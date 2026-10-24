1.700 Euro Rente: Finanzamt fordert weniger Steuern als viele denken

Wer monatlich 1.700 Euro gesetzliche Rente erhält, muss dafür nicht unbedingt hohe Einkommensteuer zahlen. Eine Berechnung für das Steuerjahr 2026 zeigt, dass unter bestimmten Voraussetzungen nur rund 28 Euro monatlich anfallen. Deutlich höher sind dagegen die Abzüge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Für Rentner gibt es dabei eine Besonderheit. Die Deutsche Rentenversicherung überweist die Rente nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, behält aber keine Einkommensteuer ein.

Deshalb kann das Finanzamt später eine Nachzahlung verlangen, obwohl die monatliche Rentenzahlung unverändert auf dem Konto eingegangen ist.

1.700 Euro Rente ergeben 20.400 Euro im Jahr

Für die folgende Beispielrechnung nehmen wir einen alleinstehenden Rentner an, der seit Januar 2026 eine gesetzliche Altersrente bezieht.

Seine Bruttorente beträgt im Jahresdurchschnitt 1.700 Euro monatlich. Daraus ergibt sich eine Jahresbruttorente von 20.400 Euro.

Der Mann hat ein erwachsenes Kind und ist in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert. Für die Krankenversicherung wird ein Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent angenommen.

Weitere Einkünfte, besondere steuerliche Abzüge und Kirchensteuer werden nicht berücksichtigt.

Damit lässt sich nachvollziehen, wie viel von der Rente nach Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Einkommensteuer übrig bleibt.

Es handelt sich um eine Modellrechnung für 2026. Die tatsächlichen Monatsbeträge können insbesondere wegen der Rentenanpassung im Juli vom angenommenen Durchschnitt abweichen.

Kranken- und Pflegeversicherung kosten fast 210 Euro monatlich

Bevor die Einkommensteuer berechnet wird, müssen die Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt werden.

Bei pflichtversicherten Rentnern übernimmt die Deutsche Rentenversicherung die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und des kassenindividuellen Zusatzbeitrags.

Im Beispiel beträgt der eigene Krankenversicherungsanteil 8,75 Prozent. Darin enthalten sind 7,3 Prozent allgemeiner Beitrag und 1,45 Prozent Zusatzbeitrag.

Von 1.700 Euro Bruttorente gehen dadurch monatlich 148,75 Euro an die Krankenversicherung.

Für die Pflegeversicherung fallen weitere 3,6 Prozent an. Das entspricht 61,20 Euro monatlich.

Der Rentner muss somit insgesamt 209,95 Euro für seine Kranken- und Pflegeversicherung bezahlen.

Die Deutsche Rentenversicherung überweist ihm zunächst 1.490,05 Euro.

Der angenommene Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent entspricht dem amtlichen Durchschnittswert für 2026. Tatsächlich legt jede Krankenkasse ihren eigenen Zusatzbeitrag fest. Deshalb können die Abzüge individuell höher oder niedriger ausfallen.

Auch die Pflegeversicherung macht einen Unterschied. Für kinderlose Rentner gilt grundsätzlich ein Beitragssatz von 4,2 Prozent. Im vorliegenden Beispiel wird wegen des Kindes der Satz von 3,6 Prozent angesetzt.

Warum nicht die gesamten 20.400 Euro versteuert werden

Bei der Einkommensteuer zählt nicht die vollständige Jahresbruttorente.

Entscheidend ist zunächst, in welchem Jahr die Rente begonnen hat. Nach § 22 Einkommensteuergesetz richtet sich danach der steuerpflichtige Rentenanteil.

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente erhält, muss grundsätzlich 84 Prozent seiner Rente versteuern. Das bestätigt auch die Deutsche Rentenversicherung.

Die übrigen 16 Prozent bleiben bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Renteneinnahmen zunächst unberücksichtigt.

Im Beispiel ergibt sich folgende Berechnung.

Berechnung der Rente Jahresbetrag Jahresbruttorente 20.400,00 Euro Steuerfreier Anteil von 16 Prozent 3.264,00 Euro Steuerpflichtiger Rentenanteil 17.136,00 Euro

Wichtig ist, dass 84 Prozent Besteuerungsanteil nicht bedeuten, dass 84 Prozent der Rente als Steuer an das Finanzamt fließen.

Die 17.136 Euro bilden lediglich den Ausgangspunkt für die weitere Steuerberechnung.

Weitere Einzelheiten zum Unterschied zwischen steuerpflichtiger Rente und tatsächlicher Steuerbelastung erläutert unser Beitrag „Rente 2026: Die Steuertabelle des Finanzministeriums hat einen Haken“.

Diese Abzüge verringern die Steuer auf 339 Euro

Vom steuerpflichtigen Rentenanteil können weitere Beträge abgezogen werden.

Dazu gehört der Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro nach § 9a EStG.

Auch die selbst getragenen Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung können unter den gesetzlichen Voraussetzungen als Sonderausgaben berücksichtigt werden.

Im Beispiel sind das jährlich 1.785 Euro für die Krankenversicherung und 734,40 Euro für die Pflegeversicherung.

Hinzu kommt der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro.

Damit ergibt sich folgende Berechnung.

Steuerberechnung 2026 Betrag Steuerpflichtiger Rentenanteil 17.136,00 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag −102,00 Euro Eigene Krankenversicherungsbeiträge −1.785,00 Euro Pflegeversicherungsbeiträge −734,40 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag −36,00 Euro Zu versteuerndes Einkommen 14.478,60 Euro Einkommensteuer nach Tarif 2026 339 Euro

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Er ist bereits im Einkommensteuertarif berücksichtigt und darf deshalb nicht nochmals vom errechneten Einkommen abgezogen werden.

Nach § 32a EStG ergibt sich bei dem auf volle Euro abgerundeten zu versteuernden Einkommen von 14.478 Euro eine tarifliche Einkommensteuer von 339 Euro.

Umgerechnet sind das 28,25 Euro im Monat.

So viel bleibt von 1.700 Euro Rente tatsächlich übrig

Die Einkommensteuer ist damit deutlich niedriger als die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Die vollständige Berechnung zeigt den Unterschied.

Monatliche Modellrechnung Betrag Gesetzliche Bruttorente 1.700,00 Euro Krankenversicherung −148,75 Euro Pflegeversicherung −61,20 Euro Überweisung der Rentenversicherung 1.490,05 Euro Rechnerischer monatlicher Steueranteil −28,25 Euro Verfügbarer Betrag nach rechnerischer Steuer 1.461,80 Euro

Von der Bruttorente verbleiben somit rechnerisch rund 1.462 Euro monatlich.

Der größte Teil der Abzüge entfällt auf Kranken- und Pflegeversicherung. Die Einkommensteuer macht dagegen nur einen vergleichsweise kleinen Anteil aus.

Allerdings ist der Betrag von 1.461,80 Euro nicht mit der tatsächlichen monatlichen Rentenüberweisung gleichzusetzen.

Zunächst zahlt die Rentenversicherung im Beispiel 1.490,05 Euro aus. Die Einkommensteuer wird erst später durch das Finanzamt festgesetzt.

Warum das Finanzamt später eine Nachzahlung verlangen kann

Anders als bei Arbeitnehmern wird die Einkommensteuer auf eine gesetzliche Rente grundsätzlich nicht monatlich von der Rentenversicherung einbehalten.

Die Rentenversicherung meldet die relevanten Rentendaten elektronisch an die Finanzverwaltung. Daraus ergibt sich jedoch noch keine laufende Steuerzahlung.

Wer 2026 steuerpflichtige Renteneinkünfte hat, muss deshalb möglicherweise 2027 eine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2026 abgeben.

Kommt das Finanzamt dabei auf eine Jahressteuer von 339 Euro und wurden keine Vorauszahlungen geleistet oder Steuern angerechnet, wird dieser Betrag grundsätzlich als Nachzahlung fällig.

Für Betroffene kann das überraschend sein. Schließlich ist das Geld während des Jahres bereits auf dem Konto angekommen und möglicherweise ausgegeben worden.

Wer seine voraussichtliche Steuerlast kennt, kann deshalb jeden Monat einen kleinen Betrag zurücklegen.

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Im Beispiel würden 30 Euro monatlich ausreichen, um nach zwölf Monaten 360 Euro für die spätere Steuerzahlung angespart zu haben.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Rentner mit 1.700 Euro Rente genau 30 Euro zurücklegen muss. Die persönliche Steuerbelastung kann erheblich abweichen.

Warum bei 339 Euro Einkommensteuer keine Vorauszahlungen anfallen

Viele Rentner müssen ihre Einkommensteuer vierteljährlich an das Finanzamt vorauszahlen.

Für diese Vorauszahlungen gelten jedoch gesetzliche Mindestbeträge.

Nach § 37 Absatz 5 EStG werden Vorauszahlungen nur festgesetzt, wenn sie mindestens 400 Euro jährlich und mindestens 100 Euro je Vorauszahlungszeitpunkt betragen.

Die errechnete Jahressteuer von 339 Euro liegt unter dieser Grenze.

Unter den Annahmen des Beispiels wären deshalb keine Einkommensteuer-Vorauszahlungen festzusetzen.

Die Einkommensteuer kann dennoch nach Abgabe der Steuererklärung in einer Summe fällig werden.

Anders kann es aussehen, wenn zusätzliche Einkünfte vorliegen und dadurch eine höhere Steuer entsteht.

Bereits laufende Renten werden anders besteuert

Die Musterrechnung gilt für einen Rentenbeginn im Jahr 2026.

Wer schon früher in Rente gegangen ist, hat einen anderen Besteuerungsanteil. Außerdem wird der persönliche steuerfreie Rentenbetrag grundsätzlich anhand des Jahres nach dem Rentenbeginn als fester Eurobetrag bestimmt.

Dieser Rentenfreibetrag bleibt bei regulären Rentenanpassungen grundsätzlich unverändert.

Steigt die Rente später, erhöht sich deshalb regelmäßig der steuerpflichtige Rentenbetrag.

Ein Rentner, der bereits seit 2015 eine Altersrente bezieht, kann die Berechnung mit 84 Prozent folglich nicht einfach auf seine aktuelle Rente übertragen.

Für ihn gelten die steuerlichen Regeln seines ursprünglichen Rentenbeginns und der festgeschriebene Rentenfreibetrag.

Deshalb können zwei Menschen mit einer gleich hohen Bruttorente unterschiedlich viel Einkommensteuer zahlen.

Zusätzliche Einkünfte können die Steuer deutlich erhöhen

Die 339 Euro Einkommensteuer ergeben sich nur, weil der Beispielrentner keine weiteren steuerpflichtigen Einkünfte hat.

Anders kann die Rechnung aussehen, wenn zusätzlich eine Betriebsrente, Einnahmen aus Vermietung oder ein steuerpflichtiger Nebenverdienst hinzukommen.

Solche Einkünfte können das zu versteuernde Einkommen erhöhen.

Dabei gelten für unterschiedliche Einkunftsarten teilweise eigene Besteuerungsregeln. Eine Betriebsrente wird beispielsweise nicht zwangsläufig genauso behandelt wie die gesetzliche Altersrente.

Auch die persönliche Lebenssituation beeinflusst das Ergebnis.

Bei zusammen veranlagten Ehepaaren wird das gemeinsame zu versteuernde Einkommen nach dem Splittingverfahren berücksichtigt.

Menschen mit einer anerkannten Behinderung können wiederum unter bestimmten Voraussetzungen einen Behinderten-Pauschbetrag geltend machen.

Weitere abzugsfähige Aufwendungen können die Einkommensteuer ebenfalls verringern.

Eine allgemeine Nettorente, die für alle Rentner mit 1.700 Euro Bruttorente gilt, lässt sich deshalb nicht festlegen.

Steuererklärung kann trotz geringer Steuer verpflichtend sein

Eine geringe Einkommensteuer bedeutet nicht, dass auf die Steuererklärung verzichtet werden darf.

Für Rentner ohne lohnsteuerpflichtige Arbeitseinkünfte richtet sich die Erklärungspflicht grundsätzlich nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte.

Bei alleinstehenden Rentnern besteht nach § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung grundsätzlich eine Erklärungspflicht, wenn dieser Betrag den Grundfreibetrag übersteigt.

Im Beispiel beträgt der steuerpflichtige Rentenanteil nach Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags 17.034 Euro.

Damit liegt der Gesamtbetrag der Einkünfte unter den gewählten Annahmen deutlich über dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro.

Der Rentner muss deshalb grundsätzlich eine Steuererklärung abgeben.

Das gilt unabhängig davon, dass die tatsächlich festgesetzte Einkommensteuer mit 339 Euro vergleichsweise gering ausfällt.

Weitere Informationen dazu bietet unser Beitrag „Keine Steuererklärung als Rentner: Ein einziges Schreiben ans Finanzamt reicht aus“.

FAQ zur Einkommensteuer bei 1.700 Euro Rente

Muss ich bei 1.700 Euro Rente jeden Monat Einkommensteuer bezahlen?

Nicht unmittelbar über die Rentenversicherung. Diese behält grundsätzlich keine Einkommensteuer von der gesetzlichen Rente ein. Ob und in welcher Höhe Einkommensteuer entsteht, entscheidet sich anhand der jährlichen steuerlichen Verhältnisse. Im dargestellten Beispiel beträgt die Jahressteuer 339 Euro. Das entspricht rechnerisch 28,25 Euro monatlich.

Wie viel Geld bleibt von 1.700 Euro Bruttorente übrig?

Im Beispiel überweist die Deutsche Rentenversicherung nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zunächst 1.490,05 Euro monatlich. Berücksichtigt man zusätzlich die rechnerische Einkommensteuer, bleiben rund 1.461,80 Euro.

Der tatsächliche Betrag hängt vom Versicherungsstatus, dem Zusatzbeitrag der Krankenkasse und den persönlichen steuerlichen Verhältnissen ab.

Kann ich trotz 1.700 Euro Rente weniger oder gar keine Einkommensteuer zahlen?

Ja, das ist je nach persönlicher Situation möglich. Ein früherer Rentenbeginn, höhere steuerlich abziehbare Aufwendungen oder die gemeinsame Veranlagung mit einem Ehepartner können das Ergebnis verändern. Umgekehrt können zusätzliche Einkünfte zu einer deutlich höheren Steuerbelastung führen.

Quellen

§ 22 EStG – Besteuerung gesetzlicher Renten

§ 32a EStG – Einkommensteuertarif 2026

§ 9a EStG – Werbungskosten-Pauschbetrag

§ 10c EStG – Sonderausgaben-Pauschbetrag

§ 37 EStG – Einkommensteuer-Vorauszahlungen

Deutsche Rentenversicherung – Steueranteil für Neurentner liegt 2026 bei 84 Prozent, 16. Februar 2026

Bundesministerium der Finanzen – Die wichtigsten steuerlichen Änderungen 2026

Bundesministerium für Gesundheit – Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung 2026

§ 56 EStDV – Steuererklärungspflicht