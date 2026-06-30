51 Jahre gearbeitet und trotzdem kann eine Rente ohne Abschlag scheitern

45 Jahre gearbeitet und trotzdem keine abschlagsfreie Rente: Wenn der Job wechselt, zählt nicht jedes Jahr

Wer Hofarbeit und Angestelltenjob in einer Erwerbsbiografie kombiniert, geht oft davon aus, dass jedes gearbeitete Jahr für die Wartezeit von 45 Jahren zählt. Das stimmt aber nicht.

Wer zwischen der Landwirtschaftlichen Alterskasse und der gesetzlichen Rentenversicherung gewechselt hat, kann trotz Jahrzehnten harter Arbeit unter die erforderlichen 540 Kalendermonate fallen und damit die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte verpassen.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind vor allem Menschen, die zeitweise als Landwirtin, Landwirt oder mitarbeitender Familienangehöriger im eigenen Betrieb tätig waren und parallel oder anschließend einer normalen Beschäftigung nachgingen. Wer in ein berufsständisches Versorgungswerk gewechselt ist, etwa als Ärztin, Architekt oder Anwältin, steht vor demselben Problem.

Ein Landwirt scheitert vor Gericht

Das LSG Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 18.11.2025 (L 13 R 289/25) die Berufung eines 1959 geborenen Klägers zurückgewiesen, der eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte beanspruchte. Der Kläger hatte bis zu seinem 42. Lebensjahr als Werkzeugmacher gearbeitet und war anschließend als mitarbeitender Familienangehöriger im Weinbaubetrieb seiner Ehefrau bei der landwirtschaftlichen Alterskasse pflichtversichert.

Sein Versicherungskonto bei der Deutschen Rentenversicherung wies zum maßgeblichen Zeitpunkt nur 394 statt der erforderlichen 540 Wartezeitmonate auf; rechnete man die 259 Monate aus der landwirtschaftlichen Alterskasse hinzu, kam er auf über 650 Monate.

Sowohl das Sozialgericht Heilbronn als Vorinstanz als auch das LSG entschieden, dass diese Zusammenrechnung nicht zulässig ist. Die Richter begründeten die Entscheidung folgendermaßen: Die landwirtschaftliche Alterssicherung nach dem ALG und die gesetzliche Rentenversicherung nach dem SGB VI sind rechtlich getrennte Sicherungssysteme.

Sie beziehen sich auf einen unterschiedlichem Personenkreis, mit unterschiedlicher Organisation, Beitragsbemessung und Finanzierung (Leistungen der Alterskasse werden überwiegend aus dem Bundeshaushalt finanziert).

Beiträge zur Alterskasse sind daher keine „Pflichtbeitragszeiten” im Sinne des § 55 SGB VI und zählen nicht zur 45-jährigen Wartezeit nach § 51 Abs. 3a SGB VI. Die Revision wurde nicht zugelassen.

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Im Ergebnis blieb es bei 394 anrechenbaren Monaten; der Kläger erhält stattdessen seit Dezember 2025 die reguläre Regelaltersrente.

Warum Beiträge zur Landwirtschaftlichen Alterskasse nicht automatisch zählen

Die Wartezeit von 45 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf Altersrente für besonders langjährig Versicherte. § 50 Abs. 5 SGB VI legt das ausdrücklich fest. Auf diese Wartezeit werden nach § 51 Abs. 3a SGB VI Kalendermonate angerechnet, die auf Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit beruhen: gemeint ist damit eine Tätigkeit, die der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegt.

Die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK), heute Teil der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, ist kein Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie ist ein eigenständiges Sondersystem der sozialen Sicherung der Landwirtschaft.

Wer dort Beiträge gezahlt hat, war damit beitragspflichtig in einem anderen System, nicht in dem System, das für die 45-Jahre-Wartezeit verlangt wird. Genau das übersehen viele, die ihre Arbeitsjahre einfach zusammenzählen.

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Diese Zeiten zählen für die 45 Jahre – diese nicht

Auf die Wartezeit von 45 Jahren rechnet die Deutsche Rentenversicherung Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung an, dazu Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Zeiten mit Krankengeld oder Übergangsgeld.

Freiwillige Beiträge können ebenfalls zählen, aber nur, wenn mindestens 18 Jahre Pflichtbeiträge aus regulärer Beschäftigung vorliegen. Wer diese Schwelle nicht erreicht, dem hilft die freiwillige Einzahlung bei den 45 Jahren nichts.

Nicht angerechnet werden dagegen Zeiten in der Landwirtschaftlichen Alterskasse, in berufsständischen Versorgungswerken und auch Kalendermonate, die durch Versorgungsausgleich oder Rentensplitting ermittelt wurden.

Wer also nach einer Scheidung Rentenpunkte über den Versorgungsausgleich erhalten hat, kann auch hier nicht automatisch davon ausgehen, dass diese Monate die Lücke schließen.

Was Betroffene jetzt konkret prüfen sollten

Wer Phasen in unterschiedlichen Alterssicherungssystemen hatte, sollte frühzeitig eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Im Versicherungsverlauf zeigt sich genau, welche Monate als Pflichtbeitragszeit der gesetzlichen Rentenversicherung erfasst sind und welche nicht.

Das gilt unabhängig davon, ob die Lücke aus Landwirtschaft, einem Versorgungswerk oder einem Versorgungsausgleich stammt.

Stellt sich heraus, dass die 45 Jahre nicht erreichbar sind, bleibt als Alternative die Altersrente für langjährig Versicherte. Sie setzt nur 35 Jahre Wartezeit voraus, beginnt grundsätzlich ab 63 Jahren, allerdings mit einem dauerhaften Abschlag von 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Rente vor der persönlichen Altersgrenze startet. Wer zwei Jahre früher geht, verliert damit auf Lebenszeit 7,2 Prozent seiner Rente.

Wer die Lücke noch schließen will, sollte prüfen, ob freiwillige Beiträge infrage kommen. Das funktioniert aber nur, wenn bereits 18 Jahre Pflichtbeiträge aus regulärer Beschäftigung vorliegen. Wer diese Schwelle nicht erreicht, für den bleibt nur der Weg über die 35-Jahre-Wartezeit mit Abschlag oder die reguläre Altersgrenze ohne Abzüge.

Häufige Fragen zur 45-Jahre-Wartezeit bei Systemwechsel

Zählen Zeiten in einem berufsständischen Versorgungswerk zur 45-Jahre-Wartezeit?

Nein. Wer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit war, weil er einem Versorgungswerk angehörte (§ 6 SGB VI), hat in dieser Zeit keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt. Diese Monate fehlen damit ebenso wie LAK-Zeiten in der 45-Jahre-Rechnung.

Kann ich LAK-Beiträge nachträglich in die gesetzliche Rentenversicherung übertragen lassen?

Eine direkte Übertragung sieht das Gesetz nicht vor. Beide Systeme bleiben getrennt; Ansprüche aus der Landwirtschaftlichen Alterskasse bestehen parallel und unabhängig von der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

Wie finde ich heraus, wie viele Monate mir für die 45 Jahre fehlen?

Eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung zeigt den vollständigen Versicherungsverlauf mit allen anrechenbaren und nicht anrechenbaren Zeiten. Wer das frühzeitig prüft, kann noch reagieren, statt erst beim Rentenantrag von der fehlenden Wartezeit überrascht zu werden.

Quellen

§ 50 und § 51 SGB VI, Gesetzestext, Deutsche Rentenversicherung – Geschäftsanweisung (GRA) zu § 51 SGB V