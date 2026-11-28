Treppenhausbeleuchtung und Betriebsstrom für den Aufzug können bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu den Unterkunftskosten gehören, wenn der Vermieter sie wirksam auf die Mietwohnung umlegt.

Für den üblichen Stromverbrauch in der eigenen Wohnung ist nach § 20 Abs. 1 SGB II der Regelbedarf vorgesehen. Wer eine Nachzahlung prüfen lässt, sollte neben den einzelnen Positionen auch den Zahlbetrag und das Fälligkeitsdatum im Blick haben.

Treppenhausbeleuchtung zählt zu den kalten Betriebskosten

Die Beleuchtung von Treppen, Fluren und gemeinsam genutzten Kellerräumen zählt nach § 2 Nr. 11 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) zu den umlagefähigen Betriebskosten. Das gilt auch für die Außenbeleuchtung des Gebäudes. Auf der Abrechnung steht dafür häufig „Beleuchtung“ oder „Allgemeinstrom“.

Die Bezeichnung „Allgemeinstrom“ allein verrät allerdings wenig darüber, welche Anlagen darüber versorgt werden. Ist die Zeile unklar, können Mieter bei der Hausverwaltung nachfragen, welcher Verbrauch darin steckt und wie der Anteil für ihre Wohnung errechnet wurde.

Der Strom für den Aufzug steckt oft in einer Sammelposition

Der Betriebsstrom eines Personen- oder Lastenaufzugs gehört nach § 2 Nr. 7 BetrKV zu den Aufzugskosten. Viele Abrechnungen führen den Strom unter „Aufzug“ oder „Aufzugsbetrieb“ zusammen mit anderen laufenden Kosten auf. Ein eigener Strombetrag muss deshalb auf der Abrechnung nicht unbedingt zu sehen sein.

Der Mietvertrag muss die Umlage der Betriebskosten vorsehen. Außerdem muss der Vermieter den Wohnungsanteil nach dem einschlägigen Verteilerschlüssel berechnen. Reparaturen am Aufzug gehören nach § 1 Abs. 2 BetrKV zu den Instandsetzungs- oder Instandhaltungskosten und dürfen nicht als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden.

Welche Stromkosten prüft das Jobcenter?

Treppenhauslicht und Aufzugstrom fließen bei wirksamer Umlage in die Bruttokaltmiete ein. Sie besteht aus der Nettokaltmiete und den kalten Betriebskosten. Bei der Angemessenheit prüft das Jobcenter nach § 22 Abs. 1 SGB IIdie Unterkunftskosten insgesamt. Während der einjährigen Karenzzeit können unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch Unterkunftskosten oberhalb des örtlichen Richtwerts anerkannt werden.

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Posten auf der Abrechnung Zuordnung beim Jobcenter Treppenhausbeleuchtung oder entsprechend aufgeschlüsselter Allgemeinstrom Kalte Betriebskosten, wenn der Wohnungsanteil wirksam umgelegt wurde. Betriebsstrom für den Aufzug Kalte Betriebskosten als Teil der umlagefähigen Aufzugskosten. Haushaltsstrom für Licht, Kühlschrank oder Waschmaschine in der Wohnung Grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu bezahlen.

Bei besonders hohem, unvermeidbarem Stromverbrauch kann unter engen Voraussetzungen ein Mehrbedarf für Strom in Betracht kommen. Für Strom, der zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung eingesetzt wird, gelten eigene Regeln. Wie das Jobcenter gestiegene Heizkosten prüfen muss, erläutert ein weiterer Beitrag.

Welche Beträge sollten Sie mit dem Bescheid vergleichen?

Auf der Abrechnung ist der Anteil für Ihre Wohnungentscheidend. Die Gesamtkosten für das Haus dienen als Grundlage für die Verteilung. Prüfen Sie anschließend, welche Vorauszahlungen der Vermieter abgezogen hat und welchen Restbetrag er bis zu welchem Datum verlangt.

Im Berechnungsbogen des Jobcenters stehen die laufenden kalten Betriebskosten häufig als Monatsbetrag oder zusammen mit der Nettokaltmiete. Treppenhauslicht und Aufzugstrom brauchen dort keine eigenen Zeilen. Wurde über die Jahresabrechnung bereits entschieden, vergleichen Sie den anerkannten Nachzahlungsbetrag mit der Forderung des Vermieters und lesen Sie die Begründung für mögliche Abzüge.

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Eine Nachzahlung aus der Jahresabrechnung für die weiterhin bewohnte Wohnung zählt nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 24. November 2011 (B 14 AS 121/10 R) grundsätzlich im Fälligkeitsmonat zum Unterkunftsbedarf. Hat das Jobcenter den Mietern das Geld für die Vorauszahlungen bereits zur Verfügung gestellt und sind diese Beträge beim Vermieter offen geblieben, können diese Rückstände als Schulden gelten. Für deren Übernahme gelten nach § 22 Abs. 8 SGB II andere Voraussetzungen.

So reichen Sie die Abrechnung ein und reagieren auf eine Ablehnung

Reichen Sie die vollständige Jahresabrechnung beim Jobcenter ein, wenn eine Nachzahlung fällig wird. Markieren Sie bei Bedarf die beiden Positionen und das Fälligkeitsdatum. Hat der Vermieter zugleich die monatlichen Vorauszahlungen erhöht, reichen Sie auch dieses Schreiben ein, damit das Jobcenter die laufenden Unterkunftskosten prüfen kann.

Lehnt das Jobcenter die Nachzahlung ganz oder teilweise als Haushaltsstrom ab, obwohl die Abrechnung Treppenhausbeleuchtung oder Aufzugstrom ausweist, benennen Sie im Widerspruch die betroffene Zeile und den Betrag. Dafür gilt nach § 84 SGG in der Regel eine Frist von einem Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid nennt die zulässigen Wege.

Praxisbeispiel mit 120 Euro Nachzahlung

Eine Mieterin erhält Grundsicherungsgeld und wohnt weiterhin in derselben Wohnung. In ihrer Jahresabrechnung stehen 38,40 Euro für Treppenhausbeleuchtung und 69,60 Euro für Aufzugstrom. Die beiden Posten von zusammen 108 Euro sind bereits in den kalten Betriebskosten von insgesamt 1.800 Euro enthalten.

Die Mieterin hat zwölf Monate lang jeweils 140 Eurovorausgezahlt. Im Berechnungsbogen kann sie prüfen, ob das Jobcenter diese 140 Euro als laufende kalte Betriebskosten berücksichtigt hat. Sind sie gemeinsam mit der Nettokaltmiete aufgeführt, vergleicht sie die Summe mit der anerkannten Bruttokaltmiete.

Der Vermieter zieht die 1.680 Euro Vorauszahlungen von den Jahreskosten ab. Damit bleiben 120 Euro Nachzahlung, die am 15. Dezember fällig sind. Das Jobcenter prüft diese Summe als zusätzlichen Unterkunftsbedarf für Dezember.

Häufige Fragen zu Strom in der Nebenkostenabrechnung

Was kann ich tun, wenn Aufzugstrom zweimal berechnet wird?

Bitten Sie die Hausverwaltung um eine Aufschlüsselung, wenn derselbe Verbrauch unter „Aufzug“ und „Allgemeinstrom“ auftauchen könnte. Nach § 556 Abs. 4 BGB können Sie Einsicht in die Abrechnungsbelege verlangen. Bestätigt sich die doppelte Berechnung, verlangen Sie eine Korrektur und reichen die korrigierte Abrechnung beim Jobcenter ein.

Einwendungen gegen die Abrechnung müssen nach § 556 Abs. 3 BGB grundsätzlich innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang beim Vermieter eingehen. Gegen einen ablehnenden Jobcenterbescheid gilt in der Regel die einmonatige Widerspruchsfrist ab Bekanntgabe. Warten Sie noch auf Belege, können Sie den Widerspruch fristgerecht einlegen und die Begründung nachreichen.

Was gilt, wenn ich bisher keine Leistungen vom Jobcenter beziehe?

Eine Nachforderung kann im Fälligkeitsmonat dazu führen, dass das Einkommen für den gesamten Bedarf dieses Monats nicht ausreicht. Wer für diesen Monat Grundsicherungsgeld beanspruchen möchte, sollte den Antrag nach § 37 SGB II spätestens bis zum Ende des Fälligkeitsmonats stellen. Das Jobcenter prüft dabei auch Einkommen, Vermögen und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen.

Was passiert bei einem Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung?

Ein Guthaben aus anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten mindert nach § 22 Abs. 3 SGB II grundsätzlich die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung ab dem Folgemonat der Gutschrift oder Rückzahlung. Beträge, die auf Haushaltsenergie oder auf nicht anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten entfallen, bleiben bei dieser Berechnung außer Betracht.