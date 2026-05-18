Krankenkasse muss auch Fahrt nach der Klinik zahlen – Urteil

Nach einer stationären Krankenhausbehandlung muss die Krankenkasse die Kosten eines notwendigen Krankentransports nicht nur bis zur früheren Wohnung übernehmen. Wird unmittelbar ein neuer Wohnsitz in einem Pflegeheim begründet, kann auch die Fahrt dorthin erstattungsfähig sein.

Das Bayerische Landessozialgericht entschied: Die Kasse musste die Kosten für den Transport in die neue Pflegeeinrichtung tragen, abzüglich der gesetzlichen Zuzahlung von 10 Euro. (L 5 KR 215/23)

Krankentransport nach Krankenhaus: Streit um Fahrtkosten ins Pflegeheim

Der Versicherte war nach dem Tod seiner Ehefrau nicht mehr zu Hause versorgt. Nach einer Intervention des Ordnungsamtes wurde er in eine psychiatrische Klinik mit geriatrischer Behandlung verlegt.

Während des Aufenthalts verschlechterte sich seine Situation weiter. Er war schwer pflegebedürftig, auf einen Rollstuhl angewiesen und erhielt Leistungen nach Pflegegrad 5.

Eine Rückkehr in die frühere Altbauwohnung war nicht mehr möglich. Das enge Treppenhaus und die Wohnung im zweiten Obergeschoss machten eine Versorgung dort praktisch unmöglich.

Pflegeheim als neuer Wohnsitz: Warum die alte Wohnung nicht mehr zählte

Der Sohn des Versicherten war inzwischen rechtlicher Betreuer. Er organisierte einen Pflegeheimplatz in einer stationären Einrichtung in U. Dort sollte der Vater nach der Krankenhausbehandlung dauerhaft leben.

Der Pflegeheimvertrag wurde vor der Entlassung aus der Klinik unterzeichnet. Die notwendigen Gespräche mit der Einrichtung hatten bereits vorher stattgefunden.

Nach Auffassung des Gerichts war damit der neue Wohnsitz des Versicherten nicht mehr die frühere Wohnung, sondern das Pflegeheim.

Krankenkasse kürzte Fahrtkosten auf Entfernung zur alten Wohnung

Die Krankenkasse bewilligte zwar grundsätzlich einen Krankentransport. Sie wollte die Kosten aber nur für eine Strecke von 16 Kilometern übernehmen. Das entsprach ungefähr der Entfernung vom Krankenhaus zur früheren Wohnung.

Der tatsächlich organisierte Krankentransport führte jedoch in das Pflegeheim in U und kostete 1.500 Euro.

Die Krankenkasse meinte, ein weiter entfernter Pflegeheimplatz sei nicht erforderlich gewesen. Ein Pflegeheim im Raum des früheren Wohnortes hätte aus ihrer Sicht genügt.

Fahrkosten nach Klinikentlassung: Rückfahrt kann zum Pflegeheim führen

Das Landessozialgericht stellte klar: Nach einer stationären Behandlung umfasst der Anspruch auf Fahrkosten grundsätzlich auch die Rückfahrt.

Ziel dieser Rückfahrt ist in der Regel die Wohnung des Versicherten. Wenn aber ein anderer Aufenthaltsort aus wichtigem Grund maßgeblich ist, kann auch die Fahrt dorthin zu übernehmen sein.

Hier war der neue Aufenthaltsort das Pflegeheim. Die frühere Wohnung war aus gesundheitlichen und tatsächlichen Gründen nicht mehr nutzbar.

Stationäre Pflege nach Klinik: Warum der Transport notwendig war

Der Versicherte war schwer dement und massiv pflegebedürftig. Nach dem Tod der Ehefrau fehlte die bisherige Versorgungsperson.

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Zudem war der Sohn der einzige nahe Angehörige und zugleich rechtlicher Betreuer. Dass ein Pflegeheim in seiner Nähe gewählt wurde, sah das Gericht als nachvollziehbar und gewichtig an.

Gerade bei schwerer Demenz kann die Nähe zum Betreuer und einzigen nahen Angehörigen eine erhebliche Bedeutung haben. Der Betreuer muss seine Aufgaben praktisch wahrnehmen können.

Pflegeheimplatz am alten Wohnort: Krankenkasse musste Eignung belegen

Die Krankenkasse hielt daran fest, dass im Raum des früheren Wohnortes ein Pflegeheimplatz verfügbar gewesen sei.

Das Gericht sah dafür aber keinen belastbaren Nachweis. Unklar blieb insbesondere, ob es sich um ein Heim mit geschütztem Bereich gehandelt hätte, der den besonderen Bedürfnissen des schwer dementen Versicherten entsprochen hätte.

Der Sohn hatte dagegen nachvollziehbar erklärt, dass er keinen geeigneten und aufnahmebereiten Platz im früheren Wohnumfeld gefunden habe.

Krankentransport-Kosten: 1.500 Euro waren nicht unverhältnismäßig

Die Krankenkasse argumentierte außerdem, die Transportkosten von 1.500 Euro seien im Vergleich zu einem kurzen Transport zur früheren Wohnung viel zu hoch.

Das Landessozialgericht sah das anders. Entscheidend war auch das Verhältnis zu den Kosten der Hauptleistung, also der stationären Krankenhausbehandlung.

Diese Behandlungskosten lagen bei rund 27.000 Euro. Im Verhältnis dazu waren die Transportkosten nicht unangemessen hoch.

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Kein Umzug auf Krankenkassenkosten: Gericht grenzt den Anspruch ab

Das Gericht betonte: Die Krankenkasse muss keine allgemeinen Umzugskosten übernehmen. Ein Krankentransport darf nicht dazu dienen, einen ohnehin geplanten Umzug auf Kosten der Kasse zu organisieren.

So lag der Fall hier aber nicht. Der Versicherte konnte gerade wegen seiner Pflegebedürftigkeit und Rollstuhlpflicht nicht mehr in die alte Wohnung zurück.

Der Transport in das Pflegeheim war keine private Wohnortverlagerung aus Komfortgründen, sondern Folge der medizinischen und pflegerischen Situation nach dem Klinikaufenthalt.

Medizinisch notwendiger Krankentransport: Voraussetzungen waren erfüllt

Zwischen den Beteiligten war unstreitig, dass der Versicherte einen Krankentransport benötigte. Er konnte nicht mit einem normalen Fahrzeug befördert werden.

Ein solcher Transport kommt in Betracht, wenn Versicherte während der Fahrt fachliche Betreuung oder die besonderen Einrichtungen eines Krankenkraftwagens benötigen.

Diese Voraussetzung war im Fall erfüllt. Deshalb musste die Krankenkasse grundsätzlich die notwendigen Fahrkosten übernehmen.

Gesetzliche Zuzahlung beim Krankentransport: 10 Euro bleiben Eigenanteil

Das Gericht änderte die Entscheidung nur in einem kleinen Punkt: Von den 1.500 Euro war die gesetzliche Zuzahlung von 10 Euro abzuziehen.

Der Versicherte war nicht von Zuzahlungen befreit. Deshalb musste dieser Eigenanteil berücksichtigt werden.

Im Ergebnis blieb die Krankenkasse aber zur Kostentragung verpflichtet.

Erstattung der Fahrtkosten: Erbe durfte Anspruch weiterverfolgen

Der Versicherte verstarb während des Verfahrens. Sein Sohn führte den Prozess als Alleinerbe fort. Das Gericht bestätigte, dass der Anspruch nicht erloschen war. Der Sohn konnte den Kostenerstattungsanspruch als Rechtsnachfolger weiter geltend machen.

Das ist wichtig für Angehörige: Auch wenn Versicherte während eines laufenden Verfahrens versterben, können bestimmte Zahlungsansprüche auf Erben übergehen.

Entlassung aus dem Krankenhaus: Was Angehörige bei Pflegeheim-Transport beachten sollten

Wenn nach einem Krankenhausaufenthalt eine Rückkehr in die frühere Wohnung nicht möglich ist, sollten Angehörige den neuen Aufenthaltsort und die Gründe dafür gut dokumentieren.

Wichtig sind ärztliche Verordnungen, Pflegegradbescheide, Nachweise über die fehlende Rückkehrmöglichkeit, Pflegeheimvertrag und Angaben dazu, warum gerade diese Einrichtung notwendig oder sachgerecht war.

Lehnt die Krankenkasse die volle Fahrtkostenerstattung ab, sollte geprüft werden, ob das Pflegeheim bereits neuer Wohnsitz oder jedenfalls ein aus wichtigem Grund gewählter Aufenthaltsort war.

FAQ zu Krankentransport, Pflegeheim und Fahrtkostenerstattung

Muss die Krankenkasse Fahrten nach einer stationären Behandlung bezahlen?

Ja, wenn die Fahrt im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse notwendig ist und die Voraussetzungen für einen Krankentransport erfüllt sind.

Gilt der Anspruch nur bis zur alten Wohnung?

Nein. In besonderen Fällen kann auch ein anderer Zielort maßgeblich sein, etwa ein neu begründeter Wohnsitz in einem Pflegeheim.

Was gilt, wenn die alte Wohnung nicht mehr erreichbar ist?

Ist eine Rückkehr wegen Pflegebedürftigkeit, Rollstuhlpflicht oder baulicher Barrieren nicht mehr möglich, kann die Fahrt in eine Pflegeeinrichtung erstattungsfähig sein.

Darf die Krankenkasse auf ein näher gelegenes Pflegeheim verweisen?

Nur wenn sie konkret darlegen kann, dass ein geeigneter und aufnahmebereiter Platz vorhanden war. Pauschale Hinweise reichen nicht.

Bleibt eine Zuzahlung beim Krankentransport bestehen?

Ja, wenn keine Befreiung von Zuzahlungen vorliegt, ist die gesetzliche Zuzahlung abzuziehen.

Fazit: Krankentransport ins Pflegeheim kann Krankenkassenleistung sein

Das Bayerische Landessozialgericht stärkt schwer pflegebedürftige Versicherte und ihre Angehörigen. Nach einem Krankenhausaufenthalt endet der Fahrkostenanspruch nicht automatisch an der früheren Wohnung.

Wenn dort keine Rückkehr mehr möglich ist und ein Pflegeheim der neue Wohnsitz wird, kann die Krankenkasse auch die Fahrt dorthin übernehmen müssen.

Für Betroffene heißt das: Krankentransporte nach Klinikentlassung genau begründen, den Pflegebedarf dokumentieren und bei Kürzungen Widerspruch prüfen. Besonders bei schwerer Demenz, Rollstuhlpflicht und notwendiger Nähe zum Betreuer können weiter entfernte Pflegeheime sachlich gerechtfertigt sein.