. Wer hier vorschnell entscheidet, kann dauerhaft Geld verlieren.

Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung ist deshalb vor dem Antrag sinnvoll. Auch Sozialverbände, Fachanwälte für Sozialrecht oder unabhängige Rentenberater können helfen. Wichtig ist, die Beratung vor einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag einzuholen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer ist 62 Jahre alt, gesundheitlich stark eingeschränkt und hat einen GdB von 40. Er geht davon aus, dass er wegen seiner Erkrankung früher in Rente gehen kann, und kündigt sein Arbeitsverhältnis. Erst danach erfährt er, dass für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ein GdB von mindestens 50 nötig ist.

Sein Antrag auf einen höheren GdB läuft noch, die Rentenversicherung kann die gewünschte Rente aber nicht sofort bewilligen. Dadurch entsteht eine finanzielle Lücke. Hätte er vor der Kündigung Rentenauskunft, Schwerbehindertenstatus und mögliche Alternativen prüfen lassen, hätte er den Übergang sicherer planen können.

Fragen und Antworten

1. Kann ich mit jeder Behinderung früher in Rente gehen?

Nein. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen reicht eine gesundheitliche Einschränkung allein nicht aus. Entscheidend ist, dass ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt wurde und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Welcher Fehler ist kurz vor der Rente besonders gefährlich?

Besonders riskant ist es, vorschnell zu kündigen oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, bevor der Rentenanspruch verbindlich geprüft wurde. Dadurch kann eine finanzielle Lücke entstehen, wenn die Rente später beginnt als erwartet oder gar nicht bewilligt wird.

3. Muss der Schwerbehindertenausweis schon vor dem Rentenbeginn vorliegen?

Ja, die Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn bestehen. Wer noch keinen Bescheid hat, sollte den Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung frühzeitig stellen, weil die Bearbeitung einige Zeit dauern kann.

4. Was passiert, wenn ich die Rente früher beantrage?

Ein früherer Rentenbeginn kann zu dauerhaften Abschlägen führen. Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Rentenbeginn werden 0,3 Prozent abgezogen, und dieser Abzug bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen.

5. Wo sollte ich mich vor einer Entscheidung beraten lassen?

Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung ist sinnvoll, bevor gekündigt oder ein Rentenantrag gestellt wird. Zusätzlich können Sozialverbände, Fachanwälte für Sozialrecht, Rentenberater, Betriebsrat oder Schwerbehindertenvertretung helfen.

Fazit

Der gefährlichste Fehler kurz vor der Rente mit Behinderung ist eine vorschnelle Entscheidung. Niemand sollte kündigen, einen Aufhebungsvertrag unterschreiben oder den Rentenstart fest einplanen, bevor Anspruch, Zeitpunkt und Abschläge geprüft sind. Eine Behinderung kann den früheren Renteneinstieg ermöglichen, aber nur unter klaren Voraussetzungen.

Wer rechtzeitig handelt, schützt sich vor Rentenverlusten und finanziellen Lücken. Der wichtigste Schritt ist deshalb nicht der schnelle Ausstieg aus dem Beruf. Der wichtigste Schritt ist eine verbindliche Prüfung, bevor Fakten geschaffen werden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Beschäftigung schwerbehinderter Menschen.