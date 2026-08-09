So wird das Gutachten für die EM-Rente ein Erfolg – 5 Tipps zur Vorbereitung

Die Einladung zur ärztlichen Begutachtung löst bei vielen Antragstellern Sorge aus. Schließlich kann die Einschätzung des medizinischen Dienstes erheblichen Einfluss darauf haben, ob die Deutsche Rentenversicherung eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente bewilligt.

Anzeige

Eine Garantie für die Rente gibt es auch mit guter Vorbereitung nicht. Sie können aber dazu beitragen, dass Beschwerden, Krankheitsverlauf und verbliebenes Leistungsvermögen vollständig, verständlich und widerspruchsfrei erfasst werden.

Die Deutsche Rentenversicherung prüft zunächst, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit verbessern kann. Erst wenn solche Hilfen nicht ausreichen, wird bewertet, wie viele Stunden täglich eine Tätigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts noch möglich ist.

Wer sich vorab über Anspruch, Versicherungszeiten und Rentenhöhe informieren möchte, findet dazu den ausführlichen Gegen-Hartz-Ratgeber zur Erwerbsminderungsrente 2026. Für das Gutachten selbst kommt es darauf an, medizinische Befunde mit konkreten Auswirkungen auf Arbeit und Alltag zu verbinden.

Was die Gutachterin oder der Gutachter tatsächlich prüft

Volle Erwerbsminderung liegt grundsätzlich vor, wenn jemand wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Bei einem Leistungsvermögen von mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderung in Betracht.

Geprüft wird grundsätzlich nicht nur der zuletzt ausgeübte Beruf. Im Blick steht vielmehr, welche Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch bewältigt werden können; eine Ausnahme kann für vor dem 2. Januar 1961 Geborene über den Vertrauensschutz bei Berufsunfähigkeit gelten.

Eine Krankschreibung, ein Grad der Behinderung oder ein Pflegegrad beweist für sich allein noch keine Erwerbsminderung. Diese Feststellungen beruhen auf jeweils eigenen rechtlichen Kriterien und beantworten nicht automatisch die Frage nach dem täglichen Leistungsvermögen im Rentenrecht.

Nach den Begutachtungshinweisen der Deutschen Rentenversicherung sollen unter anderem Vorbefunde, Krankheitsverlauf, aktuelle Beschwerden, Therapien, Medikamente, Mobilität, Selbstversorgung, Freizeitverhalten und berufliche Anforderungen betrachtet werden. Auch vorhandene Fähigkeiten gehören in das Gesamtbild.

Prüfbereich Worauf es bei den Angaben ankommt Krankheitsverlauf Beginn, Verschlechterungen, Schübe, Klinikaufenthalte, Reha und Arbeitsunfähigkeitszeiten sollten zeitlich nachvollziehbar sein. Funktionelle Einschränkungen Beschreiben Sie, was beim Sitzen, Stehen, Gehen, Heben, Konzentrieren, Planen oder im Kontakt mit anderen Menschen noch möglich ist. Zeitliches Leistungsvermögen Von Interesse sind Belastungsdauer, Pausenbedarf, Erholung und die Frage, ob eine Leistung verlässlich an mehreren Tagen pro Woche erbracht werden kann. Behandlung Dokumentiert werden sollten Therapien, Medikamente, Dosierungen, Wirkung, Nebenwirkungen und bislang ausbleibende Behandlungserfolge. Alltag und Mobilität Haushalt, Einkäufe, Termine, soziale Kontakte, Fahrten und Hilfe durch andere zeigen, wie sich Erkrankungen außerhalb der Arztpraxis auswirken.

Erster Tipp: Die medizinischen Unterlagen auf den aktuellen Stand bringen

Beginnen Sie einige Wochen vor dem Termin mit einer Bestandsaufnahme. Hilfreich sind aktuelle Facharztberichte, Krankenhaus- und Reha-Entlassungsberichte, Befunde bildgebender Untersuchungen, Laborergebnisse, Berichte aus der Psychotherapie und bereits erstellte Gutachten.

Aktuell bedeutet nicht, dass jeder ältere Befund nutzlos wäre. Ältere Unterlagen können den Beginn einer Erkrankung, einen langen Verlauf oder das Scheitern verschiedener Behandlungen belegen, während neuere Berichte den gegenwärtigen Zustand beschreiben.

Prüfen Sie, welche Unterlagen der Rentenversicherung nach Ihrer Kenntnis bereits vorliegen. Die DRV weist ihre Gutachter ausdrücklich darauf hin, dass auch Dokumente zu berücksichtigen sind, die Versicherte zum Termin mitbringen.

Ordnen Sie Kopien nach Fachgebiet und Datum und behalten Sie die Originale möglichst bei sich. Ein kurzes Deckblatt mit Name, Versicherungsnummer, behandelnden Praxen und dem Zeitraum der Unterlagen erleichtert die Zuordnung, ersetzt aber keinen ärztlichen Befund.

Fehlt ein neuer Bericht, kann die behandelnde Praxis um eine sachliche Darstellung gebeten werden. Besonders hilfreich ist eine Beschreibung konkreter Funktionseinbußen, des bisherigen Therapieverlaufs und der medizinischen Prognose; ein bloßer Satz wie „Patient ist erwerbsunfähig“ hat oft nur begrenzten Beweiswert.

Zweiter Tipp: Beschwerden in konkrete Grenzen übersetzen

Diagnosen allein sagen wenig darüber aus, wie lange und unter welchen Bedingungen jemand arbeiten kann. Deshalb sollte aus „Rückenschmerzen“ etwa hervorgehen, wie lange Sitzen oder Stehen möglich ist, welche Gehstrecke bewältigt wird und wie häufig ein Lagewechsel nötig wird.

Bei psychischen Erkrankungen können Konzentrationsdauer, Antrieb, Reizüberflutung, Panik, soziale Belastbarkeit und die Fähigkeit zur Tagesstruktur wichtig sein. Bei Fatigue, Long Covid oder neurologischen Erkrankungen können Erschöpfung nach Belastung, verlangsamtes Denken und die Dauer der anschließenden Erholung beschrieben werden.

Verwenden Sie möglichst beobachtbare Beispiele und realistische Zeitangaben. Statt „Ich kann gar nichts mehr“ ist eine Aussage wie „Nach etwa 15 Minuten Sitzen muss ich die Haltung wechseln und mich häufig hinlegen“ wesentlich informativer.

Das gilt ebenso für den Haushalt. Wer angibt, kochen oder einkaufen zu können, sollte erklären, ob dies nur mit Pausen, Hilfsmitteln, Begleitung oder anschließender langer Erholung gelingt.

Auch der Arbeitsweg gehört zur Betrachtung. Schwierigkeiten beim Gehen, Treppensteigen, Autofahren oder Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel können bedeutsam sein, wenn sie medizinisch nachvollziehbar und dauerhaft sind.

Warum diese funktionelle Beschreibung so wichtig ist, zeigt auch ein aktuelles Urteil zu chronischen Schmerzen und der EM-Rente. Selbst zahlreiche Erkrankungen führen nicht automatisch zum Anspruch, wenn weiterhin ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden für geeignete Tätigkeiten angenommen wird.

Dritter Tipp: Krankheitsverlauf, Behandlungen und Medikamente abstimmen

Erstellen Sie für sich eine knappe Zeitleiste. Darin sollten der Beginn der Beschwerden, erhebliche Verschlechterungen, Operationen, Klinik- und Reha-Aufenthalte, längere Krankschreibungen sowie Versuche der Wiedereingliederung zeitlich zusammenpassen.

Notieren Sie außerdem alle derzeit eingenommenen Medikamente mit Wirkstoff oder Handelsname, Dosierung und Einnahmezeit. Nennen Sie auch Bedarfsmedikamente und Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel, verlangsamtes Denken oder Magenprobleme.

Setzen Sie Medikamente vor dem Termin nicht eigenmächtig ab und nehmen Sie keine zusätzliche Dosis, um einen bestimmten Eindruck hervorzurufen. Die Einnahme sollte den ärztlichen Vorgaben entsprechen, Abweichungen sollten offen erklärt werden.

Zur Behandlung gehören nicht nur Tabletten. Physio- und Ergotherapie, Psychotherapie, Hilfsmittel, Schmerzbehandlung, Reha-Maßnahmen und empfohlene, aber medizinisch nicht mögliche Therapien sollten ebenfalls genannt werden.

Wenn eine Behandlung beendet oder nicht begonnen wurde, ist der Grund bedeutsam. Nebenwirkungen, fehlende Wirksamkeit, Kontraindikationen, lange Wartezeiten oder eine ärztlich dokumentierte Überforderung sind etwas anderes als eine ohne Erklärung abgebrochene Therapie.

Vierter Tipp: Schwankungen ehrlich und mit Häufigkeiten schildern

Viele Erkrankungen verlaufen nicht jeden Tag gleich. Eine Begutachtung bildet jedoch nur einen kurzen Zeitraum ab, weshalb weder ein ungewöhnlich guter noch ein ungewöhnlich schlechter Tag den gesamten Verlauf verzerren sollte.

Beschreiben Sie, wie häufig gute, mittlere und schlechte Tage auftreten und was jeweils möglich ist. Bei Schüben sind Dauer, Häufigkeit, Auslöser und Erholungszeit oft aussagekräftiger als eine pauschale Bewertung.

Ein zwei- bis vierwöchiges Beschwerde- und Aktivitätstagebuch kann die Erinnerung unterstützen. Es sollte knapp, wahrheitsgemäß und alltagsnah festhalten, welche Aktivität versucht wurde, wann Beschwerden auftraten, welche Pause nötig war und wie der Folgetag verlief.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Gute Tage dürfen genannt werden. Wichtig ist zugleich, ob eine Aktivität wiederholbar ist und ob sie ohne ungewöhnliche Pausen oder eine deutliche Verschlechterung danach gelingt; mehr dazu erläutert der Gegen-Hartz-Beitrag über gute und schlechte Phasen bei Erwerbsminderung.

Widersprüche entstehen häufig, wenn im Antrag, in Arztberichten und beim Termin unterschiedliche Zeitangaben oder Alltagsbeschreibungen stehen. Prüfen Sie Ihre bisherigen Angaben, ohne sie auswendig zu lernen, und korrigieren Sie Irrtümer offen.

Fünfter Tipp: Den Termin organisatorisch und mental vorbereiten

Lesen Sie die Einladung vollständig und prüfen Sie Ort, Uhrzeit, Anfahrt sowie verlangte Unterlagen. Nehmen Sie ein Ausweisdokument, die Einladung, Ihre Medikamentenübersicht, geordnete Befundkopien, notwendige Hilfsmittel und bei Bedarf eine Brille oder Hörhilfe mit.

Planen Sie ausreichend Zeit für die Anreise ein, ohne Ihre tatsächlichen gesundheitlichen Grenzen zu überspielen. Wenn die Anfahrt, fehlende Barrierefreiheit oder sprachliche Verständigung Schwierigkeiten bereiten, sollte dies frühzeitig mit der Praxis und dem Rentenversicherungsträger geklärt werden.

Eine Begleitperson kann emotionale und praktische Hilfe geben. Ob sie bei Anamnese oder körperlicher Untersuchung anwesend sein darf, entscheidet nach den DRV-Hinweisen die begutachtende Person; deshalb empfiehlt sich eine vorherige Absprache.

Antworten Sie genau auf die gestellte Frage und nehmen Sie sich bei Erinnerungslücken Zeit. Spekulationen, einstudierte Formeln, Verharmlosungen und Übertreibungen können die Nachvollziehbarkeit schwächen.

Beobachtungen beginnen nicht erst mit der körperlichen Untersuchung. Anreise, Wartezimmer, Bewegungsabläufe, Gesprächsverhalten und der Umgang mit Unterlagen können in die Beschreibung einfließen, wie der Beitrag zu Rückfragen und Beobachtungen beim EM-Gutachten erläutert.

Kann der Termin aus einem ernsthaften Grund nicht wahrgenommen werden, sollten Praxis und Rentenversicherung sofort informiert und Nachweise angeboten werden. Wer eine erforderliche Untersuchung ohne ausreichende Begründung verweigert, riskiert wegen fehlender Mitwirkung eine Ablehnung, wie ein Urteil zur versäumten Begutachtung verdeutlicht.

Was während der Untersuchung wichtig ist

Die Untersuchung kann je nach Fachgebiet ein ausführliches Gespräch, körperliche Tests, psychische Befunderhebung oder ergänzende Diagnostik umfassen. Das Verfahren unterscheidet sich nach Rentenversicherungsträger, Auftrag und Erkrankungsbild.

Sagen Sie, wenn eine Bewegung Schmerzen auslöst, Schwindel verursacht oder nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich ist. Versuchen Sie weder, einen Test um jeden Preis zu bewältigen, noch sollten Sie eine ohne Beschwerden mögliche Bewegung absichtlich verweigern.

Fragen zum Tagesablauf, zu Urlaub, Hobbys, Haustieren, Haushalt oder sozialen Kontakten sind nicht automatisch unzulässig. Sie sollen häufig klären, welche Aktivitäten gelingen, welche Hilfe erforderlich ist und ob Angaben zu den Beschwerden mit dem gelebten Alltag vereinbar sind.

Dabei ist der Zusammenhang wichtig. Eine einmalige Reise mit umfangreicher Unterstützung sagt etwas anderes aus als regelmäßige selbstständige Mobilität, und ein Hobby für wenige Minuten sagt wenig über eine verlässliche Arbeitsleistung an fünf Tagen pro Woche aus.

Weitere Einzelheiten zu den Bestandteilen und Bewertungsschritten enthält der Gegen-Hartz-Artikel über wichtige Kriterien eines EM-Gutachtens. Die eigene Vorbereitung sollte immer darauf zielen, den tatsächlichen Zustand nachvollziehbar abzubilden.

Nach dem Termin: Gedächtnisprotokoll und Akteneinsicht

Schreiben Sie möglichst noch am selben Tag ein Gedächtnisprotokoll. Halten Sie Beginn und Ende, anwesende Personen, wesentliche Fragen, durchgeführte Untersuchungen, übergebene Unterlagen und besondere Vorkommnisse sachlich fest.

Ein solches Protokoll beweist nicht automatisch einen Fehler. Es kann aber später helfen, wenn der Bescheid oder das Gutachten Aussagen enthält, die aus Ihrer Sicht vom tatsächlichen Ablauf abweichen.

Beteiligte können nach § 25 SGB X Akteneinsicht verlangen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Das Gutachten kann regelmäßig über die Rentenversicherung angefordert werden; bei medizinischen Informationen kann die Behörde die Vermittlung durch einen Arzt vorsehen.

Fallen sachliche Fehler auf, sollten diese präzise benannt und möglichst mit Befunden belegt werden. Gegen einen ablehnenden Bescheid ist in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich, wobei die Rechtsbehelfsbelehrung des konkreten Bescheids geprüft werden muss.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Die 55-jährige Sabine leidet an einer chronischen Schmerzerkrankung und wiederkehrenden Depressionen. In ihrem ersten Rentenantrag hatte sie zahlreiche Diagnosen genannt, aber kaum erklärt, wie sich diese auf Belastbarkeit, Konzentration und regelmäßige Anwesenheit auswirken.

Vor der Begutachtung ordnet sie aktuelle Facharzt- und Klinikberichte, erstellt eine Medikamentenübersicht und führt drei Wochen lang ein knappes Tagebuch. Dadurch erkennt sie, dass kurze Einkäufe zwar manchmal möglich sind, danach aber häufig eine längere Ruhephase nötig wird und Termine am Folgetag ausfallen.

Im Termin beschreibt Sabine sowohl bessere Tage als auch die häufigen Einbrüche und nennt konkrete Zeitspannen. Das Beispiel zeigt keinen sicheren Weg zur Bewilligung, aber eine gute Vorbereitung ermöglicht eine vollständigere und besser überprüfbare Einschätzung als eine lange Diagnoseliste ohne Alltagsbezug.

Fragen und Antworten zur Begutachtung bei der EM-Rente

1. Muss ich zu dem von der Rentenversicherung angesetzten Gutachten erscheinen?

Grundsätzlich kann die Rentenversicherung nach § 62 SGB I eine erforderliche ärztliche oder psychologische Untersuchung verlangen. Ist der Termin aus gesundheitlichen oder anderen schwerwiegenden Gründen nicht möglich, sollten Sie unverzüglich Kontakt aufnehmen, den Grund belegen und um eine Lösung bitten.

2. Welche Unterlagen sollte ich zur Begutachtung mitnehmen?

Sinnvoll sind aktuelle und verlaufsrelevante Arzt-, Klinik- und Reha-Berichte, eine Medikamentenübersicht, Angaben zu behandelnden Praxen sowie notwendige Hilfsmittel. Nehmen Sie möglichst Kopien mit und vermerken Sie, welche Dokumente Sie übergeben haben.

3. Darf ich während des Gesprächs Notizen benutzen?

Eine knappe Zeitleiste, Medikamentenliste oder Stichwortseite kann helfen, nichts Wesentliches zu vergessen. Sie sollte als Gedächtnisstütze dienen und nicht wie ein auswendig gelerntes Antwortskript verwendet werden.

4. Darf eine Begleitperson mit in den Untersuchungsraum?

Eine Begleitperson kann grundsätzlich mitgebracht werden, doch über ihre Anwesenheit während einzelner Teile der Begutachtung entscheidet nach den DRV-Hinweisen die untersuchende Person. Klären Sie den Wunsch vorab und erläutern Sie, weshalb die Unterstützung benötigt wird.

5. Soll ich am Untersuchungstag einen besonders schlechten Tag darstellen?

Nein, Übertreibungen können Zweifel an den gesamten Angaben wecken. Beschreiben Sie den tatsächlichen Tag und ergänzen Sie, wie häufig bessere oder schlechtere Phasen vorkommen, wie lange sie dauern und welche Folgen Belastungen haben.

6. Was kann ich tun, wenn das Gutachten Fehler enthält?

Beantragen Sie Akteneinsicht, vergleichen Sie das Gutachten mit Ihrem Gedächtnisprotokoll und benennen Sie falsche Tatsachen oder fehlende Befunde konkret. Bei einem ablehnenden Bescheid können eine Sozialberatung, ein Sozialverband oder ein Fachanwalt für Sozialrecht prüfen, welche Einwände innerhalb der angegebenen Frist erhoben werden sollten.