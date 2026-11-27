Eine Senkung der Regelsätze ist erstmal vom Tisch. Zugleich soll aber der bisherige Schutz vor sinkenden Regelsätzen entfallen. Aber das verstößt gegen die Verfassung sagen viele. Stimmt das oder kann der Gesetzgeber statt einer Nullrunde auch die Regelleistungen senken?

Was aus der Kürzungsdebatte geworden ist

Vorweg: Anfang November berichtete “Bild am Sonntag” über interne Berechnungen, nach denen die neu ermittelten Regelbedarfe fünf bis sieben Euro unter den bisherigen Monatsbeträgen liegen könnten. Daraufhin forderte auch der CDU-Wirtschaftsrat eine Kürzung.

Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses sieht vor, dass die Ende 2026 geltenden Regelbedarfe bis zum 30. Juni 2028 weitergezahlt werden. Sie sind demnach eingefroren.

Das betrifft die Grundsicherung für Arbeitsuchende ebenso wie die Sozialhilfe einschließlich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Abgestimmt soll darüber in der kommenden Woche im Bundestag.

Für 2026 ergab die Fortschreibung laut Bundesregierung rechnerisch 557 Euro für Alleinstehende. Der geltende § 28a Absatz 5 SGB XII hielt den Betrag bei 563 Euro.

Der Entwurf sieht vor, die Regelbedarfe auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 neu zu ermitteln.

Die zum 1. April 2027 vorgesehenen Werte sollen zunächst nur als Grundlage für die nächste Fortschreibung dienen, die zum 1. Juli 2028 greifen soll.

Mit der Neufassung soll der bisherige Besitzschutz bei der jährlichen Fortschreibung entfallen, ebenso der zweite Rechenschritt, der jüngere Preisentwicklungen berücksichtigt.

Im verbleibenden Mischindex zählen die Preise der Güter und Dienstleistungen, die der Regelbedarf abdeckt, zu 70 Prozent und die Nettolöhne zu 30 Prozent. Vorgesehene Neufassung der §§ 28a und 134 SGB XII

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Liegt der neue Ausgangswert unter 563 Euro, könnte deshalb selbst eine positive Fortschreibungsrate zu einem niedrigeren Zahlbetrag führen. Für ältere Menschen, die ihre Rente mit Sozialhilfe aufstocken, betrifft das dieselbe Regelbedarfsstufe wie für Alleinstehende beim Jobcenter.

Wann eine Kürzung gegen das Grundgesetz verstößt

Das Bundesverfassungsgericht leitet aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip einen Anspruch auf Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums ab. Dazu gehören die materiellen Voraussetzungen für den Lebensunterhalt und ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe Siehe auch: Urteil vom 9. Februar 2010, 1 BvL 1/09 u. a.

Der Bundestag hat Spielraum bei der Höhe und der Berechnung der Leistungen. Die Beträge müssen sich aber anhand verlässlicher Daten und eines nachvollziehbaren Verfahrens aus dem tatsächlichen Bedarf herleiten lassen.

“Eine Kürzung wäre verfassungswidrig, wenn sie dazu führt, dass der existenznotwendige Bedarf insgesamt ungedeckt bleibt”, betont Dr. Utz Anhalt, Sozialrechtsexperte bei Gegen-Hartz.

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“Die Karlsruher Maßstäbe lassen nämlich einen niedrigeren Betrag zu, wenn der Staat den tatsächlichen Bedarf damit weiterhin deckt”, so Anhalt.

“Ob eine spätere Senkung verfassungsgemäß wäre, lässt sich deshalb erst anhand der konkreten Beträge, ihrer Berechnung und der übrigen Leistungen beurteilen.”

Auch eine Nullrunde kann zu wenig sein und gegen das Grundgesetz verstoßen

Wer mehr für Essen oder Haushaltsstrom ausgeben muss, hat bei gleichbleibendem Regelsatz weniger Geld für Kleidung, notwendige Anschaffungen oder den Bus. Laut einer Auswertung des Paritätischen gaben drei von zehn Befragten mit Leistungen nach dem SGB II an, sich keine vollwertige Mahlzeit an jedem zweiten Tag leisten zu können.

In der Ausschussbegründung heißt es, der für den Regelbedarf relevante Preisindex sei im September 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,1 Prozent gestiegen. Der Ausschuss sieht auf Grundlage der dort angeführten Daten derzeit keinen Anlass für eine außerplanmäßige Anpassung.

Weicht die tatsächliche Preisentwicklung bei Gütern des täglichen Bedarfs offensichtlich und erheblich von den Annahmen der Fortschreibung ab, muss der Gesetzgeber nach der Rechtsprechung zeitnah reagieren.

Steigen solche Kosten spürbar oder zeigt die Neuermittlung einen höheren Bedarf, gerät auch das geplante Einfrieren bis Ende Juni 2028 unter Rechtfertigungsdruck.

Sieben Fragen und Antworten zur Grundsicherung

Werden die Regelsätze 2027 gekürzt?

Die aktuelle Ausschussfassung sieht für 2027 dieselben Regelbedarfe wie Ende 2026 vor. Für Alleinstehende wären das weiterhin 563 Euro im Monat.

Gilt die geplante Nullrunde auch für Rentner?

Ja, sie betrifft auch Menschen mit Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter voller Erwerbsminderung. Ändert sich die anrechenbare Rente, kann sich die Auszahlung des Sozialamts trotz gleichbleibendem Regelsatz ändern.

Woher kommen die fünf bis sieben Euro?

Die Spanne stammt aus Medienberichten über interne Berechnungen für die Neuermittlung. Verbindliche Zahlbeträge ergeben sich aus den geltenden Vorschriften.

Was schützt bislang vor sinkenden Regelsätzen?

§ 28a Absatz 5 SGB XII schreibt bei der jährlichen Fortschreibung den bisherigen Betrag fort, wenn die Berechnung niedriger ausfällt. Der Entwurf streicht diese allgemeine Absicherung und sieht für die Neuermittlung einen befristeten Schutz bis Ende Juni 2028 vor.

Kann der Regelbedarf ab Juli 2028 tatsächlich sinken?

Nach der Ausschussfassung wäre das möglich. Ob es dazu kommt, hängt von der Neuermittlung und der anschließenden Fortschreibung ab.

Garantiert das Grundgesetz die heutigen 563 Euro?

Das Grundgesetz garantiert die Deckung des menschenwürdigen Existenzminimums. Welcher Betrag dafür erforderlich ist, muss der Gesetzgeber anhand der tatsächlichen Bedarfe ermitteln und bei Bedarf anpassen.

Was kann ich tun, wenn mein Bescheid einen niedrigeren Betrag ausweist?

Prüfen Sie zuerst im Berechnungsbogen, ob der Regelbedarf gesunken ist oder ob etwa mehr Einkommen angerechnet wurde. Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Widerspruch beim Jobcenter und Widerspruch beim Sozialamt