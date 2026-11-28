Ein Arbeitnehmer in Großbritannien sammelte über Jahrzehnte 827,25 offene Urlaubstage an. Als sein Arbeitgeber sie nach der Entlassung nicht auszahlte, zog er vor Gericht. Das Arbeitsgericht in Watford sprach ihm allein für den Urlaub 391.942,77 Pfund brutto zu.

Warum der Arbeitgeber für 827 Urlaubstage zahlen muss

Mohamed Ageli arbeitete seit 1987 für die Immobilienverwaltung Sabtina und hatte ab 1996 vertraglich Anspruch auf 45 Urlaubstage im Jahr. In den Firmenunterlagen fand das Gericht zahlreiche Urlaubsanträge, die Sabtina wegen der hohen Arbeitsbelastung abgelehnt hatte. Arbeitsgericht Watford, Az. 6009382/2024

Das Gericht stellte fest, dass beide Seiten vereinbart hatten, offene Tage zu erfassen, von Jahr zu Jahr zu übertragen und bei Bedarf oder beim Ausscheiden auszuzahlen. In zwei früheren Fällen hatte Sabtina bereits für angesparten Urlaub gezahlt. Das Gericht rechnete diese Tage an.

Nach Abzug der genommenen und bereits abgegoltenen Tage blieben 827,25 Urlaubstage übrig. Die dafür zugesprochene Bruttosumme entspricht nach der Umrechnung von Focus Online rund 458.000 Euro. Wegen der unfairen Entlassung sprach das Gericht Ageli weitere 105.559,73 Pfund zu. Entscheidung vom 10. Juni 2026, Focus Online

Wann Resturlaub in Deutschland bestehen bleibt

Im britischen Fall beruhte die Auszahlung auf der Vereinbarung zwischen Ageli und Sabtina. In Deutschland haben Beschäftigte bei einer Fünftagewoche Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage pro Jahr. Der Urlaub ist grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr zu nehmen. Dringende betriebliche oder persönliche Gründe können eine Übertragung in die ersten drei Monate des Folgejahres rechtfertigen. § 3 Bundesurlaubsgesetz, § 7 Bundesurlaubsgesetz

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Damit der gesetzliche Urlaub am Jahresende oder nach Ablauf des Übertragungszeitraums verfallen kann, muss der Arbeitgeber grundsätzlich die offenen Tage konkret benennen, rechtzeitig zur Urlaubsnahme auffordern und vor dem drohenden Verfall warnen. Beschäftigte müssen ihren Urlaub tatsächlich nehmen können. Bundesarbeitsgericht, Az. 9 AZR 541/15

Fehlt die erforderliche Aufforderung oder der Hinweis, kann sich gesetzlicher Urlaub über mehrere Jahre ansammeln. Die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist für den Urlaubsanspruch beginnt grundsätzlich erst am Ende des Jahres, in dem der Arbeitgeber seine Pflichten erfüllt und die Urlaubsnahme ermöglicht hat. Bundesarbeitsgericht, Az. 9 AZR 266/20

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Ein bloßer Saldo im Personalportal reicht für den Verfall regelmäßig nicht aus. Welche Angaben Arbeitgeber machen müssen, erklärt unser Beitrag zum Resturlaub am Jahresende.

Wann aus Urlaub ein Anspruch auf Geld wird

Gesetzlicher Urlaub dient während des Arbeitsverhältnisses der bezahlten Erholung. Endet das Arbeitsverhältnis und können noch bestehende Urlaubstage deshalb nicht mehr genommen werden, muss der Arbeitgeber sie auszahlen. § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz

Welche Fristen beim Resturlaub und bei der Auszahlung gelten Situation Was für Beschäftigte gilt Gesetzlicher Resturlaub im laufenden Arbeitsverhältnis Ein Verfall setzt grundsätzlich voraus, dass der Arbeitgeber rechtzeitig informiert und die Urlaubsnahme ermöglicht hat. Urlaubsabgeltung nach dem Ausscheiden Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt im Regelfall am Ende des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis rechtlich endet. Wirksame Ausschlussfrist im Arbeits- oder Tarifvertrag Der Zahlungsanspruch muss unter Umständen schon innerhalb weniger Monate geltend gemacht werden.

Die Verjährungsfrist für die Auszahlung läuft in der Regel auch dann, wenn der Arbeitgeber während der Beschäftigung nie auf den Resturlaub hingewiesen hat. Wer ausscheidet, sollte deshalb die offenen Tage und mögliche Ausschlussfristen frühzeitig prüfen. Bundesarbeitsgericht zur Verjährung, Bundesarbeitsgericht zu Ausschlussfristenund Gegen Hartz zum Resturlaub bei Kündigung

Drei Fragen und Antworten zum Resturlaub

Verfällt mein Urlaub, wenn ich keinen Antrag gestellt habe?

Ein fehlender Antrag allein reicht in der Regel nicht. Für den Verfall muss der Arbeitgeber grundsätzlich rechtzeitig auf die offenen Tage und die Frist hinweisen und Ihnen die Urlaubsnahme ermöglichen.

Kann ich mir Resturlaub während des Arbeitsverhältnisses auszahlen lassen?

Gesetzlicher Mindesturlaub kann erst abgegolten werden, wenn das Arbeitsverhältnis endet und der noch offene Urlaub deshalb nicht mehr genommen werden kann. Für zusätzlichen vertraglichen oder tariflichen Urlaub können eigene Regeln gelten.

Was gilt bei langer Krankheit?

Wer vom Beginn des Urlaubsjahres bis zum 31. März des zweiten Folgejahres durchgehend arbeitsunfähig ist, verliert den gesetzlichen Urlaub aus diesem Jahr grundsätzlich 15 Monate nach dem Ende des Urlaubsjahres. Wer im selben Urlaubsjahr zunächst gearbeitet hat, kann den Anspruch länger behalten, wenn der Arbeitgeber vor der Erkrankung Gelegenheit zum Hinweis hatte, ihn aber versäumt hat. Beginnt die Erkrankung so früh im Jahr, dass der Arbeitgeber seine Pflichten vorher tatsächlich nicht erfüllen konnte, kann der Urlaub auch ohne Hinweis nach 15 Monaten verfallen. Bundesarbeitsgericht, Az. 9 AZR 245/19, Az. 9 AZR 107/20

Praxisbeispiel: Resturlaub vor dem Ausscheiden festhalten

Eine Beschäftigte sieht vor ihrem letzten Arbeitstag acht offene Urlaubstage im Personalportal. Sie sichert den genehmigten Urlaubsplan und bittet die Personalabteilung um eine Aufstellung der offenen Tage nach Urlaubsjahr, solange sie noch Zugriff auf das Portal hat. Fehlen bei der Schlussabrechnung die verbleibenden Tage, die sie bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses nicht mehr nehmen konnte, fordert sie deren Auszahlung ausdrücklich in der vorgeschriebenen Form und innerhalb einer etwaigen Ausschlussfrist.