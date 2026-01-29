Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag sollen eins werden

Lesedauer 4 Minuten

Am 27. Januar 2026 übergab die Sozialstaatskommission ihre Empfehlungen an Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). 26 Vorschläge sollen den Sozialstaat vereinfachen: weniger Zuständigkeitswechsel, weniger Nachweisdruck, schnellere Auszahlungen, mehr digitale Abläufe.

Das klingt nach Aufräumen. Doch zunächst ist es ein Programmzettel, kein Gesetz. Und selbst wenn politisch vieles übernommen wird, beginnt die eigentliche Arbeit erst dort, wo Reformen traditionell scheitern: im Vollzug, in Datenflüssen, in Zuständigkeitsgrenzen.

Der Ausgangspunkt: Hilfe, aber mit Umwegen

Der Befund ist schwer zu bestreiten. Wer Unterstützung benötigt, muss sich häufig durch verschiedene Systeme bewegen, mehrere Anträge stellen, identische Angaben wiederholen und bei jeder Veränderung erneut nachliefern.

Genau diese Zersplitterung möchte die Kommission zurückdrängen, indem Leistungen wie Bürgergeld beziehungsweise Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag stärker zusammengeführt werden. Für Betroffene soll das weniger Laufwege bedeuten. Für Behörden soll es weniger Parallelprüfungen bedeuten. Für die Politik ist es ein Versprechen: schneller, verständlicher, bürgernäher.

„Ein System“ ist ein dehnbarer Begriff

Die entscheidende Frage lautet jedoch: Was heißt „zusammenführen“ konkret? Eine gemeinsame digitale Oberfläche wäre eine Erleichterung, aber noch kein Durchbruch, wenn im Hintergrund weiterhin getrennte Logiken arbeiten.

Ein gemeinsamer Antrag wäre mehr, aber nur dann hilfreich, wenn er tatsächlich Doppelprüfungen ersetzt, statt sie nur zu bündeln. Eine einheitliche Berechnung wäre der tiefste Eingriff, weil sie das System wirklich neu sortiert – und damit zwangsläufig neue Verteilungsfragen auslöst.

An diesem Punkt wird auch die beruhigende Formel „keine Schlechterstellungen“ riskant. Sie kann politisch nötig sein, sie ist aber praktisch nur so stabil wie die Übergänge. Wenn Zuständigkeiten wechseln, wenn Daten fehlen oder wenn automatisierte Entscheidungen falsche Signale setzen, reicht ein Satz nicht mehr. Dann zählt, ob Korrekturen schnell möglich sind – und ob Menschen ohne Hürden überhaupt merken, dass ihnen etwas fehlt.

Vereinfachung über Pauschalen: schneller, aber nicht automatisch fairer

Die Kommission setzt auf mehr Pauschalierung, weniger kleinteilige Nachweise und längere Bewilligungszeiträume. Das kann entlasten, weil Standardfälle nicht ständig neu aufgerollt werden. Gleichzeitig entsteht ein typischer Zielkonflikt: Je pauschaler das Verfahren, desto größer die Gefahr, dass besondere Lebenslagen zu grob behandelt werden.

Wer schwankende Einkommen hat, wer atypische Wohnkosten trägt oder wer besondere Bedarfe begründen muss, wird in einem pauschaleren System nicht zwingend weniger erklären müssen, sondern oft besser – und gegen eine Standardentscheidung argumentieren.

Vereinfachung ist deshalb nur dann ein Gewinn, wenn das System gleichzeitig sauber zwischen Routine und Ausnahme unterscheiden kann. Sonst wird es nicht bürgernäher, sondern härter im Raster.

Automatik bei Leistungen: Entlastung, solange die Daten stimmen

Kindergeld soll nach der Geburt automatisch ausgezahlt werden, Elterngeld schneller fließen. Das sind die Vorschläge, die sofort greifbar wirken. Genau deshalb sind sie politisch attraktiv. Doch jede Automatik lebt davon, dass Register und Zuständigkeiten präzise arbeiten.

Wenn Datensätze nicht zusammenpassen oder Abläufe stocken, verschiebt sich das Problem: nicht mehr Antrag, sondern Korrektur. Dann beginnt der Streit nicht am Anfang, sondern später, oft dann, wenn Rückforderungen ins Haus flattern oder Zahlungen ausbleiben.

Ein moderner Sozialstaat braucht deshalb nicht nur Automatismen, sondern verlässliche, schnelle Korrekturwege. Sonst wird aus Entlastung ein neues Risiko mit Ansage.

Das Sozialportal: ein Eingang – aber nicht für alle gleich leicht

Ein digitales Sozialportal soll Anträge bündeln und Daten nur noch einmal abfragen. Das ist plausibel, weil es die heutige Wiederholungsschleife angreift. Trotzdem ist das Portal kein Selbstläufer. Es wird nur dann zur Erleichterung, wenn es nicht stillschweigend zum Standard erklärt wird, während Beratung und analoge Wege ausdünnen.

Digitalisierung spart Zeit in der Theorie. In der Praxis spart sie Zeit primär dann, wenn Menschen ohne Umwege durchkommen. Wer Unterstützung braucht, darf nicht in einer zweiten Spur landen, die länger dauert und schlechter ausgestattet ist.

Dazu kommt: Ein Portal ist nicht einfach eine Website. Es ist eine neue Infrastruktur, die Fachverfahren verbindet, Standards erzwingt, Identitäten prüft und Sozialdaten schützt. Wenn hier Fehler passieren, geht es nicht um Komfort, sondern um existenzsichernde Leistungen. Ein verspäteter Bescheid ist in diesem Bereich kein Ärgernis, sondern ein konkretes Problem.

Standards und Grundgesetz: Der Konflikt hinter der Technik

Der Bericht zeigt, dass für gemeinsame digitale Standards und IT-Komponenten rechtliche und organisatorische Grundlagen nötig sind. Das ist der Moment, in dem der Umbau politisch wird. Standards bedeuten:

Wer bestimmt Verfahren, Datenformate und Schnittstellen? Wer zahlt? Wer trägt Verantwortung, wenn Systeme nicht funktionieren? Zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind das keine Nebensätze, sondern die eigentlichen Streitpunkte. Genau dort entscheidet sich, ob am Ende ein wirklich einheitlicher Zugang entsteht oder wieder ein Flickenteppich mit neuem Logo.

Arbeit attraktiver machen: Anreize mit Nebenwirkungen

Die Kommission will die Einkommensanrechnung so ändern, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sich stärker lohnt. Dazu passt der Vorschlag, den anrechnungsfreien Grundbetrag von 100 Euro auf 50 Euro zu senken und gleichzeitig Vollzeit- und vollzeitnahe Beschäftigung weniger stark zu belasten. Minijobs werden als Strukturproblem beschrieben, weil Sonderregeln die Aufstockung unattraktiv machen können.

Das ist ein klassischer Eingriff mit klarer Botschaft: mehr reguläre Arbeit, weniger Kleinteiligkeit. Doch die Verteilungswirkung ist nicht neutral. Wer realistisch aufstocken kann, könnte profitieren. Wer nur begrenzt Arbeitszeit leisten kann, spürt eine niedrigere Freigrenze unmittelbar. Die Reform würde damit nicht nur Verfahren ändern, sondern Lebensrealitäten bewerten – und genau daraus entstehen später politische Konflikte.

EU-Zugang: harte Forderung, lange Strecke

Strengere Regeln beim Zugang von EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern zu deutschen Sozialleistungen sollen Fehlanreize reduzieren. Die Kommission will dafür Änderungen im EU-Recht erreichen. Das ist eine große Ansage, aber kein kurzer Weg.

Wer hier schnelle Effekte verspricht, weckt Erwartungen, die rechtlich und politisch nur schwer einzulösen sind. Am Ende kann diese Debatte mehr Symbolik erzeugen als Praxisänderung – und gleichzeitig neue rechtliche Auseinandersetzungen.

Zeitplan bis 2027: schnell beschlossen, langsam wirksam

Als Zielmarke wird genannt, bis Mitte 2027 erste Gesetzgebungsverfahren abzuschließen und weitere Schritte bald danach folgen zu lassen. Gesetze sind das eine. Ein verlässlicher Vollzug ist das andere. Gerade beim Portal und den Datenstandards wird sich zeigen, ob das Projekt in Etappen funktioniert oder ob es erst einmal Jahre der Übergänge produziert.

Woran sich der Umbau messen lassen muss

Am Ende sind nicht die Schlagworte entscheidend, sondern die Ergebnisse. Werden Bearbeitungszeiten tatsächlich kürzer, oder verlagert sich das Warten in digitale Rückfragen? Sinkt die Zahl der Nachforderungen, oder werden sie automatisiert erzeugt? Geht die Widerspruchsquote zurück, oder steigt sie, weil Pauschalen häufiger korrigiert werden müssen? Und kommt das Geld früher an – nicht in Modellrechnungen, sondern im Alltag?

Die Kommission liefert eine Richtung, die vieles richtig adressiert. Der Sozialstaat wird dadurch aber nicht automatisch einfacher. Er wird nur dann besser, wenn Vereinfachung nicht bedeutet, dass Menschen sich dem System anpassen müssen, sondern dass das System endlich so funktioniert, wie es auf dem Papier seit Jahren versprochen wird.