Erwerbsminderungsrente: 7 Sätze, die man beim Gutachter besser nicht sagt

„Es geht schon irgendwie“: Was im Alltag nach Durchhaltewillen klingt, kann bei einer Begutachtung die tatsächlichen gesundheitlichen Grenzen verdecken. Wer eine Erwerbsminderungsrente beantragt, sollte deshalb erklären, was hinter solchen Sätzen steckt.

Allerdings gibt es keine gesetzliche Liste verbotener Formulierungen, und ein ungeschickter Satz entscheidet nicht automatisch über den Rentenanspruch. Die folgenden sieben Aussagen zeigen, wo pauschale Antworten missverständlich werden können und wie Sie Ihre tatsächlichen Einschränkungen genauer erklären.

Beim Gutachter zählt die Belastbarkeit im Arbeitsalltag

Für die Erwerbsminderungsrente kommt es grundsätzlich darauf an, wie lange jemand wegen Krankheit oder Behinderung noch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann. Dass der bisherige Beruf nicht mehr möglich ist, genügt dafür allein nicht.

Die gesetzlichen Voraussetzungen stehen in § 43 SGB VI. Zusätzlich zur gesundheitlichen Einschränkung müssen die jeweils erforderlichen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.

Festgestelltes tägliches Leistungsvermögen Grundsätzliche medizinische Einordnung Weniger als drei Stunden Volle Erwerbsminderung Mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden Teilweise Erwerbsminderung Sechs Stunden oder mehr Grundsätzlich keine Erwerbsminderung; besondere Ausnahmefälle sind gesondert zu prüfen.

Bei einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eine volle Rente wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes infrage kommen. Diese Besonderheit erläutert die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer Informationsseite zur Erwerbsminderungsrente.

„Mir geht es eigentlich ganz gut.“

Eine höfliche Antwort auf die Begrüßung kann etwas anderes bedeuten als eine Beschreibung des Gesundheitszustands. Wenn Sie damit lediglich meinen, dass Sie heute weniger Schmerzen haben als gestern, sollten Sie genau das ergänzen.

Beschreiben Sie bei schwankenden Beschwerden, wie häufig bessere und schlechtere Tage vorkommen und was jeweils möglich ist. Gerade bei depressiven Erkrankungen verlangt die sozialmedizinische Beurteilung eine Betrachtung von Verlauf, Befunden und konkreten Einschränkungen.

Daraus lässt sich für das Gespräch ableiten: Ein guter Tag gehört zur ehrlichen Schilderung ebenso wie ein schlechter. Erklären Sie, ob der Untersuchungstag für Ihren gewöhnlichen Zustand typisch ist.

„Den Haushalt mache ich noch allein.“

Dieser Satz lässt offen, ob Sie die Wohnung zügig reinigen oder einzelne Aufgaben über mehrere Tage verteilen müssen. Ebenso bleibt unklar, ob Angehörige schwere Einkäufe übernehmen und ob nach wenigen Minuten eine längere Pause nötig wird.

Schildern Sie deshalb an einer konkreten Tätigkeit, wie lange sie dauert, welche Hilfe Sie benötigen und welche Beschwerden dabei auftreten. Die Orientierungshilfe der Rentenversicherung zur Gutachtenerstellung bezieht ausdrücklich die selbstständige Lebensführung und den üblichen Tagesablauf ein.

Aus einer einzelnen Haushaltsleistung lässt sich jedoch nicht automatisch eine bestimmte tägliche Arbeitsdauer ableiten. Dafür müssen die Bedingungen der Tätigkeit und die medizinischen Befunde zusammen betrachtet werden.

„Ich gehe jeden Tag spazieren.“

Ein Spaziergang ist eine tatsächliche Fähigkeit, die Sie wahrheitsgemäß angeben sollten. Für das Verständnis macht es aber einen Unterschied, ob Sie zehn Minuten langsam um den Häuserblock gehen oder eine längere Strecke ohne Unterbrechung bewältigen.

Nennen Sie Dauer, ungefähre Strecke, Tempo und notwendige Pausen, soweit Sie das verlässlich einschätzen können. Auch Beschwerden währenddessen und eine anschließende Erholungszeit gehören zur vollständigen Beschreibung, wenn sie tatsächlich auftreten.

Ein Spaziergang beweist für sich genommen weder Erwerbsfähigkeit noch Erwerbsminderung. Freizeitaktivitäten liefern Anhaltspunkte, die gutachterlich eingeordnet werden müssen.

„Im Büro könnte ich bestimmt noch sechs Stunden arbeiten.“

Wer helfen möchte, eine berufliche Lösung zu finden, stellt manchmal eine Vermutung über die eigene Belastbarkeit als Gewissheit dar. Doch Büroarbeit kann neben Sitzen auch Konzentration, verlässliche Anwesenheit, Arbeitstempo und den Umgang mit Anforderungen verlangen.

Wenn Sie Ihre Belastbarkeit nicht wissen, dürfen Sie diese Unsicherheit benennen. Beschreiben Sie stattdessen, welche Erfahrungen Sie mit längerem Sitzen, Lesen, Bildschirmarbeit oder Zeitdruck tatsächlich gemacht haben.

Die Vorgaben zur sozialmedizinischen Begutachtung verlangen, gesundheitliche Funktionseinschränkungen mit beruflichen Anforderungen abzugleichen. Eine Stundenangabe sollte deshalb keine bloße Höflichkeitsantwort sein – ebenso wenig sollten vorhandene Fähigkeiten verschwiegen werden.

„Mit den Tabletten komme ich klar.“

Ein Medikament kann Beschwerden lindern und zugleich die Belastbarkeit beeinträchtigen. Bei chronischen Schmerzen weist das Begutachtungsportal der Rentenversicherung ausdrücklich auf mögliche medikamentenbedingte Leistungseinschränkungen hin.

Falls Sie beispielsweise Müdigkeit, Benommenheit oder Konzentrationsprobleme beobachten, sollten Sie diese mit Häufigkeit und Dauer schildern. Sagen Sie auch, wenn Sie nicht sicher wissen, ob die Beschwerden vom Medikament oder von der Erkrankung ausgehen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Ein aktueller Medikationsplan hilft, Einnahme und Dosierung nachvollziehbar zu machen. Die pauschale Aussage, alles sei verträglich, sollte nur dann stehen bleiben, wenn sie Ihren Erfahrungen entspricht.

„Ich kann überhaupt nichts mehr.“

Dieser Satz kann große Verzweiflung ausdrücken, beschreibt aber noch keine konkrete gesundheitliche Grenze. Für die Begutachtung ist hilfreicher zu erfahren, welche Tätigkeiten scheitern, welche nur eingeschränkt gelingen und was weiterhin möglich ist.

Wenn Sie beispielsweise nach kurzer Zeit den Faden verlieren, Termine nur mit Unterstützung organisieren oder eine Tätigkeit wegen Schmerzen abbrechen müssen, erklären Sie diese Situationen. Nennen Sie Zeitangaben als Schätzung, wenn Sie sie nicht genau wissen.

Beschwerden müssen ernst genommen werden, auch wenn sich nicht jede Einschränkung an einem einzelnen Untersuchungstag unmittelbar zeigen lässt. Eine möglichst genaue Darstellung macht Ihre Angaben überprüfbar, ohne sie zu verharmlosen oder zu übertreiben.

„Mich stellt sowieso niemand mehr ein.“

Die Sorge vor Arbeitslosigkeit ist verständlich, ersetzt aber nicht den Nachweis gesundheitlich bedingter Erwerbsminderung. Wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt nach § 43 Absatz 3 SGB VI grundsätzlich nicht als erwerbsgemindert; die jeweilige Arbeitsmarktlage bleibt dabei unberücksichtigt.

Erklären Sie deshalb, welche Erkrankungen welche Tätigkeiten verhindern oder begrenzen. Falls hinter dem Satz krankheitsbedingte Ängste, Antriebsstörungen oder Überforderung stehen, sollten Sie deren konkrete Auswirkungen schildern.

Vorbereitung hilft, wenn im Gespräch die Worte fehlen

Notieren Sie vor dem Termin einen typischen Tagesablauf und einige Situationen, an denen Ihre Einschränkungen sichtbar werden. Halten Sie fest, was Sie noch selbst erledigen, wann Unterstützung nötig ist und wie sich Beschwerden über die Zeit verändern.

Aktuelle Befundberichte und Reha-Unterlagen können Ihre Schilderung ergänzen. Worauf es dabei ankommt, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Erwerbsminderungsrente beantragen: Welche Unterlagen und Angaben wichtig sind.

Missverständnisse können Sie richtigstellen

Wenn Ihnen nach dem Termin auffällt, dass Sie etwas falsch oder unvollständig erklärt haben, können Sie der Rentenversicherung eine schriftliche Ergänzung schicken. Benennen Sie die betreffende Aussage und erläutern Sie sachlich, was Sie damit gemeint haben.

Über Akteneinsicht nach § 25 SGB X lässt sich nachvollziehen, welche Angaben und Befunde im Verfahren berücksichtigt wurden. Wie Betroffene Unstimmigkeiten erkennen können, beschreibt Gegen-Hartz im Beitrag Falsches Gutachten kann Erwerbsminderungsrente verhindern.

Gegen einen ablehnenden Rentenbescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich, wenn die Bekanntgabe im Inland erfolgt. Die Frist ergibt sich aus § 84 SGG; auf die Übersendung des Gutachtens sollten Sie mit dem Widerspruch nicht warten.

Sieben Fragen und Antworten zur Begutachtung der Erwerbsminderungsrente

Kann ein einziger ungeschickter Satz den Rentenanspruch ausschließen?

Es gibt keinen automatischen Anspruchsverlust durch eine bestimmte Formulierung. Aussagen werden zusammen mit Befunden, Unterlagen und Untersuchungsergebnissen bewertet; Missverständnisse sollten Sie möglichst früh erläutern.

Muss ich auch gute Tage erwähnen?

Ja, schildern Sie bessere und schlechtere Phasen wahrheitsgemäß. Erklären Sie bei Schwankungen, wie häufig diese vorkommen und wie sie Ihre Belastbarkeit beeinflussen.

Sind Haushalt oder Spaziergänge mit einer Erwerbsminderungsrente vereinbar?

Solche Aktivitäten schließen eine Erwerbsminderungsrente nicht automatisch aus. Ihr Umfang und ihre Bedingungen können jedoch Hinweise auf vorhandene Fähigkeiten geben und werden mit den übrigen Erkenntnissen eingeordnet.

Sollte ich eine bestimmte tägliche Stundenzahl nennen?

Beschreiben Sie Ihre tatsächlichen Erfahrungen und kennzeichnen Sie Unsicherheiten. Eine gewünschte Rentenart ist kein Grund, die eigene Belastbarkeit höher oder niedriger anzugeben.

Reicht eine schwere Diagnose für die Erwerbsminderungsrente?

Nein, entscheidend sind insbesondere die gesundheitlichen Folgen für das tägliche Leistungsvermögen. Auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Kann ich nach der Untersuchung noch etwas ergänzen?

Sie können der Rentenversicherung schriftlich mitteilen, welche Aussage Sie berichtigen oder ergänzen möchten. Erklären Sie den Zusammenhang und fügen Sie gegebenenfalls passende medizinische Unterlagen bei.

Wie lange habe ich für einen Widerspruch Zeit?

Bei Bekanntgabe im Inland und ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Prüfen Sie die Rechtsbehelfsbelehrung und warten Sie für die Fristwahrung nicht erst auf weitere Unterlagen.