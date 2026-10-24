Sozialamt muss Heizungsreparatur für Rentner auch bei großem Haus zahlen

Heizung kaputt: Sozialamt darf Hilfe nicht allein wegen eines zu großen Hauses ablehnen

Seit Herbst 2025 war die Heizungsanlage unbrauchbar, ein Kohleofen in der Küche sorgte nur noch notdürftig für Wärme. Der betroffene Rentner lebte mit seiner Ehefrau und der erwachsenen Tochter in einem Haus mit rund 190 Quadratmetern Wohnfläche.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen verpflichtete das Sozialamt mit Beschluss vom 2. September 2026, L 8 SO 77/26 B ER, dem Mann für die Beschaffung einer Heizungsanlage ein Darlehen von bis zu 5.101,82 Euro zuzusichern. Voraussetzung war die Einräumung einer dinglichen Sicherheit, etwa einer Grundschuld.

Warum die Hausgröße allein nicht entscheidet

Wer Sozialhilfe beantragt und ein Eigenheim besitzt, muss sich grundsätzlich eine Prüfung seines Vermögens gefallen lassen. Ein angemessenes selbst bewohntes Hausgrundstück ist jedoch unter den Voraussetzungen von § 90 Absatz 2 Nummer 8 SGB XII geschützt.

Bei der Angemessenheit zählen neben der Hausgröße auch die Bewohnerzahl, der tatsächliche Wohnbedarf, der Zuschnitt, die Ausstattung und der Grundstückswert. Besonderheiten durch Behinderung oder Pflegebedürftigkeit müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Doch selbst ein danach unangemessenes Haus ist nicht automatisch einzusetzendes Vermögen. Nach § 90 Absatz 3 SGB XII darf die Hilfe nicht von einer Verwertung abhängig gemacht werden, soweit diese für die Betroffenen oder ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Härte bedeuten würde.

Das Bundessozialgericht hat bereits mit Urteil vom 21. Juni 2023, B 7 AS 14/22 R, entschieden, dass eine unangemessene Hausgröße notwendige Instandhaltungsleistungen nicht ausschließt, wenn das selbst bewohnte Eigentum nicht als Vermögen zu berücksichtigen ist. Die Entscheidung betraf das SGB II und ist für die Auslegung der vergleichbaren sozialhilferechtlichen Vorschrift von Bedeutung.

Ein kurzer Hilfebedarf kann das Eigenheim schützen

Eine vorübergehende finanzielle Notlage kann gegen die Verwertung des selbst bewohnten Eigentums sprechen. Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 30. August 2017, B 14 AS 30/16 R den möglichen Verlust des vertrauten Wohnumfelds bei einem voraussichtlich nur kurzen Leistungsbezug als besonderen Härtefall anerkannt.

Die Aussicht auf einen kurzen Hilfebezug muss allerdings anhand der tatsächlichen Verhältnisse nachvollziehbar sein. Der bloße Wunsch, das Haus zu behalten, ersetzt diese Prüfung nicht.

Welche Unterschiede zwischen geschütztem Eigentum und vorübergehend nicht verfügbarem Vermögen bestehen, erläutert auch der Beitrag Sozialhilfe: Vermögen vorhanden, aber kein Geld da. Für die Heizungsfinanzierung bleibt entscheidend, weshalb die Immobilie im konkreten Fall nicht zur Bedarfsdeckung eingesetzt werden muss.

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Wann eine neue Heizung als Instandsetzung gilt

Der Ersatz einer irreparabel defekten Heizungsanlage kann eine notwendige Instandsetzung sein. Es geht darum, den bewohnbaren Zustand des Hauses wiederherzustellen und alters- oder verschleißbedingte Schäden zu beseitigen.

Eine darüber hinausgehende Verbesserung des Wohnstandards wird dadurch nicht pauschal finanzierbar. Eine Wertsteigerung, die lediglich als Folge der notwendigen Erhaltung eintritt, schließt die Berücksichtigung allerdings nicht schon aus, wie das Bundessozialgericht mit Urteil vom 18. September 2014, B 14 AS 48/13 R, erläutert hat.

Zuschuss und Darlehen werden unterschiedlich geprüft

Nach § 35a Absatz 1 SGB XII können unabweisbare Reparatur- und Instandhaltungskosten als Unterkunftsbedarf anerkannt werden. Für die Angemessenheit werden die Aufwendungen im laufenden Monat und in den folgenden elf Kalendermonaten betrachtet.

Die Reparaturrechnung wird deshalb zusammen mit den sonstigen berücksichtigungsfähigen Unterkunftsaufwendungen geprüft. Für den notwendigen Teil, der über den danach angemessenen Bedarf hinausgeht, kommt ein Darlehen infrage, das grundsätzlich dinglich gesichert werden soll.

Form der Hilfe Was sie bedeutet Zuschuss Übernahme des ungedeckten anerkannten Bedarfs innerhalb der Angemessenheitsgrenze unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen. Darlehen Rückzahlbare Hilfe für darüber hinausgehende unabweisbare Aufwendungen nach Prüfung des Einzelfalls. Zusicherung Schriftliche verbindliche Zusage, später unter den festgelegten Voraussetzungen eine bestimmte Leistung zu bewilligen.

Eine einjährige Karenzzeit führt bei diesen Instandhaltungskosten nicht zu einer unbegrenzten Übernahme. § 35a Absatz 1 nimmt diese Bedarfe ausdrücklich von den entsprechenden Karenzzeitvorschriften aus.

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Wann das Sozialamt ein Darlehen gewähren muss

Das gesetzliche Ermessen erlaubt dem Sozialamt keine beliebige Entscheidung. Nach § 39 SGB I besteht ein Anspruch darauf, dass die Behörde den Zweck der Hilfe und die gesetzlichen Grenzen ihres Entscheidungsspielraums beachtet.

Im entschiedenen Fall hielt das LSG nur eine Bewilligung für rechtmäßig und nahm eine sogenannte Ermessensreduzierung auf Null an. Es berücksichtigte insbesondere die existenzielle Notlage, fehlende realistische Finanzierungsmöglichkeiten und die gesundheitliche Situation innerhalb der Familie.

Für einen Antrag sollten Betroffene deshalb erläutern, welche Folgen die ausgefallene Heizung hat und welche Finanzierungsmöglichkeiten tatsächlich bestehen. Eine pauschale Absage wegen der Wohnfläche wird einer solchen Prüfung nicht gerecht.

Die Kosten müssen den richtigen Personen zugeordnet werden

Das LSG beanstandete außerdem die Aufteilung der Kosten auf drei Bewohner: Die Tochter wohnte mietfrei, während die Eltern sämtliche Hauskosten trugen. Für die notwendigen Instandsetzungskosten stellte es deshalb auf die beiden Eigentümer ab.

Wer einen Bescheid erhält, sollte somit auch die Berechnung seines Kostenanteils prüfen. Weitere Hintergründe zum Beschluss enthält der Beitrag über das Darlehen für eine neue Heizungsanlage bei nur kurzem Sozialhilfebezug.

Vor der Beauftragung eine verbindliche Zusicherung beantragen

Wer die Rechnung nicht vorfinanzieren kann, braucht möglichst vor der Auftragserteilung Klarheit über die Finanzierung. Dafür kann eine Zusicherung nach § 34 SGB X hilfreich sein: Die zuständige Behörde sagt schriftlich zu, später einen bestimmten Bewilligungsbescheid zu erlassen.

Eine telefonische Auskunft ersetzt diese gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Zusage nicht. Aus der Zusicherung sollte eindeutig hervorgehen, welche Leistung unter welchen Voraussetzungen zugesagt wird.

Bei einem Darlehen sollten außerdem die verlangte Sicherheit und die Rückzahlungsbedingungen geklärt werden. Die im Beschluss genannten 5.101,82 Euro betrafen den Anspruch dieses Antragstellers und waren kein allgemeiner Förderbetrag für defekte Heizungen.

Welche Unterlagen den Antrag stützen

Hilfreich sind eine schriftliche Einschätzung des Fachbetriebs zum Defekt, nachvollziehbare Kostenvoranschläge sowie Angaben dazu, weshalb eine Reparatur ausscheidet oder unwirtschaftlich wäre. Hinzu kommen Eigentumsnachweise, die laufenden Hauskosten und aktuelle Nachweise über Einkommen und Vermögen.

Besondere gesundheitliche Risiken durch Kälte sollten möglichst ärztlich belegt werden. Fotos, dokumentierte Raumtemperaturen und eine Beschreibung der provisorischen Beheizung können die tatsächliche Lage zusätzlich verdeutlichen.

Auch wer bisher keine laufende Grundsicherung erhält, sollte seinen möglichen Anspruch prüfen lassen, wenn ein zusätzlicher anerkannter Bedarf die verfügbaren Mittel übersteigt. Die sonstigen persönlichen und wirtschaftlichen Leistungsvoraussetzungen bleiben bestehen.

Geht es zusätzlich um hohe Energierechnungen, gelten dafür eigene Prüfungen, die der Beitrag zu Heizkosten und Nachzahlungen beim Sozialamt erläutert.

Bei akuter Kälte kommt gerichtliche Eilhilfe infrage

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bleibt die Wohnung akut unzureichend beheizt, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht nach § 86b Absatz 2 SGG infrage kommen.

Dabei müssen der voraussichtliche Leistungsanspruch und die Dringlichkeit nachvollziehbar dargelegt und glaubhaft gemacht werden. Die Unterlagen sollten deshalb zeigen, weshalb das Abwarten auf eine gewöhnliche Entscheidung erhebliche Nachteile verursachen würde.