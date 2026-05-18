Rente: Reha-Antrag kann die Altersrente vorziehen

Wer mit 60, 62 oder 63 Jahren einen Reha-Antrag stellt, denkt meist an Heilung, nicht an Rentenrecht. Doch die Deutsche Rentenversicherung kann diesen Antrag automatisch in einen Rentenantrag umwandeln, sobald die Reha scheitert.

Für Menschen nahe der Altersrente bedeutet das: Sie verlieren die Kontrolle darüber, wann und welche Rente beginnt, und riskieren dabei dauerhafte Abschläge von bis zu 10,8 Prozent auf jede künftige Rentenzahlung. Wer das Gestaltungsrecht kennt und rechtzeitig geltend macht, kann im Einzelfall mehr als 30.000 Euro retten.

Reha-Antrag ab 60: Wie der Mechanismus funktioniert, den die DRV nicht erklärt

Das Sozialgesetzbuch folgt dem Grundsatz, dass Rehabilitation Vorrang vor Rentenleistungen hat. Dahinter steht die Idee, Versicherte erst zu rehabilitieren und erst dann, wenn das scheitert, dauerhaft zu versorgen. Die Konsequenz aus diesem Prinzip regelt § 116 Abs. 2 SGB VI: Ein Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gilt automatisch als Rentenantrag, wenn zwei Bedingungen zusammentreffen.

Erstens muss der Versicherte vermindert erwerbsfähig sein.

Zweitens muss entweder ein Erfolg der Reha von vornherein nicht zu erwarten gewesen sein, oder die durchgeführte Reha hat die Erwerbsminderung nicht verhindert.

Das entscheidende Wort ist „gilt”. Es braucht keinen zweiten Antrag, keine Zustimmung des Versicherten, kein gesondertes Verfahren. Der Reha-Antrag, den jemand in der Hoffnung auf Gesundung gestellt hat, wird rückwirkend als Rentenantrag behandelt.

Das Datum der ursprünglichen Reha-Antragstellung wird damit zum Rentenbeginn. Mit allen Konsequenzen, die ein früherer Rentenbeginn nach sich zieht.

Für Menschen, die mit 62 oder 63 Jahren noch mehrere Jahre von ihrer geplanten Altersrente entfernt sind, entsteht hier eine Zeitfalle: Wer im Januar 2026 einen Reha-Antrag stellt, für den beginnt die Rente bei Scheitern im Januar 2026, nicht in dem Jahr, in dem er eigentlich in Altersrente hätte gehen wollen.

Ob das EM-Rente mit Abschlägen oder eine günstigere Altersrente ist, hängt vom Dispositionsrecht ab. Doch wer dieses Gestaltungsrecht nicht kennt, bekommt die schlechtere Variante.

Abschläge für immer: Was der falsche Rentenbeginn kostet

Die Abschläge bei einer vorzeitig beginnenden Rente werden über den Zugangsfaktor berechnet. Nach § 77 SGB VI mindert sich dieser Faktor pro Kalendermonat, um den eine EM-Rente vor dem vollendeten 65. Lebensjahr beginnt, um 0,003 Punkte.

Das sind 0,3 Prozent pro Monat, dauerhaft und unwiderruflich. Bei Erwerbsminderungsrenten endet die Abschlags-Akkumulation beim vollendeten 62. Lebensjahr, der maximale Abschlag beträgt damit 10,8 Prozent, also 36 Monate multipliziert mit 0,3 Prozent.

Wie das konkret aussieht, zeigt Werner K., 62 Jahre alt, Industriemechaniker aus Hannover, Jahrgang 1964. Im Januar 2026 stellt er nach einem Bandscheibenleiden einen Reha-Antrag. Die Reha-Klinik entlässt ihn drei Wochen später mit einem Entlassungsbericht, der ein Restleistungsvermögen unter drei Stunden täglich ausweist.

Monate später kommt der DRV-Bescheid: Rentenbeginn Januar 2026. Zugangsfaktor 0,892, also 10,8 Prozent Abschlag. Bei einer Bruttorente von 1.400 Euro sind das 151,20 Euro weniger pro Monat, dauerhaft. Über 20 Jahre summiert sich dieser Verlust auf mehr als 36.000 Euro.

Werner K. hätte mit 67 ohne jeden Abschlag in Regelaltersrente gehen können. Er hatte das so geplant. Jetzt ist der Bescheid da, die Frist läuft, und er weiß nicht, was er tun soll.

Wer Dispositionsrecht besitzt und es rechtzeitig nutzt, kann die Umdeutung widersprechen oder zumindest den Rentenbeginn verschieben. Doch das geht nur, solange der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist. Die Frist dafür beträgt einen Monat ab Bekanntgabe.

Das Dispositionsrecht: Welche Entscheidungsfreiheit Sie haben, wenn der Reha-Antrag umgedeutet wird

Wer seinen Reha-Antrag aus eigener Initiative gestellt hat, ohne dazu von der Krankenkasse oder der Agentur für Arbeit aufgefordert worden zu sein, besitzt freies Dispositionsrecht über seinen Antrag. Das bedeutet: Er kann der Umdeutung in einen Rentenantrag widersprechen.

📚 Lesen Sie auch: Gerd 67 will trotz Rente weiterarbeiten – doch das übersieht der Rentner

Er kann den Rentenbeginn auf einen späteren Monat verschieben. Er kann verlangen, dass statt einer Erwerbsminderungsrente eine für ihn günstigere Altersrente geprüft wird. Und er kann den Reha-Antrag komplett zurücknehmen, solange der Rentenbescheid nicht bestandskräftig ist.

Für Menschen nahe der Altersrente ist das Wahlrecht zwischen EM-Rente und Altersrente besonders wertvoll. Wer mit 62 einen Reha-Antrag stellt, schwerbehindert ist mit einem Grad der Behinderung von 50 oder höher und die 35-jährige Wartezeit erfüllt hat, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ab 62 vorzeitig in Anspruch nehmen, allerdings mit Abschlägen.

Wer dagegen auf den 65. Geburtstag wartet, geht abschlagsfrei. Das Dispositionsrecht ermöglicht es, diese Entscheidung aktiv zu treffen, statt sie der DRV zu überlassen.

Das Bundessozialgericht hat die Schutzfunktion dieser Dispositionsfreiheit ausdrücklich anerkannt. Das Gericht hat bestätigt, dass die Rentenantragsfiktion dem Schutz der Versicherten dient und nicht dazu, ihre Handlungsfreiheit einzuschränken (BSG, B 13 R 37/07 R). Wer dieses Recht nicht kennt, verliert es faktisch, weil er es nie geltend macht.

Wenn die Krankenkasse das Dispositionsrecht einschränkt – und warum sie das tut

Das Dispositionsrecht gilt nur, wenn der Reha-Antrag ohne vorherige Aufforderung gestellt wurde. Schickt die Krankenkasse nach § 51 Abs. 1 SGB V ein Aufforderungsschreiben, das die Versicherte binnen zehn Wochen zur Stellung eines Reha-Antrags verpflichtet, ist das Dispositionsrecht danach eingeschränkt.

Jede Entscheidung über den Antrag, Widerspruch gegen die Umdeutung, Verschiebung des Rentenbeginns, Wahl der Rentenart, erfordert dann die Zustimmung der Kasse. Diese Zustimmung verweigern Kassen fast regelhaft, weil jeder Monat längerem Krankengeldbezug ihnen Kosten verursacht.

Besonders tückisch ist ein Szenario, das das BSG für zulässig erklärt hat: Die Versicherte stellt den Reha-Antrag aus eigener Initiative, Dispositionsrecht also zunächst frei. Die Krankenkasse wartet ab, ob die Reha scheitert. Erst dann, wenn der Misserfolg abzusehen ist, schickt sie das Aufforderungsschreiben nach.

Ergebnis: Die ursprünglich freiwillige Antragstellerin verliert nachträglich ihr Gestaltungsrecht (BSG, B 13 R 141/07 R, 26.06.2008). Für die Kasse ist das ein optimaler Ablauf: Sie riskiert nichts, handelt erst wenn das Ergebnis feststeht, und entzieht dabei die Entscheidungshoheit.

Nicht jede Aufforderung ist rechtmäßig. Die Krankenkasse braucht ein ordnungsgemäßes Gutachten des Medizinischen Dienstes als Grundlage, muss den Versicherten vor der Aufforderung anhören, muss Ermessen ausüben und in der Begründung erkennen lassen, welche Gesichtspunkte sie abgewogen hat, und muss ausdrücklich über die Einschränkung des Dispositionsrechts belehren. Fehlt einer dieser Punkte, ist der Bescheid angreifbar.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wenn die DRV Sie nicht gewarnt hat: Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch

Die Deutsche Rentenversicherung hat gesetzlich geregelte Beratungs- und Hinweispflichten gegenüber Versicherten. Sie muss von Amts wegen auf Gestaltungsmöglichkeiten hinweisen, wenn diese naheliegen und erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben. Die Rentenantragsfiktion ist eine solche Gestaltungsmöglichkeit.

Wer aufgrund einer verletzten Hinweispflicht eine schlechtere Rente erhalten hat, kann einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch geltend machen. Das BSG hat mit Urteil vom 27. März 2007 (B 13 R 58/06 R) klargestellt, dass bei einer Verletzung der Hinweispflicht ein Wahlrecht entstehen kann: zwischen dem tatsächlichen Antragsmonat als Rentenbeginn und einem bis zu vier Kalenderjahre zurückliegenden Rentenbeginn.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Wer nicht informiert wurde, kann unter Umständen rückwirkend die günstigere Gestaltung noch wählen. Dieser Rechtsbehelf greift nicht automatisch. Er muss aktiv geltend gemacht, begründet und mit dem Beratungsfehler der DRV belegt werden. Wer entsprechende Unterlagen hat, sollte diesen Weg mit einem Rentenberater oder Fachanwalt prüfen.

Fünf Schritte, die Sie vor dem Reha-Antrag erledigen müssen

Wer sich im Alter von 58 bis 64 Jahren in einem Reha-Verfahren befindet oder kurz davor steht, sollte diese Schritte kennen, bevor irgendein Antrag gestellt wird.

Schritt 1: Klären, ob die Krankenkasse bereits ein Aufforderungsschreiben geschickt hat. Liegt keine Aufforderung vor, ist das Dispositionsrecht frei. Liegt eine vor, muss diese sofort auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden: Gibt es ein MD-Gutachten als Grundlage? War eine Anhörung vorgeschaltet? Enthält das Schreiben eine Belehrung über das Dispositionsrecht? Fehlt eines dieser Elemente, kann Widerspruch eingelegt werden.

Schritt 2: Vor Antragstellung eine Erklärung zum Dispositionsrecht beilegen. Wer den Reha-Antrag aus eigener Initiative stellt, schickt gleichzeitig ein separates Schreiben an die DRV: ausdrücklicher Widerspruch gegen eine Umdeutung in einen Rentenantrag, Hinweis auf das freie Dispositionsrecht, Bitte um schriftliche Bestätigung. Versand per Einschreiben mit Rückschein. Dieser Zeitstempel ist im Streitfall entscheidend.

Schritt 3: Altersrenten-Planung konkretisieren. Wer in welchem Monat eine bestimmte Altersrente abschlagsfrei in Anspruch nehmen könnte, sollte das schriftlich festhalten. Schwerbehinderte mit GdB 50 sollten die Wartezeiterfüllung für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen prüfen. Wer 45 Versicherungsjahre hat, sollte die Altersrente für besonders langjährig Versicherte im Blick behalten. Beides kann attraktiver sein als eine EM-Rente mit dem maximalen Abschlag.

Schritt 4: Nach Erhalt des DRV-Bescheids sofort prüfen. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat. Wer den Bescheid ungelesen liegen lässt, verliert sein Gestaltungsrecht mit Ablauf dieser Frist. Der Widerspruch kostet nichts, hat aufschiebende Wirkung und hält alle Optionen offen.

Schritt 5: Beratung organisieren, bevor die Frist abläuft. VdK, SoVD, DGB Rechtsschutz und Rentenberater können den Bescheid und das Dispositionsrecht innerhalb weniger Tage einordnen. Wer wartet, bis er alle Informationen selbst zusammengetragen hat, verliert oft die Frist.

Häufige Fragen zur Rentenantragsfiktion ab 60

Gilt die Rentenantragsfiktion auch dann, wenn ich den Reha-Antrag bei einer anderen Stelle gestellt habe?

Ja. Wenn Sie den Antrag nicht bei der DRV, sondern bei der Agentur für Arbeit gestellt haben, kann die Antragsfiktion trotzdem greifen. Entscheidend ist, ob die DRV für die Rentenentscheidung zuständig ist.

Anträge, die im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung auf Druck der Agentur für Arbeit gestellt wurden, können das Datum der ursprünglichen Arbeitslosmeldung als Rentenbeginn nach sich ziehen. Das macht die Zeitbombe noch gefährlicher.

Kann ich nach einer Umdeutung trotzdem auf meinen geplanten Rentenbeginn bestehen?

Ja, solange Ihr Dispositionsrecht frei ist. Sie müssen der Umdeutung aktiv widersprechen und den gewünschten Rentenbeginn mitteilen. Ist das Dispositionsrecht durch eine KK-Aufforderung eingeschränkt, brauchen Sie die Zustimmung der Kasse. Ohne diese Zustimmung können Sie dennoch Widerspruch gegen den Rentenbescheid einlegen und die Rechtmäßigkeit der KK-Aufforderung anfechten.

Was ist, wenn ich von der DRV nie auf die Antragsfiktion hingewiesen wurde?

Das ist ein möglicher Ansatzpunkt für einen Herstellungsanspruch. Die DRV hat gesetzliche Hinweispflichten. Wer belegen kann, dass diese Pflicht verletzt wurde und er deshalb eine schlechtere Rente bezieht, kann einen Korrekturanspruch geltend machen. Der Spielraum reicht laut BSG bis zu vier Jahre zurück. Dieser Weg erfordert rechtliche Unterstützung.

Verliere ich meinen Widerspruch gegen die KK-Aufforderung, wenn ich die Reha-Maßnahme trotzdem antrete?

Nein, der Widerspruch bleibt wirksam. Er hat aufschiebende Wirkung, solange er läuft. Das Krankengeld muss weitergezahlt werden. Sie können parallel zur Reha weiterhin auf die Rechtmäßigkeit der Aufforderung bestehen.

Gilt die 1-Monats-Frist wirklich so strikt?

Ja. Ein bestandskräftig gewordener Rentenbescheid kann nachträglich nur noch über das gesetzliche Überprüfungsverfahren korrigiert werden. Das erfordert eine eigene Begründung und hat enge sachliche Grenzen. Die 1-Monats-Frist ist die einzige zuverlässige Tür, durch die alle Optionen noch offen sind.

Wer mit 62 einen Reha-Antrag stellt, gibt nicht nur eine Entscheidung über seine Gesundheit ab. Er gibt potenziell auch die Entscheidung darüber ab, wann seine Rente beginnt, welche Rentenart er bekommt und wie hoch sie dauerhaft ist. Das Dispositionsrecht ist das einzige Werkzeug, das diese Entscheidungshoheit sichert. Wer es kennt, benutzt es. Wer es nicht kennt, verliert es, ohne es je gehabt zu haben.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 116 SGB VI – Besonderheiten bei Leistungen zur Teilhabe

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 77 SGB VI – Zugangsfaktor

Dejure.org: § 116 SGB VI – Besonderheiten bei Leistungen zur Teilhabe

Sozialversicherung kompetent: Rentenantragsfiktion § 116 SGB VI

Sozialversicherung kompetent: Zugangsfaktor – Rentenabschläge und Rentenerhöhungen

Bundessozialgericht: Urteil B 13 R 37/07 R – Dispositionsrecht als Schutzrecht des Versicherten

Bundessozialgericht: Urteil B 13 R 141/07 R vom 26.06.2008 – Nachträgliche Einschränkung des Dispositionsrechts

Bundessozialgericht: Urteil B 13 R 58/06 R vom 27.03.2007 – Herstellungsanspruch bei verletzter Hinweispflicht