Falsches Gutachten kann Erwerbsminderungsrente verhindern

„Sie können noch leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben“ – dieser eine Satz taucht in unzähligen Gutachten der Deutschen Rentenversicherung auf und reicht oft, um eine Erwerbsminderungsrente zu kippen.

Für Betroffene wirkt das wie ein Urteil von oben. Tatsächlich handelt es sich aber um eine angreifbare Standardfloskel. Wer versteht, was dahintersteckt, kann im Widerspruch und vor Gericht gezielt dagegen vorgehen.

Erwerbsminderungsrente und allgemeiner Arbeitsmarkt: Worum es wirklich geht

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente richtet sich nicht danach, ob Sie Ihren erlernten Beruf noch ausüben können, sondern danach, wie viele Stunden Sie unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können.

Maßstab sind drei Stufen: weniger als drei Stunden täglich bedeutet in der Regel volle Erwerbsminderung, drei bis unter sechs Stunden teilweise Erwerbsminderung, mindestens sechs Stunden keine Erwerbsminderung. Der „allgemeine Arbeitsmarkt“ meint dabei alle einfachen, typischen Tätigkeiten, die es grundsätzlich in der Wirtschaft gibt – vom Verpacken über einfache Kontrollarbeiten bis zu leichten Lagertätigkeiten.

Es geht nicht um Traumjobs, sondern um das nackte Restleistungsvermögen. Genau an diesem Punkt wird die Formel von den „leichten Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ gefährlich: Sie suggeriert, dass es irgendwo schon einen Job geben wird, den man noch sechs Stunden am Tag schaffen könnte. Ob das mit den realen gesundheitlichen Einschränkungen überhaupt vereinbar ist, wird im Gutachten aber oft nur pauschal behauptet.

Was bedeutet „leichte Tätigkeiten“ im Rentenrecht konkret?

In vielen sozialmedizinischen Gutachten liest man, die untersuchte Person könne noch leichte Tätigkeiten im Sitzen, Stehen oder im Wechsel verrichten, ohne schwer zu heben, ohne Akkord, ohne Schichtarbeit und ohne besonderen Stress.

Schlagwortartig klingt das plausibel. Entscheidend wäre aber, dass aus den konkreten Befunden abgeleitet wird, welche Tätigkeiten in welchem Umfang tatsächlich noch möglich sind. Wer zum Beispiel nur jeweils 20 bis 30 Minuten am Stück sitzen kann, regelmäßig Schmerzmittel benötigt, sich kaum konzentrieren kann und zwischendurch zusätzliche Pausen braucht, ist faktisch für viele einfache Tätigkeiten ungeeignet – auch wenn sie formal als „leicht“ gelten.

Gutachten der Rentenversicherung: Wo wichtige Einschränkungen verschwinden

Hinzu kommt, dass die Gutachten häufig nur am Rand auf psychische Belastungen, Erschöpfung, Panikattacken, Konzentrationsstörungen oder Schlafmangel eingehen. Gerade bei Depressionen, Angststörungen, Traumafolgestörungen oder chronischen Schmerzsyndromen reicht ein kurzer Gesprächseindruck nicht aus, um die Leistungsfähigkeit sauber einzuschätzen.

Trotzdem endet das Gutachten dann mit der Formel, es bestünden lediglich leichte Einschränkungen, leichte Tätigkeiten seien vollschichtig möglich. Genau hier können Betroffene ansetzen, denn ein Gutachten, das wesentliche Einschränkungen nur streift oder verharmlost, ist als Entscheidungsgrundlage angreifbar.

Standardfloskel „leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“: Wann sie zweifelhaft ist

Typische Wendungen sind zum Beispiel, leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes seien vollschichtig möglich, eine Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen liege nicht vor oder die Wegefähigkeit sei nicht wesentlich eingeschränkt.

Häufig fehlen dann aber die Zwischenschritte: Es wird nicht erklärt, warum trotz dauerhafter Schmerzen, massiver Erschöpfung oder deutlicher psychischer Symptome noch acht Stunden Anwesenheit in einem Betrieb realistisch sein sollen. Es wird nicht geprüft, wie sich mehrere Einschränkungen in der Summe auswirken.

Und es wird nicht sauber beschrieben, ob Sie überhaupt in der Lage wären, einen üblichen Arbeitsweg zuverlässig zu bewältigen.

Wegefähigkeit und Arbeitsweg: Warum der Hinweg zur Arbeit entscheidend ist

Gerade die Wegefähigkeit ist juristisch wichtiger, als viele denken. Wer eine Haltestelle nicht mehr zu Fuß erreicht, Treppen kaum steigen oder aus Angststörungen heraus den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen kann, hat es mit einem praktisch verschlossenen Arbeitsmarkt zu tun – selbst dann, wenn am Arbeitsplatz theoretisch noch drei bis sechs Stunden leichte Tätigkeit möglich wären.

Wenn das Gutachten dazu schweigt oder nur einen Satz verliert, ist das ein klarer Angriffspunkt. Der Arbeitsmarkt ist kein abstrakter Raum, sondern beginnt vor der Haustür mit der Frage, ob der Weg zur Arbeit überhaupt bewältigt werden kann.

Widerspruch gegen die EM-Renten-Ablehnung: Gutachten systematisch prüfen

Sobald Ihnen der Gutachtenbericht vorliegt, sollten Sie ihn nicht einfach schlucken, sondern Zeile für Zeile gegen Ihre eigene Realität halten.

Notieren Sie zunächst Ihre wichtigsten Einschränkungen: Wie lange können Sie am Stück sitzen, stehen oder gehen, wie weit können Sie ohne starke Beschwerden laufen, wie oft brauchen Sie Pausen, wie belastbar sind Sie geistig – zum Beispiel in Bezug auf Konzentration, Erinnerungsvermögen, Stress und Tempo, wie wirken sich Medikamente, Schmerzen oder psychische Symptome auf Ihren Alltag aus.

Danach vergleichen Sie diese Punkte mit dem Gutachten. Tauchen Ihre Beschwerden überhaupt auf oder werden sie nur kurz erwähnt und sofort relativiert, passen die geschilderten Einschränkungen zu der Bewertung, dass noch sechs Stunden „leichte Tätigkeiten“ möglich sein sollen, werden neue oder besonders belastende Befunde komplett ignoriert.

Je größer die Lücke zwischen tatsächlichem Alltag und Gutachten, desto stärker kann argumentiert werden, dass die Schlussfolgerung des Gutachters nicht nachvollziehbar ist.

Widerspruch begründen: Wie man fehlerhafte Gutachten angreift

Im Widerspruch können Sie genau das rügen: dass das Gutachten unvollständig, veraltet oder widersprüchlich ist, dass die abgeleitete Stundenanzahl nicht logisch aus den Befunden folgt und die Wegefähigkeit sowie die Summe Ihrer Einschränkungen nicht ernsthaft geprüft wurden.

Sie können verlangen, dass aktuelle Fachbefunde beigezogen und gegebenenfalls eine weitere Untersuchung bei einem anderen Sachverständigen veranlasst wird.

Wichtig ist eine klare Struktur: Zuerst benennen Sie, welche Passagen des Gutachtens nicht stimmen oder lückenhaft sind, danach stellen Sie dem die tatsächlichen Einschränkungen mit konkreten Beispielen aus dem Alltag gegenüber und im letzten Schritt formulieren Sie die Forderung nach einer erneuten, vollständigen und aktuellen Begutachtung.

Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen: Wann der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen ist

Ein wichtiger Hebel in der Rechtsprechung ist die Frage, ob mehrere einzelne Einschränkungen zusammen genommen den allgemeinen Arbeitsmarkt faktisch verschließen.

Wenn Sie zum Beispiel nur im Wechsel von Sitzen und Stehen arbeiten können, zwischendurch liegen müssen, keine Überkopfarbeiten ausführen dürfen, nur mit verminderter Geschwindigkeit arbeiten können, regelmäßig zusätzliche Pausen brauchen und gleichzeitig psychisch nur begrenzt belastbar sind, kann das in der Summe dazu führen, dass kaum noch ein realistischer Arbeitsplatz bleibt.

Trotzdem steht in vielen Gutachten pauschal, eine Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen liege nicht vor – ohne dass der Gutachter die einzelnen Punkte gegenüberstellt. Im Widerspruch und in der Klage sollten Sie deshalb Ihre Einschränkungen gebündelt darstellen und deutlich machen, dass dies in der Praxis kein normales Anforderungsprofil eines leichten Arbeitsplatzes mehr ist.

Klage vor dem Sozialgericht: Chancen und Risiken für EM-Renten-Betroffene

Bleibt der Widerspruch erfolglos, lohnt sich in vielen Fällen die Klage zum Sozialgericht, weil dort die Beweislage neu bewertet wird. Das Gericht ist nicht an das Gutachten der Rentenversicherung gebunden, sondern kann einen eigenen Sachverständigen beauftragen.

Betroffene können außerdem nach § 109 SGG ein Gutachten bei einem Arzt ihres Vertrauens beantragen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das bisherige Gutachten offenkundig mit Floskeln arbeitet, wesentliche Befunde ausblendet oder eine komplexe psychische oder neurologische Situation auf ein paar Zeilen reduziert.

Auch im Klageverfahren gilt: Je konkreter Sie Ihre Einschränkungen beschreiben und je klarer Sie die Widersprüche im bisherigen Gutachten benennen, desto schwerer fällt es Gericht und Rentenversicherung, sich auf Standardformeln zurückzuziehen.

Gerichtsgutachten steuern: Die richtigen Fragen an den Sachverständigen

Entscheidend ist, dem Gericht konkrete Fragen vorzuschlagen. Dazu gehört etwa, wie viele Stunden täglich unter üblichen Arbeitsbedingungen realistisch sind, welche Belastungen beim Sitzen, Stehen, Gehen, Heben und Tragen bestehen, wie sich Konzentrationsstörungen, Erschöpfung und psychische Symptome auf einen kompletten Arbeitstag auswirken, welche Tätigkeiten noch in Betracht kommen und ob die Kombination der Einschränkungen dazu führt, dass auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kaum noch passende Arbeitsplätze existieren.

Wenn das Gerichtsgutachten diese Fragen erneut nur mit Floskeln beantwortet, lässt sich seine Verwertbarkeit angreifen. Fehlen wichtige Unterlagen, widersprechen sich Anamnese und Bewertung oder werden Beschwerden ohne Begründung abgetan, muss das Gericht sich damit auseinandersetzen und gegebenenfalls nachbessern.

Unterstützung holen: Wer bei Widerspruch und Klage zur EM-Rente helfen kann

Wenn die Rentenversicherung eine EM-Rente mit der Begründung ablehnt, es seien noch leichte Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes möglich, sollten Sie zuerst die Begründung und das zugrunde liegende Gutachten vollständig anfordern, falls es noch nicht beigefügt war.

Danach halten Sie Ihren tatsächlichen Alltag dagegen – am besten schriftlich und tagesscharf, um zu zeigen, wie weit die Einschätzung des Gutachters von der Realität abweicht.

Im nächsten Schritt formulieren Sie den Widerspruch so, dass die Schwachstellen klar erkennbar sind: falsche oder fehlende Angaben, fehlende aktuelle Befunde, fehlende Prüfung der Wegefähigkeit, keine nachvollziehbare Verbindung zwischen Befunden und Leistungsbeurteilung, keine echte Betrachtung der Summierung Ihrer Einschränkungen.

Parallel dazu ist es sinnvoll, sich Unterstützung zu holen, etwa bei Sozialverbänden, Erwerbsloseninitiativen, Fachanwältinnen und Fachanwälten für Sozialrecht oder unabhängigen Beratungsstellen. Dort kennt man die typischen Gutachtenfloskeln und kann helfen, die Argumentation zu schärfen.

FAQ: „Leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ und EM-Rente

Was kann ich tun, wenn mein Gutachten voller Standardfloskeln ist?

Fordern Sie den Gutachtenbericht in Kopie an, markieren Sie falsche oder fehlende Angaben und stellen Sie dem Ihren tatsächlichen Alltag gegenüber (Sitz-, Steh-, Geh-Dauer, Pausenbedarf, psychische Belastung). Diese Punkte gehören in den Widerspruch als konkrete Kritik am Gutachten.

Spielt die Wegefähigkeit für die EM-Rente wirklich eine Rolle?

Ja. Wenn Sie eine übliche Arbeitsstelle nicht zuverlässig erreichen können – etwa weil Sie nur kurze Strecken gehen, keine Treppen steigen oder Bus und Bahn wegen Angststörungen nicht nutzen können –, kann der allgemeine Arbeitsmarkt praktisch verschlossen sein, selbst bei theoretischer Restleistung.

Was heißt „Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen“ konkret?

Das bedeutet, dass mehrere einzelne Einschränkungen zusammengenommen dazu führen, dass kaum noch ein realistischer Arbeitsplatz übrig bleibt, etwa wenn nur ein ständiger Sitz-Steh-Wechsel möglich ist, zusätzliche Pausen nötig sind, nur geringes Tempo machbar ist und gleichzeitig psychische Belastungen bestehen.

Brauche ich für Klage und Widerspruch unbedingt einen Anwalt oder Verband?

Rein formal nicht, praktisch aber fast immer. Sozialverbände, Erwerbsloseninitiativen und Fachanwält:innen für Sozialrecht kennen die typischen Gutachtenfloskeln und können mit Ihnen einen strukturierten Widerspruch oder Klagebegründungen mit gezielten Angriffspunkten gegen das Gutachten ausarbeiten.