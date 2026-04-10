Schwerbehinderung: Neue Chancen auf das wertvolle Merkzeichen G

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Wer an das Merkzeichen G denkt, denkt oft zuerst an sichtbare orthopädische Beeinträchtigungen: an Menschen mit starken Gehproblemen, an Erkrankungen der Beine, der Gelenke oder der Wirbelsäule.

Tatsächlich ist die Rechtslage nun deutlich weiter. Das Merkzeichen G kann nicht nur bei klassischen Gehbehinderungen anerkannt werden, sondern auch bei inneren Leiden, bei Anfallsleiden und bei Störungen der Orientierungsfähigkeit.

Genau darin liegen für viele Betroffene neue Chancen, gerade dann, wenn ihre Erkrankung nicht in das übliche Schema passt.

Was das Merkzeichen G rechtlich überhaupt bedeutet

Das Merkzeichen G steht für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr. Nach dem Sozialgesetzbuch IX liegt sie vor, wenn jemand infolge einer Einschränkung des Gehvermögens, auch durch innere Leiden, oder infolge von Anfällen oder Störungen der Orientierungsfähigkeit nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurücklegen kann, die üblicherweise noch zu Fuß bewältigt werden.

Die Versorgungsmedizin-Verordnung konkretisiert diese Vorgabe und nennt als Vergleichsmaßstab eine ortsübliche Wegstrecke von etwa zwei Kilometern in rund einer halben Stunde. Entscheidend sind also nicht allein Diagnosen, sondern die tatsächlichen Auswirkungen im Alltag.

Diese Formulierung ist für viele Verfahren von großer Bedeutung. Denn sie zeigt, dass das Merkzeichen G nicht an eine bestimmte Krankheitsgruppe gebunden ist.

Entscheidend ist vielmehr, ob die Fortbewegung im öffentlichen Raum erheblich beeinträchtigt ist. Schon der Gesetzestext selbst öffnet den Weg für Betroffene, deren Erkrankung von außen kaum sichtbar ist. Wer nur mit massiven Beschwerden, unter hoher Erschöpfung, mit erheblicher Atemnot, unter Sturz- oder Anfallsgefahr oder wegen gravierender Orientierungsprobleme unterwegs sein kann, fällt nicht automatisch aus dem Schutzbereich heraus.

Gerichte sprechen immer häufiger das Merkzeichen G zu

Die Rechtsprechung zeigt seit Jahren, dass das Merkzeichen G nicht auf klassische orthopädische Gehbehinderungen beschränkt ist. So hat das Bundessozialgericht bereits deutlich gemacht, dass auch psychische Störungen, Anfallsleiden und Orientierungsstörungen relevant sein können, wenn sie die Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr in vergleichbarer Weise beeinträchtigen.

Darauf aufbauend haben etwa das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg in einem Fall einer psychogen bedingten Gangstörung, das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bei einem psychisch behinderten Kläger sowie das Landessozialgericht Saarland auch bei überwiegend psychischen Störungen anerkannt, dass das Merkzeichen G selbst dann in Betracht kommt, wenn keine klassische, dauerhaft sichtbare Gehschädigung an Beinen oder Wirbelsäule vorliegt. Entscheidend ist nach dieser Linie der Rechtsprechung nicht das äußere Erscheinungsbild der Erkrankung, sondern die Frage, ob Betroffene übliche Wege im Ortsverkehr nur unter erheblichen Schwierigkeiten oder Gefahren bewältigen können.

Warum „untypische“ Erkrankungen lange übersehen wurden

In der Verwaltungspraxis und auch in Begutachtungen dominiert bis heute häufig ein altes Denkmuster. Anerkannt werden Fälle leichter, wenn die Ursache der Mobilitätseinschränkung unmittelbar sichtbar ist: eine schwere Arthrose, ein versteiftes Gelenk, eine Amputation, eine fortgeschrittene Wirbelsäulenschädigung.

Schwieriger wird es bei Menschen, die äußerlich noch relativ mobil wirken, deren Belastbarkeit aber bereits nach wenigen Minuten zusammenbricht, die unter Schwindel, Luftnot, Kreislaufentgleisungen, Anfällen oder Orientierungsausfällen leiden oder deren Zustand stark schwankt.

Gerade seltene oder komplexe Erkrankungen passen oft nicht in starre Tabellenvorstellungen. Betroffene berichten nicht selten, dass sie an einem guten Tag noch kurze Strecken schaffen, an einem schlechten Tag aber kaum die Haustür erreichen. Das führt häufig zu Missverständnissen.

Für die rechtliche Bewertung zählt jedoch nicht, ob jemand gelegentlich noch einzelne Wege bewältigen kann, sondern ob die Fortbewegung im üblichen Straßenverkehr ohne erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren möglich ist.

Der Alltag im öffentlichen Raum ist nun einmal nicht mit einem geraden Flur in einer Praxis vergleichbar. Er verlangt Anhalten, Ausweichen, Orientierung, Reagieren auf Verkehr, Unebenheiten, Wetter, Menschenmengen und Zeitdruck. Genau dort zeigt sich die wahre Reichweite einer Behinderung.

Die Rechtslage ist weiter als viele Betroffene annehmen

Wer das Merkzeichen G beantragt, stößt oft auf den Einwand, die Voraussetzungen seien nur bei einer schweren Gehbehinderung im engeren Sinn erfüllt. Das ist so nicht richtig. Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze nennen ausdrücklich mehrere Fallgruppen. Dazu gehören auf die Gehfähigkeit wirkende Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen und der Lendenwirbelsäule, aber eben auch innere Leiden.

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Als Beispiele werden Herzschäden mit deutlicher Leistungsminderung, Atembehinderungen mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion wenigstens mittleren Grades sowie andere innere Leiden mit schwerer Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit genannt, etwa eine chronische Niereninsuffizienz mit ausgeprägter Anämie.

Hinzu kommen Anfallsleiden sowie Störungen der Orientierungsfähigkeit, unter anderem bei Sehbehinderungen, bestimmten Hörbehinderungen oder geistigen Beeinträchtigungen.

Für Betroffene mit „untypischen“ Erkrankungen ist das eine wichtige Botschaft. Es kommt rechtlich nicht darauf an, ob die Krankheit in der öffentlichen Wahrnehmung als Gehbehinderung gilt. Entscheidend ist, ob sie das Zurücklegen üblicher Wegstrecken im Ortsverkehr erheblich erschwert oder gefährlich macht. Damit eröffnet die geltende Rechtslage Spielräume für Personengruppen, die in der Praxis noch immer zu oft übersehen werden.

Wo sich für Betroffene heute neue Chancen ergeben

Die neuen Chancen entstehen weniger durch eine völlig neue gesetzliche Definition als durch einen präziseren Blick auf die Folgen einer Erkrankung. In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für komplexe, schwankende und nicht immer sichtbare Beeinträchtigungen gewachsen. Das betrifft etwa schwere Erschöpfungssyndrome, neurologische Erkrankungen mit rascher Belastungsgrenze, seltene Lungenkrankheiten, fortschreitende Muskelerkrankungen, Kreislauferkrankungen mit massiver Einschränkung der Mobilität oder Kombinationen mehrerer Leiden, die jeweils für sich betrachtet vielleicht noch nicht ausreichen, in ihrer Gesamtwirkung aber ein deutlich anderes Bild ergeben.

Zugleich zeigt die Rechtsprechung im Schwerbehindertenrecht immer wieder, dass nicht die Etikette einer Erkrankung, sondern ihre Auswirkung auf Teilhabe und Mobilität den Ausschlag geben muss. Auch in benachbarten Fallgruppen wie dem Merkzeichen aG hat das Bundessozialgericht betont, dass es auf die konkrete mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung ankommt und nicht auf starre Vergleiche mit einzelnen klassischen Leitbildern.

Für Verfahren zum Merkzeichen G ist das kein Automatismus, wohl aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass pauschale Ablehnungen bei „untypischen“ Leiden rechtlich angreifbar sein können.

Gerade Menschen mit inneren Leiden profitieren davon, wenn sie ihre Einschränkungen nicht nur medizinisch, sondern lebensnah darstellen. Wer wegen schwerer Luftnot, Erschöpfung, Schwindel, Hypoglykämien, Anfallsereignissen oder Orientierungsproblemen im Straßenverkehr nur unter großen Schwierigkeiten unterwegs sein kann, hat rechtlich bessere Ansatzpunkte, als viele zunächst vermuten.

Welche Erkrankungen besonders oft in Betracht kommen

In der Praxis lohnt sich ein genauer Blick bei schweren Herz- und Lungenerkrankungen. Wer nur noch stark eingeschränkt belastbar ist, häufig Pausen braucht oder schon bei kurzen Strecken unter erheblicher Atemnot leidet, kann die Voraussetzungen erfüllen. Das gilt nicht nur für bekannte Krankheitsbilder wie Herzinsuffizienz oder COPD, sondern grundsätzlich auch für seltene pulmonale oder kardiologische Leiden, wenn die funktionellen Folgen entsprechend schwer wiegen.

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Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze stellen gerade bei inneren Leiden ausdrücklich auf die Einschränkung des Gehvermögens und der körperlichen Leistungsfähigkeit ab.

Ähnliches gilt für neurologische Erkrankungen. Nicht jede neurologische Diagnose führt zum Merkzeichen G. Aber wenn Gangunsicherheit, Muskelschwäche, rasche Erschöpfung, Koordinationsstörungen oder Sturzgefahren das Fortbewegen im Straßenverkehr erheblich erschweren, kommt eine Anerkennung durchaus in Betracht. Das gilt insbesondere dann, wenn die Belastung nicht verlässlich steuerbar ist und der sichere Weg im öffentlichen Raum nicht mehr gewährleistet erscheint.

Auch Anfallsleiden können in Frage kommen. Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze nennen ausdrücklich hirnorganische Anfälle und ziehen auch häufige hypoglykämische Schocks bei Diabetes als vergleichbaren Fall heran. Entscheidend sind Art, Häufigkeit und Tageszeit der Anfälle.

Wer überwiegend tagsüber mit einer relevanten Anfallslast leben muss, kann dadurch in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sein.

Ein weiterer Bereich betrifft Störungen der Orientierung. Hier denkt man zunächst an Sehbehinderungen. Doch die Rechtslage nennt auch Konstellationen mit Hörbehinderungen in Verbindung mit Ausgleichsstörungen sowie geistige Behinderungen, wenn sich Betroffene auf nicht täglich benutzten Wegen nur schwer zurechtfinden. Damit ist das Merkzeichen G rechtlich keineswegs auf die reine Muskel- und Gelenkfunktion begrenzt.

Warum gute medizinische Unterlagen oft wichtiger sind als die Diagnosebezeichnung

Viele Verfahren scheitern nicht an der Erkrankung selbst, sondern an der Art der Dokumentation. Wer im Antrag nur seine Diagnose nennt, riskiert, dass die Behörde das Leiden gedanklich vorschnell einer bekannten Schablone zuordnet. Entscheidend ist deshalb die Beschreibung der funktionellen Folgen. Wie weit kann die betroffene Person tatsächlich gehen, ohne Pause machen zu müssen. Wie lange dauert eine Strecke unter Alltagsbedingungen.

Tritt Atemnot, Schwindel, Schwäche, Schmerz, Desorientierung oder Sturzgefahr auf. Gibt es tageszeitliche Schwankungen. Wie oft kommt es zu Zusammenbrüchen, Anfällen oder anderen akuten Ereignissen. Muss eine Begleitperson mitgehen oder ein Rollator, Sauerstoffgerät oder anderes Hilfsmittel eingesetzt werden.

Besonders überzeugend sind Befundberichte, die nicht nur Diagnosen und Laborwerte enthalten, sondern die Mobilität im Alltag konkret beschreiben. Ein Attest, das lediglich das Vorliegen einer Krankheit bestätigt, hilft häufig weniger als eine fachärztliche Stellungnahme, die die tatsächliche Belastbarkeit, Wegstrecke, Pausenbedürftigkeit, Gefährdungslage und Alltagseinschränkungen nachvollziehbar darstellt. Gerade bei „untypischen“ Erkrankungen ist diese Übersetzung von der Diagnose in die Lebenswirklichkeit oft der entscheidende Schritt.

Der häufige Fehler der Behörden: zu eng auf einzelne Befunde zu schauen

In vielen Verfahren wird die Belastbarkeit aus isolierten Untersuchungssituationen abgeleitet. Wer im Sprechzimmer einige Schritte gehen kann, gilt schnell als ausreichend mobil. Wer einen guten Tag erwischt, wirkt belastbarer, als er im Durchschnitt ist. Wer mit großer Anstrengung kurze Strecken schafft, erscheint auf dem Papier weniger eingeschränkt, obwohl gerade diese Anstrengung die Behinderung ausmacht.

Das Problem verschärft sich bei Erkrankungen mit schwankendem Verlauf. Dazu gehören viele seltene Leiden ebenso wie verschiedene neurologische und internistische Erkrankungen. Hier muss die Bewertung den typischen Verlauf und nicht nur eine punktuelle Momentaufnahme erfassen. Das Schwerbehindertenrecht ist auf Dauerzustände ausgerichtet. Gerade deshalb darf die Beurteilung nicht an einem kurzen Terminbild hängenbleiben, wenn der Alltag deutlich anders aussieht.

Was nach einer Ablehnung wichtig wird

Eine Ablehnung bedeutet keineswegs, dass kein Anspruch besteht. Gerade beim Merkzeichen G lohnt sich häufig ein Widerspruch, wenn die Behörde die Erkrankung zu schematisch betrachtet hat. Oft fehlt in Bescheiden eine ernsthafte Auseinandersetzung mit inneren Leiden, Anfallsgefahren oder Orientierungsstörungen.

Nicht selten wird auch die Vergleichsfrage unscharf behandelt, also die Frage, ob die übliche Wegstrecke im Ortsverkehr wirklich ohne erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren bewältigt werden kann.

Im Widerspruchsverfahren kommt es darauf an, die Mobilitätsbeeinträchtigung konkret und anschaulich darzustellen. Hilfreich ist es, wenn Betroffene typische Alltagssituationen beschreiben: den Weg zum Supermarkt, zum Arzt, zur Bushaltestelle, über eine Ampel, durch unebenes Pflaster, bei Kälte oder unter Zeitdruck. Gerade bei „untypischen“ Erkrankungen überzeugt oft nicht die abstrakte Diagnose, sondern die nachvollziehbare Schilderung, warum der Straßenverkehr zur Belastung oder Gefahr wird.

Welche Nachteilsausgleiche mit dem Merkzeichen G verbunden sind

Das Merkzeichen G ist mehr als ein Eintrag im Ausweis. Es ist die Tür zu spürbaren Erleichterungen. Schwerbehinderte Menschen mit diesem Merkzeichen können im öffentlichen Personenverkehr eine unentgeltliche Beförderung nutzen, wenn sie die Wertmarke erwerben. Alternativ kommt eine Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Betracht.

Darüber hinaus wirkt sich das Merkzeichen G steuerlich aus: Für Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 70 und dem Merkzeichen G sieht das Einkommensteuerrecht eine behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale vor. Nach den Lohnsteuer-Hinweisen 2026 beträgt diese Pauschale 900 Euro.

Gerade für Menschen mit Erkrankungen, die nicht in das klassische Bild einer Gehbehinderung passen, wird damit deutlich, dass Mobilität im Recht nicht nur als Frage von Schritten und Metern verstanden wird. Es geht um Teilhabe, um sichere Wege, um die Möglichkeit, den Alltag ohne unzumutbare Belastungen zu bewältigen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 56-jährige Frau leidet an einer schweren Lungenerkrankung, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. In der Wohnung kann sie sich noch einigermaßen bewegen, doch schon nach wenigen hundert Metern im Freien treten starke Atemnot, Erschöpfung und Schwindel auf. Den Weg zur Bushaltestelle schafft sie nur mit mehreren Pausen. Bei Steigungen oder kaltem Wetter verschlechtert sich ihr Zustand zusätzlich deutlich.

Zunächst lehnt das Versorgungsamt das Merkzeichen G ab. Zur Begründung heißt es, eine klassische Gehbehinderung liege nicht vor. Im Widerspruch legt die Betroffene jedoch ausführliche ärztliche Berichte vor. Darin wird nicht nur die Diagnose beschrieben, sondern vor allem die konkrete Einschränkung im Alltag: die kurze Belastungsgrenze, die wiederkehrenden Pausen, die Luftnot und die Gefährdung im Straßenverkehr.

Nach erneuter Prüfung wird das Merkzeichen G anerkannt. Der Fall zeigt, dass nicht nur sichtbare orthopädische Leiden berücksichtigt werden. Auch bei einer „untypischen“ Erkrankung kann ein Anspruch bestehen, wenn die Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich eingeschränkt ist.

Fazit

Das Merkzeichen G ist kein Privileg nur für Menschen mit sichtbarer klassischer Gehbehinderung. Die geltende Rechtslage erfasst ausdrücklich auch innere Leiden, Anfallsleiden und Orientierungsstörungen.

Darin liegt für viele Betroffene mit seltenen, komplexen oder schwer einzuordnenden Erkrankungen eine oft unterschätzte Möglichkeit. Neue Chancen entstehen vor allem dort, wo Verfahren nicht mehr schematisch nach Diagnosegruppen geführt werden, sondern nach den realen Auswirkungen auf das Gehen, die Sicherheit und die Teilhabe im Straßenverkehr.

Wer wegen schwerer Erschöpfung, Luftnot, Kreislaufproblemen, Anfällen, Desorientierung oder einer Kombination mehrerer Leiden übliche Wege im Ortsverkehr nicht mehr zuverlässig bewältigen kann, sollte das Merkzeichen G nicht vorschnell abschreiben. Entscheidend ist nicht, ob die Erkrankung „typisch“ wirkt. Entscheidend ist, was sie im Alltag anrichtet.

Quellen

Gesetzestext zu den Voraussetzungen des Merkzeichens G in § 229 SGB IX.

Bundessozialgericht, Urteil vom 10. Mai 1994, Az. 9 BVs 45/93, zur Berücksichtigung psychischer Störungen im Zusammenhang mit dem Merkzeichen G, Bundessozialgericht, Urteil vom 11. August 2015, Az. B 9 SB 1/14 R, mit Hinweis auf die Rechtsprechung des LSG Berlin-Brandenburg zur psychogenen Gangstörung, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16. Januar 2014, Az. L 13 SB 51/12, zur psychogen bedingten Gangstörung, Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 29. Oktober 2002, Az. L 7 SB 97/01, zum Merkzeichen G bei psychischer Behinderung, Landessozialgericht Saarland, Urteil vom 5. Juni 2019, Az. L 5 SB 30/16, „Merkzeichen G auch bei überwiegend psychischen Störungen“.