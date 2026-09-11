ALG I nach Eigenkündigung: Diese Gründe reichen dem Gericht nicht

Wer selbst kündigt, kann zwölf Wochen lang ohne ALG I dastehen. Schlechte Arbeitsbedingungen verhindern dies nicht unbedingt. In diesem Fall handelte es sich um miese Einarbeitung, fehlende Aufgaben, belastende Meetings und fehlende Perspektiven.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen verlangte mehr: Die Arbeitsbedingungen müssen so schwer wiegen, dass eine Fortsetzung des Jobs objektiv nicht mehr zumutbar ist.

Diese Urteil zeigt, was Sie vor einer Eigenkündigung tun sollten. Entscheidend sind nicht nur Ihre Gründe, sondern vor allem Ihre Beweise.

LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.02.2026 – L 9 AL 65/25.

Schlechte Arbeitsbedingungen reichten dem Gericht nicht

Der Kläger arbeitete als Programmierer bei einem IT-Dienstleister und kündigte selbst zum 31. Dezember 2023. Er begründete seine Entscheidung mit einer schlechten Einarbeitung, zu wenigen passenden Aufgaben, vielen administrativen Tätigkeiten und häufigen Meetings. Außerdem fehlte ihm eine berufliche Perspektive.

Das LSG ließ diese Gründe nicht ausreichen. Persönliche Unzufriedenheit, Unterforderung oder enttäuschte berufliche Erwartungen können eine Kündigung verständlich machen. Einen wichtigen Grund nach § 159 SGB III begründen sie aber nicht automatisch.

Für die ALG-I-Sperrzeit kommt es auf eine andere Frage an: Konnte der Arbeitnehmer den Job noch so lange fortsetzen, bis er eine neue Beschäftigung gefunden hatte? Das Gericht meinte: ja.

Auch eine befürchtete Kündigung reicht nicht

Der Programmierer argumentierte außerdem, er habe einer Kündigung durch den Arbeitgeber zuvorkommen wollen. Auch damit konnte er die Sperrzeit nicht verhindern.

Seine Arbeitgeberin erklärte, dass sie ihm zum Jahresende nicht gekündigt hätte. Geplante Veränderungen im Unternehmen und die Befürchtung eines späteren Arbeitsplatzverlustes genügten dem LSG nicht.

Anders sieht es aus, wenn eine Arbeitgeberkündigung bereits konkret feststeht und rechtmäßig zum selben Zeitpunkt erfolgt wäre. Eine bloße Vermutung, dass der Arbeitgeber kündigen könnte, schützt dagegen nicht vor einer Sperrzeit.

Der entscheidende Test vor einer Eigenkündigung

Wenn Sie wegen schlechter Arbeitsbedingungen kündigen möchten, sollten Sie sich vorab fragen: Kann ich gegenüber der Agentur für Arbeit belegen, warum ich diesen Job nicht einmal vorübergehend ausüben konnte.

Eine schlechte Einarbeitung, langweilige Aufgaben oder fehlende Aufstiegschancen reichen regelmäßig nicht. Anders kann es bei erheblichen gesundheitlichen Belastungen, Mobbing oder massiven Pflichtverletzungen des Arbeitgebers aussehen. Doch auch dann brauchen Sie konkrete Nachweise.

Gesundheitliche Gründe müssen Sie belegen können

Der Kläger führte an, eine vergleichbare berufliche Unterforderung habe ihn bereits früher psychisch belastet. Er habe vermeiden wollen, dass solche Beschwerden erneut auftreten.

Entscheidende Unterlagen über die frühere Behandlung konnte er nicht mehr vorlegen. Eine aktuelle gesundheitliche Belastung von solcher Schwere, dass ihm die Fortsetzung des Jobs nicht mehr zugemutet werden konnte, sah das LSG nicht ausreichend nachgewiesen.

Wer aus gesundheitlichen Gründen kündigen möchte, sollte nicht erst nach der Kündigung versuchen, die gesundheitlichen Folgen der Arbeit zu belegen.

Sprechen Sie vorher mit Ihrem Arzt und lassen Sie dokumentieren, welche Beschwerden bestehen, welchen Zusammenhang es mit der konkreten Arbeit gibt und warum eine weitere Beschäftigung gesundheitlich problematisch ist.

ALG-I-Sperrzeit vermeiden: Diese Checkliste sollten Sie vor der Kündigung abarbeiten

Erstens sollten Sie den Kündigungsgrund konkret festhalten. Dokumentieren Sie Vorfälle, Daten, Gespräche und Auswirkungen.

Zweitens sollten Sie Beweise sichern. Bei gesundheitlichen Problemen können ärztliche Unterlagen entscheidend sein. Bei Konflikten helfen E-Mails, Gesprächsnotizen, schriftliche Beschwerden und bei Mobbing eine Dokumentation der Vorfälle.

Drittens sollten Sie versuchen, das Problem ohne Arbeitslosigkeit zu lösen, soweit Ihnen das zumutbar ist. Ein Gespräch mit dem Arbeitgeber, andere Aufgaben, eine Versetzung oder eine innerbetriebliche Lösung können später wichtig werden. Scheitert ein solcher Versuch, sollten Sie das dokumentieren.

Viertens sollten Sie möglichst nicht kündigen, bevor Sie eine neue Stelle haben. Gerade wenn der bisherige Arbeitsplatz zwar unangenehm, aber noch zumutbar ist, erwartet die Arbeitslosenversicherung, dass Sie zunächst aus dem bestehenden Job heraus nach einer neuen Beschäftigung suchen.

Fünftens müssen Sie nach der Kündigung sofort die Frist für die Arbeitsuchendmeldung beachten. Gerade hier machte der Programmierer einen weiteren kostspieligen Fehler.

Nicht erst kündigen und danach Beweise sammeln

Bereiten Sie eine Eigenkündigung mit möglichem ALG-I-Bezug vor, bevor Sie das Kündigungsschreiben abgeben. Je stärker Ihre Kündigungsgründe in Ihrem persönlichen Bereich liegen, desto wichtiger wird Ihre Dokumentation.

Wer zum Beispiel Mobbing geltend macht, sollte konkrete Vorfälle festhalten. Wer wegen der Gesundheit kündigt, sollte die medizinische Situation möglichst vorher klären. Wer gravierende Probleme mit dem Arbeitgeber hat, sollte schriftliche Beschwerden und Reaktionen sichern.

Damit erhöht sich die Chance, später tatsächlich einen wichtigen Grund nachweisen zu können.

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Zwölf Wochen ohne ALG I können noch teurer werden

Bei einer Arbeitsaufgabe beträgt die Sperrzeit grundsätzlich zwölf Wochen. In dieser Zeit zahlt die Agentur für Arbeit kein ALG I. Eine zwölfwöchige Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe kann zusätzlich die gesamte Anspruchsdauer verkürzen.

Der Anspruch mindert sich grundsätzlich um die Zahl der Sperrzeittage, mindestens aber um ein Viertel der ursprünglichen Anspruchsdauer.

Eine unvorbereitete Eigenkündigung kostet deshalb wesentlich mehr als nur drei Monate ohne Auszahlung.

Programmierer kassierte zusätzlich eine zweite Sperrzeit

Der Kläger beging noch einen weiteren Fehler. Er kündigte am 30. November 2023 zum Jahresende, meldete sich aber erst am 20. Dezember arbeitsuchend.

Wer weniger als drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses von der Beendigung erfährt, muss sich grundsätzlich innerhalb von drei Tagen arbeitsuchend melden.

Der Kläger erklärte, er habe zunächst auf einen neuen Arbeitsplatz gehofft und Zeit zum Nachdenken gebraucht. Das Gericht akzeptierte diese Erklärung nicht.

Zu seiner zwölfwöchigen Sperrzeit wegen der Eigenkündigung kam deshalb eine weitere einwöchige Sperrzeit wegen der verspäteten Arbeitsuchendmeldung.

Schlechte Arbeitsbedingungen können trotzdem ein wichtiger Grund sein

Das Urteil bedeutet aber nicht, dass Sie einen tatsächlich unzumutbaren Arbeitsplatz bis zum Abschluss eines neuen Arbeitsvertrags ertragen müssen.

Schwere gesundheitliche Belastungen, nachgewiesenes Mobbing oder andere gravierende Zustände rechtfertigen eine Eigenkündigung ohne Sperrzeit. Entscheidend bleiben die konkreten Umstände.

Die Agentur für Arbeit und später gegebenenfalls das Sozialgericht prüfen, ob die Situation unzumutbar war, ob Sie Ihre Angaben belegen und ob eine zumutbare Möglichkeit bestand, die Arbeitslosigkeit zunächst zu vermeiden.

Diese drei Punkte sollten Sie vor Ihrer Eigenkündigung klären.

Auch eine Verkürzung der Sperrzeit ist möglich

Das Gesetz lässt unter bestimmten Voraussetzungen eine Verkürzung auf sechs Wochen zu, wenn eine zwölfwöchige Sperrzeit nach den Umständen des Einzelfalls eine besondere Härte darstellen würde.

Die normalen finanziellen Folgen einer Sperrzeit reichen dafür allerdings nicht aus.

Auch damit hatte der Programmierer keinen Erfolg. Seine Kündigungsgründe machten die zwölf Wochen nach Auffassung des LSG nicht zu einer besonderen Härte.

Was Sie bei einer geplanten Eigenkündigung jetzt tun sollten

Wenn Sie selbst kündigen wollen und anschließend ALG I benötigen, sollten Sie prüfen, ob ihr Grund auch sozialrechtlich trägt.

Dokumentieren Sie die Belastungen, sichern Sie Nachweise und klären Sie zumutbare Alternativen vor der Kündigung. Bei gesundheitlichen Gründen sollten Sie medizinische Unterstützung ebenfalls vorher einholen.

Und sobald das Beschäftigungsende feststeht, melden Sie sich rechtzeitig arbeitsuchend. So vermeiden Sie zumindest eine zusätzliche Sperrzeit.

FAQ: Sperrzeit bei Eigenkündigung

Kann ich wegen schlechter Arbeitsbedingungen kündigen, ohne eine ALG-I-Sperrzeit zu bekommen?

Ja. Die Arbeitsbedingungen müssen jedoch so schwer wiegen, dass Ihnen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses objektiv nicht mehr zugemutet werden kann. Bloße Unzufriedenheit, Unterforderung oder fehlende Perspektiven reichen regelmäßig nicht.

Kann ein ärztlicher Nachweis die Sperrzeit verhindern?

Ein ärztlicher Nachweis kann bei gesundheitlichen Kündigungsgründen besonders wichtig sein. Entscheidend ist, ob sich daraus nachvollziehbar ergibt, dass die konkrete Beschäftigung Ihre Gesundheit erheblich belastet und eine Fortsetzung nicht mehr zumutbar war.

Wann muss ich mich nach einer Eigenkündigung arbeitsuchend melden?

Steht das Beschäftigungsende weniger als drei Monate vorher fest, müssen Sie sich grundsätzlich innerhalb von drei Tagen arbeitsuchend melden. Wer diese Frist versäumt, riskiert zusätzlich eine einwöchige Sperrzeit.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit, Fachliche Weisungen Arbeitslosengeld zu § 159 SGB III

Bundessozialgericht, Urteil vom 2. Mai 2012 – B 11 AL 6/11 R

Gesetze im Internet, § 148 SGB III

Gesetze im Internet, § 159 SGB III

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19. Februar 2026 – L 9 AL 65/25