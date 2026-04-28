Statt Bürgergeld: Beim Grundsicherungsgeld drohen ab Juli 2026 schnell 169 Euro weniger Regelleistungen

Ab dem 1. Juli 2026 ändern sich die Regeln im SGB II spürbar: Jobcenter können Pflichten schneller verbindlich festlegen und bei Pflichtverletzungen deutlich zügiger kürzen. Betroffene riskieren im Regelfall eine einheitliche 30-Prozent-Minderung des Regelbedarfs – das sind je nach Bedarfsstufe ungefähr 152 Euro (Partner) bis etwa 169 Euro (Alleinstehende) pro Monat.

Neu ist der ausgeweitete Einsatz des ersetzenden Verwaltungsakts nach § 15a SGB II. Der Kooperationsplan selbst bleibt rechtlich unverbindlich.

Was sich ab 1. Juli 2026 beim Grundsicherungsgeld ändert

Bislang gab es bei Streit über den Kooperationsplan einen wichtigen Zeitpuffer: Ein Schlichtungsverfahren konnte eingeschaltet werden. Dieser Zwischenschritt entfällt ab Juli 2026. Künftig läuft es praktisch auf zwei Wege hinaus: Erstens eine Einigung mit dem Jobcenter im Kooperationsplan, oder zweitens setzt das Jobcenter Pflichten einseitig per Verwaltungsakt fest

Der zentrale Effekt ist die Geschwindigkeit. Kommt es nicht zur Einigung oder fehlt aus Sicht des Jobcenters Mitwirkung, kann ein Verwaltungsakt schneller kommen – und die darin genannten Pflichten gelten sofort.

Kooperationsplan bleibt unverbindlich – verbindlich wird der Verwaltungsakt

Wichtig: Der Kooperationsplan ist weiterhin nicht „vollstreckbar“ und begründet allein keine Sanktion. Verbindlich wird es erst durch den ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15a SGB II.

In diesem Verwaltungsakt kann das Jobcenter konkret festlegen, was zu tun ist. Dazu gehören die Anzahl und Art von Bewerbungen, die Teilnahme an Maßnahmen sowie Termine, Nachweise und Fristen.

Für Betroffene bedeutet das neue Härten, denn wenn Sie diese Vorgaben nicht erfüllen, droht eine Sanktion wegen bPflichtverletzung.

Sanktionen ab Juli 2026: 30 Prozent bereits beim ersten Verstoß

Statt der bisherigen Stufen (10/20/30 Prozent) soll ab Juli 2026 die 30-Prozent-Kürzung bereits beim ersten Verstoß greifen, wenn Pflichten aus dem Verwaltungsakt verletzt werden.

Das bedeutet in der Praxis: Minderung um 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs, und je nach Regelsatz ungefähr 152 bis 169 Euro monatlich weniger

Zusätzlich wird ein vollständiger Leistungsentzug für bis zu drei Monate erwähnt, allerdings nur bei ausdrücklicher Weigerung, eine zumutbare Arbeit aufzunehmen. Die Kosten der Unterkunft und Heizung sollen dabei weiter an den Vermieter gezahlt werden, um Wohnungslosigkeit zu verhindern.

Persönliche Vorsprache wird zum Standard: Potenzialanalyse und Erstgespräch im Jobcenter

Ab Juli 2026 sollen Potenzialanalyse und die erste Erstellung des Kooperationsplans grundsätzlich im persönlichen Gespräch stattfinden. Außerdem fällt die bisherige Möglichkeit weg, die erste Einladung noch ohne Rechtsfolgenbelehrung auszusprechen.

Das erhöht den Druck: Termine und Mitwirkungspflichten werden früher „sanktionsrelevant“ und sind weniger leicht zu verschieben.

Was Betroffene tun können, wenn ein Verwaltungsakt kommt

Wenn ein Bescheid nach § 15a SGB II ins Haus flattert, gilt: schnell und sauber reagieren – sonst ist die Grundlage für spätere Sanktionen gelegt. Legen Sie erstens Widerspruch gegen den Verwaltungsakt ein. Die Frist dafür beträgt einen Monat, und diese sollten Sie unbedingt einhalten, da der Beschied sonst bestandskräftig wird.

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Parallel Eilantrag beim Sozialgericht prüfen

Warum: Der Widerspruch allein stoppt die Pflichten meist nicht automatisch. Mit einem Eilantrag nach § 86b Abs. 1 SGG kann versucht werden, die aufschiebende Wirkung anordnen zu lassen. Dann müsste das Jobcenter die Pflichten vorläufig nicht durchsetzen, bis das Gericht entschieden hat.

Kommt später ein Sanktionsbescheid: erneut reagieren

Ein Sanktionsbescheid ist ein eigener Bescheid. Deshalb können Sie auf ihn separat reagieren. Auch dagegen sollten Sie Widerspruch einlegen– wieder fristgebunden. In der Praxis ist es aber leichter, die Sanktion zu verhindern, wenn man bereits den Verwaltungsakt früh angreift.

Was bedeuten die Neuregelungen für Betroffene?

Für Leistungsberechtigte steigt das Risiko, in Konflikten mit dem Jobcenter schnell in eine Sanktionsspirale zu geraten. Der frühere Schutz durch das Schlichtungsverfahren als „Puffer“ fällt weg. Gleichzeitig wird die 30-Prozent-Kürzung als Standardmaßnahme schneller relevant.

Was können Sie tun?

Sie sollten nicht erst reagieren, wenn eine Kürzung kommt, sondern bereits den Verwaltungsakt ernst nehmen, prüfen lassen und gegebenenfalls sofort angreifen

Gerade wenn Pflichten unklar, unzumutbar, widersprüchlich oder praktisch nicht erfüllbar sind, sollte früh dokumentiert werden (Nachweise sammeln) und rechtlich gegengesteuert werden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zum Grundsicherungsgeld ab Juli 2026

1) Was ist der „ersetzende Verwaltungsakt“ nach § 15a SGB II?

Das ist ein Bescheid, mit dem das Jobcenter Pflichten einseitig festlegt, wenn keine Einigung zustande kommt oder Mitwirkung fehlt. Im Unterschied zum Kooperationsplan ist der Verwaltungsakt verbindlich.

2) Gilt ein Widerspruch gegen den Verwaltungsakt sofort?

Der Widerspruch kann die Pflichten oft nicht automatisch stoppen. Deshalb kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht sinnvoll sein, um die aufschiebende Wirkung anordnen zu lassen (§ 86b Abs. 1 SGG).

3) Wie hoch kann die Kürzung ausfallen?

Bei Pflichtverletzungen soll ab Juli 2026 eine einheitliche 30-Prozent-Minderung greifen. Das entspricht je nach Bedarfsstufe ungefähr 152 bis 169 Euro weniger im Monat.

4) Wann droht ein kompletter Leistungsentzug?

Bei ausdrücklicher Verweigerung einer zumutbaren Arbeitsstelle – bis zu drei Monate. Die Unterkunftskosten sollen dabei weiterhin direkt gezahlt werden.

5) Was ist der wichtigste Schritt, wenn ein Bescheid kommt?

Fristen sichern: Widerspruch innerhalb eines Monats. Und wenn der Bescheid sofort Pflichten auslöst, parallel Eilrechtsschutz prüfen. Wer erst wartet, bis die Sanktion da ist, hat meist schlechtere Karten.

Fazit: Schnellere und härtere Sanktionen – frühes Handeln wird entscheidend

Mit dem Grundsicherungsgeld ab 1. Juli 2026 wird der Ton schärfer: weniger Zeit zur Konfliktlösung, schneller verbindliche Pflichten, früher harte Kürzungen. Für Betroffene bedeutet das vor allem eines: Bescheide nicht liegen lassen, Fristen wahren und früh gegen unklare oder unzumutbare Pflichten vorgehen.