Wohngeld: Diese Frist entscheidet über eine Nachzahlung

Vorläufiges Wohngeld: Diese Jahresfrist kann über eine Nachzahlung entscheiden

Wer vorläufig Wohngeld erhält und eine höhere Zahlung erwartet, sollte eine wichtige Frist beachten. Ergeht innerhalb eines Jahres nach Ende des Bewilligungszeitraums keine endgültige Entscheidung, gilt der vorläufig bewilligte Betrag grundsätzlich als endgültig festgesetzt. Das kann auch eine zu niedrige Bewilligung betreffen.

Ein rechtzeitiger Antrag auf endgültige Entscheidung verhindert diese automatische Festsetzung. Er sichert die abschließende Prüfung, garantiert aber keine Nachzahlung. Die Prüfung kann auch einen unveränderten oder geringeren Anspruch ergeben.

Warum vorläufiges Wohngeld endgültig werden kann

Eine vorläufige Zahlung soll lange Bearbeitungszeiten überbrücken. Sie kommt infrage, wenn die Feststellung des Wohngeldanspruchs voraussichtlich länger dauert und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Anspruch besteht. Der Bescheid muss auf den Vorbehalt der endgültigen Entscheidung und eine mögliche Rückforderung hinweisen.

Dieser Vorbehalt bleibt jedoch nicht unbegrenzt bestehen. Nach § 26a Absatz 3 Wohngeldgesetz gilt die vorläufige Zahlung grundsätzlich ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums als endgültig festgesetzt, sofern keine endgültige Entscheidung ergangen ist und keine gesetzliche Ausnahme greift.

Die Wohngeldstelle muss auch ohne zusätzlichen Antrag endgültig entscheiden, wenn sich bei der Prüfung ein anderer Wohngeldanspruch ergibt. Betroffene sollten sich dennoch nicht darauf verlassen, dass dies rechtzeitig geschieht.

Wann beginnt die Jahresfrist?

Ausgangspunkt ist das Ende des Bewilligungszeitraums. Weder das Datum des vorläufigen Bescheids noch der Zeitpunkt der ersten Überweisung bestimmen den Beginn dieser Jahresfrist.

Der Bewilligungszeitraum steht im Bescheid. Nach § 25 Wohngeldgesetz soll Wohngeld für zwölf Monate bewilligt werden; unter bestimmten Voraussetzungen sind auch abweichende Zeiträume möglich. Entscheidend ist deshalb das Enddatum der jeweiligen Bewilligung.

Endete der Bewilligungszeitraum beispielsweise am 30. September 2025, endet die Jahresfrist grundsätzlich am 30. September 2026. Für die konkrete Berechnung sind auch die gesetzlichen Regeln zu Wochenenden und Feiertagen zu beachten. Wer die endgültige Entscheidung beantragen möchte, sollte den Antrag deutlich vorher einreichen.

So beantragen Sie die endgültige Entscheidung

Aus dem Antrag sollte eindeutig hervorgehen, dass die Wohngeldstelle über einen bestimmten, bislang nur vorläufig bewilligten Zeitraum endgültig entscheiden soll. Eine bloße Nachfrage nach dem Bearbeitungsstand ist dafür unnötig unsicher.

Eine mögliche Formulierung lautet:

Hiermit beantrage ich nach § 26a Absatz 3 Satz 5 WoGG die endgültige Entscheidung über meinen Wohngeldanspruch für den Bewilligungszeitraum vom … bis … . Hierzu liegt mir bislang nur der vorläufige Bescheid vom … zum Aktenzeichen … vor. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Antrags. 📚 Lesen Sie auch: Sozialamt muss Heizungsreparatur für Rentner auch bei großem Haus zahlen

Wer einen Fehler vermutet, sollte ihn konkret erklären und vorhandene Nachweise beifügen. Das kann beispielsweise eine falsche Angabe zur Miete oder ein übersehener Freibetrag sein.

Der Antrag muss innerhalb der Jahresfrist bei der Wohngeldstelle eingehen. Die abschließende Entscheidung der Behörde darf dagegen auch später erfolgen. Eine Kopie des Schreibens und eine Eingangsbestätigung helfen, die rechtzeitige Antragstellung nachzuweisen.

Ein Weiterleistungsantrag reicht nicht automatisch aus

Ein Weiterleistungsantrag betrifft das Wohngeld für den anschließenden Zeitraum. Er ersetzt nicht automatisch den Antrag auf endgültige Entscheidung über eine frühere vorläufige Bewilligung.

Das stellen die Verwaltungshinweise des Bundeswohnungsministeriums vom 14. Juli 2023 ausdrücklich klar. Wer den früheren Zeitraum abschließend prüfen lassen möchte, soll dies ausdrücklich erklären. Die Behörde kann die endgültige Entscheidung allerdings mit der Entscheidung über den Weiterleistungsantrag verbinden.

Dafür lässt sich der Weiterleistungsantrag um eine entsprechende Erklärung mit Angabe des früheren Bewilligungszeitraums ergänzen. Wie wichtig eindeutige Erklärungen sind, zeigt auch der Beitrag über Antragsfehler beim Wohngeld, die mehrere Monatszahlungen kosten können.

Welche Ausnahme gilt bei einem fehlenden oder geringeren Anspruch?

Eine weitere gesetzliche Ausnahme betrifft Fälle, in denen die Wohngeldbehörde Tatsachen kennt, nach denen kein Anspruch oder nur ein geringerer Anspruch als die vorläufige Zahlung besteht. Eine bloße Vermutung ist damit nicht gleichzusetzen.

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Für diese Ausnahme muss die Behörde innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der betreffenden Tatsachen endgültig entscheiden. Zusätzlich gilt eine äußerste Grenze von zehn Jahren nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlung. Diese Zehnjahresgrenze gehört zu der besonderen Regelung des § 26a Absatz 3 WoGG und ist keine allgemeine Frist für sämtliche Wohngeldrückforderungen.

Die beiden Jahresfristen beginnen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die allgemeine Frist knüpft an das Ende des Bewilligungszeitraums an, die besondere Frist bei einem fehlenden oder geringeren Anspruch an die Kenntnis der Behörde.

Die Verwaltungshinweise behandeln auch Fälle, in denen entsprechende Tatsachen erst nach Ablauf der allgemeinen Jahresfrist bekannt werden. Der bloße Zeitablauf bietet deshalb keine verlässliche Sicherheit vor einer Rückforderung. Bei einem solchen Bescheid sollten Betroffene prüfen lassen, welche Tatsachen die Behörde anführt und ob sie die geltenden Fristen eingehalten hat.

Die wichtigsten Fristen im Überblick

Situation Bedeutung für Betroffene Ein Jahr nach Ende des Bewilligungszeitraums liegt keine endgültige Entscheidung vor Die vorläufige Zahlung gilt grundsätzlich als endgültig festgesetzt, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift. Innerhalb dieser Frist wird eine endgültige Entscheidung beantragt Die automatische endgültige Festsetzung durch Zeitablauf wird verhindert. Die Entscheidung kann später erfolgen. Die Behörde kennt Tatsachen über einen fehlenden oder geringeren Anspruch Für die besondere Ausnahme gelten eine Entscheidung innerhalb eines Jahres seit Kenntnis und die äußerste Zehnjahresgrenze.

Warum ein niedrigeres Einkommen nicht automatisch mehr Wohngeld bringt

Wer im Bewilligungszeitraum weniger verdient hat als erwartet, bekommt deshalb nicht automatisch Wohngeld nachgezahlt. Die endgültige Entscheidung ist keine pauschale Jahresabrechnung nach dem tatsächlich erzielten Einkommen.

Nach § 24 Absatz 2 Wohngeldgesetz kommt es grundsätzlich auf die Verhältnisse an, die bei Antragstellung für den Bewilligungszeitraum zu erwarten waren. Für spätere Änderungen gelten besondere wohngeldrechtliche Vorschriften. Betroffene sollten deshalb erklären, weshalb die ursprüngliche Berechnung fehlerhaft war oder welche rechtlich relevante Änderung berücksichtigt werden muss.

Erforderliche Angaben und Nachweise müssen auch bei der endgültigen Entscheidung eingereicht werden. Der rechtzeitige Antrag ersetzt diese Mitwirkung nicht.

Was passiert bei einer Überzahlung?

Vorläufig gezahltes Wohngeld wird auf den endgültigen Anspruch angerechnet. Übersteigen die bisherigen Zahlungen diesen Anspruch, ist der Unterschied grundsätzlich zu erstatten. Dabei gilt die gesetzliche Bagatellregelung des § 30a WoGG entsprechend.

Was hilft, wenn die Jahresfrist bereits abgelaufen ist?

Zunächst sollte geprüft werden, ob inzwischen eine endgültige Entscheidung vorliegt. Anschließend kommt es darauf an, ob innerhalb der Frist bereits eine endgültige Entscheidung beantragt wurde. Dafür kann auch der Inhalt früherer Schreiben wichtig sein.

Nach den Verwaltungshinweisen ist ein Widerspruch gegen die vorläufige Bewilligung als Antrag auf endgültige Entscheidung auszulegen. Er lässt regelmäßig erkennen, dass eine umfassende Überprüfung gewünscht wird. Wer damals Widerspruch eingelegt hat, sollte deshalb das Schreiben und den Nachweis über dessen Eingang heraussuchen.

Ob nach Fristablauf noch eine Änderung erreichbar ist, lässt sich nicht allein anhand des Datums beantworten. Betroffene sollten den vorläufigen Bescheid und den vollständigen Schriftverkehr zeitnah einer Beratungsstelle oder einer entsprechend spezialisierten Rechtsberatung vorlegen.

Beispiel aus der Praxis: Eine mögliche Nachzahlung von 720 Euro

Eine Rentnerin erhielt für Oktober 2024 bis September 2025 vorläufig monatlich 140 Euro Wohngeld. Bei der Berechnung wurde ein bereits nachgewiesener Freibetrag übersehen. Für dieses fiktive Beispiel wird angenommen, dass die richtige Berechnung einen Anspruch von monatlich 200 Euro ergibt.

Im August 2026 beantragt die Rentnerin ausdrücklich die endgültige Entscheidung für diesen Zeitraum und verweist auf den Nachweis. Damit verhindert sie die automatische endgültige Festsetzung nach Ablauf der Jahresfrist. Bestätigt die abschließende Prüfung für alle zwölf Monate den höheren Anspruch, erhält sie 720 Euro nachgezahlt.

Häufige Fragen zum vorläufigen Wohngeld

Wird vorläufiges Wohngeld nach einem Jahr immer endgültig?

Grundsätzlich gilt die vorläufige Zahlung ein Jahr nach Ende des Bewilligungszeitraums als endgültig festgesetzt, wenn keine endgültige Entscheidung ergangen ist. Ausnahmen gelten insbesondere bei einem rechtzeitigen Antrag auf endgültige Entscheidung und unter den gesetzlichen Voraussetzungen bei einem fehlenden oder geringeren Anspruch.

Muss die Behörde innerhalb der Jahresfrist über meinen Antrag entscheiden?

Nein. Um die automatische Festsetzung zu verhindern, muss Ihr Antrag auf endgültige Entscheidung innerhalb dieser Frist eingehen. Die abschließende Bearbeitung kann später erfolgen.

Reicht mein Weiterleistungsantrag aus?

Er gilt nicht automatisch als Antrag auf endgültige Entscheidung über den früheren Zeitraum. Beantragen Sie diese Entscheidung ausdrücklich und nennen Sie den betreffenden Bewilligungszeitraum.

Bekomme ich durch den Antrag automatisch eine Nachzahlung?

Nein. Der Antrag sichert die abschließende Prüfung. Diese kann einen höheren, unveränderten oder niedrigeren Anspruch ergeben.

Kann die Wohngeldstelle nach Ablauf der Jahresfrist noch Geld zurückfordern?

Das kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich sein. Der Ablauf der allgemeinen Jahresfrist allein schließt eine Rückforderung nicht sicher aus. Entscheidend sind die jeweilige Rechtsgrundlage, die bekannten Tatsachen und die dafür geltenden Fristen.