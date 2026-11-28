Wer freiwillig auf seine Fahrerlaubnis verzichtet, kann in einigen Städten und Landkreisen ein kostenloses Deutschlandticket bekommen. Die Programme in dieser Übersicht fördern das Ticket für zwei bis zwölf Monate. Je nach Wohnort gelten unterschiedliche Altersgrenzen und Fristen.

Mit dem Verzicht erlischt die bisherige Fahrerlaubnis. Wer später wieder Auto fahren möchte, muss eine Neuerteilung bei der Fahrerlaubnisbehörde beantragen.

Wo das Tauschangebot besteht – und wo es bereits beendet wurde

Die Übersicht zeigt ausgewählte Programme und ihre örtlichen Bedingungen. Gerade bei begrenzten Kontingenten sollten Interessierte vor der Führerscheinabgabe nachfragen, ob noch Tickets verfügbar sind.

Im Rhein-Erft-Kreis ist die Vergabe abgeschlossen

Die letzten Tickets im Rhein-Erft-Kreis konnten zum Dezember 2026 starten. In Hürth endete die Antragsfrist dafür am 5. November 2026. Der Kreis meldet inzwischen, dass weder die Bürgerämter noch die Führerscheinstelle weitere Tauschtermine anbieten. Stadt Hürth · Rhein-Erft-Kreis

Kein kostenloses Deutschlandticket für alle Rentner

Aus dem Rentenbezug allein entsteht kein bundesweiter Anspruch auf ein kostenloses Deutschlandticket gegen Führerscheinabgabe. Ob ein solches Angebot besteht, bestimmen die jeweiligen Kommunen, Landkreise und Verkehrsunternehmen.

Auch die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich. Die RLG setzt für ihr Angebot im Kreis Soest und im Hochsauerlandkreis ein Mindestalter von 60 Jahren voraus. Die Stadt Dormagen nennt für ihr Gratisjahr den Wohnsitz in Dormagen und den dauerhaften Verzicht als Voraussetzungen. RLG · Stadt Dormagen

Mit dem Verzicht erlischt die bestehende Fahrerlaubnis

Vor der Unterschrift muss klar sein, auf welche Fahrerlaubnisklassen sich die Erklärung erstreckt. Der Landkreis Esslingen weist beispielsweise ausdrücklich darauf hin, dass die Fahrerlaubnis für sämtliche Fahrzeugklassen erlischt.

Auch ein entwerteter Führerschein, der als Erinnerungsstück zurückgegeben wird, berechtigt nicht mehr zum Fahren. Wer später wieder ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen möchte, benötigt zunächst eine neue behördliche Erteilung.

Ein kostenloses Ticket sollte deshalb eine bereits gut überlegte Entscheidung zum Umstieg unterstützen. Als kurzfristiger Spartrick ist der Verzicht ungeeignet, weil er die persönliche Mobilität weit über die geförderten Monate hinaus verändert.

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Eine spätere Neuerteilung verlangt nicht automatisch eine neue Fahrprüfung

Die gelegentlich verbreitete Aussage, nach einem freiwilligen Verzicht müsse jeder zwingend die gesamte Fahrausbildung mit allen Prüfungen wiederholen, ist zu pauschal. § 20 der Fahrerlaubnis-Verordnung sieht eine erneute Prüfung nur unter bestimmten Voraussetzungen vor.

Eine Fahrerlaubnisprüfung ordnet die Behörde an, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr vorhanden sind. Welche Unterlagen und Nachweise für eine Neuerteilung nötig werden, muss deshalb im Einzelfall mit der Fahrerlaubnisbehörde geklärt werden.

Wer das Auto bis zur Abgabe noch braucht, sollte Führerscheintermin und Ticketbeginn aufeinander abstimmen. Fragen Sie vor dem Termin, ab welchem Tag das Gratis-Ticket gilt und wann Sie die Chipkarte oder das Handyticket tatsächlich erhalten. Liegen zwischen Abgabe und Ticketstart einige Tage, lassen sich dafür Einzelfahrkarten einplanen.

Nach dem Gratiszeitraum können Abo-Kosten entstehen

Vor der Teilnahme lohnt ein genauer Blick auf das Vertragsende. In Dormagen sollten Teilnehmende dem StadtBus spätestens im zwölften Nutzungsmonat mitteilen, wenn sie das Ticket danach nicht kostenpflichtig weiterführen möchten. Nach Ablauf des Gratisjahres geben sie die Chipkarte zurück. Stadt Dormagen

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Bei DSW21 ist es anders: Laut Broschüre zur Dortmunder Führerscheinaktion endet das Zwei-Monats-Abonnement automatisch. Wer anschließend weiterfahren möchte, muss sich rechtzeitig um die Fortführung kümmern.

Wer bereits ein Deutschlandticket besitzt, sollte außerdem mit dem bisherigen Anbieter klären, wie das bestehende Abo behandelt wird. Sonst kann ein alter Vertrag weiterlaufen, obwohl für denselben Zeitraum ein gefördertes Ticket vorliegt.

63 Euro monatlich – ab Januar 2027 steigt der reguläre Preis

Das reguläre Deutschlandticket kostet im Jahr 2026 monatlich 63 Euro. Nach den aktuellen Informationen der Bundesregierung steigt der Preis zum 1. Januar 2027 auf 66,80 Euro.

Wer nach Ende der Förderung weiterfahren will, muss den dann geltenden Tarif einplanen.

Das Ticket gilt bundesweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse. Fernzüge wie ICE, IC und EC sind grundsätzlich ausgeschlossen, und das persönliche Ticket kann nicht an Angehörige weitergegeben werden.

Vor der Abgabe muss der Alltag ohne Auto funktionieren

Die wichtigste Rechnung steht nicht auf dem Antragsformular: Lassen sich Arztbesuche, Einkäufe und Familienkontakte ohne eigenes Fahren zuverlässig organisieren? Eine Bushaltestelle in der Nähe hilft wenig, wenn die letzte Rückfahrt zu früh endet oder der Umstieg mit dem Rollator kaum zu bewältigen ist.

Deshalb sollten die tatsächlich benötigten Wege vor der Entscheidung mehrfach mit Bus und Bahn erprobt werden. Auch Wochenenden, längere Wartezeiten und Wege bei schlechtem Wetter gehören zu diesem Alltagstest.

Weitere Hinweise zur Ticketwahl und zur Nutzung einer Chipkarte enthält unser Beitrag über Möglichkeiten rund um das Deutschlandticket für Rentner. Ein vermeintlich günstiges Angebot hilft schließlich nur, wenn es zu den eigenen Wegen passt.

Auch andere Vergünstigungen kommen infrage

Vor einem Verzicht sollten Rentner regionale Senioren- und Sozialtarife vergleichen. Unser Überblick zu günstigeren Deutschlandtickets für Senioren zeigt, weshalb der Wohnort auch bei diesen Angeboten entscheidend ist.

Für Menschen mit einer Schwerbehinderung kann ein anderer Anspruch wichtiger sein: Mit den erforderlichen Merkzeichen sowie einem gültigen Beiblatt mit Wertmarke ist unentgeltliche Beförderung im gesetzlich erfassten Nahverkehr möglich. Die Wertmarke ist je nach persönlichen Voraussetzungen kostenpflichtig oder kostenlos erhältlich, wie auch das Bundesportal zur Wertmarke erläutert.

Der Grad der Behinderung allein reicht dafür nicht aus. Die Einzelheiten erklären wir im Beitrag Mit dem Schwerbehindertenausweis kostenlos im ÖPNV fahren.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Gratis-Monate ersetzen keine langfristige Planung

Die 74-jährige Frau Berger aus Dortmund fährt ohnehin kaum noch Auto und möchte künftig vollständig auf Bus und Bahn umsteigen. Nachdem sie ihre üblichen Wege erprobt und die Teilnahmebedingungen geklärt hat, gibt sie ihren Führerschein bei den Bürgerdiensten ab und erhält die Bescheinigung für das zweimonatige Deutschlandticket von DSW21.

Danach endet ihr Gratis-Abo automatisch, während ihre bisherige Fahrerlaubnis erloschen bleibt. Frau Berger plant deshalb schon vor der Abgabe ein, wie sie ihre Fahrkarten anschließend bezahlt und längere Wege ohne passende Busverbindung organisiert.